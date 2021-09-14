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Новости
Дамир Камалетдинов

Судебные приставы пришли в московский офис Google, но нашли одну сотрудницу, которая отправила их в США Статьи редакции

Приставы хотели взыскать 32,5 миллиона рублей штрафов, которые выписали российские суды.

17 17 комментариев
482 просмотров

В российский офис Google пришли судебные приставы, но обнаружили там одну сотрудницу. Девушка позвонила адвокатам, которые заявили, что у американской Google LLC нет российских филиалов, а руководитель ООО «Гугл» находится за границей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на видеозапись визита.

Как отметили в Mash, приставы пришли в бизнес-центр «Балчуг Плаза» — там зарегистрировано ООО «Гугл». Там обнаружили единственную сотрудницу на ресепшене, которая позвонила адвокатам компании. Юристы пояснили, что гендиректор «находится за границей с учётом пандемии» — вероятно, речь о Дэвиде Снэддоне, который числится руководителем компании.

Адвокаты также заявили, что в здании находится офис российского ООО «Гугл», а документы касаются Google LLC, которая зарегистрирована в США и не имеет филиалов в России. При этом по данным ФНС российским юрлицом владеет «ГУГЛ ИНТЕРНЭШНЛ ЭЛ-ЭЛ-СИ».

По поводу документов, если они касаются ООО Google, зарегистрированной в РФ, то мы как адвокаты можем принять их по доверенности. Если это касается компании Google LLC, то эта компания находится в США и по данным Налоговой службы никаких филиалов у нее в России нет.

из видео телеграм-канала Mash

Российские суды не раз штрафовали Google по требованию Роскомнадзора за отказ удалять запрещённую информацию. Компанию также хотели оштрафовать за отказ локализовать данные пользователей в России.

#новости #google #роскомнадзор

17 17 комментариев
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17 комментариев
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Типичный блик

8

отправила их в США

послала нахуй

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Чрезвычайный динозавр

7

Лол, максимальное унижение.

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Андрей Фурцев

1

Ахахаха, Гугл молодец. Надеюсь, не прогнутся под режим

Ответить
Андрей

Чрезвычайный динозавр

0

У них свой режим, под который они прогибаются, наш они будут слать.

Ответить
Андрей

Andrey Voronin

0

Тогда будем без гугл.сервисов сидеть тут, видимо.
Я не против, пусть лодочка раскачивается быстрее.

Ответить

Интимный инструмент

1

Тогда описываем телевизор и стулья 

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Tpиумф Boли

1

В следущий раз к Гоголю придут

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Руслан Шекуров

1

Был у них в офисе - классное место и команда там работает клевая 😊

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FOX

1

пока посмеемся 
дальше хуже

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FOX

Типичный блик

0

Чем хуже, тем лучше

Ответить
Типичный

Фома Платонов

0

не здесь.

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Фома

Типичный блик

0

А где?

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Кирилл Вселенский

0

Было бы смешно если бы не было так грустно

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Кирилл

Кирилл Вселенский

1

Девушка на рецепшене няша

Ответить

pls help

0

Можно было в дурку сразу отправить ред.

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Киберморж

0

Гугл? Что за контора, чем занимается?

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Василий Дробовский

0

Круто

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