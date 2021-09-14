Судебные приставы пришли в московский офис Google, но нашли одну сотрудницу, которая отправила их в США Статьи редакции
Приставы хотели взыскать 32,5 миллиона рублей штрафов, которые выписали российские суды.
В российский офис Google пришли судебные приставы, но обнаружили там одну сотрудницу. Девушка позвонила адвокатам, которые заявили, что у американской Google LLC нет российских филиалов, а руководитель ООО «Гугл» находится за границей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на видеозапись визита.
Как отметили в Mash, приставы пришли в бизнес-центр «Балчуг Плаза» — там зарегистрировано ООО «Гугл». Там обнаружили единственную сотрудницу на ресепшене, которая позвонила адвокатам компании. Юристы пояснили, что гендиректор «находится за границей с учётом пандемии» — вероятно, речь о Дэвиде Снэддоне, который числится руководителем компании.
Адвокаты также заявили, что в здании находится офис российского ООО «Гугл», а документы касаются Google LLC, которая зарегистрирована в США и не имеет филиалов в России. При этом по данным ФНС российским юрлицом владеет «ГУГЛ ИНТЕРНЭШНЛ ЭЛ-ЭЛ-СИ».
Российские суды не раз штрафовали Google по требованию Роскомнадзора за отказ удалять запрещённую информацию. Компанию также хотели оштрафовать за отказ локализовать данные пользователей в России.
Ахахаха, Гугл молодец. Надеюсь, не прогнутся под режим
Тогда будем без гугл.сервисов сидеть тут, видимо.
Я не против, пусть лодочка раскачивается быстрее.
пока посмеемся
дальше хуже
Чем хуже, тем лучше
Было бы смешно если бы не было так грустно