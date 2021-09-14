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Новости
Sasha Shambilova

Apple выпустила обновление, предотвращающее слежку за правозащитниками и СМИ израильской NSO Group Статьи редакции

Уязвимость, позволяющая взламывать айфоны через iMessage, устранена.

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Apple выпустила обновление, основанное на данных исследователей из Citizen Lab. Они обнаружили уязвимость, позволяющую программе Pegasus, которую израильская компания NSO Group продавала властям разных стран для слежки за журналистами и правозащитниками, взламывать устройства через iMessage. Об этом сообщается на сайте Citizen Lab.

Исследователи проанализировали телефон активиста из Саудовской Аравии и выяснили, что программа для слежки распространялась через специально созданный PDF-файл и не требовала никаких действий со стороны пользователя. Его достаточно было отправить через iMessage.

Это открытие ещё раз иллюстрирует, что такие компании, как NSO Group, предоставляют «деспотизм как услугу» для государственных органов безопасности. Регулирование этого растущего, высокодоходного и вредного рынка крайне необходимо.

Citizen Lab

Глава отдела разработки и безопасности Apple Иван Крстич заверил, что уязвимость «больше не представляет угрозу для большинства пользователей». Он поблагодарил Citizen Lab за работу.

Атаки, подобные описанным, очень сложны, стоят миллионов долларов, часто имеют короткий срок хранения и используются против конкретных людей.

Иван Крстич
глава отдела разработки и безопасности Apple

19 июля почти два десятка зарубежных СМИ, включая The Washington Post и Guardian, опубликовали совместное расследование, которое провели при поддержке правозащитников Amnesty International. В материале говорилось о шпионской программе Pegasus, которую израильская компания NSO Group продавала властям разных стран для слежки за активистами, расследователями, оппозиционерами и диссидентами.

История NSO Group: как стартап по спасению…
«Это ужасно, но такова цена ведения подобного бизнеса», — считает один из основателей компании.
tjournal.ru

#новости #шпионаж #спецслужбы #pegasus #apple

11 11 комментариев
12
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Избирательный Филипп

2

Что-то эпл не особо и торопился ред.

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Избирательный

Необходимый инструмент

2

Если бы ты был в телеге, то мог бы увидеть мою крутую карточку от монобанка 

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Избирательный

Лысина Арика

0

Так, если эксплойт был не известен, а так вроде у них самая первая заплатках среди остальных/ ред.

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Дима Орлов

1
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Подозрительный Кот

0

а как же сяоми?

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Подозрительный

Андрей Николаев

0

Топ за свои деньги

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Польский файл

0

Где-то был список, кто пользовался этой программой, в списке не было США и России, ну с США понятно. Но что Россия юзает?

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Польский

Искусственный теркин30см

0

Термальный анальный криптоанализатор

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Искусственный

Польский файл

0

Но это у инопланетян

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Goose in Bus

0

После инфы, что чебурнет делают на еврейском оборудование можно. и антисемитом стать. 

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Goose

Искусственный теркин30см

0

А кто следит за евреями?

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