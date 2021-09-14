Apple выпустила обновление, предотвращающее слежку за правозащитниками и СМИ израильской NSO Group Статьи редакции
Уязвимость, позволяющая взламывать айфоны через iMessage, устранена.
Apple выпустила обновление, основанное на данных исследователей из Citizen Lab. Они обнаружили уязвимость, позволяющую программе Pegasus, которую израильская компания NSO Group продавала властям разных стран для слежки за журналистами и правозащитниками, взламывать устройства через iMessage. Об этом сообщается на сайте Citizen Lab.
Исследователи проанализировали телефон активиста из Саудовской Аравии и выяснили, что программа для слежки распространялась через специально созданный PDF-файл и не требовала никаких действий со стороны пользователя. Его достаточно было отправить через iMessage.
Глава отдела разработки и безопасности Apple Иван Крстич заверил, что уязвимость «больше не представляет угрозу для большинства пользователей». Он поблагодарил Citizen Lab за работу.
19 июля почти два десятка зарубежных СМИ, включая The Washington Post и Guardian, опубликовали совместное расследование, которое провели при поддержке правозащитников Amnesty International. В материале говорилось о шпионской программе Pegasus, которую израильская компания NSO Group продавала властям разных стран для слежки за активистами, расследователями, оппозиционерами и диссидентами.
Если бы ты был в телеге, то мог бы увидеть мою крутую карточку от монобанка
Так, если эксплойт был не известен, а так вроде у них самая первая заплатках среди остальных/ ред.
а как же сяоми?
Термальный анальный криптоанализатор
После инфы, что чебурнет делают на еврейском оборудование можно. и антисемитом стать.