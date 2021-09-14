Уязвимость, позволяющая взламывать айфоны через iMessage, устранена.

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Apple выпустила обновление, основанное на данных исследователей из Citizen Lab. Они обнаружили уязвимость, позволяющую программе Pegasus, которую израильская компания NSO Group продавала властям разных стран для слежки за журналистами и правозащитниками, взламывать устройства через iMessage. Об этом сообщается на сайте Citizen Lab.

Исследователи проанализировали телефон активиста из Саудовской Аравии и выяснили, что программа для слежки распространялась через специально созданный PDF-файл и не требовала никаких действий со стороны пользователя. Его достаточно было отправить через iMessage.

Это открытие ещё раз иллюстрирует, что такие компании, как NSO Group, предоставляют «деспотизм как услугу» для государственных органов безопасности. Регулирование этого растущего, высокодоходного и вредного рынка крайне необходимо. Citizen Lab

Глава отдела разработки и безопасности Apple Иван Крстич заверил, что уязвимость «больше не представляет угрозу для большинства пользователей». Он поблагодарил Citizen Lab за работу.

Атаки, подобные описанным, очень сложны, стоят миллионов долларов, часто имеют короткий срок хранения и используются против конкретных людей. Иван Крстич глава отдела разработки и безопасности Apple