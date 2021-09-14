Власти обещают организовать встречу с работодателями мигрантов и закрыть общежитие.

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Фото издания «Копейка»

13 сентября жительница подмосковного посёлка Бужаниново написала местному изданию «Копейка» письмо, в котором сообщила, что «мигранты убили и изнасиловали женщину». Она пожаловалась на общежитие для мигрантов, из-за которого посёлок «превратился в аул».

Понимаю, что тема двоякая. И за разжигание межрегиональной розни есть статья, но что делать нам? Страшно стало не только за детей, и за стариков своих. Моя мама всегда летом живёт на даче, одна... Привезли её домой, боимся. жительница Бужаниново

Вечером того же дня люди вышли на народный сход у общежития ООО «Экоокна», предназначенном для трудовых мигрантов. Они требовали вывести их из здания, а также просили встречи с начальником полиции. Как сообщает «Копейка», один из жителей ударил представителя ООО «Экоокон». Также издание со ссылкой на собравшихся сообщило, что мигрантов вывозили из общежития.

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По данным «Коммерсанта», количество участников на народном сходе достигала тысячи человек. К ночи на улице перед общежитием осталось около 300 жителей.

После схода Следственный комитет по Московской области сообщил, что по подозрению в изнасиловании и убийстве пенсионерки задержаны два «гражданина одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения». Следователи также пообещали проверить «законность нахождения подозреваемых на территории Российской Федерации».

Из-за случившегося администрация Московской области пообещала жителям организовать встречу с представителями ООО «Экоокон» и обсудить возможность расселения общежития. «Коммерсант» со ссылкой на местного жителя сообщает, что встреча назначена на 20:00 14 сентября.

Жителям разъяснили позицию правоохранительных органов, подозреваемые задержаны. На завтра назначена встреча главы с руководством предприятия, будут подниматься вопросы о возможном расселении этого общежития. представитель администрации Московской области

Замглавы администрации городского округа Оксана Ероханова также рассказала, что ведомство обратилось в полицию с просьбой приставить к общежитию участкового, который будет патрулировать территорию. Она связала опасения жителей со страхом «за безопасность своих детей» из-за большого количества иностранных граждан, работающих на заводе «Экоокон».

Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев в своём инстаграме подтвердил встречу и пообещал, что потребует закрытия общежития. Однако он призвал жителей «остановиться» и «не линчевать всех подряд, исходя из их национальности».