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Новости
Sasha Shambilova

В подмосковном посёлке жители вышли на народный сход возле общежития мигрантов после убийства пенсионерки. Главное Статьи редакции

Власти обещают организовать встречу с работодателями мигрантов и закрыть общежитие.

42 42 комментария
1599 просмотров
Фото издания «Копейка»

13 сентября жительница подмосковного посёлка Бужаниново написала местному изданию «Копейка» письмо, в котором сообщила, что «мигранты убили и изнасиловали женщину». Она пожаловалась на общежитие для мигрантов, из-за которого посёлок «превратился в аул».

Понимаю, что тема двоякая. И за разжигание межрегиональной розни есть статья, но что делать нам? Страшно стало не только за детей, и за стариков своих. Моя мама всегда летом живёт на даче, одна... Привезли её домой, боимся.

жительница Бужаниново

Вечером того же дня люди вышли на народный сход у общежития ООО «Экоокна», предназначенном для трудовых мигрантов. Они требовали вывести их из здания, а также просили встречи с начальником полиции. Как сообщает «Копейка», один из жителей ударил представителя ООО «Экоокон». Также издание со ссылкой на собравшихся сообщило, что мигрантов вывозили из общежития.

По данным «Коммерсанта», количество участников на народном сходе достигала тысячи человек. К ночи на улице перед общежитием осталось около 300 жителей.

После схода Следственный комитет по Московской области сообщил, что по подозрению в изнасиловании и убийстве пенсионерки задержаны два «гражданина одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения». Следователи также пообещали проверить «законность нахождения подозреваемых на территории Российской Федерации».

Из-за случившегося администрация Московской области пообещала жителям организовать встречу с представителями ООО «Экоокон» и обсудить возможность расселения общежития. «Коммерсант» со ссылкой на местного жителя сообщает, что встреча назначена на 20:00 14 сентября.

Жителям разъяснили позицию правоохранительных органов, подозреваемые задержаны. На завтра назначена встреча главы с руководством предприятия, будут подниматься вопросы о возможном расселении этого общежития.

представитель администрации Московской области

Замглавы администрации городского округа Оксана Ероханова также рассказала, что ведомство обратилось в полицию с просьбой приставить к общежитию участкового, который будет патрулировать территорию. Она связала опасения жителей со страхом «за безопасность своих детей» из-за большого количества иностранных граждан, работающих на заводе «Экоокон».

Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев в своём инстаграме подтвердил встречу и пообещал, что потребует закрытия общежития. Однако он призвал жителей «остановиться» и «не линчевать всех подряд, исходя из их национальности».

Уважаемые земляки! Я призываю вас остановиться. Линчевать всех подряд, исходя из их национальности, — это ошибка, которая может породить большую агрессию. Предполагаемые преступники в руках правосудия.

Михаил Токарев
глава Сергиево-Посадского городского округа

#новости #регионы

42 42 комментария
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42 комментария
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Трансгендолёт

12

Доколе русские фашисты будут притеснять хороших, добрых, честных, воспитанных и вежливых мигрантов????

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Трансгендолёт

Слава Сычев

–9

этот случай — частный, не все мигранты такие.
праваки как всегда вонь разводят

Ответить
Слава

Nagibator RusPro

2

и тут праваки насрали

Ответить
Nagibat…

Истинный историк

0

Вечно левакам убирать за праваками

Ответить

Минтимер Шаймиев

11

Пока не будет визового режима со средне-азиатскими помойками такое будет продолжаться и нарастать

Ответить
Минтимер

Emil

3

дворы пойдешь подметать за копейки? 

Ответить
Emil

Минтимер Шаймиев

4

Я тебе открою секрет огромный, что во всех остальных городах России дворниками работают местные, а эти самые в основном на стройке. 
Да, и самое главное, если бы в этом сегменте их не было столько то зарплаты бы были выше и жители соседних малых городов и деревень с радостью бы поехали на работу

Ответить
Минтимер

Россиянин

0

Т.е. высоким немецким зп мигранты не мешают, а российским мешают?

Ответить
Россиян…

Минтимер Шаймиев

0

Блять ну чё ты сравниваешь хуй с пальцем

Ответить
Россиян…

Государственный

0

Димас тут как тут 🤦🏿‍♂️

Ответить
Минтимер

Истинный историк

0

Если заменить труд мигрантов на местных - ты первый заорешь что всё подорожало невероятно

Ответить
Минтимер

alexferman

0

На вахтовых работах зарплаты выше в разы. И что, много там россиян из малых городов и деревень? Да нихуя их там нет почти, а те что прибывают иногда - быстро вылетают за синьку.

Но ты продолжай верить, что это клятые мигранты ленивым синеботам в штаны срут.

Ответить
Emil

Сплошной завод

2

Ты это, быканул на первого президента Татарстана, судя по нику)

Ответить
Минтимер

Слава Сычев

–10

нацика спросить забыли

Ответить
Слава

Минтимер Шаймиев

2

@Нацик

Ответить
Слава

Лысина Арика

1

Ну ты мде/

Ответить
Минтимер

Plan 🇧&🇨

1

а какой визовый режим нужен, чтобы на Кузбассе местные жители не насиловали и  не убивали детей?

Ответить

Электронный Данила

7

Что за мигранты? Украинцы?

Ответить
Электронный

Минтимер Шаймиев

2

Литовец и эстонец очевидно же ну

Ответить
Электронный

Благополучный калькулятор

0

Ну эти из так называемых ЛНР и ДНР. А Узбекистан Таджикистан находятся даже дальше чем Дания со Швецией, так что их нельзя назвать соседними государствами.

Ответить

Слава Сычев

–8

Вот только не надо разводить тут очередное расистское и исламофобное нытье: данный случай исключительно частный. Мигранты — благо.

Ответить
Слава

Россиянин

7

Конечно благо, кто еще за 30-40 тысяч рублей в Москве пойдет на стройку работать или еду развозить.

Ответить
Россиянин

Лысина Арика

0

Ну как бы, а кто действительно?

Ответить
Слава

Безопасный каякер

0

@Кхалиси Бот 

Ответить
Слава

Илья Максименко

0

Кондопога привет передает, друг

Ответить

Rond

3

Как всегда нужно показательно кого-то выебать, несмотря на суды и законы. Чем виноваты хозяева общаги? По какому закону ее собрались закрывать? Они должны выполнять функции полиции у себя на районе что ли?

Ответить
Rond

Былой паркур

0

Не, ну раз территория толком не полицируется - то тут ли работодателю как-то охрану усиливать, либо самим мигрантам профсоюз делать и в его рамках дружину иметь…

Ответить

Miguel

2

"Полиция задержала красноярца, обвиняемого в двойном убийстве во время шахматной партии"
Как вы думаете, почему красноярцы не выходят на народный сход?

Ответить
Miguel

Pa Chu

2

это реальный кейс? позицию бы посмотреть. а лучше даже весь ход игры. вот это я понимаю, драма разыгралась в партии.

UPD: "По версии следствия, 12 сентября двое мужчин вышли на лестничную площадку, чтобы поиграть в шахматы. Позже к ним присоединился обвиняемый со своей знакомой. Во время партии красноярец и один из игроков поссорились «из-за того, что мужчина проявил внимание» к знакомой обвиняемого, сказано в пресс-релизе.

В итоге красноярец взял нож и поочередно ударил им соперников по шахматам. Один из них умер на месте, второй скончался в больнице, уточнили в ведомстве."

*мем про ожидание и реальность :( ред.

Ответить
Pa

Минтимер Шаймиев

0

Надо срочно запретить шахматы, они вызывают агрессию у людей. Сколько ещё людей должно умереть за черного короля??????

Ответить
Минтимер

Pa Chu

0

Шарипыч, не накаркай вот только, а

Ответить
Miguel

alexferman

0

Потому что своё говно не воняет

Ответить

Россиянин

2

Так в России уже даже реклама на киргизском/узбекском и тд. Сам недавно в автобусе видел.
Но ТЖшники обычно на Европу пальцом тычут и шутят про мигрантов там, на большее ума не хватает. ред.

Ответить
Россиянин

alexferman

1

Так в России уже даже реклама на киргизском/узбекском и тд.

Будто что-то плохое

Ответить
alexferman

Россиянин

0

Скорее говорит о том, что ЦА для такой рекламы огромная. И с каждым годом все больше приезжает.

Ответить
Россиян…

alexferman

0

Ну и? Многонациональный город это круто.

Ответить
Россиян…

Miguel

0

Нет, не больше. Из-за пандемии многие уехали и не все вернулись.

Ответить

Муниципальный дебаркадер

2

"Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России планирует обсудить с Республикой Узбекистан ввоз трудовых мигрантов на чартерных поездах
Пилотный ввоз гастарбайтеров намечено отработать уже до конца 2021 года.
Больше мигрантов, больше. Этим летом они разборки между собой устраивали, а завтра пойдут против нас.

Ответить

Минтимер Шаймиев

0

Если без иронии ситуация конечно кромешный пиздец. Особенно меня радуют мусорня ебаная, которая грудью встаёт на защиту иноземцев. 

Ответить

Избирательный Филипп

0

Охуели холопы ебаные

Ответить

Польский файл

0

Нууу закроют общагу, а мигранты не куда не денутся

Ответить

Aleksandr Dolgikh

0

Просто эти эмигранты не шутили так оскорбительно как Идраг и их не выслали.

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