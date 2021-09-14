В подмосковном посёлке жители вышли на народный сход возле общежития мигрантов после убийства пенсионерки. Главное Статьи редакции
Власти обещают организовать встречу с работодателями мигрантов и закрыть общежитие.
13 сентября жительница подмосковного посёлка Бужаниново написала местному изданию «Копейка» письмо, в котором сообщила, что «мигранты убили и изнасиловали женщину». Она пожаловалась на общежитие для мигрантов, из-за которого посёлок «превратился в аул».
Вечером того же дня люди вышли на народный сход у общежития ООО «Экоокна», предназначенном для трудовых мигрантов. Они требовали вывести их из здания, а также просили встречи с начальником полиции. Как сообщает «Копейка», один из жителей ударил представителя ООО «Экоокон». Также издание со ссылкой на собравшихся сообщило, что мигрантов вывозили из общежития.
По данным «Коммерсанта», количество участников на народном сходе достигала тысячи человек. К ночи на улице перед общежитием осталось около 300 жителей.
После схода Следственный комитет по Московской области сообщил, что по подозрению в изнасиловании и убийстве пенсионерки задержаны два «гражданина одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения». Следователи также пообещали проверить «законность нахождения подозреваемых на территории Российской Федерации».
Из-за случившегося администрация Московской области пообещала жителям организовать встречу с представителями ООО «Экоокон» и обсудить возможность расселения общежития. «Коммерсант» со ссылкой на местного жителя сообщает, что встреча назначена на 20:00 14 сентября.
Замглавы администрации городского округа Оксана Ероханова также рассказала, что ведомство обратилось в полицию с просьбой приставить к общежитию участкового, который будет патрулировать территорию. Она связала опасения жителей со страхом «за безопасность своих детей» из-за большого количества иностранных граждан, работающих на заводе «Экоокон».
Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев в своём инстаграме подтвердил встречу и пообещал, что потребует закрытия общежития. Однако он призвал жителей «остановиться» и «не линчевать всех подряд, исходя из их национальности».
Доколе русские фашисты будут притеснять хороших, добрых, честных, воспитанных и вежливых мигрантов????
этот случай — частный, не все мигранты такие.
праваки как всегда вонь разводят
и тут праваки насрали
Пока не будет визового режима со средне-азиатскими помойками такое будет продолжаться и нарастать
Я тебе открою секрет огромный, что во всех остальных городах России дворниками работают местные, а эти самые в основном на стройке.
Да, и самое главное, если бы в этом сегменте их не было столько то зарплаты бы были выше и жители соседних малых городов и деревень с радостью бы поехали на работу
Если заменить труд мигрантов на местных - ты первый заорешь что всё подорожало невероятно
На вахтовых работах зарплаты выше в разы. И что, много там россиян из малых городов и деревень? Да нихуя их там нет почти, а те что прибывают иногда - быстро вылетают за синьку.
Но ты продолжай верить, что это клятые мигранты ленивым синеботам в штаны срут.
нацика спросить забыли
Ну эти из так называемых ЛНР и ДНР. А Узбекистан Таджикистан находятся даже дальше чем Дания со Швецией, так что их нельзя назвать соседними государствами.
Вот только не надо разводить тут очередное расистское и исламофобное нытье: данный случай исключительно частный. Мигранты — благо.
Как всегда нужно показательно кого-то выебать, несмотря на суды и законы. Чем виноваты хозяева общаги? По какому закону ее собрались закрывать? Они должны выполнять функции полиции у себя на районе что ли?
Не, ну раз территория толком не полицируется - то тут ли работодателю как-то охрану усиливать, либо самим мигрантам профсоюз делать и в его рамках дружину иметь…
"Полиция задержала красноярца, обвиняемого в двойном убийстве во время шахматной партии"
Как вы думаете, почему красноярцы не выходят на народный сход?
это реальный кейс? позицию бы посмотреть. а лучше даже весь ход игры. вот это я понимаю, драма разыгралась в партии.
UPD: "По версии следствия, 12 сентября двое мужчин вышли на лестничную площадку, чтобы поиграть в шахматы. Позже к ним присоединился обвиняемый со своей знакомой. Во время партии красноярец и один из игроков поссорились «из-за того, что мужчина проявил внимание» к знакомой обвиняемого, сказано в пресс-релизе.
В итоге красноярец взял нож и поочередно ударил им соперников по шахматам. Один из них умер на месте, второй скончался в больнице, уточнили в ведомстве."
*мем про ожидание и реальность :( ред.
Надо срочно запретить шахматы, они вызывают агрессию у людей. Сколько ещё людей должно умереть за черного короля??????
Так в России уже даже реклама на киргизском/узбекском и тд. Сам недавно в автобусе видел.
Но ТЖшники обычно на Европу пальцом тычут и шутят про мигрантов там, на большее ума не хватает. ред.
Так в России уже даже реклама на киргизском/узбекском и тд.
Будто что-то плохое
Скорее говорит о том, что ЦА для такой рекламы огромная. И с каждым годом все больше приезжает.
"Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России планирует обсудить с Республикой Узбекистан ввоз трудовых мигрантов на чартерных поездах
Пилотный ввоз гастарбайтеров намечено отработать уже до конца 2021 года.
Больше мигрантов, больше. Этим летом они разборки между собой устраивали, а завтра пойдут против нас.
Если без иронии ситуация конечно кромешный пиздец. Особенно меня радуют мусорня ебаная, которая грудью встаёт на защиту иноземцев.