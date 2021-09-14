ТАСС: сбежавшего из изолятора в Истре Александра Мавриди задержали благодаря системе распознавания лиц Статьи редакции
При задержании он пытался оказать сопротивление, но его обезвредили.
Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова, выследили с помощью камер видеонаблюдения и системы распознавания лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Мавриди задержали на Дубравной улице в Москве в районе Митино. Как сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД Ирина Волк, «он попытался оказать активное сопротивление, но был обезврежен». После задержания его обвинили в побеге.
Подозреваемый в убийстве «колбасного короля» дал признательные показания и рассказал, что скрывался в заброшенных зданиях Москвы и Подмосковья. В его рюкзаке нашли три тысячи долларов, 1,3 тысячи евро и 70 тысяч рублей.
6 августа пятеро подсудимых сбежали из ИВС в Истре. Заключённые сломали форточку для кормления в двери, которую сотрудники изолятора оставили незакрытой, выкрутили винты с помощью гаечного ключа и сняли замок. Все беглецы — уроженцы Молдовы.
Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий сотрудникам изолятора. По версии следствия, сотрудники отключили камеры видеонаблюдения, направленные на коридор и помещение дежурных, покинули пост и ушли спать.
Среди беглецов был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве «колбасного короля». Гендиректора компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова убили в 2020 году выстрелом из арбалета. Его искали дольше, чем всех остальных сбежавших, за информацию о его месте нахождения полиция объявила вознаграждение в миллион рублей.
Вот ти i попався, Маврiдi
система отлично себя показала, надеюсь, что раскрываемость преступлений повысится значительно. Нужно внедрять повсеместно
а че вы дизы въебываете? вещь то реально нужная.
разве что используется не только для поимнки реальных преступников
однажды поп сбил человека, но запись пропала чудесным образом, все уже забыли даже, возле кремля можно людей убивать, там камеры не работают ред.
вещь то реально нужная
Нет — это костыль, который подменяет другие нужные вещи
от создателей "коммунизм просто плохо реализовали"
"блокировки в интернете это для защиты детей"
"электронное голосование не фальсифицируется"
Хватило мозгов сбежать, но не хватило ума не появляться в Москве
ну взрослый дядька, причем с талантами в иной области.
Вряд ли он читает новости и знает про эти ваши ИИ
официальный представитель МВД Ирина ВолкИрина Волк
Ирина Волк слабее Марии Захаровой, но в цирке не выступает
Реальные волки тоже выступают.
Но каждый о себе думает, что он-то не в цирке
Это сын мавроди?
ТАСС: сбежавшего из изолятора в Истре Александра Мавриди задержали благодаря системе распознавания лиц
Ну что за кликбейт, ну очевидная же реклама тотального наблюдения
добро пожаловать в цифровой тоталитаризм.