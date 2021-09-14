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Новости
Sasha Shambilova

ТАСС: сбежавшего из изолятора в Истре Александра Мавриди задержали благодаря системе распознавания лиц Статьи редакции

При задержании он пытался оказать сопротивление, но его обезвредили.

31 31 комментарий
2154 просмотров

Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова, выследили с помощью камер видеонаблюдения и системы распознавания лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Александр Мавриди был замечен в одном из магазинов на Дубравной улице. Благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц он был задержан правоохранительными органами.

источник ТАСС

Мавриди задержали на Дубравной улице в Москве в районе Митино. Как сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД Ирина Волк, «он попытался оказать активное сопротивление, но был обезврежен». После задержания его обвинили в побеге.

Подозреваемый в убийстве «колбасного короля» дал признательные показания и рассказал, что скрывался в заброшенных зданиях Москвы и Подмосковья. В его рюкзаке нашли три тысячи долларов, 1,3 тысячи евро и 70 тысяч рублей.

6 августа пятеро подсудимых сбежали из ИВС в Истре. Заключённые сломали форточку для кормления в двери, которую сотрудники изолятора оставили незакрытой, выкрутили винты с помощью гаечного ключа и сняли замок. Все беглецы — уроженцы Молдовы.

Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий сотрудникам изолятора. По версии следствия, сотрудники отключили камеры видеонаблюдения, направленные на коридор и помещение дежурных, покинули пост и ушли спать.

Среди беглецов был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве «колбасного короля». Гендиректора компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова убили в 2020 году выстрелом из арбалета. Его искали дольше, чем всех остальных сбежавших, за информацию о его месте нахождения полиция объявила вознаграждение в миллион рублей.

#новости

31 31 комментарий
9
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Владимир Филатов

11

Вот ти i попався, Маврiдi

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Владимир

Чувствительный хичхакер

6

Розбийник! 

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Vadim Semenov ‏⚡☟

–3

система отлично себя показала, надеюсь, что раскрываемость преступлений повысится значительно. Нужно внедрять повсеместно 

Ответить
Vadim

Свойственный супер_стар

8

а че вы дизы въебываете? вещь то реально нужная.
разве что используется не только для поимнки реальных преступников

Ответить
Свойственный

Сергей

6

однажды поп сбил человека, но запись пропала чудесным образом, все уже забыли даже, возле кремля можно людей убивать, там камеры не работают ред.

Ответить
Сергей

Свойственный

0

причем тут поп нахуй с кремлём

Ответить
Свойств…

Сергей

3

притом что система работает только на холопов

Ответить
Сергей

Свойственный

–1

и? ты вопрос о справедливсти подымаешь чтоли?

Ответить
Свойственный

Максим Козаченко

0

вещь то реально нужная

Нет — это костыль, который подменяет другие нужные вещи

Ответить
Свойственный

Pavel Averyanov

0

от создателей "коммунизм просто плохо реализовали"
"блокировки в интернете это для защиты детей"
"электронное голосование не фальсифицируется"

Ответить

Иванов Олег

3

Хватило мозгов сбежать, но не хватило ума не появляться в Москве

Ответить
Иванов

Трансгендолёт

9

Лучше неделю прожить в Москве как человек, чем всю жизнь в Кислых Дрищах!

Ответить
Иванов

Madegghead

2

ну взрослый дядька, причем с талантами в иной области.
Вряд ли он читает новости и знает про эти ваши ИИ

Ответить
Иванов

Photuum

0

Да, тут он лоханулся. 
Когда поймали всех кроме него, я решил что он умный и свалил из России. 
Не сложно было на Донбасс или в Абхазию дёрнуть. Или на родину в Молдавию, там Приднестровье есть. 

Ответить

TJaba

0

официальный представитель МВД Ирина ВолкИрина Волк

Ответить
TJaba

Лига порвах

5

@👑✨🐺Волки🐺✨👑

Ответить
TJaba

Вечерние чтения

3

Ирина Волк слабее Марии Захаровой, но в цирке не выступает

Ответить
Вечерние

TJaba

0

в цирке не выступает

не уверен

Ответить
TJaba

Вечерние чтения

0

Реальные волки тоже выступают.
Но каждый о себе думает, что он-то не в цирке

Ответить
TJaba

Татьяна Васильевна Кораблёва

0

Ту-ду-ду
Ира будет Волк
Волк будет Ира

Ответить

Чувствительный хичхакер

1

системе распознавания яиц 

Ответить
Чувствительный

Чувствительный хичхакер

0

Это сын мавроди? 

Ответить
Чувствительный

Владимир Филатов

2

нет, украинский аналог

Ответить

Андрей Балконский

1

Как сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД Ирина Вульф

Ответить

Kakomicli

1

Надо было себе татухи на физиономии геометрические намалевать

Ответить

Алексей Какачан

0

норм, шоб не платить миллион, сослались на камеры.

Ответить

Генеральный дым

0

Маску в магазине надо было надевать 🤷🏻‍♂️

Ответить

Argumenta Ambigua

0

ТАСС: сбежавшего из изолятора в Истре Александра Мавриди задержали благодаря системе распознавания лиц

Ну что за кликбейт, ну очевидная же реклама тотального наблюдения

Ответить
Argumenta

Подозрительный Кот

1

добро пожаловать в цифровой тоталитаризм.

Ответить
Подозрительный

Argumenta

0

совершенно не удивлен

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Близкий единорожек88

0

Благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц он был задержан правоохранительными органами.

Не факт. Может просто готовят почву, чтобы у народа зафиксировалось в сознании, что "но ведь пользы больше!". ред.

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