ТАСС: сбежавшего из изолятора в Истре Александра Мавриди задержали благодаря системе распознавания лиц

При задержании он пытался оказать сопротивление, но его обезвредили.

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Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова, выследили с помощью камер видеонаблюдения и системы распознавания лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Александр Мавриди был замечен в одном из магазинов на Дубравной улице. Благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц он был задержан правоохранительными органами. источник ТАСС

Мавриди задержали на Дубравной улице в Москве в районе Митино. Как сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД Ирина Волк, «он попытался оказать активное сопротивление, но был обезврежен». После задержания его обвинили в побеге.

Подозреваемый в убийстве «колбасного короля» дал признательные показания и рассказал, что скрывался в заброшенных зданиях Москвы и Подмосковья. В его рюкзаке нашли три тысячи долларов, 1,3 тысячи евро и 70 тысяч рублей.

6 августа пятеро подсудимых сбежали из ИВС в Истре. Заключённые сломали форточку для кормления в двери, которую сотрудники изолятора оставили незакрытой, выкрутили винты с помощью гаечного ключа и сняли замок. Все беглецы — уроженцы Молдовы.

Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий сотрудникам изолятора. По версии следствия, сотрудники отключили камеры видеонаблюдения, направленные на коридор и помещение дежурных, покинули пост и ушли спать.