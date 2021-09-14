Служба судебных приставов объяснила визит в российский офис Google решением суда об «Умном голосовании»

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) на вопрос журналистов о причинах визита в офис Google заявила, что принимает меры «принудительного исполнения, предусмотренные действующим законодательством РФ». Об этом пишет «Интерфакс».

Арбитражный суд Москвы 3 сентября запретил Google и «Яндексу» использовать обозначение «Умное голосование» в поисковой выдаче «в качестве одного из ключевых слов поиска». Российская компания пообещала обжаловать это решение.

О том, что приставы пришли в офис Google, 13 сентября рассказал Mash. Там была одна сотрудница, она позвонила адвокатам компании — они уточнили, что в здании находится офис российского ООО «Гугл», а документы касаются Google LLC, которая зарегистрирована в США и не имеет филиалов в России.