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Артём Мазанов

Служба судебных приставов объяснила визит в российский офис Google решением суда об «Умном голосовании» Статьи редакции

Приставы добиваются, чтобы компания исключила проект Навального из результатов поисковой выдачи.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) на вопрос журналистов о причинах визита в офис Google заявила, что принимает меры «принудительного исполнения, предусмотренные действующим законодательством РФ». Об этом пишет «Интерфакс».

Арбитражный суд Москвы 3 сентября запретил Google и «Яндексу» использовать обозначение «Умное голосование» в поисковой выдаче «в качестве одного из ключевых слов поиска». Российская компания пообещала обжаловать это решение.

О том, что приставы пришли в офис Google, 13 сентября рассказал Mash. Там была одна сотрудница, она позвонила адвокатам компании — они уточнили, что в здании находится офис российского ООО «Гугл», а документы касаются Google LLC, которая зарегистрирована в США и не имеет филиалов в России.

#новости #навальный #google

939 просмотров
13 13 комментариев
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13 комментариев
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Единственный бинокль

22

Видя насколько много усилий принимается против этого приложения, я просто не могу не пойти на выбры

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Единственный

Eugen T

6

Да, пришлось установить, раз так просят

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Единственный

Главный Гоша

6

Ещё никакое гос приложение не получало такой мощной рекламной кампании от государства, как "Умное Голосование"

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Единственный

Специфический химик

0

не вижу особых усилий с их стороны. Повседневная работа у ребят.

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Специфический

Дмитрий

0

А речь не про "ребят", они просто винтики. Усилия у тех, кто приводит механизм в движение.

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Дурацкий Филипп

12

Ещё никогда права фирмы из Залупинска не защищались российскими службами так рьяно

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Дурацкий

Плотный

0

Ты че, пес? Это уважаемое предприятие, уважаемых людей!

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Plan 🇧&🇨

1

Служба судебных приставов объяснила визит в российский офис Google решением суда об «Умном голосовании»

А мне интересно, как они себе это представляли?
Вот приходят они в московский офис Гуголь, а там рубильники повсюду и под одним написано "Умное голосование", и они такие: а ну вырубай его!

Так что ли?

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Фирменный спрей

0

ПХАХПХАПХХ

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Фирменный

Специфический химик

0

дышите глубже 

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Фирменный

Непонятный диод

0

Ебать, ты живая

Ответить

Чувствительный хичхакер

0

Федеральная служба сраных пид... Ладно

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Анатолий Камов

0

Ого! Даже к должникам такого пристального внимания нет, как к "никому не известному блогеру". Реально, такое позорище. Все ресурсы задействованы, чтобы укрепить свою власть, и они делают вид, что поступают в рамках закона. Ведь даже в силовых структурах, смеются над действиями властей (я о тех, у кого есть своя голова на плечах, большая часть включая этих приставов в военное время называют "пушечное мясо" – делают, что сказано не думая).

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