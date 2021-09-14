Служба судебных приставов объяснила визит в российский офис Google решением суда об «Умном голосовании» Статьи редакции
Приставы добиваются, чтобы компания исключила проект Навального из результатов поисковой выдачи.
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) на вопрос журналистов о причинах визита в офис Google заявила, что принимает меры «принудительного исполнения, предусмотренные действующим законодательством РФ». Об этом пишет «Интерфакс».
Арбитражный суд Москвы 3 сентября запретил Google и «Яндексу» использовать обозначение «Умное голосование» в поисковой выдаче «в качестве одного из ключевых слов поиска». Российская компания пообещала обжаловать это решение.
О том, что приставы пришли в офис Google, 13 сентября рассказал Mash. Там была одна сотрудница, она позвонила адвокатам компании — они уточнили, что в здании находится офис российского ООО «Гугл», а документы касаются Google LLC, которая зарегистрирована в США и не имеет филиалов в России.
Ещё никакое гос приложение не получало такой мощной рекламной кампании от государства, как "Умное Голосование"
не вижу особых усилий с их стороны. Повседневная работа у ребят.
А речь не про "ребят", они просто винтики. Усилия у тех, кто приводит механизм в движение.
Служба судебных приставов объяснила визит в российский офис Google решением суда об «Умном голосовании»
А мне интересно, как они себе это представляли?
Вот приходят они в московский офис Гуголь, а там рубильники повсюду и под одним написано "Умное голосование", и они такие: а ну вырубай его!
Так что ли?
Ого! Даже к должникам такого пристального внимания нет, как к "никому не известному блогеру". Реально, такое позорище. Все ресурсы задействованы, чтобы укрепить свою власть, и они делают вид, что поступают в рамках закона. Ведь даже в силовых структурах, смеются над действиями властей (я о тех, у кого есть своя голова на плечах, большая часть включая этих приставов в военное время называют "пушечное мясо" – делают, что сказано не думая).