Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":810,"title":"TJ, vc.ru \u0438 DTF \u0438\u0449\u0443\u0442 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=810&url=https:\/\/vc.ru\/team\/210596&placeBit=1&hash=9fce63823bbf7e8a2ad902802f20568beedbdb7e0629ec75d7365b25cb631965","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Артём Мазанов

Путин ушёл на карантин из-за случаев коронавируса «в его окружении» Статьи редакции

Кто именно заболел — президент не уточнил.

120 120 комментариев
6557 просмотров
Владимир Путин в больнице  Фото Sputnik

Владимир Путин сообщил, что должен уйти на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин «абсолютно здоров». Он сдал тест на коронавирус после обнаружения в его окружении заболевших. По данным Пескова, в окружении Путина заболели несколько человек.

О том, что Путину «самому скоро на карантин придётся», президент сказал 13 сентября на встрече с паралимпийцами. Песков после уточнил, что Путин выразился «образно».

Путин соблюдает меры предосторожности из-за Covid-19 с начала пандемии. 30 сентября 2020 года «Проект» рассказал, что Кремль ввёл двухнедельную изоляцию для доступа к Путину, его работу не освещает ни один пишущий журналист.

Через два месяца журналисты заявили, что Путину построили в Сочи копию его кабинета в Ново-Огарёво — чтобы никто не знал, где он. Источники «Проекта» рассказали, что Кремль ждал вторую волну коронавируса, но россияне должны были думать, что президент находится в столице или рядом с ней.

#новости #путин #covid19

120 120 комментариев
1
31
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0443\u0442\u0438\u043d","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 120, "likes": 31, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 438427, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 14 Sep 2021 12:00:40 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
120 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Специфический химик

225

🤞🤞

Ответить
Специфический

Ударный Паша

65

Как говорится - зашёл ради этого комментария

Ответить
Ударный

Специфический

10

давай тоже, чем нас больше, тем шанс выше 

Ответить
1 комментарий
Специфический

Кривой крюк

11

ставь 🤞 если надеешься что Путин не заболеет 👍

Ответить
Кривой

Владимир Филатов

29

ставь 🤞, если надеешься, что Путин не заболеет, а сразу умрёт 👍

Ответить
Кривой

Достойный бас

3

Это бы запустить во всякие ватные чаты и твитторы

Ответить
Кривой

Jeka Permyakov

–3

Ставлю 🔥 если надеюсь, что такие как ты умрут вслед за ним

Ответить
3 комментария
Специфический

Кривой крюк

5

всё таки ты настоящий гей, Вова, решил на изиче срубить лукасов :))

Ответить
Специфический

Anton Ivanov

4

по традиции

Ответить
Специфический

Дурацкий Филипп

0

Это фистинг?

Ответить
Дурацкий

Никита Алфимов

3

300$

Ответить
Дурацкий

Специфический

1

всё как ты любишь 

Ответить
Специфический

Александр Сергеевич

0

К вам уже выехали. Уточните пожалуйста адрес :D

Ответить

Привычный хичхакер

66

На нерабочие дни с сохранением заработной платы

Ответить

Сергей Звезда

28

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющим обязанности Владимира Путина объявлен Большой русский кот. Он приступит к обязанностям, как только догрызёт куриную косточку. 

Ответить
Сергей

Сергей Звезда

37

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Большой Шлёпа, временно заменяющий Владимира Путина, уже приступил к экономическим и политическим реформам, которые откладывались последние 20 лет. Сначала он расцарапает руки тем, кто голосовал за закон Димы Яковлева ред.

Ответить
Сергей

Сергей Звезда

13

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. На стихийно объявленном первом всероссийском референдуме граждане почти единогласно высказались за то, чтобы Большой Шлёпа остался на посту президента. Вариант «Мяу» в бюллетене набрал 99,9% голосов. По данным информированного источника, 0,01% — это окружение Владимира Путина. «Шлёпа за день разобрался с инфляцией и добился разрешения вопроса Крыма», — объяснил политолог ред.

Ответить
5 комментариев
Сергей

Муниципальный

0

Сначала он расцарапает руки

Почему только руки? Почему только расцарапает?

Ответить
Сергей

Бип Боп

2

Наконец-то. 
Когда ждать военных престу...мятных пряников?

Ответить

Владимир Филатов

28

Путин ушёл

Ответить
Владимир

Музыкальный вентилятор

12

Снова не туда

Ответить
Музыкальный

Max Mayers

1

Снова не навсегда

Ответить

Алексей Клыков

29

на самом деле, он ушёл на «карантин» на период выборов

Ответить

Дмитрий Кузьмин

21

Бункер внутри бункера?

Ответить

Anton Ivanov

16

Он же ведь делал вакцину 🤔

Ответить
Anton

Юрий Беликов

7

Ну так с вакциной тоже болеют

Ответить
Юрий

Дмитрий

1

Кстати, не факт, что делал. С учётом всего я бы не удивился даже такому, а кто его заставит? Оттого и вся эта дичь с обеззараживающими тоннелями и двухнедельными карантинами.

Впрочем, я сам понимаю, что вряд ли это так.

Ответить

Дурацкий Филипп

16

Все это бесполезно, есть два запасных Путина 

Ответить
Дурацкий

Marhal_New _Arleana

2

Минимум

Ответить

Бюджетный бинокль

14

на карантин

Зачем все эти эвфемизмы? Почему прямо не сказать "в бункер"?

Ответить
Бюджетный

Крафтовый компот

3

И не ушёл, а вернулся

Ответить
Крафтовый

Eugen T

0

Нырнул

Ответить
Бюджетный

Трансгендолёт

1

Потому что не в бункер, а очередной зАмок-резиденцию где-нибудь в лесу и живописной природе. Наверняка организовал себе внеочередной отпуск.

Ответить
Трансгендолёт

Бюджетный

5

Ему в прошлый раз выстроили копию его резиденции внутри бункера.
Если надо - построят все что захочется

Ответить
1 комментарий
Трансгендолёт

Дмитрий

1

внеочередной отпуск

Да он живёт в своё удовольствие, у него вся жизнь - отпуск. Судя по просачивающейся информации, там натурально императорский двор и жизнь в режиме самодержца. 

Ответить
Бюджетный

Ваша Закладко

1

какая осень в бункерах 

Ответить

Дмитрий Немов

15

Первый взгляд на пуш был многообещающим. 

Ответить
Дмитрий

Задумчивой Кот

0

Даже сердечко екнуло 

Ответить

Vyacheslav Khristolyubov

12

А носил бы блокиратор вирусов, горя бы не знал!

Ответить

Дмитрий Оверчук

9

сильный и смелый лидер 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 ред.

Ответить

Sanek Igoshev

9

Наконец-то нашёл время посетить комнату грязи и покрутится на шесте

Ответить

Nick Rosenberg

7

Ушел на карантин в апарт-отеле.

Ответить

Ушат Помоев

5

почалося
а вообще ставлю, что ВВП 2 года не продержится и помрет 

Ответить
Ушат

Доктор Корнелиус

5

Заскринил

Ответить
Доктор

Польский файл

0

Скинул куда следует?

Ответить
Ушат

Dmitry Sursin

2

Соловей... Чё тут забыл?

Ответить
Ушат

Никита Алфимов

0

Ну другие 6 двойников уже потирают ручки

Ответить
Никита

Кузькин отец

–1

и карандаши

Ответить

Marhal_New _Arleana

6

И пусть не возращается

Ответить

Инвестиционный корабль

4

Дмитрий Песков после уточнил, что Путин выразился «образно»

Ответить

Кузькин отец

2

зачем вы пишете "Президент"? чей он президент? Не россиян, это точно. Пишите просто "путин"

Ответить
Кузькин

Ушат Помоев

–30

либерахен. он законно избранный президент, какими бы не были ваши фантазии и его избрание признал весь мир 😘

Ответить
Ушат

Амид Сапилеп

1

так ему ж самому пофигу че там мир признает-непризнает)

Ответить
Ушат

Искусственный

1

Весь мир Лахты

Ответить

new_comment

3

Путин работает с документами?

Ответить

Стальной пришелец

3

Ну че пацаны, после выборов опять по конурам.

Ответить

Единственный бинокль

3

Юлия Якубеня уронила сосиску

Ответить
Единственный

Alex Nevi

0

Путин упал в бункер

Ответить

Свободный Мика

1

а как же спутник?

Ответить
Свободный

Последствия Диморфизма

4

Летает 

Ответить

WED CR.ST.

2

Когда из жизни уже уйдёт?

Ответить

Силовой волк

2

🤞

Ответить

Амид Сапилеп

2

Аж сердце екнуло когда первые два слова прочитал

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

1

🙏🥺

Ответить

yikiko4351

0

А ведь ещё утром обкашивал вопросики с Асадом

Ответить
yikiko4351

Vasya Ivasya

4

Докашлялись. 

Ответить

Alex P

1

Пусть не возвращается

Ответить

Pavel Tarazevich

1

Где там ваш популярный смайлик?

Ответить

Кузькин отец

1

ага, из бункера специально вылез, чтобы снова туда залезть

Ответить

BadDaytrader ∞

1

На самом деле собирают нового Путина. Этот уже износился

Ответить
BadDaytrader

Vladimir Kudryavcev

0

Наконец-то у нас будет новый президент!

Ответить

Фирменный спрей

1

СКРЕТСТИЛИ ПАЛЬЦЫ БРАТВА

Ответить

Ethan Hunt

1

О том, что Путину «самому скоро на карантин придётся», президент сказал 13 сентября на встрече с паралимпийцами.

А, ну, то есть, на карантин до встречи с паралимпийцами не надо? Типа не жалко? ред.

Ответить

Андрей Заварзин

1

🤞🤞🤞🤞🤞

Ответить

Михаил Кометов

1

🤞🤞

Ответить

Дмитрий Бачинин

1

Они же там все верят шаманам и гадалкам. Никто из них не прививается. Это полуграмотные люди из подворотен.

Ответить

alexferman

1

Так хочется пожелать ему земли пухом

Ответить

Алексей Кальян

1

Надеемся и верим! 

Ответить

Ден

1

Да, короне не заплатишь, чтобы она тебя не трогала. Да, дед Володь?

Ответить

Инвестиционный рак

1

да шоб здох он и все его окружение

Ответить

Чувствительный хичхакер

0

На покой пора уж, а лучше в рай 

Ответить
Чувствительный

Ваша Закладко

1

руко пожатие крепкое

Ответить

уюхетс норм

0

Я кастрирую самого себя, если это произойдет

Ответить
уюхетс

Последствия Диморфизма

0

Заскринил

Ответить

Anton Gostev

0

В бункере?

Ответить

Чембельбес

0

А Байден с Пфайзером никуда не уходит. Интересно, либералы, оппозиционеры и после этого продолжат рекламировать Спутник? ред.

Ответить
Чембельбес

Vasya Ivasya

0

Так дело тут не в спутнике. 

Ответить
Vasya

Чембельбес

0

А в чем? 

Ответить
1 комментарий

Damir ReDevil

0

Когда же он с#### сука

Ответить

Друз Фаруэл

0

Путин ушел на...
Вот какого заголовка ждет вся страна, а не вот этой фигни

Ответить

Neo sane

0

На подтяжку ботекса поехал во дворец с аквадискотекой дед инфа сотка

Ответить

Арбитражный единорожек88

0

Просто пошёл гулять на Дне рождения Д.А. Медведева и чтоб его не тревожили. ред.

Ответить

Рикардо Иванов

0

Жажда власти как жажда жизни

Ответить

Последствия Диморфизма

0

Сейчас бы тоже в креокамеру на пару деньков

Ответить

Tim Hansen

0

Быстро, меняем замки

Ответить
Tim

Кузькин отец

0

на дворцы?

Ответить
Кузькин

Tim Hansen

0

и в кремле тоже

Ответить

Андрей Лузин

0

О том, что Путину «самому скоро на карантин придётся», президент сказал 13 сентября на встрече с паралимпийцами

При этом все без масок и соц. дистанции. Параолимпийцев не жалко то есть?

Ответить

Озабоченный Мика

0

Кхе-кхе

Ответить

Павел Каташев

0

...на карантин

Ответить
Ещё 9 комментариев
Написать комментарий...
Читать все 120 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Путин поручил индексировать зарплаты военных и силовиков выше инфляции
Средства выделят из государственного бюджета.
162
Новости
В Праге по запросу Украины задержали российского активиста, участника присоединения Крыма к России
Александр Франчетти участвовал в событиях «Крымской весны», теперь ему грозит депортация в Украину.
303
Новости
В Москве бабушка и внучка умерли после употребления арбуза. В нём нашли следы средства от насекомых. Главное
Это же вещество нашли в других арбузах из «Магнита». СК задержал первого подозреваемого — он проводил дезинсекцию.
166
Популярное за три дня
Новости
В Красноярске детям провели «открытый урок» на пустыре, где власти обещали построить школу
Родители четыре года возят детей на уроки в соседние районы.
92
Новости
Судебные приставы пришли в московский офис Google, но нашли одну сотрудницу, которая отправила их в США — Mash
Приставы хотели взыскать 32,5 миллиона рублей штрафов, которые выписали российские суды.
137
Новости
Моргенштерн заявил, что начал сбор денег на лечение трёхлетнего Ильи Худобы из-за угрозы подброса наркотиков
На рэпера якобы надавили силовики: помощь ребёнку в обмен на безопасность. Мама больного мальчика — майор полиции.
103
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null