Путин ушёл на карантин из-за случаев коронавируса «в его окружении» Статьи редакции
Кто именно заболел — президент не уточнил.
Владимир Путин сообщил, что должен уйти на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин «абсолютно здоров». Он сдал тест на коронавирус после обнаружения в его окружении заболевших. По данным Пескова, в окружении Путина заболели несколько человек.
О том, что Путину «самому скоро на карантин придётся», президент сказал 13 сентября на встрече с паралимпийцами. Песков после уточнил, что Путин выразился «образно».
Путин соблюдает меры предосторожности из-за Covid-19 с начала пандемии. 30 сентября 2020 года «Проект» рассказал, что Кремль ввёл двухнедельную изоляцию для доступа к Путину, его работу не освещает ни один пишущий журналист.
Через два месяца журналисты заявили, что Путину построили в Сочи копию его кабинета в Ново-Огарёво — чтобы никто не знал, где он. Источники «Проекта» рассказали, что Кремль ждал вторую волну коронавируса, но россияне должны были думать, что президент находится в столице или рядом с ней.
Как говорится - зашёл ради этого комментария
ставь 🤞 если надеешься что Путин не заболеет 👍
Ставлю 🔥 если надеюсь, что такие как ты умрут вслед за ним
Это фистинг?
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющим обязанности Владимира Путина объявлен Большой русский кот. Он приступит к обязанностям, как только догрызёт куриную косточку.
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Большой Шлёпа, временно заменяющий Владимира Путина, уже приступил к экономическим и политическим реформам, которые откладывались последние 20 лет. Сначала он расцарапает руки тем, кто голосовал за закон Димы Яковлева ред.
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. На стихийно объявленном первом всероссийском референдуме граждане почти единогласно высказались за то, чтобы Большой Шлёпа остался на посту президента. Вариант «Мяу» в бюллетене набрал 99,9% голосов. По данным информированного источника, 0,01% — это окружение Владимира Путина. «Шлёпа за день разобрался с инфляцией и добился разрешения вопроса Крыма», — объяснил политолог ред.
Путин ушёл
Он же ведь делал вакцину 🤔
Ну так с вакциной тоже болеют
И не ушёл, а вернулся
Потому что не в бункер, а очередной зАмок-резиденцию где-нибудь в лесу и живописной природе. Наверняка организовал себе внеочередной отпуск.
Ему в прошлый раз выстроили копию его резиденции внутри бункера.
Если надо - построят все что захочется
внеочередной отпуск
Да он живёт в своё удовольствие, у него вся жизнь - отпуск. Судя по просачивающейся информации, там натурально императорский двор и жизнь в режиме самодержца.
Первый взгляд на пуш был многообещающим.
почалося
а вообще ставлю, что ВВП 2 года не продержится и помрет
Заскринил
Ну другие 6 двойников уже потирают ручки
зачем вы пишете "Президент"? чей он президент? Не россиян, это точно. Пишите просто "путин"
либерахен. он законно избранный президент, какими бы не были ваши фантазии и его избрание признал весь мир 😘
А ведь ещё утром обкашивал вопросики с Асадом
На самом деле собирают нового Путина. Этот уже износился
О том, что Путину «самому скоро на карантин придётся», президент сказал 13 сентября на встрече с паралимпийцами.
А, ну, то есть, на карантин до встречи с паралимпийцами не надо? Типа не жалко? ред.
Они же там все верят шаманам и гадалкам. Никто из них не прививается. Это полуграмотные люди из подворотен.
Я кастрирую самого себя, если это произойдет
А Байден с Пфайзером никуда не уходит. Интересно, либералы, оппозиционеры и после этого продолжат рекламировать Спутник? ред.
Быстро, меняем замки
О том, что Путину «самому скоро на карантин придётся», президент сказал 13 сентября на встрече с паралимпийцами
При этом все без масок и соц. дистанции. Параолимпийцев не жалко то есть?