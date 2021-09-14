Кто именно заболел — президент не уточнил.

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Владимир Путин в больнице Фото Sputnik

Владимир Путин сообщил, что должен уйти на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин «абсолютно здоров». Он сдал тест на коронавирус после обнаружения в его окружении заболевших. По данным Пескова, в окружении Путина заболели несколько человек.

О том, что Путину «самому скоро на карантин придётся», президент сказал 13 сентября на встрече с паралимпийцами. Песков после уточнил, что Путин выразился «образно».

Путин соблюдает меры предосторожности из-за Covid-19 с начала пандемии. 30 сентября 2020 года «Проект» рассказал, что Кремль ввёл двухнедельную изоляцию для доступа к Путину, его работу не освещает ни один пишущий журналист.