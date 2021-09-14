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Новости
Sasha Shambilova

«Женщина, близкая к министру»: что стало известно о «влиятельной» знакомой Лаврова из расследования «Важных историй» Статьи редакции

По данным издания, сотрудница МИД Светлана Полякова владеет квартирой за 700 млн рублей в центре Москвы и апартаментами в элитном ЖК в Сочи.

28 28 комментариев
3514 просмотров
Светлана Полякова на освящении храма в Царском Селе, 2014 год Скриншот из видео официального сайта Московского Патриархата
  • Журналисты «Важных историй» заметили Светлану Полякову рядом с Сергеем Лавровым на видео церемонии освящения восстановленного храма преподобного Сергия Радонежского в Царском Селе. Патриарх вручил ей награду за вклад в восстановлении храма и назвал имя и должность женщины в белом платке — «Полякова Светлана Александровна, сотрудник Министерства иностранных дел Российской Федерации».
  • На этой церемонии Лавров вместе с Поляковой сопровождали Владимира Путина во время его экскурсии по храму.
  • О Поляковой и её близких отношениях с Лавровым журналистам рассказал источник, связанный с МИД РФ. Он сообщил, что она благодаря связям приобрела значительное влияние в министерстве, а многие её знакомые получили высокие должности.
  • Раньше Полякова вместе с Романом Садулиным владела рестораном «Консул», расположенном в здании Дипломатической академии МИД России. Сейчас он занимает должность заместителя управляющего делами министерства.
  • Вдова покойного брата Поляковой Екатерина Вадьяева получила должность в ГлавУпДК (Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса) при МИД РФ. Отделение обслуживает дипмиссии в Москве и предоставляет в аренду недвижимость МИД. Раньше она была совладелицей ресторана на Арбате, но после расторжения договора аренды фирма задолжала 4,5 миллиона рублей подведомственному учреждению МИД. Долг до сих пор не погашен.
  • Источник «Важных историй» сообщил, что некоторые работники МИДа России уволились из-за назначения знакомых Поляковой на должности. Один из бывших сотрудников это подтвердил, но на вопросы отвечать не стал.
  • Журналисты проверили номер телефона Поляковой, предположительно, через приложение GetContact. Выяснилось, что в некоторых записных книжках её назвали «Светлана Лаврова» и «Лаврова Светлана», хотя фамилию главы МИД РФ она никогда не носила.
  • Источник с доступом к базе авиаперелётов рассказал изданию, что Полякова один раз летала вместе с Лавровым в Сочи и два раза — в Петербург.
  • Ресторан Поляковой «Консул» получал госконтракты от Дипломатической академии МИД РФ. Однако, как утверждают журналисты, ни ресторан, ни другой бизнес не приносили больших доходов.
  • При этом Полякова владеет имуществом на миллиард рублей: квартирой в центре Москвы (примерно 700 миллионов рублей), апартаментами в элитном жилом комплексе в Сочи и домом в Подмосковье (57 миллионов рублей), двумя автомобилями Porsche и одним Mercedes. Её мать также владеет автомобилем Mercedes.
Дом, в котором расположена квартира Поляковой, на Пречистенке Фото «Важных историй»
Жилой комплекс «Актер-гэлакси» в Сочи Фото «Важных историй»
Дом Светланы Поляковой в деревне Палицы Московской области Фото «Важных историй»
  • Дочь Поляковой Полина в 2016 году арендовала в Лондоне квартиру на 999 лет и заплатила за неё 4,4 миллиона фунтов стерлингов — это более 440 миллионов рублей по курсу на момент сделки. Также она владеет несколькими компаниями в Великобритании.
  • В МИД РФ на запросы издания не ответили, Светлана Полякова также проигнорировала вопросы «Важных изданий».

#новости #расследования

28 28 комментариев
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28 комментариев
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Nick No

31

Уже каждая ебучая собака, которую гладил друг Путина, владеет недвигой заграницей

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Nick

Андрей Фурцев

0

А ты продолжай терпеть 

Ответить
Nick

x mst

0

ну и что?

Ответить
Nick

Павел Фролов

–1

Хочешь я тебя поглажу и сделаю лордом со своим участком земли*?)

https://www.highlandtitles.ru/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA/

*Естественно это шутка, не вздумайте там ничего покупать! ред.

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Хороший жар

9
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Хороший

Дмитрий Пашнин

1

Настолько гармонично, что я не сразу понял в чем прикол :) 

Ответить
Хороший

Польский файл

0

Я долго искал в чем подвох

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Трансгендолёт

8

Горжусь барином: и любимую пристроил, и квартирки урвал и падчерицу внедрил во вражеский стан!

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Поридж из Порижа

4

Никогда такого не было, и вот опять

Ответить
Поридж

Андрей Фурцев

0

А ты продолжай терпеть 

Ответить

Польский файл

3

Стало известно, что она сказочно бохата
Вот так новость
Б ред.

Ответить
Польский

Андрей Фурцев

0

Действительно, ничего нового. Сходи выпей пивка и не думай об этом 

Ответить

Алый пёс_анон

2

Выглядят так, будто готовы выпустить самый горячий реп-альбом этого года.

Ответить
Алый

theLastLetters

5

Ебать, там Милонов что ли.

Ответить
Алый

Польский файл

0

Скыр скыр скыр

Ответить

Андрей Рядькин

2

почему я не должен это терпеть?

Ответить
Андрей

Глубокий Даниль

0

Диды терпели и тебе велели

Ответить
Андрей

Андрей Фурцев

0

Именно. Сколько ещё таких расследований нужно? 

Ответить

Специфический химик

1

Молодцы, что продолжаете писать про подобное!

Ответить
Специфический

Андрей Фурцев

0

Они-то пишут, но вот связи между этим расследованиеи и ургантом ты по-прежнему не видишь 

Ответить

William Nash

–1

от смерти всё равно не спасутся, хоть будет квартира за трилиард руплей

Ответить
William

Валерий Еремеев

2

Так и мы не спасёмся, но уже без недвижимости.

Ответить
Валерий

William Nash

–1

бля(

Ответить
William

Андрей Фурцев

1

Да, давайте терпеть, пока они не умрут. Только вот умрут они гораздо позже нас 

Ответить

allah213

0

Это Милонов слева?

Ответить

Фирменный спрей

0

Кто бы мог подумать

Ответить

YoungDirtyMart

0

Сука, когда уже будет моя очередь жить красиво

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Ксюша Тим

0

999 лет
Оптимистично

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