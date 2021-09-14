«Женщина, близкая к министру»: что стало известно о «влиятельной» знакомой Лаврова из расследования «Важных историй» Статьи редакции
По данным издания, сотрудница МИД Светлана Полякова владеет квартирой за 700 млн рублей в центре Москвы и апартаментами в элитном ЖК в Сочи.
- Журналисты «Важных историй» заметили Светлану Полякову рядом с Сергеем Лавровым на видео церемонии освящения восстановленного храма преподобного Сергия Радонежского в Царском Селе. Патриарх вручил ей награду за вклад в восстановлении храма и назвал имя и должность женщины в белом платке — «Полякова Светлана Александровна, сотрудник Министерства иностранных дел Российской Федерации».
- На этой церемонии Лавров вместе с Поляковой сопровождали Владимира Путина во время его экскурсии по храму.
- О Поляковой и её близких отношениях с Лавровым журналистам рассказал источник, связанный с МИД РФ. Он сообщил, что она благодаря связям приобрела значительное влияние в министерстве, а многие её знакомые получили высокие должности.
- Раньше Полякова вместе с Романом Садулиным владела рестораном «Консул», расположенном в здании Дипломатической академии МИД России. Сейчас он занимает должность заместителя управляющего делами министерства.
- Вдова покойного брата Поляковой Екатерина Вадьяева получила должность в ГлавУпДК (Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса) при МИД РФ. Отделение обслуживает дипмиссии в Москве и предоставляет в аренду недвижимость МИД. Раньше она была совладелицей ресторана на Арбате, но после расторжения договора аренды фирма задолжала 4,5 миллиона рублей подведомственному учреждению МИД. Долг до сих пор не погашен.
- Источник «Важных историй» сообщил, что некоторые работники МИДа России уволились из-за назначения знакомых Поляковой на должности. Один из бывших сотрудников это подтвердил, но на вопросы отвечать не стал.
- Журналисты проверили номер телефона Поляковой, предположительно, через приложение GetContact. Выяснилось, что в некоторых записных книжках её назвали «Светлана Лаврова» и «Лаврова Светлана», хотя фамилию главы МИД РФ она никогда не носила.
- Источник с доступом к базе авиаперелётов рассказал изданию, что Полякова один раз летала вместе с Лавровым в Сочи и два раза — в Петербург.
- Ресторан Поляковой «Консул» получал госконтракты от Дипломатической академии МИД РФ. Однако, как утверждают журналисты, ни ресторан, ни другой бизнес не приносили больших доходов.
- При этом Полякова владеет имуществом на миллиард рублей: квартирой в центре Москвы (примерно 700 миллионов рублей), апартаментами в элитном жилом комплексе в Сочи и домом в Подмосковье (57 миллионов рублей), двумя автомобилями Porsche и одним Mercedes. Её мать также владеет автомобилем Mercedes.
- Дочь Поляковой Полина в 2016 году арендовала в Лондоне квартиру на 999 лет и заплатила за неё 4,4 миллиона фунтов стерлингов — это более 440 миллионов рублей по курсу на момент сделки. Также она владеет несколькими компаниями в Великобритании.
- В МИД РФ на запросы издания не ответили, Светлана Полякова также проигнорировала вопросы «Важных изданий».
Уже каждая ебучая собака, которую гладил друг Путина, владеет недвигой заграницей
Хочешь я тебя поглажу и сделаю лордом со своим участком земли*?)
https://www.highlandtitles.ru/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA/
*Естественно это шутка, не вздумайте там ничего покупать! ред.
Горжусь барином: и любимую пристроил, и квартирки урвал и падчерицу внедрил во вражеский стан!
Никогда такого не было, и вот опять
почему я не должен это терпеть?
Они-то пишут, но вот связи между этим расследованиеи и ургантом ты по-прежнему не видишь
от смерти всё равно не спасутся, хоть будет квартира за трилиард руплей
Так и мы не спасёмся, но уже без недвижимости.
Да, давайте терпеть, пока они не умрут. Только вот умрут они гораздо позже нас