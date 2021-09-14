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Новости
Яна Ломакина

Минюст признал экс-журналиста «Открытых медиа» СМИ-иноагентом из-за статей о генпрокуроре, деле Сафронова и протестах Статьи редакции

В дело о включении Ильи Рождественского в реестр Минюста попали 70 листов его текстов, при этом в ведомстве не предоставили доказательств иностранного финансирования.

9 9 комментариев
378 просмотров
Список статей Ильи Рождественского, предоставленный Минюстом Фото адвоката Павла Чикова

Министерство юстиции России внесло бывшего сотрудника «Открытых медиа» Илью Рождественского в реестр СМИ-иностранных агентов из-за его статей о задержаниях журналистов на протестах, недвижимости генерального прокурора Игоря Краснова и деле журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Об этом написал в своём телеграм-канале глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков со ссылкой на документы Минюста.

Список материалов журналиста Минюст предоставил в возражении на иск о признании незаконным включение Рождественского в реестр «иностранных агентов». Первая публикация датируется 31 декабря 2019 года. По словам Рождественского, Главное управление по противодействию экстремизму с февраля по май изучило сайт «Открытых медиа», где он работал, не менее трёх раз. «В деле теперь 70 листов моих текстов», — написал журналист в фейсбуке.

Список статей Ильи Рождественского, предоставленный Минюстом Фото адвоката Павла Чикова

В список попали, например, такие материалы: «Росреестр засекретил недвижимость генпрокурора Краснова: его элитное жилье переписано на Российскую Федерацию», «Перекрытие площадей, усиленные наряды и борьба с клещами. Как власти готовятся срывать акции за Навального», «Путин сообщил о связи дела журналиста Сафронова с его работой в «Роскосмосе». Адвокат заявил: это ошибка».

Документов, подтверждающих получение Рождественским денег из-за рубежа, Минюст не показал, сообщил адвокат Чиков. В ведомстве утверждают, что у них есть бумаги из Росфинмониторинга, однако в суд их не предоставили. При этом включение бывшего сотрудника «Открытых медиа» в реестр согласовал первый замглавы МИД Владимир Титов. «Видимо, в МИД просто подмахнули нужную бумагу из Минюста, не вдаваясь в детали», — написал Рождественский.

Бывшего журналиста «Открытых медиа» Илью Рождественского включили в реестр СМИ-иноагентов 23 июля. В тот же день в список попали ещё четыре журналиста «Открытых медиа» и «Проекта», а также издание The Insider.

4 августа Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Открытые медиа», «МБХ Медиа», а также «Правозащиты Открытки», связанных с Михаилом Ходорковским. В ведомстве объяснили, что ограничили доступ из-за связи с «организациями, признанными нежелательными на территории России». На следующий день три проекта объявили, что прекращают работу.

С 2017 года Министерство юстиции признало более 40 изданий и журналистов CМИ-иностранными агентами. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись.

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В конце августа «Медуза», «Дождь», Forbes и другие медиа обратились к Владимиру Путину с требованием «остановить кампанию против независимых СМИ». Медиа считают, что нужно отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных» организациях, а все реестры — расформировать.

#новости #сми #смииноагенты

9 9 комментариев
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Единственный бинокль

1

 из-за статей о генпрокуроре, деле Сафронова и протестах

А разве ключевым в признании инагентом не является иностранное финансирование? ред.

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Единственный

Польский файл

2

Теперь нет

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Избирательный Филипп

0

Не встану с дивана пока журналистов не начнут расстреливать

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Избирательный

theLastLetters

0

Их не будут расстреливать. Надо приберечь патроны на натовцев.

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Argumenta Ambigua

0

И кто-то удивился? Машина работает - и, увы, без громкого голоса ее не остановить ред.

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Максим Шпилёв

0

Прикольно, органы предоставляют суду материалы про коррупцию, но эту коррупцию не расследуют

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ouxen

0

что значит
из-за статей о генпрокуроре, деле Сафронова и протестах

это что за основание?

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Eugen T

0

Чуть стабильность не уронил, вражина. Вовремя успели, спасли Россию ред.

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Андрей Фурцев

0

А Ургант с израильским гражданством по-прежнему не иноагент 🤷

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