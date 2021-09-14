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Новости
Артём Мазанов

Минцифры предложило ограничивать использование любых сетей и средств связи во время ЧС Статьи редакции

Силовики, МЧС и Минюст будут считаться в таких ситуациях «приоритетными пользователями». Им доступ блокировать не будут.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило проект постановления об ограничении любых сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций. Проект постановления опубликовали на портале нормативных правовых актов.

Предполагается, что нововведение вступит в силу в марте 2022 года. Такие ограничения не должны «приводить к нарушению управления технологическими процессами производства», из-за которых могут возникнуть другие чрезвычайные ситуации.

Приоритетными пользователями предлагается определить Минобороны, Росгвардию, МВД, ФСБ, ФСО, СВР, МЧС, Минюст, а также все остальные ведомства, отвечающие за работу во время ЧС. Им предоставят «первоочередное по отношению к другим пользователям право на использование любых сетей связи и средств связи».

#новости #право

3105 просмотров
82 82 комментария
27
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Ethan Hunt

56

Эээ, а разве во время ЧС не нужна, наоборот, связь людям, чтоб понять что-куда, сообщить и пр.? Как-то нелогично, мягко говоря.

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Ethan

Кривой крюк

56

во время ЧС люди должны сидеть тихо и не бухтеть...

Ответить
Кривой

Ivan

10

У нас же нет чс. У нас повышенной готовности))))

Ответить
Ethan

Федя Прозоров

13

Во время чс разрешены взятки

Ответить
Федя

ouxen

1

справедливо

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Ethan

Сексуальный инструмент

8

Для тоталитарной системы все логично. Людишки - это просто бесправная раб-сила. Пора уже привыкнуть соотносить нормальность новости с реалиями.

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Сексуальный

социальныирудиме

0

 Для тоталитарной системы

Ответить
социаль…

Сексуальный

1

О, опять штатная успокоительница Шульман. Даже когда в стране появятся концлагеря, она все-равно будет с улыбкой выступать и говорить, что....

Ответить
Сексуал…

социальныирудиме

1

Не появятся, так как нет тоталитарной идеологии навязываемой государством, ты разве не знаешь что массового насилия не бывает без идеологической поддержки?

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Сексуал…

Сергей Панфилов

1

Она так не говорит. Если пиздец, то она и говорит пиздец

Электрик-уралозавр @ElectricBanned
Шульман би лайк:
— Екатерина Михайловна, скажите, это пиздец?
— Строго говоря, это не вполне научный термин, но если взять то, что мы под ним понимаем, так сказать, в бытовом смысле, то, не делая однозначных прогнозов, скажу, что мы ближе к этой точке, чем многим хотелось бы
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Сексуал…

Руденко Сергей

0

Слушал множество подкастов с ней и да, соглашусь. Я хз почему но когда страна объективно становится авторитарной помойкой, говорить, что это не так, тем более от политолога, как минимум странно.

Согласен, мои знания не такие огромные как у неё и может быть мне не ясна общая картинка, но черт побери, я живу здесь и оцениваю ситуацию как гражданин этой страны ред.

Ответить
социаль…

Нижний интернет

0

А что не так?

Ответить
Нижний

социальныирудиме

1

режим гибридный

Ответить
Ethan

Alexander Star

4

Логика в другом. Начнётся митинг, его мигом обзовут "чрезвычайной ситуацией" и как бы в полном соответствии с законом вырубят свет. А то Путятишна боится, что народ не обрадуется его "избранию" в 2024

Ответить
Alexander

ouxen

0

не боится, у него власть и деньги

Ответить
Ethan

Дмитрий Тимофеев

2

молодым и шутливым не нужна связь

Ответить
Ethan

Нижний интернет

1

Когда народ массово выйдет на протесты после очередной победы путяры на «выборах» это тоже будет ЧС. 

Ответить
Нижний

ouxen

1

хватит хуету пороть никто никуда не выйдет

Ответить
Ethan

Трансгендолёт

1

Ты не про те ЧС подумал))))
Про, что ты подумал — это "опять у холопов что-то случилось". ред.

Ответить
Ethan

Dobrosvet

1

Чрезвычайная ситуация для ботоксного деда - это в первую очередь недовольство масс  - выход людей на улицы, протесты против него и его режима.
Вполне логично, что люди будут координировать свои действия.
А Вы думали - это гибель людей, эпидемии, пожары или наводнения? 
Да пыне насрать на это. ред.

Ответить

Мутёнок

31

а ловко ты это придумал

Ответить

Руденко Сергей

30

Я уже знаю все даты будущих ЧС

Ответить

Трансгендолёт

25

Воооо, заебись пошло.
А еще лучше просто по часу в день разрешить пользоваться с обязательным докладом майору что-куда-кому.

Ответить

FOX

13

Митинг - ЧС?

Ответить
FOX

Vasily Nalivayko

10

Скорее выборы

Ответить
Vasily

FOX

12

скорее митинги после выборов ред.

Ответить
FOX

Luchano

7

Скорее весь период современной России до 2036 года минимум.

Ответить
Vasily

ouxen

0

я об этом думал, после новости про блокировку vpn и белые списки для своих по ним

Ответить

Кривой крюк

6

суки

Ответить

new_comment

6

Приоритетными пользователями предлагается определить Минобороны, Росгвардию, МВД, ФСБ, ФСО, СВР МЧС, Минюст

Как много у нас всяких важных ведомств, а пожары тушить не кому.

Ответить
new_comment

Alexander Star

0

Во-во.

Ответить
new_comment

ouxen

0

это экономически нецелесообразно & бюджеты треснут

Ответить

Специфический химик

5

Заебали лицемеры ёбаные, отключите уже просто и всё. Все всё понимают. Нахер какие-то проекты и постановления, если  они работать будут через жопу ( через жопу чиновника). ред.

Ответить
Специфический

Luchano Spaguetti

0

Да погоди, какой отключи, у меня подписка на кинопоиске пока еще действует, а это две сотки в месяц

Ответить

Совместный Данила

4

Выезд из Р по суше тоже в связи с ЧС закрыли. Ору до сих пор. Занавес

Ответить
Совместный

Alex Shaman

5

Ну как закрыли, тачки дороже 100000$ все проезжают ))
Как говорила Захарова - нечего по заграницам шастать с не закрытой ипотекой ;)

Ответить
Совместный

Себастиан Перейра

0

тут справедливости надо сказать, что другие страны тоже анально от РФ огородились, от её граждан

Ответить

Александр Борродач

4

О, легализация шатдаунов

Ответить
Александр

Чувствительный хичхакер

1

Придворными Шутдаунами

Ответить

aliftin

3

Со следующего понедельника начнется ЧС по всей стране.

Ответить
aliftin

Мудрый микрофон

0

Слишком хорошо думаешь 

Ответить
Мудрый

aliftin

0

Думаешь уже в пятницу объявят?

Ответить
aliftin

Мудрый микрофон

0

Схавают

Ответить

Alex Shaman

3

Огонь! Северная Корея - я тебя уже вижу))
Ким Чын Путин.

Ответить
Alex

Федя Прозоров

2

Спасибо, Ким Ер Ельцин, за наше счастливое детство

Ответить

Nick Rosenberg

3

Короче, расияне, если будет митинг за берлинского пациента, то вам даже скорую вызвать не дадут.

Ответить
Nick

ouxen

0

а нахуя? эта повестка уже снята

Ответить
ouxen

Nick Rosenberg

0

Истерику вокруг умного голосования не заметил?

Ответить

House M.D.

2

Когда там Илон заедет к нам на чай со своим интернетом?

Ответить
House

Районный алмаз

2

никогда, не сертифицируют оборудование, скажут что шпионское, поедешь на десяточку

Ответить
Районный

House M.D.

0

не сертифицируют только ежели с алика завозить аналоги, а вот если кто из приближённых войдёт в капитал и в директора построенного в родной области завода...

Ответить

Photuum

0

А как скорую вызвать?

Ответить
Photuum

Alex Shaman

6

Судя по Белоруссии лучше скорые во время ЧС не вызывать. В них места ОМОНом заняты. Они там только колоноскопию сделать могут. ред.

Ответить

Semen Semenov

1

Что за бред я прочитал. Во время ЧС напротив нужно средства связи раздавать в любые руки

Ответить

Единственный бинокль

1

До выборов оставалось 4 дня

Ответить
Единственный

Alex Shaman

1

Ждем гадаем.. Уже реально отменили бы выборы - все было бы гораздо проще.

Ответить

Иван Белов

1

Ну все пацаны, ща начнем войну с кем нибудь, введут ЧС и будем телек смотреть, как там наши на фронтах всех ебут. 1984

Ответить

Дмитрий Шубкин

1

У этих "прекрасных и достойных людей" же и так выделенные частоты есть.  ред.

Ответить
Дмитрий

ouxen

0

вот это верно подмечено

Ответить

Владимир Керенский

0

А потом через год расширят действие, чтобы ограничивать не только при ЧС, но и при беспорядках например и во время выборов президента будут отключать связь и интернет

Ответить

Анатолий Камов

0

Значит в 2020 году ЧС во время пандемии категорически не хотели вводить, теперь при любых чихах в сторону бунта против действующей власти будут использовать этот пунктик и вводить ЧС. Какая у нас всё-таки "прекрасная" и двуличная правящая верхушка в стране. Если кто из врагов поступает плохо, это хорошо, а когда Пескова спрашивают, как он относится к подобному в этой стране - это другое, вот же шкура.

Ответить
Анатолий

ouxen

0

не будет никакого бунта, всем все нравится

Ответить
ouxen

Анатолий Камов

0

Да, но я о тех кому не нравится и, если они начнут митинговать.

Ответить

Чембельбес

0

Минцифры хоть что-то предложило разрешить? 

Кстати, похожая штука есть в Турции, только если там ЧС, то отключают доступ к соц.сетям. ред.

Ответить
Чембельбес

Alex Shaman

1

только если знать политическую ситуацию в Турции - она и близко с РФ не сравнима.. Эрди приходится в коалиции идти, чтобы что-то сделать. А если попробовать выборы в Турции превратить в Российские, то сдается мне Эрди останется лежать в доме в анталии в позе раком с окрававленной жопой и никакой путин уже не поможет.

Ответить
Alex

Чембельбес

0

Один фиг не совсем нормальная ситуация отключать соц.сети,

Ответить
Чембельбес

Alex Shaman

1

В минцифре мало кто что решает по политике. Там история такая. Во время совещания, где обычно всегда присутствуют представители ЧК, так вот даже херов майор, не то чтобы полковник, может пасть заткнуть замминистру за 5 секунд, при этом общение реал хамское, а замминистра лебезит, как дранная дешевая эскортница.

Ответить

FOX

0

Корона - ЧС?

Ответить

Александр Горелик

0

… а также во время режима нерабочих дней, включаемого рубильником под столом путина российской федерации

Ответить

Жутконос

0

Блять, страшно

Ответить

Andre Macareno

0

Ну вот и нафига я зашел, опять какую-то дичь за мои деньги делают

Ответить

Мудрый микрофон

0

Митинги будут квалифицировать как ЧС😂

Ответить
Мудрый

Mikhail Pukas

0

Вот ты думаешь что пошутил, но иммено так было в РБ. 

Ответить
Mikhail

Мудрый микрофон

0

А я и не шучу 

Ответить

Юрий Беликов

0

А ЧС считается выборами?

Ответить

Чувствительный хичхакер

0

У нас вся жизнь - ЧС

Ответить

on the kings

0

Когда поотключают нам всё, что смогут поотключать
Не оставит народ свой лишь она, родная роспечаль

Ответить

Мутный танк88

0

ЧС по-российски — это массовые митинги.

Остальное — подтопления и хлопки.

Ответить

Luchano Spaguetti

0

Короче, если всю связь резко обрубят, то где встречаемся? Заранее договоримся, так как через интернет это будет сделать уже сложнее, после его заглушки.

Ответить
Luchano

Денис Пронин

0

Предлагаю сразу у Кремля

Ответить

Сергей Панфилов

0

Готовят чрезвычайные ситуации к выборам?

Ответить

Алексей Иванов

0

Министерство цифрового развития

проект постановления об ограничении

Так вы развиваете или ограничиваете?

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