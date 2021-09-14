Минцифры предложило ограничивать использование любых сетей и средств связи во время ЧС Статьи редакции
Силовики, МЧС и Минюст будут считаться в таких ситуациях «приоритетными пользователями». Им доступ блокировать не будут.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило проект постановления об ограничении любых сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций. Проект постановления опубликовали на портале нормативных правовых актов.
Предполагается, что нововведение вступит в силу в марте 2022 года. Такие ограничения не должны «приводить к нарушению управления технологическими процессами производства», из-за которых могут возникнуть другие чрезвычайные ситуации.
Приоритетными пользователями предлагается определить Минобороны, Росгвардию, МВД, ФСБ, ФСО, СВР, МЧС, Минюст, а также все остальные ведомства, отвечающие за работу во время ЧС. Им предоставят «первоочередное по отношению к другим пользователям право на использование любых сетей связи и средств связи».
Эээ, а разве во время ЧС не нужна, наоборот, связь людям, чтоб понять что-куда, сообщить и пр.? Как-то нелогично, мягко говоря.
во время ЧС люди должны сидеть тихо и не бухтеть...
Во время чс разрешены взятки
Для тоталитарной системы все логично. Людишки - это просто бесправная раб-сила. Пора уже привыкнуть соотносить нормальность новости с реалиями.
Для тоталитарной системы
О, опять штатная успокоительница Шульман. Даже когда в стране появятся концлагеря, она все-равно будет с улыбкой выступать и говорить, что....
Не появятся, так как нет тоталитарной идеологии навязываемой государством, ты разве не знаешь что массового насилия не бывает без идеологической поддержки?
Она так не говорит. Если пиздец, то она и говорит пиздец
— Екатерина Михайловна, скажите, это пиздец?
— Строго говоря, это не вполне научный термин, но если взять то, что мы под ним понимаем, так сказать, в бытовом смысле, то, не делая однозначных прогнозов, скажу, что мы ближе к этой точке, чем многим хотелось бы
Слушал множество подкастов с ней и да, соглашусь. Я хз почему но когда страна объективно становится авторитарной помойкой, говорить, что это не так, тем более от политолога, как минимум странно.
Согласен, мои знания не такие огромные как у неё и может быть мне не ясна общая картинка, но черт побери, я живу здесь и оцениваю ситуацию как гражданин этой страны ред.
А что не так?
Логика в другом. Начнётся митинг, его мигом обзовут "чрезвычайной ситуацией" и как бы в полном соответствии с законом вырубят свет. А то Путятишна боится, что народ не обрадуется его "избранию" в 2024
Когда народ массово выйдет на протесты после очередной победы путяры на «выборах» это тоже будет ЧС.
Ты не про те ЧС подумал))))
Про, что ты подумал — это "опять у холопов что-то случилось". ред.
Чрезвычайная ситуация для ботоксного деда - это в первую очередь недовольство масс - выход людей на улицы, протесты против него и его режима.
Вполне логично, что люди будут координировать свои действия.
А Вы думали - это гибель людей, эпидемии, пожары или наводнения?
Да пыне насрать на это. ред.
Воооо, заебись пошло.
А еще лучше просто по часу в день разрешить пользоваться с обязательным докладом майору что-куда-кому.
Митинг - ЧС?
Приоритетными пользователями предлагается определить Минобороны, Росгвардию, МВД, ФСБ, ФСО, СВР МЧС, Минюст
Как много у нас всяких важных ведомств, а пожары тушить не кому.
Да погоди, какой отключи, у меня подписка на кинопоиске пока еще действует, а это две сотки в месяц
Ну как закрыли, тачки дороже 100000$ все проезжают ))
Как говорила Захарова - нечего по заграницам шастать с не закрытой ипотекой ;)
тут справедливости надо сказать, что другие страны тоже анально от РФ огородились, от её граждан
О, легализация шатдаунов
Со следующего понедельника начнется ЧС по всей стране.
Огонь! Северная Корея - я тебя уже вижу))
Ким Чын Путин.
Короче, расияне, если будет митинг за берлинского пациента, то вам даже скорую вызвать не дадут.
Когда там Илон заедет к нам на чай со своим интернетом?
никогда, не сертифицируют оборудование, скажут что шпионское, поедешь на десяточку
не сертифицируют только ежели с алика завозить аналоги, а вот если кто из приближённых войдёт в капитал и в директора построенного в родной области завода...
А как скорую вызвать?
Судя по Белоруссии лучше скорые во время ЧС не вызывать. В них места ОМОНом заняты. Они там только колоноскопию сделать могут. ред.
Что за бред я прочитал. Во время ЧС напротив нужно средства связи раздавать в любые руки
Ждем гадаем.. Уже реально отменили бы выборы - все было бы гораздо проще.
Ну все пацаны, ща начнем войну с кем нибудь, введут ЧС и будем телек смотреть, как там наши на фронтах всех ебут. 1984
У этих "прекрасных и достойных людей" же и так выделенные частоты есть. ред.
А потом через год расширят действие, чтобы ограничивать не только при ЧС, но и при беспорядках например и во время выборов президента будут отключать связь и интернет
Значит в 2020 году ЧС во время пандемии категорически не хотели вводить, теперь при любых чихах в сторону бунта против действующей власти будут использовать этот пунктик и вводить ЧС. Какая у нас всё-таки "прекрасная" и двуличная правящая верхушка в стране. Если кто из врагов поступает плохо, это хорошо, а когда Пескова спрашивают, как он относится к подобному в этой стране - это другое, вот же шкура.
Минцифры хоть что-то предложило разрешить?
Кстати, похожая штука есть в Турции, только если там ЧС, то отключают доступ к соц.сетям. ред.
только если знать политическую ситуацию в Турции - она и близко с РФ не сравнима.. Эрди приходится в коалиции идти, чтобы что-то сделать. А если попробовать выборы в Турции превратить в Российские, то сдается мне Эрди останется лежать в доме в анталии в позе раком с окрававленной жопой и никакой путин уже не поможет.
В минцифре мало кто что решает по политике. Там история такая. Во время совещания, где обычно всегда присутствуют представители ЧК, так вот даже херов майор, не то чтобы полковник, может пасть заткнуть замминистру за 5 секунд, при этом общение реал хамское, а замминистра лебезит, как дранная дешевая эскортница.
… а также во время режима нерабочих дней, включаемого рубильником под столом путина российской федерации
Вот ты думаешь что пошутил, но иммено так было в РБ.
Когда поотключают нам всё, что смогут поотключать
Не оставит народ свой лишь она, родная роспечаль
Короче, если всю связь резко обрубят, то где встречаемся? Заранее договоримся, так как через интернет это будет сделать уже сложнее, после его заглушки.
Министерство цифрового развития
проект постановления об ограничении
Так вы развиваете или ограничиваете?