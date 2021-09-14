«8 канал» обвинял Наталью Бурдюкову в давлении на СМИ.

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Арбитражный суд Красноярского края аннулировал лицензию на вещание местного телеканала «8 канал» по требованию Роскомнадзора. Сооветствующее постановление 9 сентября опубликовали в картотеке суда.

Как следует из иска Роскомнадзора, в 2019 году регулятор приостановил лицензию, выданную «8 каналу» в 2018 году. По версии ведомства, вещание телеканала «не соответствует лицензии», его вели «с нарушением программой направленности» и не передавали своевременно записи на государственное хранение.

В июле 2021 года Роскомнадзор подал на телекомпанию в суд: в ведомстве посчитали, что «8 канал» не устранил нарушения, и потому регулятор попросил аннулировать лицензию. Гендиректор канала Иван Головкин говорил изданию «Проспект Мира», что компания вещает по другой лицензии и не намерена прекращать работу.

В итоге суд встал на сторону регулятора и постановил аннулировать лицензию красноярского телеканала. «8 канал» может подать апелляцию в течение трёх месяцев после решения.

Красноярский телеканал транслировал несколько сюжетов о главе Енисейского управления Роскомнадзора Натальи Бурдюковой. «8 канал» обвинял женщину в давлении на СМИ, называя происходящее «бурдюковщиной».