Телеканал, обвинявший главу красноярского управления Роскомнадзора в давлении на СМИ, лишили лицензии по иску ведомства Статьи редакции
«8 канал» обвинял Наталью Бурдюкову в давлении на СМИ.
Арбитражный суд Красноярского края аннулировал лицензию на вещание местного телеканала «8 канал» по требованию Роскомнадзора. Сооветствующее постановление 9 сентября опубликовали в картотеке суда.
Как следует из иска Роскомнадзора, в 2019 году регулятор приостановил лицензию, выданную «8 каналу» в 2018 году. По версии ведомства, вещание телеканала «не соответствует лицензии», его вели «с нарушением программой направленности» и не передавали своевременно записи на государственное хранение.
В июле 2021 года Роскомнадзор подал на телекомпанию в суд: в ведомстве посчитали, что «8 канал» не устранил нарушения, и потому регулятор попросил аннулировать лицензию. Гендиректор канала Иван Головкин говорил изданию «Проспект Мира», что компания вещает по другой лицензии и не намерена прекращать работу.
В итоге суд встал на сторону регулятора и постановил аннулировать лицензию красноярского телеканала. «8 канал» может подать апелляцию в течение трёх месяцев после решения.
Красноярский телеканал транслировал несколько сюжетов о главе Енисейского управления Роскомнадзора Натальи Бурдюковой. «8 канал» обвинял женщину в давлении на СМИ, называя происходящее «бурдюковщиной».
Ещё раз доказывает, что в Роскомнадзоре сидят, некомпетентные руководители
Умеешь "лизать" президенту и его всей верхушке - тёплое место обеспечено. Полная лояльность и ума не надо.
Эти "избранники" не за ценности общества борются и не за справедливость, они за себя борются и переживают, как бы ЧСВ своё повысить. ред.
Я конечно, все понимаю, но ставить тетю Зину которая максимум может пользоваться whatsapp,instagram,youtube. На руководящую должность связанную с технологиями. Я понимаю если бы блокировки были точечными и не затрагивали другие сервисы. Но у них с большой вероятностью при очередной блокировки сайта "Навального" падают Amazon,PSN и другие сервисы, а потом только и могу глазками хлопать
Красноярский телеканал, показывавший сюжеты о главе местного управления Роскомнадзора, лишили лицензии по иску РКН.
Нисколько не подозрительно
А заодно ни разу не конфликт интересов
Их планировали закрыть и они показали этот сюжет, чтобы потом обыватели им сопереживали и бесились, думая, что канал закрыли из-за этого сюжета?