Суд за день оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram за отказ удалять запрещённый контент. Итог по штрафам — 170 млн руб Статьи редакции
Все дела рассматривает один суд.
Таганский районный суд Москвы 14 сентября в очередной раз оштрафовал компании за неудаление «запрещённой» в РФ информации (ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 КоАП). Об этом сообщила пресс-служба суда.
- Facebook оштрафовали на 21 миллион рублей. Общая сумма штрафов — 90 миллионов рублей;
- Twitter оштрафовали на пять миллионов рублей. Общая сумма штрафов — 45 миллионов рублей;
- Telegram оштрафовали на девять миллионов рублей. Общая сумма штрафов — 35 миллионов рублей.
Роскомнадзор с февраля составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несогласованных акциях. Суд также штрафовал «ВКонтакте», «Одноклассники», TikTok и Google.
10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу твиттера из-за неудаления запрещённого контента.
Обиделись за то, что Гугол хером по губам поводил, рассвирепели. Блять, какие же жалкие, ёбаный в рот.
а зачем, отключат возможность таргет крутить в стране и те сами прибегут
Что таки докажет, что американцам «дестабилизировать ситуацию» нафиг не сдалось, иначе бы уже давно поставили кого надо
Почему бы в штатах не дать ответочку Яндексу?
Вон там Яндекс в Калифорнии студентам через роботов долбоёбов перевозит жрачку. А вдруг найдут там не еду, а Путинское говно. Штраф - 170 миллионов рублей.
Потому что использовать те же методы, что и эти долбоёбы, это зашквар
Ммммм. А когда про штрафы и блокировки китайских компаний в США писали, то в комментах в основном утверждалось, что вот дескать в Китае Фейсбук заблокирован, и тик-ток нужно в штатах заблокировать. Типа действовать их же мерами.
Какие суммы интересные.
Когда менты тебя пресанут и ты выиграешь суд (вероятность 0.0000005, тебе максимум назначат 5000 рублей компенсации, и то вряд ли.
Когда государство проебется с очередным наводнением или пожарос, отправив самолеты тушить Турцию, пострадавшим выдадут по 200000 рублей и мешку лука.
Зато доить иностранные айти компании, ну вот тут оказывается можно ебашить 7значные суммы без тормозов.
По той статье, которую им вменяют, возможная сумма штрафа начинается от трех миллионов
А кто штрафы уже заплатил?
Чувствую, что если это так дальше продолжится, то все российским охранители резко поудаляют свои аккаунты в телеге и твиттере.
О нет, Facebook'у придется заплатить штраф в 300K$. Это целых 0.001% от дохода компании за сутки. Даже не представляю, как такое пережить.
Лингвисты есть в зале?
Наложить штраф\оштрафовать\взыскать бабло это одно и то же? ред.