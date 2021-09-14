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Новости
Артём Мазанов

Суд за день оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram за отказ удалять запрещённый контент. Итог по штрафам — 170 млн руб Статьи редакции

Все дела рассматривает один суд.

Таганский районный суд Москвы 14 сентября в очередной раз оштрафовал компании за неудаление «запрещённой» в РФ информации (ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 КоАП). Об этом сообщила пресс-служба суда.

  • Facebook оштрафовали на 21 миллион рублей. Общая сумма штрафов — 90 миллионов рублей;
  • Twitter оштрафовали на пять миллионов рублей. Общая сумма штрафов — 45 миллионов рублей;
  • Telegram оштрафовали на девять миллионов рублей. Общая сумма штрафов — 35 миллионов рублей.

Роскомнадзор с февраля составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несогласованных акциях. Суд также штрафовал «ВКонтакте», «Одноклассники», TikTok и Google.

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10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу твиттера из-за неудаления запрещённого контента.

#право #штрафы #новости

1275 просмотров
25 25 комментариев
11
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25 комментариев
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Ваня Погост

24

Обиделись за то, что Гугол хером по губам поводил, рассвирепели. Блять, какие же жалкие, ёбаный в рот.

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Ваня

Andre Macareno

3

Полагаю, народ в целом делал бы так же, как-то ж на выборах они выигрывают

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🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

10

А сами Facebook, Twitter и Telegram в курсе что их где-то штрафуют?

Ответить

Турецкий чайник

9

Приставы уже готовы ехать в Америку?

Ответить
Турецкий

Руденко Сергей

2

В Америке суд не подконтрольный - знают, что проиграют с треском

Ответить
Турецкий

Амид Сапилеп

0

а зачем, отключат возможность таргет крутить в стране и те сами прибегут

Ответить
Амид

Andre Macareno

0

Что таки докажет, что американцам «дестабилизировать ситуацию» нафиг не сдалось, иначе бы уже давно поставили кого надо

Ответить
Турецкий

ＫＩＢØＵＮＥ

0

Звучит как завязка тупой российской комедии

Ответить

Ertha

1

Почему бы в штатах не дать ответочку Яндексу?
Вон там Яндекс в Калифорнии студентам через роботов долбоёбов перевозит жрачку. А вдруг найдут там не еду, а Путинское говно. Штраф - 170 миллионов рублей.

Ответить
Ertha

Righteous Hippie

8

Потому что использовать те же методы, что и эти долбоёбы, это зашквар

Ответить
Righteous

Люц Шнайдер

0

Ммммм. А когда про штрафы и блокировки китайских компаний в США писали, то в комментах в основном утверждалось, что вот дескать в Китае Фейсбук заблокирован, и тик-ток нужно в штатах заблокировать. Типа действовать их же мерами.

Ответить
Люц

Righteous Hippie

1

Только чудак Трамп мог придумать такую дичь, как заблокировать тик-ток

Ответить
Righteous

Ertha

0

А какими методами тогда?
Раз это давление является фейком? Нужно отвечать, а не молчать имхо.

Ответить

Трансгендолёт

3

Какие суммы интересные.
Когда менты тебя пресанут и ты выиграешь суд (вероятность 0.0000005, тебе максимум назначат 5000 рублей компенсации, и то вряд ли.
Когда государство проебется с очередным наводнением или пожарос, отправив самолеты тушить Турцию, пострадавшим выдадут по 200000 рублей и мешку лука.
Зато доить иностранные айти компании, ну вот тут оказывается можно ебашить 7значные суммы без тормозов.

Ответить
Трансгендолёт

Grigory Kopiev

0

По той статье, которую им вменяют, возможная сумма штрафа начинается от трех миллионов

Ответить

Владимир Филатов

0

А кто штрафы уже заплатил?

Ответить
Владимир

Дмитрий Тимофеев

5

Воронеж заплатит за всё

Ответить

Ирина Ермолова

0

Чувствую, что если это так дальше продолжится, то все российским охранители резко поудаляют свои аккаунты в телеге и твиттере. 

Ответить
Ирина

Налоговый Валера

1

А кому они тогда свой понос вещать будут?

Ответить

Крафтовый компот

0

Итог по штрафам — нихуя

Ответить

ouxen

0

помню как дурачки год назад смеялись над первыми штрафами в 5000 р. 

Ответить

Чувствительный хичхакер

0

Таганкааааа

Ответить

Konstantin Kulikov

0

О нет, Facebook'у придется заплатить штраф в 300K$. Это целых 0.001% от дохода компании за сутки. Даже не представляю, как такое пережить.

Ответить

Степан Анейчик

0

А сколько они заплатили?

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Maksim Derkach

0

Лингвисты есть в зале?
Наложить штраф\оштрафовать\взыскать бабло это одно и то же?  ред.

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