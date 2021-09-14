WSJ: Facebook создала «белый список» пользователей — его участникам разрешено нарушать правила соцсети Статьи редакции
Политики, спортсмены и популярные блогеры не подвергаются санкциям из-за публикаций с фейками, пропагандой дискриминации или насилия.
Компания Facebook создала «белый список» пользователей, которых автоматически не блокируют за нарушение правил площадки. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании.
Контент таких пользователей модерирует специальная программа по перекрёстной проверке XCheck. Предполагалось, что она будет дополнительно контролировать публикации политиков, спортсменов и известных блогеров, поскольку они «могут потребовать отдельного внимания», заявила пресс-секретарь Facebook Энди Стоун.
По информации WSJ, компания разработала систему, чтобы улучшить репутацию. Так Facebook пытается свести к минимуму публикации в СМИ о том, что соцсеть несправедливо заблокировала аккаунт какой-либо известной личности, ошибочно посчитав, что пользователь нарушил правила площадки.
Программа не скрывает публикации пользователей из «белого списка», даже если они могли нарушить правила соцсети по борьбе с пропагандой ненависти, сексуальным контентом или подстрекательством к насилию. Система отправляет уведомление отдельной команде сотрудников Facebook, и уже они решают, блокировать контент или нет. Однако это занимает больше времени, и нарушающие правила сообщения долго остаются доступны.
Пользователи из «белого списка», например, публиковали посты о якобы смертельной опасности вакцин, писали, что химиотерапия не лечит рак, Хиллари Клинтон прикрывает «тайные организации педофилов», а Дональд Трамп называл беженцев, прибывающих в США, «животными», пишет WSJ.
Бразильский футболист Неймар смог опубликовать в фейсбуке и инстаграме скриншоты переписки, содержащие обнажённые фото женщины, обвинившей его в изнасиловании. При стандартной процедуре модерации его бы сразу заблокировали, но публикация была доступна более суток благодаря алгоритмам XCheck.
По данным WSJ, в 2020 году в «белом списке» числилось не менее 5,8 миллиона пользователей, среди которых были политики, спортсмены, журналисты, представители шоубизнеса, популярные блогеры и даже аккаунты, которые ведут от лица животных.
Все мысли глубоки, но некоторые глубже
Когда комитет внедрит этот функционал в галочку?
@Санитар классная идея, внедрите на тж пж
Уже есть, галочки, которые дают только достойным
Их так же банят, а я хочу послать тебя нахуй и не улететь в бан
Компания Facebook создала «белый список» пользователей, которых автоматически не блокируют за нарушение правил площадки.
Компания Россия создала «белый список» ведущих радио и телепередач, которых автоматически не наказывают за нарушение УК по вопросу разжигания ненависти и оправданию плохих вещей.
Одна вера, один народ, одни традиции
Во всяких там правительствах тоже есть white-листы из тех кому можно. Так что чему тут удивляться.
Кто кроме меня на тж в белом списке?
полно народу, ещё человек шесть за кем я замечал регулярные нарушения без наказаний
но я не буду разводить срач, потому что ни они ни альпинист не признаются
Давно понятно, людей, которые призывали сравнять с землей города Афганистана никто не забанил, в т.ч. Твиттер.
Кажется логично. В каких-то случаях ущерб от преждевременного бана выше чем ущерб от потенциального промедления.
его участникам разрешено нарушать правила соцсети
не подвергаются санкциям из-за публикаций с фейками, пропагандой дискриминации или насилия
и тут же пишется, что:
"автоматически не блокируют за нарушение правил площадки"
"Система отправляет уведомление отдельной команде сотрудников Facebook, и уже они решают, блокировать контент или нет."
У вас там в редакции ежемесячная премия за самый яркий кликбейт?
Марк, вот тебе идея, готов продать права на неё за 1000000$ - подозрительные посты от "белых" людей, которые раньше блокировались бы, автоматически отправлять на модерацию и потом уже решать, оставлять или нет. Не благодари. Тоже цензура конечно, но всё лучше, чем так.
А, и че это список "белых", я не понял? Фейсбук забыл в какое время живёт, совсем нетолерантный что-ли?