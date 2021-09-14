Политики, спортсмены и популярные блогеры не подвергаются санкциям из-за публикаций с фейками, пропагандой дискриминации или насилия.

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Компания Facebook создала «белый список» пользователей, которых автоматически не блокируют за нарушение правил площадки. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании.

Контент таких пользователей модерирует специальная программа по перекрёстной проверке XCheck. Предполагалось, что она будет дополнительно контролировать публикации политиков, спортсменов и известных блогеров, поскольку они «могут потребовать отдельного внимания», заявила пресс-секретарь Facebook Энди Стоун.

По информации WSJ, компания разработала систему, чтобы улучшить репутацию. Так Facebook пытается свести к минимуму публикации в СМИ о том, что соцсеть несправедливо заблокировала аккаунт какой-либо известной личности, ошибочно посчитав, что пользователь нарушил правила площадки.

Программа не скрывает публикации пользователей из «белого списка», даже если они могли нарушить правила соцсети по борьбе с пропагандой ненависти, сексуальным контентом или подстрекательством к насилию. Система отправляет уведомление отдельной команде сотрудников Facebook, и уже они решают, блокировать контент или нет. Однако это занимает больше времени, и нарушающие правила сообщения долго остаются доступны.

Пользователи из «белого списка», например, публиковали посты о якобы смертельной опасности вакцин, писали, что химиотерапия не лечит рак, Хиллари Клинтон прикрывает «тайные организации педофилов», а Дональд Трамп называл беженцев, прибывающих в США, «животными», пишет WSJ.

Бразильский футболист Неймар смог опубликовать в фейсбуке и инстаграме скриншоты переписки, содержащие обнажённые фото женщины, обвинившей его в изнасиловании. При стандартной процедуре модерации его бы сразу заблокировали, но публикация была доступна более суток благодаря алгоритмам XCheck.