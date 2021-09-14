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Новости
Яна Ломакина

WSJ: Facebook создала «белый список» пользователей — его участникам разрешено нарушать правила соцсети Статьи редакции

Политики, спортсмены и популярные блогеры не подвергаются санкциям из-за публикаций с фейками, пропагандой дискриминации или насилия.

48 48 комментариев
2780 просмотров

Компания Facebook создала «белый список» пользователей, которых автоматически не блокируют за нарушение правил площадки. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании.

Контент таких пользователей модерирует специальная программа по перекрёстной проверке XCheck. Предполагалось, что она будет дополнительно контролировать публикации политиков, спортсменов и известных блогеров, поскольку они «могут потребовать отдельного внимания», заявила пресс-секретарь Facebook Энди Стоун.

По информации WSJ, компания разработала систему, чтобы улучшить репутацию. Так Facebook пытается свести к минимуму публикации в СМИ о том, что соцсеть несправедливо заблокировала аккаунт какой-либо известной личности, ошибочно посчитав, что пользователь нарушил правила площадки.

Программа не скрывает публикации пользователей из «белого списка», даже если они могли нарушить правила соцсети по борьбе с пропагандой ненависти, сексуальным контентом или подстрекательством к насилию. Система отправляет уведомление отдельной команде сотрудников Facebook, и уже они решают, блокировать контент или нет. Однако это занимает больше времени, и нарушающие правила сообщения долго остаются доступны.

Пользователи из «белого списка», например, публиковали посты о якобы смертельной опасности вакцин, писали, что химиотерапия не лечит рак, Хиллари Клинтон прикрывает «тайные организации педофилов», а Дональд Трамп называл беженцев, прибывающих в США, «животными», пишет WSJ.

Бразильский футболист Неймар смог опубликовать в фейсбуке и инстаграме скриншоты переписки, содержащие обнажённые фото женщины, обвинившей его в изнасиловании. При стандартной процедуре модерации его бы сразу заблокировали, но публикация была доступна более суток благодаря алгоритмам XCheck.

По данным WSJ, в 2020 году в «белом списке» числилось не менее 5,8 миллиона пользователей, среди которых были политики, спортсмены, журналисты, представители шоубизнеса, популярные блогеры и даже аккаунты, которые ведут от лица животных.

#новости #facebook #соцсети

48 48 комментариев
18
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48 комментариев
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Точный украинец

39

Все пользователи равны, но некоторые равнее

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Точный

ouxen

2

какая глубокая мысль

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ouxen

Алый пёс_анон

20

Все мысли глубоки, но некоторые глубже

Ответить
Алый

Рпош Ашршщ

2

*Шутка про твою мамку, за которую я получу бан*

Ответить
ouxen

ggg123

1

Хоть книжку пиши!

Ответить
ouxen

Сергей Лукин

1

Ви лив ин а сасайти

Ответить
Точный

Кирилл Вселенский

2

@Олег Ивахнов @Zoibana у нас тоже такое есть

Ответить
Точный

Pa Chu

0

Классика

Ответить

Электронный Данила

27

Помойка

Ответить
Электронный

Знакомый Илья

3

Приятно познакомится

Ответить
Знакомый

ouxen

2

как тебе твой ник?

Ответить

Бип Боп

9

Когда комитет внедрит этот функционал в галочку?

Ответить
Бип

Максим Грандов

0

Так уже

Ответить

Знакомый Илья

8

@Санитар классная идея, внедрите на тж пж

Ответить
Знакомый

Электронный Данила

2

Уже есть, галочки, которые дают только достойным

Ответить
Электронный

Знакомый Илья

3

Их так же банят, а я хочу послать тебя нахуй и не улететь в бан

Ответить
Знакомый

Электронный

5

Хотелки типичного тжшного хомячка

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Знакомый

Кирилл

0

С чего ты взял что их банят, наивный)))

Ответить
Кирилл

Знакомый Илья

0

По логам вижу

Ответить
Знакомый

Tim Hansen

0

Пошли его нахуй с фейка
Или можешь мне заплатить, я за тебя пошлю

Ответить

Трансгендолёт

4

Компания Facebook создала «белый список» пользователей, которых автоматически не блокируют за нарушение правил площадки.

Компания Россия создала «белый список» ведущих радио и телепередач, которых автоматически не наказывают за нарушение УК по вопросу разжигания ненависти и оправданию плохих вещей.

Одна вера, один народ, одни традиции

Ответить

Люц Шнайдер

3

Во всяких там правительствах тоже есть white-листы из тех кому можно. Так что чему тут удивляться.

Ответить

Хороший жар

2

Всё как на тж

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Хороший

Электронный Данила

2

Кто кроме меня на тж в белом списке?

Ответить
Электронный

Хороший жар

2

полно народу, ещё человек шесть за кем я замечал регулярные нарушения без наказаний
но я не буду разводить срач, потому что ни они ни альпинист не признаются

Ответить

Жутконос

2

Кликбейт уровень бог

Ответить

Bobby HaveFun

1

То есть те, кому можно они в БЕЛОМ листе? Так тонко, что аж толсто

Ответить

Владимир Филатов

1

Трамп попал в оранжевый список

Ответить

Mikha Nanullov

1

Почему белый список назвали белым? Разве черные списки не важны?

Ответить

Le Petit Train Jaune

0

Что ещё придумают 

Ответить

Wehrwolf Spyhunter

0

Ммммм, "равенство"

Ответить

FOX

0

Такая (похожая) же хрень в twitter

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Аркадий Соколов

0

за расизм прилетит

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ouxen

0

цукер хуйло

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Роман Александров

0

Неприкасаемая номенклатура 2.0

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Арбитражный единорожек88

0

"белый список"

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Анатолий Камов

0

Хочу быть в этом списке.

Ответить

Евгений Плетнев

0

Ой как удобно

Ответить

Чувствительный хичхакер

0

Ррррррряяя

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Виталий Чухнов

0

А должно ебать? 
Их площадка их дело

Ответить

Плотный

0

Еее... социализм.

Ответить

Llaren Hlaalo

0

Слава Богу они частники и могут делать что захотят )0))))0))!1!0)

Ответить

Чембельбес

0

Давно понятно, людей, которые призывали сравнять с землей города Афганистана никто не забанил, в т.ч. Твиттер.

Ответить

Антон Пострунин

0

Кажется логично. В каких-то случаях ущерб от преждевременного бана выше чем ущерб от потенциального промедления. 

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Tim Hansen

0

его участникам разрешено нарушать правила соцсети

не подвергаются санкциям из-за публикаций с фейками, пропагандой дискриминации или насилия

и тут же пишется, что:
"автоматически не блокируют за нарушение правил площадки"
"Система отправляет уведомление отдельной команде сотрудников Facebook, и уже они решают, блокировать контент или нет."

У вас там в редакции ежемесячная премия за самый яркий кликбейт?

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Сергей Сергеич

0

Ипать пистец совсем кукухой поехали что-ли. При Дурове такого не было! 

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Сергей Сергеич

0

Марк, вот тебе идея, готов продать права на неё за 1000000$ - подозрительные посты от "белых" людей, которые раньше блокировались бы, автоматически отправлять на модерацию и потом уже решать, оставлять или нет. Не благодари. Тоже цензура конечно, но всё лучше, чем так.

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Сергей Сергеич

0

А, и че это список "белых", я не понял? Фейсбук забыл в какое время живёт, совсем нетолерантный что-ли?

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