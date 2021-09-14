В Москве на двух станциях метро добавили надписи на таджикском и узбекском. Власти назвали это удобством для мигрантов Статьи редакции
От этих станций ходят автобусы до миграционного центра «Сахарово».
Надписи на указателях станций «Прокшино» и «Лесопарковая» продублировали на таджикском фарси и узбекском, чтобы сделать удобнее передвижение для мигрантов. Об этом РБК сообщили в столичном департаменте транспорта.
Кроме указателей, перевели надписи на табличках у лифтов и на наклейках, размещённых на стеклянных дверях вестибюлей.
Власти заявили, что задача метрополитена — делать метро понятным и комфортным для разных пассажиров. «Например, схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на 9 языках», — добавили в дептрансе.
В соцсетях мнения разделились. Некоторые пользователи поддержали языковое разнообразие, другие считают, что мигранты в России должны знать русский язык.
Ну было бы удобно для тех, кто пока русский не выучил. Зачем на английском они? Таджиков или узбеков в России гораздо больше, чем американцев.
В Москве голосовые идут на мигрантской частоте — светловолосые, голубоглазые коренные жители их не слышат
такое только отбитый может желать
это я понял, я про то что если ты желаешь чтобы твою страну захватили, это странная хуйня
а, я думал мы про войну говорим
А вариант не знающих русский язык не пускать в страну в целом не рассматривался?
Я тут предлагал создать какую-нибудь организацию типа Британского Содружества, но только для России. Помогать с изучением русского языка, культуры, обычаев. Чтобы приезжали уже подготовленные люди.
Ты заказывал еду в москве? Прям дефицит курьеров
А чего так?
Тебе мешают чем?
Не понимаю, почему кто-то рвётся. В автоматах продажи билетов на итальянских ж/д есть китайский. В Польше в разных автоматах - украинский.
У многих польских сайтов есть украинская версия.
Всё для удобства клиентов.
Да вообще злые стали, раньше вообще при СССР все одной страной были.
И в Германии на арабском много надписей везде, почему в России нельзя?
Есть же английский международный, что ещё надо?
узбекский и таджикский
вообще смешно, у нас не во всех регионах то на "родном" пишут, по-моему татарский местами в Казани услышать можно разве что
верстка уебанская
как нужно доработать?
я передам пожелания
Сделать нормальную
День, когда половина TJ стала правой
А на английский чего нет перевода?
Nam eto ne nuzno
То есть в категорию «разных пассажиров» входят люди знающие русский, таджикский и узбекский. Англоязычные пусть блуждают в переходах