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Новости
Артём Мазанов

В Москве на двух станциях метро добавили надписи на таджикском и узбекском. Власти назвали это удобством для мигрантов Статьи редакции

От этих станций ходят автобусы до миграционного центра «Сахарово».

46 46 комментариев
787 просмотров
Фото «Подъём»

Надписи на указателях станций «Прокшино» и «Лесопарковая» продублировали на таджикском фарси и узбекском, чтобы сделать удобнее передвижение для мигрантов. Об этом РБК сообщили в столичном департаменте транспорта.

Кроме указателей, перевели надписи на табличках у лифтов и на наклейках, размещённых на стеклянных дверях вестибюлей.

Власти заявили, что задача метрополитена — делать метро понятным и комфортным для разных пассажиров. «Например, схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на 9 языках», — добавили в дептрансе.

В соцсетях мнения разделились. Некоторые пользователи поддержали языковое разнообразие, другие считают, что мигранты в России должны знать русский язык.

тодар бактемир @gorgich
в москве на станции метро лесопарковая продублировали указатели на таджикском и узбекском. молодцы, репрезентация разнообразия в языковом ландшафте — это всегда круто!
Марина Молчанова @molchalyga
В Москве, для удобства коренных жителей столицы, некоторые указатели напишут на узбекском и фарси.
Ari @daimond_ari
На станции метро «Лесопарковая» в Москве появились указатели, продублированные на таджикском и узбекском языках.

Ну правильно, зачем русский учить, когда значительная часть населения Москвы - мигранты
nik @seostock
В московском метро Департамент транспорта в качестве эксперимента установил указатели на таджикском и узбекском языках!

Мда, вот для кого освобождают Россию!
Эльдар Порядок @el_poryadok
В Москве на станции «Лесопарковая» метрополитена появились указатели на узбекском и таджикском языках
Москвабад начинает оправдывать своё название
Велосипедисты. @BaikaIPalevan
Скоро появятся таблички на вагонах:
"для намаза"
"кроме русских"
"москвичи-калачи"
---------------------------------------------------
В Москве на двух станциях метро появились указатели на таджикском и узбекском языках
Alexand @Alexand05553087
В Москве появились дублеры-указатели на узбекском и таджикском. Не на английском или на немецком. На русском-то хоть в будущем оставят?

#новости #москва

46 46 комментариев
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46 комментариев
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Чувствительный хичхакер

19

Голосовые объявления тоже сделают? Чтобы атмосфера полного москвабада была

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Чувствительный

Федя Прозоров

7

Давно в Москве не хватает чайханатауна

Ответить
Чувствительный

Жандалыз Марло

2

Ну было бы удобно для тех, кто пока русский не выучил. Зачем на английском они? Таджиков или узбеков в России гораздо больше, чем американцев.

Ответить
Жандалыз

Dobrosvet

3

Английский - международный язык, его во всем мире учат и хоть немного знают. 

Ответить
Жандалыз

Федя Прозоров

1

А с санкциями и закрытием границ американцев и так нет

Ответить
Чувствительный

Влажный звук

2

В Москве голосовые идут на мигрантской частоте — светловолосые, голубоглазые коренные жители их не слышат

Ответить

Валютный браслет

13

я лично рвусь с английских надписей, которые помогают натовским солдатам ориентироваться в метро. а узбекистана нет в нато 

Ответить
Валютный

Dobrosvet

2

Но ведь подсознательно желаешь, чтобы они когда-нибудь всё-таки пришли и забрали к себе

Ответить
Dobrosvet

Валютный браслет

0

такое только отбитый может желать 

Ответить
Валютный

Dobrosvet

4

Живу в стране НАТО, чувствую себя неплохо.
Не желал бы жить в стране ОДКБ

Ответить
Dobrosv…

Валютный браслет

1

это я понял, я про то что если ты желаешь чтобы твою страну захватили, это странная хуйня 

Ответить
Валютный

Dobrosvet

2

Путин со своей шайкой давно захватил твою страну.

Ответить
Dobrosv…

Валютный браслет

1

а, я думал мы про войну говорим 

Ответить
Валютный

Dobrosvet

0

Ни в коем случае НАТО не станет проводить наземных операций на территории России, это абсолютная фантастика.
Если с Россией будет война, то только ядерная - в ответ на её первый удар. А в этом случае поясняющие вывески не пригодятся.

Ответить
Dobrosv…

Валютный

1

почему у тебя в каждом предложении скрытая агрессия к России 

Ответить
Валютный

Dobrosvet

0

Потому что у путина и лаврова вместе с их пропагандонами неприкрытая угроза в каждом их высере.

Ответить
Валютный

Dobrosvet

0

Зато макдональдс они хрен найдут в МСК

Ответить

Трансгендолёт

3

А вариант не знающих русский язык не пускать в страну в целом не рассматривался?

Ответить
Трансгендолёт

Влюбленный теркин30см

2

шта?

Ответить
Трансгендолёт

Сплошной завод

1

Я тут предлагал создать какую-нибудь организацию типа Британского Содружества, но только для России. Помогать с изучением русского языка, культуры, обычаев. Чтобы приезжали уже подготовленные люди. 

Ответить
Трансгендолёт

Федя Прозоров

0

Ты заказывал еду в москве? Прям дефицит курьеров

Ответить
Федя

AZP

0

Восточных курьеров даже в Киеве дохера. Тоже ни русского, ни украинского не знают.
Меня один на скутере остановил на тротуаре, показал на карте магазин рядом. Я ему объяснял, как в Нашей Раше бригадир строителям.

Ответить
Трансгендолёт

Жандалыз Марло

0

А чего так?
Тебе мешают чем?

Ответить
Жандалыз

Трансгендолёт

0

Да

Ответить

AZP

3

Не понимаю, почему кто-то рвётся. В автоматах продажи билетов на итальянских ж/д есть китайский. В Польше в разных автоматах - украинский.
У многих польских сайтов есть украинская версия.
Всё для удобства клиентов.

Ответить
AZP

Жандалыз Марло

1

Да вообще злые стали, раньше вообще при СССР все одной страной были.
И в Германии на арабском много надписей везде, почему в России нельзя?

Ответить

Турецкий чайник

3

И рекламу уже адаптировали. От малацы.

Ответить

FOX

3

Но запомни, мигранты угрожают европе!

Ответить

Stanley H. Tweedle

2

Есть же английский международный, что ещё надо?

Ответить
Stanley

Скрытый чайник

0

узбекский и таджикский 

вообще смешно, у нас не во всех регионах то на "родном" пишут, по-моему татарский местами в Казани услышать можно разве что 

Ответить

Alex Nevi

2

Ну всё, теперь официально Москвабад!🤣

Ответить

Мутёнок

1

верстка уебанская

Ответить
Мутёнок

Влюбленный теркин30см

1

как нужно доработать? 
я передам пожелания

Ответить
Влюбленный

Мутёнок

1

да

Ответить
Влюбленный

Феминизм

0

Сделать нормальную

Ответить
Феминизм

Влюбленный

0

сделал

Ответить

Eugene

0

День, когда половина TJ стала правой 

Ответить
Eugene

Федя Прозоров

1

А она была левой?

Ответить
Eugene

Николай Бойко

0
Ответить

FOX

1

Кстати, кто знает, почему в Мск перестали в метро объявления на английском делать?  ред.

Ответить

Pavel Zamyatin

0

После публикации на TJ этих надписей начался сущий кошмар.

Ответить

Andrew Voronin

0

Правильно, пусть не мешают проходу граждан.

Ответить

Андрей Невский

0

А на английский чего нет перевода?

Ответить
Андрей

Порядочный клуб

0

Nam eto ne nuzno

Ответить
Порядочный

Андрей Невский

0

То есть в категорию «разных пассажиров» входят люди знающие русский, таджикский и узбекский. Англоязычные пусть блуждают в переходах

Ответить
Андрей

Порядочный клуб

0

а нечего тут шпионить

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