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Новости
Артём Мазанов

ЕСПЧ присудил россиянке 7,5 тысячи евро за то, что государство не защитило её от порномести и киберсталкинга Статьи редакции

Правозащитники назвали это первым решением ЕСПЧ по теме порномести.

22 22 комментария
1984 просмотров

Европейский суд по правам человека вынес постановление по жалобе россиянки Валерии Володиной о порномести и киберсталкинге. Ей присудили компенсацию за то, что полиция отказалась расследовать преследование со стороны её бывшего партнера. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.

Володина рассказала, что экс-партнёр (гражданин Азербайджана Рашад Салаев) в 2016 году взломал её аккаунт во «ВКонтакте» и опубликовал там личные данные и интимные фотографии. Позже он признался в этом взломе.

Женщина подала жалобу в полицию Ульяновска, но изначально там отказались возбуждать дело, так как «ВКонтакте» — не СМИ. В марте 2018 года уголовное дело всё же возбудили — после того, как в соцсетях появились новые аккаунты от лица Володиной с интимными фото и личными данными. Осенью 2020 года дело закрыли из-за окончания двухлетнего срока давности.

Володина также жаловалась в полицию на то, что экс-партнёр угрожал ей убийством через соцсети и мессенджеры. Она просила запретить мужчине контактировать с ней. Полиция сочла, что угрозы не были «реальными» и отказалась возбуждать дело. Из-за этих угроз девушка сменила имя и уехала из России.

Суд решил, что российские власти нарушили статью 8 Конвенции о правах человека — о праве на уважение частной и семейной жизни. Старший юрист проекта «Правовая инициатива» Татьяна Саввина заявила, что «это первое решение ЕСПЧ по теме порномести и киберсталкинга».

Важно, что ЕСПЧ указал, что государство несёт такие же обязательства в отношении актов онлайн насилия как и в отношении оффлайн насилия, а именно: принять эффективный закон, предотвратить риск повторения насилия, и провести эффективное расследование случаев насилия.

Татьяна Саввина
юрист проекта «Правовая инициатива»

ЕСПЧ также подчеркнул, что в 2015 году ЮНЕСКО указала на зависимость между физическим насилием в отношении женщин и их преследованием в интернете.

В июле 2019 года ЕСПЧ уже рассматривал жалобу Володиной и присудил ей 20 тысяч евро. Российские власти признали виновными в нарушении запрета на бесчеловечное обращение. Дело Володиной стало первым делом о домашнем насилии в России, по которому вынес решение Европейский суд.

#новости #еспч #право

22 22 комментария
13
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Ирина Китаева

7

правильно 
надеюсь наши органы зашевелятся после такого

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Ирина

Bad Mother Fucker

9

эти органы и порнухой не расшевелить ред.

Ответить
Ирина

Vlad Kucherenko

3

мои органы может и зашевелились бы, но где ссылки на фото?!?!?!

Ответить
Ирина

Роман Александров

0

Скорее всего сделают этого азербайджанца пожизненно нежелательным

Ответить
Ирина

FOX

0

Ничего не поменяется

Ответить

Артём Мазанов

0

Как вообще сейчас дела обстоят в РФ?

Ответить
Артём

pashazaur

17
Ответить

Кирилл Канищев

2

Шлюхи должны страдать 😊

Ответить
Кирилл

Zero-one-one

0

Согласен, брат

Ответить

Соколов Андрей

2

Когда убьют, тогда и приходите. Ментам лишь бы не работать.

Ответить

Следственный татарин

0

Как дела?

Ответить
Следственный

Порядочный клуб

3

Дела у прокурора, а у нас делишки

Ответить
Порядочный

Следственный

2
Ответить
Следств…

Чембельбес

0

красивая песня

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Victor Ward

1

Эээ а где фотки?

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Zero-one-one

0

Баба хранила интимки вк..... Ясно  ред.

Ответить
Zero-one-one

Zero-one-one

0

Как называется эта баба???? 

Ответить
Zero-one-one

Вредный нос

0

Здоровый человек.
Может не очень умный, что в ВК.

В ВК вообще умные не сидят.

Ответить

Bibba La Bibba

0

Как вообще сейчас дела обстоят в РФ с законами о киберсталкинге и прочих вещах?

Ответить

Ёжик-под-левой-сисей

0

Как вообще сейчас дела обстоят в РФ с выплатами по решениям ЕСПЧ и прочих посыланиях нахуй?

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Арбитражный велосипед

0

ЕСПЧ (Признанная на территории РФ экстремистской организация)...

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Вредный нос

0

Как всегда.
Новость о взломе аккаунта с интимными фотографиями И НИ ОДНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ!

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