ЕСПЧ присудил россиянке 7,5 тысячи евро за то, что государство не защитило её от порномести и киберсталкинга Статьи редакции
Правозащитники назвали это первым решением ЕСПЧ по теме порномести.
Европейский суд по правам человека вынес постановление по жалобе россиянки Валерии Володиной о порномести и киберсталкинге. Ей присудили компенсацию за то, что полиция отказалась расследовать преследование со стороны её бывшего партнера. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.
Володина рассказала, что экс-партнёр (гражданин Азербайджана Рашад Салаев) в 2016 году взломал её аккаунт во «ВКонтакте» и опубликовал там личные данные и интимные фотографии. Позже он признался в этом взломе.
Женщина подала жалобу в полицию Ульяновска, но изначально там отказались возбуждать дело, так как «ВКонтакте» — не СМИ. В марте 2018 года уголовное дело всё же возбудили — после того, как в соцсетях появились новые аккаунты от лица Володиной с интимными фото и личными данными. Осенью 2020 года дело закрыли из-за окончания двухлетнего срока давности.
Володина также жаловалась в полицию на то, что экс-партнёр угрожал ей убийством через соцсети и мессенджеры. Она просила запретить мужчине контактировать с ней. Полиция сочла, что угрозы не были «реальными» и отказалась возбуждать дело. Из-за этих угроз девушка сменила имя и уехала из России.
Суд решил, что российские власти нарушили статью 8 Конвенции о правах человека — о праве на уважение частной и семейной жизни. Старший юрист проекта «Правовая инициатива» Татьяна Саввина заявила, что «это первое решение ЕСПЧ по теме порномести и киберсталкинга».
ЕСПЧ также подчеркнул, что в 2015 году ЮНЕСКО указала на зависимость между физическим насилием в отношении женщин и их преследованием в интернете.
В июле 2019 года ЕСПЧ уже рассматривал жалобу Володиной и присудил ей 20 тысяч евро. Российские власти признали виновными в нарушении запрета на бесчеловечное обращение. Дело Володиной стало первым делом о домашнем насилии в России, по которому вынес решение Европейский суд.
правильно
надеюсь наши органы зашевелятся после такого
Шлюхи должны страдать 😊
Дела у прокурора, а у нас делишки
Баба хранила интимки вк..... Ясно ред.
Как называется эта баба????
Здоровый человек.
Может не очень умный, что в ВК.
В ВК вообще умные не сидят.
Как вообще сейчас дела обстоят в РФ с выплатами по решениям ЕСПЧ и прочих посыланиях нахуй?