На Фарерских островах прошла крупнейшая в истории региона охота на дельфинов. За несколько часов убили 1428 особей Статьи редакции
Китобойный промысел там разрешён, но эта акция была нелегальной.
12 сентября на Фарерских островах устроили традиционную массовую охоту на атлантических белобоких дельфинов. Участники акции загнали на мелководье возле деревни Скалафьордур и убили 1428 особей. Об этом сообщила природоохранная организация Sea Shepherd.
Это стало крупнейшей охотой на морских млекопитающих в регионе, отметили в Sea Shepherd. Ранее самым массовым убийством дельфинов считалась охота 1940 года, тогда истребили 1200 гринд (чёрных дельфинов). В природоохранной организации допускают, что акция 12 сентября стала крупнейшим в мире забоем китообразных.
На Фарерских островах разрешён гриндадрап — традиционный китобойный промысел, в охоте могут участвовать представители местных общин. Но акция 12 сентября была нелегальной, организаторам гриндадрапа о ней не сообщали.
По информации Sea Shepherd, у многих охотников не было лицензии. На Фарерах её выдают после прохождения обучения по быстрому безболезненному забою дельфинов. Таким образом, многие животные долго умирали в мучениях, отметили в природоохранной организации.
После охоты мяса дельфинов осталось так много, что его получили не только охотники и местные жители, но и люди из других территорий. Если желающих забрать оставшиеся туши не найдётся, их выбросят.
скоты
но вроде как традиция
Каждый раз когда про эту хуйню читаю охуеваю. Даже сравнить не с чем в принципе. В современном цивилизованном мире нет такого.
Курбан-байрам?
их культура
@Яна Ломакина Фарерские острова, какая это страна?
Спасибо, а почему в этой перепечатке, не указать какая это страна? Или каждый знает где эти острова находится?
Ты в 5 класс ещё не пошел?
Щас тебя в твиттере зашеймят.
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Еще одна вещь из средних веков, которую давно пора бы прекратить. В моем списке это где то между запрета охоты для удовольствия и зоопарками в центрах крупных городов.
Как говорится мой прадед тут китов убивал, дед, батя, я и сыновья будут. Вспоминайте бычков wagui, кроликов, индеек, когда кушаете гамбургеры и пельмени
А чо их вспоминать? Убивал не ты, убивал не ради традиции, а ради пожрать, и уж точно не ты загонял индейку "на мелководье". Да и урона популяции не нанес, тк схавал животных из фермы, а не диких.
ок, фермерские животные не считаются.
Ну считаются-не-считаются, но им хотя бы участь вымереть не грозит. И убивают их не для веселья.
Думаю у многих подсознательно из-за этого жалость к дельфинам срабатывает.
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За что 😭
Потом будут снова выступать, что забой гринд - неотъемлемая часть культуры фарерцев. Тьху
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