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Новости
Яна Ломакина

На Фарерских островах прошла крупнейшая в истории региона охота на дельфинов. За несколько часов убили 1428 особей Статьи редакции

Китобойный промысел там разрешён, но эта акция была нелегальной.

33 33 комментария
3804 просмотров

12 сентября на Фарерских островах устроили традиционную массовую охоту на атлантических белобоких дельфинов. Участники акции загнали на мелководье возле деревни Скалафьордур и убили 1428 особей. Об этом сообщила природоохранная организация Sea Shepherd.

Это стало крупнейшей охотой на морских млекопитающих в регионе, отметили в Sea Shepherd. Ранее самым массовым убийством дельфинов считалась охота 1940 года, тогда истребили 1200 гринд (чёрных дельфинов). В природоохранной организации допускают, что акция 12 сентября стала крупнейшим в мире забоем китообразных.

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Фото Sea Shepherd

На Фарерских островах разрешён гриндадрап — традиционный китобойный промысел, в охоте могут участвовать представители местных общин. Но акция 12 сентября была нелегальной, организаторам гриндадрапа о ней не сообщали.

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Chris Packham @ChrisGPackham
Hello @SkyNews have you noticed that the Faroese killed an entire pod of 1428 dolphins yesterday . That’s news . Report it . Please RT

По информации Sea Shepherd, у многих охотников не было лицензии. На Фарерах её выдают после прохождения обучения по быстрому безболезненному забою дельфинов. Таким образом, многие животные долго умирали в мучениях, отметили в природоохранной организации.

После охоты мяса дельфинов осталось так много, что его получили не только охотники и местные жители, но и люди из других территорий. Если желающих забрать оставшиеся туши не найдётся, их выбросят.

#новости #животные

33 33 комментария
17
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Чувствительный хичхакер

18

Эх, ещё бы 60

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Чувствительный

Польский файл

6

0/

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Чувствительный

Slow Zeleniy

2
Ответить
Чувствительный

Чувствительный хичхакер

1

Эх, отхвачу я за эту шутку 

Ответить
Чувствительный

Сальвадор Лемонес

–1

649

Ответить

Турецкий чайник

13

традиционную массовую охоту на атлантических белобоких дельфинов

Хуя традиции. 

Ответить

FOX

1

скоты
но вроде как традиция

Ответить
FOX

Папуша

26

Нахуй такие традиции не нужны

Ответить
FOX

Собака соседа

0

Это традиция, когда супермаркетов нет

Ответить

Shenmue

4
Ответить
Shenmue

Артур Мохов

7

Сос мыслом 

Ответить

Сальвадор Лемонес

6

Каждый раз когда про эту хуйню читаю охуеваю. Даже сравнить не с чем в принципе. В современном цивилизованном мире нет такого.
Курбан-байрам?

Ответить
Сальвадор

Temir

0

Так баранов выращивают

Ответить
Temir

Сальвадор

1

Курбан-байрам убираем.

Ответить

Kir Kirsky

2

их культура

Ответить
Kir

Философский якорь

6
Ответить

Польский файл

2

@Яна Ломакина Фарерские острова, какая это страна?

Ответить
Польский

CrazyCat

0

Дания 

Ответить
CrazyCat

Польский файл

3

Спасибо, а почему в этой перепечатке, не указать какая это страна? Или каждый знает где эти острова находится?

Ответить
Польский

Вредный нос

0

Ты в 5 класс ещё не пошел?
Щас тебя в твиттере зашеймят.

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CrazyCat

Философский

1

это была притензия, выраженная риторическим вопросом, скорее всего

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DrinK Smoke

1

Еще одна вещь из средних веков, которую давно пора бы прекратить. В моем списке это где то между запрета охоты для удовольствия и зоопарками в центрах крупных городов. 

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Николай Вакуленко

–1

Как говорится мой прадед тут китов убивал, дед, батя, я и сыновья будут.  Вспоминайте бычков wagui, кроликов, индеек, когда кушаете гамбургеры и пельмени

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Николай

Трансгендолёт

1

А чо их вспоминать? Убивал не ты, убивал не ради традиции, а ради пожрать, и уж точно не ты загонял индейку "на мелководье". Да и урона популяции не нанес, тк схавал животных из фермы, а не диких.

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Трансгендолёт

Николай

0

ок, фермерские животные не считаются. 

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Николай

Трансгендолёт

0

Ну считаются-не-считаются, но им хотя бы участь вымереть не грозит. И убивают их не для веселья.
Думаю у многих подсознательно из-за этого жалость к дельфинам срабатывает.

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Mariya Malakhova

0

За что 😭

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Mariya

Дмитрий Михайлов

0

За дедов

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Mariya

God Damn

–1

За Вальгаллу

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Nevi Lant

0

Либо традиции, либо беженцы с исламизмом.

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Le Petit Train Jaune

0

Потом будут снова выступать, что забой гринд - неотъемлемая часть культуры фарерцев. Тьху 

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Lex Provocante

0

ну че там, акции шмакции будут в защиту бедных дельфинчиков

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Дизайнер Павленко

0

Пипец уроды ред.

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