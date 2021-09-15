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Артём Мазанов

Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала App Annie на 10 млн долларов за нарушение закона о торговле ценными бумагами Статьи редакции

Регулятор заявил, что крупнейший исследователь мобильных приложений собирал конфиденциальные данные и использовал их из без анонимизации.

Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что компания App Annie, предоставляющая данные о загрузках и использовании мобильных приложений, согласилась заплатить 10 миллионов долларов штрафа из-за нарушения закона о торговле ценными бумагами. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Сооснователя компании Бертрана Шмитта оштрафовали на 300 тысяч долларов и лишили права занимать высшие руководящие посты в компаниях в течение трёх лет.

Комиссия заявила, что App Annie входит в число крупнейших компаний, предоставляющих «рыночную ценность информации о работе мобильных приложений, включая сведения о загрузки приложений».

По данным SEC, App Annie обещала компаниям не публиковать сведения, полученные на условиях конфиденциальности, до того, как они будут обезличены или обобщены. Вместо этого компания с 2014 по 2018 годы использовала данные без анонимизации, чтобы сделать продаваемые сведения «более ценными». App Annie знала, что клиенты агентства на основе предоставляемых им данных «принимают решения относительно инвестиций».

Регулятор заявил, что законы США запрещают «публикацию вводящей в заблуждение информации в связи с покупкой или продажей ценных бумаг».

#новости #сша #право

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 включения сведения о загрузки приложений

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