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Новости
Артём Мазанов

Россия остановила разработку сверхтяжелой ракеты для полётов на Луну Статьи редакции

Создание первых модулей сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей» началось в России весной 2020 года. Испытания были назначены на 2028 год.

36 36 комментариев
2214 просмотров

Гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что работы по сверхтяжёлой ракете «Енисей» могут возобновить после уточнения программы. Об этом пишет РИА «Новости».

Работы прекратили на стадии технического проектирования. Предполагалось, что оно завершится в октябре 2021 года. В феврале техническое проектирование ракеты приостановили из-за того, что возможна коррекция её облика. Теперь работы по созданию «Енисея» полностью прекратили.

Планировалось, что «Енисей» соберут из разрабатываемых РКЦ «Прогресс» ракет «Союз-5» и «Союз-6» на двигателях РД171МВ и РД-180МВ.

Владимир Путин в 2018 году подписал указ о создании сверхтяжелой ракеты, которая будет выводить в космос перспективный космический корабль «Федерация» (переименовали в «Орел»). Роскосмос планировал создать «Енисей» к 2028 году, эти работы включили в программу развития космонавтики до 2030 года.

РОГОЗИН @Rogozin
Знаете, что это? Это части конструкции универсальных ракетных модулей нашей новой ракеты сверхтяжёлого класса "Енисей")

В 2020 ноябре 2020 года Путин заявил, что Роскосмос не выполнил поручение по созданию сверхтяжёлой ракеты и не утвердил программы в ракетно-космической сфере, хотя сроки уже прошли. Он поручил доложить ему о причинах срыва сроков. В следующем месяце «Роскосмос» заключил контракт стоимостью 1,5 миллиарда рублей на разработку технического проекта ракеты «Енисей».

В январе 2021 года РАН рекомендовала отложить создание «Енисея» после доклада Дмитрия Рогозина — он заявлял, что к созданию этой ракеты нужно подступать «исключительно на основе новейшего научно-технического задела». Для полетов к Луне РАН рекомендовала использовать ракеты семейства «Ангара».

#новости #роскосмос

36 36 комментариев
13
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36 комментариев
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Целый корабль

15

Разумно. Она же сверхтяжёлая, надо облегчить хотя бы до просто тяжёлой.

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Целый

Илья Гераськин

1

Надо из фанеры её делать

Ответить
Илья

Блаженный

1

Фольги

Ответить
Блаженн…

Коровка говорит

0

И пластиковой бутылки

Ответить

Федя Прозоров

9

когда в роскосмосе посмотрели мультик незнайка на луне

Ответить
Федя

Dmitry Why

9

И поняли, что там как в России, а раз так - чего мы там не видели? 

Ответить
Федя

Александр Демьяненко

1

Если бы его посмотрели то его бы запретили. 

Ответить
Александр

Федя Прозоров

2

Так его и не показывают по телевизору. Наверное, его запретили

Ответить
Федя

Александр Воронин

1

в госдуме на реплее крутят Чиполино зато

Ответить
Александр

Oz Print

0

Бл. Лет 20 Чиполино не смотрел 

Ответить
Oz

Александр

1

выгляните в окно

Ответить

Photuum

–1

А нафиг оно вообще нужно?
В космосе прибыльно только выводить на орбиту, остальное чистые убытки. Я бы сосредоточился на зарабатывании бабла. Надо пустить частный бизнес в космос, пусть пилят новые дешевые ракетоносители. ред.

Ответить
Photuum

Вова Кот

31

 Я бы сосредоточился на зарабатывании бабла

Они и сосредоточились, но есть нюанс) ред.

Ответить
Вова

Собачий чувак

0

У них хуй в жопе, и у народа хуй в жопе, но есть нюанс. 

Ответить
Photuum

Леха

0

В середине прошлого века это делали чтобы письками померяться, о прибыли речи не шло 

Ответить
Photuum

Блаженный томагавк_два

0

Пока сосредоточились на освоении, зарабатывать для лохов

Ответить

Нормативный утюг

7

разработку вел НИИ заголовочных технологий

Ответить

Bad Mother Fucker

2

не взлетела

Ответить
Bad

Телефонный корабль

1

Сверхогромный батут со сверхнатяжением ред.

Ответить

Неожиданный украинец

2

после доклада Дмитрия Рогозина — он заявлял, что к созданию этой ракеты нужно подступать «исключительно на основе новейшего научно-технического задела»

ЗАДЕЛА

Ответить

Телефонный корабль

2

Россия остановила разработка ракеты за превышение скорости воровства выделенного бюджета и выписала штраф

Ответить

Михаил Зинчук

1

Правильно! Зачем, если есть батуты?

Ответить

Лучший комментарий

1

да ну

Ответить

Лучший комментарий

1

К рабочим задачкам нужно подступать «исключительно на основе новейшего научно-технического задела»

Ответить

гачик ascended

1

Шоб2

Ответить

Марат Эльдаров

1

3 с половиной года как с прогресса уволился, до сих пор ловлю кринжовые флешбеки оттуда

Ответить
Марат

rustyrazor

0

Кем работал и сколько платили? Мне просто интересно, сколько щас в ракетно-космической отрасли платят.

Ответить

Kir Kirsky

1

Не можем повторить

Ответить

Александр Воронин

1

Первое впечатление, что это поликарбонат изнутри фольгой обклееный

Ответить

Буржуазный ключ

1

О, надо же кто-то опять жиденько обосрался.

Ответить

Vlad I

0

вроде думают теперь на метане ее делать, а не кислород-керосин.

Ответить
Vlad

Леха

0

Там маршрутка на метане недавно взорвалась 

Ответить
Леха

Ivan Boldyrev

1

Испытания ракеты признаны неудачным. 

Ответить
Vlad

Непрерывный Артем

0

Маск покусал за чаем

Ответить

Коровка говорит мууу

0

Не взлетела

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Дмитрий Пашнин

0

Просто её переделывают под новую штаб-квартиру Роскосмоса!

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