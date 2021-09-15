Россия остановила разработку сверхтяжелой ракеты для полётов на Луну Статьи редакции
Создание первых модулей сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей» началось в России весной 2020 года. Испытания были назначены на 2028 год.
Гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что работы по сверхтяжёлой ракете «Енисей» могут возобновить после уточнения программы. Об этом пишет РИА «Новости».
Работы прекратили на стадии технического проектирования. Предполагалось, что оно завершится в октябре 2021 года. В феврале техническое проектирование ракеты приостановили из-за того, что возможна коррекция её облика. Теперь работы по созданию «Енисея» полностью прекратили.
Планировалось, что «Енисей» соберут из разрабатываемых РКЦ «Прогресс» ракет «Союз-5» и «Союз-6» на двигателях РД171МВ и РД-180МВ.
Владимир Путин в 2018 году подписал указ о создании сверхтяжелой ракеты, которая будет выводить в космос перспективный космический корабль «Федерация» (переименовали в «Орел»). Роскосмос планировал создать «Енисей» к 2028 году, эти работы включили в программу развития космонавтики до 2030 года.
В 2020 ноябре 2020 года Путин заявил, что Роскосмос не выполнил поручение по созданию сверхтяжёлой ракеты и не утвердил программы в ракетно-космической сфере, хотя сроки уже прошли. Он поручил доложить ему о причинах срыва сроков. В следующем месяце «Роскосмос» заключил контракт стоимостью 1,5 миллиарда рублей на разработку технического проекта ракеты «Енисей».
В январе 2021 года РАН рекомендовала отложить создание «Енисея» после доклада Дмитрия Рогозина — он заявлял, что к созданию этой ракеты нужно подступать «исключительно на основе новейшего научно-технического задела». Для полетов к Луне РАН рекомендовала использовать ракеты семейства «Ангара».
Надо из фанеры её делать
когда в роскосмосе посмотрели мультик незнайка на луне
Если бы его посмотрели то его бы запретили.
А нафиг оно вообще нужно?
В космосе прибыльно только выводить на орбиту, остальное чистые убытки. Я бы сосредоточился на зарабатывании бабла. Надо пустить частный бизнес в космос, пусть пилят новые дешевые ракетоносители. ред.
не взлетела
К рабочим задачкам нужно подступать «исключительно на основе новейшего научно-технического задела»
3 с половиной года как с прогресса уволился, до сих пор ловлю кринжовые флешбеки оттуда
Кем работал и сколько платили? Мне просто интересно, сколько щас в ракетно-космической отрасли платят.
вроде думают теперь на метане ее делать, а не кислород-керосин.