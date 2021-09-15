В Петербурге нарисовали граффити со Змеем Горынычем, посвящённое трём Вишневским, баллотирующимся на выборы Статьи редакции
Головы — три Бориса Вишневских, богатырь — член «Единой России», за которого студентам предлагали вбросить бюллетени.
В Некрасовском саду в Петербурге появился стрит-арт, обыгрывающий ситуацию на выборах в Законодательное собрание города, на которые выдвинулись три кандидата с именем «Борис Вишневский» — «оригинальный» оппозиционный депутат и два его «спойлера». Внимание на работу обратил корреспондент «Бумаги».
На граффити неизвестный художник изобразил члена партии «Единая Россия» Александра Ржаненкова, за которого студентам СПбГУ предлагали вбросить бюллетени на выборах. Ржаненков баллотируется в депутаты Законодательного собрания по тому же округу, что и три Вишневских.
На стрит-арте богатырь собирается рубить голову Змею Горынычу, каждая из голов которого символизирует одного из трёх Вишневских, отличающихся друг от друга только отчествами.
Студенты Санкт-Петербургского государственного университета сообщили изданию DOXA, что им предложили «немножечко пофальсифицировать» выборы в Заксобрание города: за 10–15 тысяч рублей вбросить бюллетени за кандидата от «Единой России» Александра Ржаненкова. Он баллотируется в депутаты Законодательного собрания по одномандатному округу № 2 — в этом же округе баллотируется депутат Заксобрания от партии «Яблоко» Борис Вишневский и двое его «двойников».
На выборы в Заксобрание Петербурга в июле заявились два тёзки действующего депутата и члена фракции «Яблоко» Бориса Лазаревича Вишневского. По данным СМИ, 43-летний Алексей Геннадьевич Шмелёв и 59-летний Виктор Иванович Быков сменили имена и фамилии прямо перед выборами. Теперь их обоих зовут Борис Вишневский, как и члена «Яблока». Отчества они менять не стали. После этого кандидаты скопировали внешность Вишневского для фото на предвыборный плакат.
Закрасят, но только Лазаревича
Рот закрой!
Может внезапно оказаться, что эти маляния согласованы еще год назад и все хорошо
Каеф. Само же едро подсунуло подставных Вишневских, а теперь рисует граффити про них же. Какие же там убогие политтехнологи
А почему ты решил, что это они нарисовали граффити? Сюжет вроде как саркастичный, учитывая негативную инфу о Ржаненкове. На полном серьёзе он явно на роль героя не тянет.
три Бориса
Триборис