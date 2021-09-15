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Новости
Яна Ломакина

В Петербурге нарисовали граффити со Змеем Горынычем, посвящённое трём Вишневским, баллотирующимся на выборы Статьи редакции

Головы — три Бориса Вишневских, богатырь — член «Единой России», за которого студентам предлагали вбросить бюллетени.

21 21 комментарий
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Фото издания «Подъём»

В Некрасовском саду в Петербурге появился стрит-арт, обыгрывающий ситуацию на выборах в Законодательное собрание города, на которые выдвинулись три кандидата с именем «Борис Вишневский» — «оригинальный» оппозиционный депутат и два его «спойлера». Внимание на работу обратил корреспондент «Бумаги».

Фото телеграм-канала «Аварийный Петербург»

На граффити неизвестный художник изобразил члена партии «Единая Россия» Александра Ржаненкова, за которого студентам СПбГУ предлагали вбросить бюллетени на выборах. Ржаненков баллотируется в депутаты Законодательного собрания по тому же округу, что и три Вишневских.

На стрит-арте богатырь собирается рубить голову Змею Горынычу, каждая из голов которого символизирует одного из трёх Вишневских, отличающихся друг от друга только отчествами.

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета сообщили изданию DOXA, что им предложили «немножечко пофальсифицировать» выборы в Заксобрание города: за 10–15 тысяч рублей вбросить бюллетени за кандидата от «Единой России» Александра Ржаненкова. Он баллотируется в депутаты Законодательного собрания по одномандатному округу № 2 — в этом же округе баллотируется депутат Заксобрания от партии «Яблоко» Борис Вишневский и двое его «двойников».

На выборы в Заксобрание Петербурга в июле заявились два тёзки действующего депутата и члена фракции «Яблоко» Бориса Лазаревича Вишневского. По данным СМИ, 43-летний Алексей Геннадьевич Шмелёв и 59-летний Виктор Иванович Быков сменили имена и фамилии прямо перед выборами. Теперь их обоих зовут Борис Вишневский, как и члена «Яблока». Отчества они менять не стали. После этого кандидаты скопировали внешность Вишневского для фото на предвыборный плакат.

#новости #петербург #граффити

21 21 комментарий
14
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21 комментарий
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Собачий чувак

26

Это, я так понимаю, не закрасят?

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Собачий

Принципиальный вентилятор

9

Закрасят, но только Лазаревича

Ответить
Принципиальный

Борис Вишневский

3

Рот закрой!

Ответить
Борис

Принципиальный

2

Ты вообще потеряйся, Геннадьевич

Ответить
Собачий

Neten

2

Надеюсь у людей найдётся баллончик с краской и закрасят их нахуц

Ответить
Собачий

Одинаковый Паша

0

Говном замажут.

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Собачий

Трансгендолёт

0

Может внезапно оказаться, что эти маляния согласованы еще год назад и все хорошо

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Kopenkin

12

Каеф. Само же едро подсунуло подставных Вишневских, а теперь рисует граффити про них же. Какие же там убогие политтехнологи

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Kopenkin

Целый корабль

2

А почему ты решил, что это они нарисовали граффити? Сюжет вроде как саркастичный, учитывая негативную инфу о Ржаненкове. На полном серьёзе он явно на роль героя не тянет.

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Целый

Kopenkin

2

Мне кажется, это граффити на серьезных щах нарисовали по заказу едра, ибо саркастического здесь ничего не вижу. Но всегда можно сказать, что это сделали ради дискредитации Ржаненкова 

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Влюбленный яд

4

Три головы Горыныча на границе с Мурино 

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Влюбленный

Dmitry Ryleev

0

Очень clever

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Lich Vehemens

2

три Бориса

Триборис

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Lich

Neten

0

Как же я блять его ненавижу

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Neten

Федя Прозоров

0

У любой космической поеботы должен быть свой джаджа 

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Безумный спрей

1

Единароса изобразили богатырем. Извените что-то тут не чисто.

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Funny Kaplan

1

Борис "Хрен попадешь" Вишневский

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Целый корабль

0

 каждая из голов которого символизирует одного из трёх Вишневских, отличающихся друг от друга только отчествами

Получается у мамы Змея Горыныча был секс одновременно с 3 мужчинами ред.

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Целый

Строительный теркин30см

1

У папы

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аятомат

0

За что такое оскорбление Змея Горыныча? Вот за него сейчас очень обидно

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Михаил Зинчук

0

три Бориса на границе Некрасовского, Петербург

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