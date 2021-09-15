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Новости
Артём Мазанов

Жительница США оплатила долг героев репортажа «Таких дел» из села Ведлозеро. Они брали взаймы продукты в магазине Статьи редакции

На момент выхода материала они были должны магазину 4200 рублей.

29 29 комментариев
2812 просмотров
Иван и Кристина Фото «Таких дел»

Жительница штата Нью-Мексико Одри закрыла долг Кристины и Ивана из села Ведлозеро — героев материала «Долговая книга судеб». Об этом рассказали сами журналисты.

Американка написала автору материала Евгении Волунковой, что восхищается щедростью хозяйки магазина, которая даёт продукты в долг, понимая, что деньги могут не вернуть.

Очень круто, что эта история отозвалась человеку с другого конца земли. И тем более приятно было прочитать, что Одри любит мои тексты.

Евгения Волункова
автор материала «Долговая книга судеб»

«Такие дела» опубликовали материал в апреле. Там рассказывается о магазине «Хали Гали», хозяйка которого — Галина Суворова — даёт продукты в долг покупателям, так как у них нет возможности заплатить из-за сложной жизненной ситуации.

Иван и Кристина должны были магазину 4200 рублей. Раньше Иван работал в совхозе, пока ему не перестали платить, сейчас они с Кристиной копают могилы и помогают местным жителям.

Самые убогие в плане заработка месяцы — январь, февраль и полмарта. Почти нет халтуры. Но в этом году коронавирус помог: могилы копаем. За период короны мы выкопали столько могил, что не сосчитать. Недавно вот пятерых закопали сразу. Четыре тыщи с могилы, считайте, двадцатка в кармане. Очень денежное занятие.

Иван

На вопрос, почему они в списке должников, Иван ответил, что иногда денег нет совсем, тогда идут к соседям, занимают, а потом отдают работой.

Хозяйка магазина пообещала рассказать Ивану и Кристине, что их долг теперь закрыт.

Удивительная штука жизнь! Обязательно передам Ваньке с Кристиной, что за них оплатила долг незнакомая нам Одри. Это еще раз подтверждает, что все мы живем на одной земле, которую надо беречь

Галина Суворова
хозяйка магазина «Хали Гали»

#новости #россия #сша

29 29 комментариев
37
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29 комментариев
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Vladislav Donets

0

Не житель США 😔

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1 комментарий

Целый корабль

74

+ 2 Иностранных агента

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Целый

Алексей Горячев

17

3, ещё хозяйка магазина.

Ответить
Алексей

Universe

0

А кот? Он что для вас - шутка?

Ответить
Целый

Алексей Иванов

6

Шутки шутками, а потом, когда новые тройки будут рассматривать дела новых репрессированных им это реально припомнят

Ответить

Алексей Иванов

22

"Раньше Иван работал в совхозе, пока ему не перестали платить, сейчас они с Кристиной копают могилы и помогают местным жителям."

 

Ответить

Целый корабль

12

 Самые убогие в плане заработка месяцы — январь, февраль и полмарта. Почти нет халтуры. Но в этом году коронавирус помог: могилы копаем. За период короны мы выкопали столько могил, что не сосчитать.

А, так корона - это многоходовочка с целью поддержания малого бизнеса ред.

Ответить

A

9

Можно ещё взять в долг теперь 👍

Ответить

Павел Морозов

8

Опять американцы в дела русских вмешиваются, да что ж такое😩

Ответить

Собачий чувак

8

Красавец какой. 

Ответить

Царский дым

7

У кого-то из администрации жопа горит

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Буржуазный ключ

6

Я желаю им побольше халтуры и заработков. ред.

Ответить
Буржуазный

Дмитрий Григорьев

3

Какая очаровательная двусмысленность

Ответить

Древний дым

3

👍 А она всем может c долгами помочь в рассеюшке?

Где можно получить контакты жительница штата Нью-Мексико Одри?

Ответить
Древний

Буржуазный ключ

1

У меня есть на неё выход, могу поделиться информацией за пятьсот рублей.

Ответить
Буржуазный

Древний дым

0

Михаил, скриньте немедленно: сразу же переведу Вам 500 руб., как только она за меня впишется.

Тут же известный русский вопрос относительно последовательности "деньги -> стулья". 🤪 При всём моём уважении и абсолютном доверии к Вам. ред.

Ответить

Федя Прозоров

3

У меня на карте 700 рублей, зп должна прийти через час. Помогите, американцы, чем сможете!

Ответить
Федя

Влюбленный яд

0

Мне тоже пришлите деняк, пожалуйста 

Ответить
Федя

God Damn

0

хах, прекол, я думал тока мне в 12 по мск приходят 

Ответить

Кредитный завод

3

Пиздец какой-то если честно

Ответить

Влюбленный яд

2

Иностранное финансирование, так-таааак. Кому-то устроят такое халигали, что понадобится могила!  ред.

Ответить
Влюбленный

Влюбленный яд

2

оплатила долг незнакомая нам Одри. Это еще раз подтверждает, что все мы живем на одной земле, которую надо беречь

Работают поправочки-то, правда, без иностранцев так себе получается беречь землюшку

Ответить
Влюбленный

MightyStan

1

Вот так у нас, а как у вас в Японии?

Ответить

Аркадий Соколов

2

а вы видели что американцы делают с русскими сиротками? то-то же

Ответить
Аркадий

Древний дым

1

Видеть не видели-то, но делают что-то недоброе, говорят.
Или бьют, или насилуют, или еще чего-то . . . ред.

Ответить

Михаил Зинчук

1

апять эти омериканцы вмешиваюца в нашу жизень!!!!!!!!

Ответить

Semen Semenov

0

ЭТО ПОТРЯСАЮЩЕ. ОСТАВАЙТЕСЬ ЛЮДЬМИ И ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА.

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Махарадж

0

сюр какой-то

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