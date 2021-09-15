Жительница США оплатила долг героев репортажа «Таких дел» из села Ведлозеро. Они брали взаймы продукты в магазине Статьи редакции
На момент выхода материала они были должны магазину 4200 рублей.
Жительница штата Нью-Мексико Одри закрыла долг Кристины и Ивана из села Ведлозеро — героев материала «Долговая книга судеб». Об этом рассказали сами журналисты.
Американка написала автору материала Евгении Волунковой, что восхищается щедростью хозяйки магазина, которая даёт продукты в долг, понимая, что деньги могут не вернуть.
«Такие дела» опубликовали материал в апреле. Там рассказывается о магазине «Хали Гали», хозяйка которого — Галина Суворова — даёт продукты в долг покупателям, так как у них нет возможности заплатить из-за сложной жизненной ситуации.
Иван и Кристина должны были магазину 4200 рублей. Раньше Иван работал в совхозе, пока ему не перестали платить, сейчас они с Кристиной копают могилы и помогают местным жителям.
На вопрос, почему они в списке должников, Иван ответил, что иногда денег нет совсем, тогда идут к соседям, занимают, а потом отдают работой.
Хозяйка магазина пообещала рассказать Ивану и Кристине, что их долг теперь закрыт.
Не житель США 😔
3, ещё хозяйка магазина.
Шутки шутками, а потом, когда новые тройки будут рассматривать дела новых репрессированных им это реально припомнят
"Раньше Иван работал в совхозе, пока ему не перестали платить, сейчас они с Кристиной копают могилы и помогают местным жителям."
У меня есть на неё выход, могу поделиться информацией за пятьсот рублей.
Михаил, скриньте немедленно: сразу же переведу Вам 500 руб., как только она за меня впишется.
Тут же известный русский вопрос относительно последовательности "деньги -> стулья". 🤪 При всём моём уважении и абсолютном доверии к Вам. ред.
У меня на карте 700 рублей, зп должна прийти через час. Помогите, американцы, чем сможете!
оплатила долг незнакомая нам Одри. Это еще раз подтверждает, что все мы живем на одной земле, которую надо беречь
Работают поправочки-то, правда, без иностранцев так себе получается беречь землюшку
а вы видели что американцы делают с русскими сиротками? то-то же
Видеть не видели-то, но делают что-то недоброе, говорят.
Или бьют, или насилуют, или еще чего-то . . . ред.