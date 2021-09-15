Команда Навального опубликовала имена кандидатов «Умного Голосования». Сайт проекта заблокирован в России Статьи редакции
Оппозиционеры рекомендуют скачивать приложение, до которого «Роскомнадзор не доберётся».
Команда Алексея Навального опубликовала список кандидатов в Госдуму, за которых предлагается голосовать в рамках проекта «Умное голосование». Они рассказали, что кандидата, поддерживаемого проектом, уже не смогут снять с выборов по закону.
Выборы в Госдуму будут проходить в течение трех дней — с 17 сентября по 19 сентября.
В Петербурге команда Навального предложила отдать свой голос, например, за Бориса Лазаревича Вишневского. В Москве она поддержала Валерия Рашкина, Михаила Лобанова, Анастасию Брюханову, Даниила Махницкого, Сергея Обухова и Сергея Митрохина.
По данным «Avtozak LIVE», распределение кандидатов такое:
137 — КПРФ;
- 48 — СР;
- 20 — ЛДПР;
- 10 — «Яблоко»;
- 5 — «Новые люди»;
- 1 — самовыдвиженец.
Перед выборами Роскомнадзор начал блокировать сервисы «Умного голосования» в России:
- 23 августа стало известно, что в России начали блокировать приложение «Навальный», которое содержит функцию «Умное голосование»;
- 2 сентября Роскомнадзор потребовал от Google и Apple заблокировать и удалить из магазинов приложение. Отказ пригрозили счесть «вмешательством в выборы»;
- 5 сентября 2021 года суд запретил «Яндексу» и Google выдавать результаты поиска по запросу «Умное голосование». Решение приняли из-за требования компании по продаже овечьей шерсти «Вулинтертрейд», которая получила права на товарный знак «Умного голосования»;
- 6 сентября стало известно, что Роскомнадзор начал блокировать сайт «Умного голосования», поскольку он связан с Фондом борьбы с коррупцией, признанным российскими властями экстремистской организацией;
- 9 сентября Роскомнадзор потребовал от Аpple, Google и Cisco не предоставлять «Умному голосованию» средства для обхода блокировок.
Вы прикалываетесь или да?
Так это маргинальная партия, в которой одни бандиты. Если за нее проголосовать, будет как в 90-е!
С другой стороны, в округах где договорняк и властный кандидат от СР/КПРФ/ЛДПР, голосовать за ЕР кажется не такой уж и плохой идеей...
Возвращение к истокам.
молодцы 80% за КПРФ
Почему нельзя сказать в посте, что список есть под видео хотя бы? А то многие уже боятся скачивать приложение или вводить какие-то данные. @Артём Мазанов
Ссылка из описания к их видео, если кто вдруг подумает, что я тут левый список распространяю.
Нихуя не понимаю, но на почту пришла рассылка с другим кандидатом...
Литвинович была в фейковой рассылке УмГ, что интересно.
У них слишком большая разница в рейтинге, не могло УмГ поддержать Литвинович
Согласно вбросу ВЦИОМ Брюханова была на третьем месте. Но именно что вброс в надежде что УГ поведется.
И Карманов. Слив в Инсайдер сработал ровно наоборот.
Кац гений
Навальный это проект КПРФ
Вот и правильно, а то Сталин давал и где потом оказался.
если нас, дающих ссылки потом прикроют, напишите про нас? ))
думаю всем похер, просто выбрали всех вторых кандидатов, завтра где они победят будут крики "это все благодаря УГ", а где в пролете тихо умолчат
Имена кандидатов здесь: https://t.me/smartvotebot
Отлично. В округе где я зарегистрирован, предлагают голосовать за кандидата от ЛДПР. В госдуме он последние несколько созывов, поддерживал и обнуление и все людоедские законы. Помню его ещё по нашей малой родине, мерзкий типок.
Это смех, но даже от ЕР есть реально более адекватные кандидаты. Как так? Я не хочу за этого клоуна голосовать. Он и без моей поддержки пройдёт, как проходил прошлые созывы. Смысл этого голосования??
хуй тебе, а не лайк
Поставь хуй, если пойдешь
А на этот дизлайк не пойдёте
Фига ты умный
пришли донат
Валерия Рашкина, Михаила Лобанова, Анастасию Брюханову
о бля, щас начнется, надевайте дождевики
Да ёлы, даже Шендерович эту шарманку про "нельзя голосовать за сталинистов" затянул. Хотя это вообще не выборы, просто по факту. Никто никого не выбирает, просто часть граждан пытается сломать игру шулерам. Но как же без белоснежного макинтоша, блин.
Гуглдоки пусть попробуют заблокировать. А еще лучше анус себе.
Кацеботов с заслуженной победой.
У власти один выход - посадить или убить всех кандидатов за которых предлагают голосовать. Сосед смог и мы сможем.
5 — «Новые люди»
Почему они спойлеров продвигают?
потому что по факту это не продвижение кого-то конкретного - это просто способ засунуть отвертку между шестеренками механизма. Ну или лом в очко поезда - кому какая аналогия по душе.
Разве Прилепин спойлер? Он достойный представитель русскоязычного населения Донбасса!!!
Навальный сидя в тюрьме недоумевает почему Запад не вводит санкции против олигархов для поддержки оппозиции
Навальный призывает голосовать в Крыму, который под санкциями Запада
Странно, что в списке нет Донецка)
ну если вы даже такое не понимаете, ну чтож..
КПРФ неплохой вариант, на самом деле. Единственная партия с не настолько свихнувшимся дедом в управлении.
спорно, если оценить все его последние высказывания
Это партия с махровым комми в управлении, что вообще ничем не лучше. Впрочем, они переодически голосуют против единоросских законов, так что да, если нет внутреннего табу на голосование за коммунистов, то наверное неплохой вариант.
В моем в регионе еще проходят выборы губернатора. И УМГ рекомендует голосовать "за любого кроме" и.о. Я всегда думал, что умное голосование как раз про то, чтобы назвать этого "любого". И какой в этом смысл тогда? Сейчас "оппозиционные" голоса размажутся по остальным кандидатам и выиграет этот и.о. ред.
Смысл в том, чтобы был второй тур, потому что и.о. не сможет набрать необходимый минимум.
Сдается мне, пыня скоро начнет кпрф разъебывать
они сами неплохо справятся
При этом сегодня же фальшивое УГ предложило мне проголосовать за кандидата из партии Родина.
Самое смешное, что я даже на сайте УГ не регистрировался, не говоря уже про фальшивое УГ.
А мне за партию пенсионеров предложили лол
Приложение на андроиде заблочили намертво, обновления выкатить не могут из-за долгого ревью гугла. Если у вас до сих пор там тестовые кандидаты или не загружает список адресов, то смотрите кандидатов через сайт с помощью впн или через бота в телеге https://t.me/smartvotebot
Лол, в моем городе предлагает голосовать за зятя главного единороса, только от лдпр
В 21 веке в России иностранные агенты просят голосовать за коммунизм. Сталин в гробу: вращается.
Не вижу ничего плохо в коммунистах, у всех стереотип что совок, и да совок это плохо, но и он был разным, а сейчас борьба направлена не за взгляды, а скорее за добро и зло. ред.
Приложение уже не пашет...
А письмо на почту приходило?
А не проще было сказать: ребят, на этих выборах устраиваем пранк - голосуем все за КПРФ. И посмотреть, что из этого получится. Ведь какие новости пойдут: Навальный стал коммунистом. Реклама будет по всем каналам. Даже из последнего утюга скажут это. Охват аудитории будет сумасшедший, эффект максимальный.
Спасибо, за кого голосовать теперь знаю, мысленно я за них, и надеюсь большинство также проголосует, но я не приду, т.к. смысла нет - все равно еровцы победят