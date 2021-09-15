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Новости
Артём Мазанов

Команда Навального опубликовала имена кандидатов «Умного Голосования». Сайт проекта заблокирован в России Статьи редакции

Оппозиционеры рекомендуют скачивать приложение, до которого «Роскомнадзор не доберётся».

167 167 комментариев
9626 просмотров
Фото РИА «Новости»

Команда Алексея Навального опубликовала список кандидатов в Госдуму, за которых предлагается голосовать в рамках проекта «Умное голосование». Они рассказали, что кандидата, поддерживаемого проектом, уже не смогут снять с выборов по закону.

Выборы в Госдуму будут проходить в течение трех дней — с 17 сентября по 19 сентября.

В Петербурге команда Навального предложила отдать свой голос, например, за Бориса Лазаревича Вишневского. В Москве она поддержала Валерия Рашкина, Михаила Лобанова, Анастасию Брюханову, Даниила Махницкого, Сергея Обухова и Сергея Митрохина.

По данным «Avtozak LIVE», распределение кандидатов такое:

  • 137 — КПРФ;

  • 48 — СР;
  • 20 — ЛДПР;
  • 10 — «Яблоко»;
  • 5 — «Новые люди»;
  • 1 — самовыдвиженец.

Перед выборами Роскомнадзор начал блокировать сервисы «Умного голосования» в России:

  • 23 августа стало известно, что в России начали блокировать приложение «Навальный», которое содержит функцию «Умное голосование»;
  • 2 сентября Роскомнадзор потребовал от Google и Apple заблокировать и удалить из магазинов приложение. Отказ пригрозили счесть «вмешательством в выборы»;
  • 5 сентября 2021 года суд запретил «Яндексу» и Google выдавать результаты поиска по запросу «Умное голосование». Решение приняли из-за требования компании по продаже овечьей шерсти «Вулинтертрейд», которая получила права на товарный знак «Умного голосования»;
  • 6 сентября стало известно, что Роскомнадзор начал блокировать сайт «Умного голосования», поскольку он связан с Фондом борьбы с коррупцией, признанным российскими властями экстремистской организацией;
  • 9 сентября Роскомнадзор потребовал от Аpple, Google и Cisco не предоставлять «Умному голосованию» средства для обхода блокировок.

#новости #навальный

167 167 комментариев
61
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167 комментариев
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Целый корабль

83

137 — КПРФ; 48 — СР; 20 — ЛДПР; 10 — «Яблоко»; 5 — «Новые люди»; 1 — самовыдвиженец.

Что-то не вижу среди кандидатов ниодного представителя партии "Единая Россия". Похоже у данной команды какое-то предвзятое к ней отношение

Ответить
Целый

Максим Мекеня

5

Вы прикалываетесь или да?

Ответить
Максим

Строительный

3

Что не так?

Ответить
1 комментарий
Целый

Гигантский файл

4

Так это маргинальная партия, в которой одни бандиты. Если за нее проголосовать, будет как в 90-е!

Ответить
Целый

Антон Пострунин

0

С другой стороны, в округах где договорняк и властный кандидат от СР/КПРФ/ЛДПР, голосовать за ЕР кажется не такой уж и плохой идеей...

Ответить

Ignatii Baguwk

79
Ответить
Ignatii

Имя Фамилия

3

Возвращение к истокам.

Ответить
Имя

Мария Казакова

0

КПРФ ожидает мощный реклейминг 

Ответить
4 комментария

Антигравитационный торт

27
Ответить
Антигравитацион…

Собачий чувак

26

Пожалуйста.

Кандидаты Умного голосования в Госдуму
Кандидаты Умного голосования в Госдуму
docs.google.com
Ответить
Собачий

Антигравитационн

5

молодцы 80% за КПРФ

Ответить
9 комментариев
Собачий

Японский

3

Почему нельзя сказать в посте, что список есть под видео хотя бы? А то многие уже боятся скачивать приложение или вводить какие-то данные. @Артём Мазанов 

Ответить
4 комментария
Собачий

Собачий чувак

2

Ссылка из описания к их видео, если кто вдруг подумает, что я тут левый список распространяю.

Ответить
Собачий

Принципиальный

0

Нихуя не понимаю, но на почту пришла рассылка с другим кандидатом...

Ответить
1 комментарий

Олимпийский паук например

29

В Москве она поддержала Анастасию Брюханову

Отлично. Почему-то были опасения, что проявят мелочность и поддержат Литвинович, но нет. Молодцы. 

Ответить
Олимпийский

Dinga

4

Литвинович была в фейковой рассылке УмГ, что интересно. 

Ответить
Dinga

Злобный Капитан

1

Вот это бы 300iq мув был бы, если бы она и в настоящей оказалась

Ответить
Dinga

Anton Golovanov

0

Не удивительно, любой другой вариант был бы слишком очевидным фейком.

Ответить
Олимпийский

Grigory Kopiev

2

У них слишком большая разница в рейтинге, не могло УмГ поддержать Литвинович

Ответить
Grigory

Антон Пострунин

0

Согласно вбросу ВЦИОМ Брюханова была на третьем месте. Но именно что вброс в надежде что УГ поведется.

Ответить
Олимпийский

Alex Baystruykin

1

И Карманов. Слив в Инсайдер сработал ровно наоборот. 

Ответить
Alex

Оптимальный

0

карманова уг выдвинуло?

Ответить
1 комментарий
Олимпийский

Тяжкий торшер

1

Кац гений 

Ответить
Тяжкий

Bad Mother

0

кац шулер

Ответить

Stan Islav

19

Навальный это проект КПРФ

Ответить
Stan

Bad Mother Fucker

7

так и развивается

Ответить

Влюбленный яд

12

До блокировки тж 3..2..

Ответить
Влюбленный

Артём Мазанов

4

Мы не даем никакие ссылки

Ответить
Артём

Влюбленный яд

34

А их это не ебёт) 

Ответить
Артём

Владимир Филатов

4

Вот и правильно, а то Сталин давал и где потом оказался.

Ответить
1 комментарий
Артём

Оптимальный

0

если нас, дающих ссылки потом прикроют, напишите про нас? ))

Ответить
2 комментария
Артём

Сергей Сергеич

0

Сами добавят

Ответить
Артём

Московский Артем

–1

Совсем уёбки?

Ответить
Влюбленный

Антигравитационный торт

–3

думаю всем похер, просто выбрали всех вторых кандидатов, завтра где они победят будут крики "это все благодаря УГ", а где в пролете тихо умолчат

Ответить

Оптимальный глобус

15

Имена кандидатов здесь: https://t.me/smartvotebot

Ответить
Оптимальный

Принципиальный вентилятор

–12

Отлично. В округе где я зарегистрирован, предлагают голосовать за кандидата от ЛДПР. В госдуме он последние несколько созывов, поддерживал и обнуление и все людоедские законы. Помню его ещё по нашей малой родине, мерзкий типок. 

Это смех, но даже от ЕР есть реально более адекватные кандидаты. Как так? Я не хочу за этого клоуна голосовать.  Он и без моей поддержки пройдёт, как проходил прошлые созывы. Смысл этого голосования??

Ответить
Принципиальный

Dmitry Pasyutin

8
Ответить
Принципиальный

Злобный Капитан

5

адекватные кандидаты

ЕР
ред.

Ответить
Принципиальный

Зинедин Зидан

1

Как зовут этого кандидата?

Ответить

Целый корабль

5

Интересно, сколько пользователей ТЖ пойдёт на выборы? Поставьте лайк на этот комментарий если пойдёте ред.

Ответить
Целый

Bad Mother Fucker

16

хуй тебе, а не лайк

Ответить
Bad

Центральный

4

Поставь хуй, если пойдешь

Ответить
2 комментария
3 комментария
Целый

Целый корабль

–3

А на этот дизлайк не пойдёте

Ответить
5 комментариев
Целый

Оптимальный глобус

1

просто напишу что пойду)

Ответить

Строительный теркин30см

5

Я и без УмГ хотел так голосовать

Ответить
Строительный

Хан Соло

13

Фига ты умный 

Ответить
1 комментарий
Строительный

Антигравитационный торт

0

пришли донат

Ответить
1 комментарий

Bad Mother Fucker

6

Валерия Рашкина, Михаила Лобанова, Анастасию Брюханову

о бля, щас начнется, надевайте дождевики

Ответить
Bad

Дмитрий Григорьев

8

Да ёлы, даже Шендерович эту шарманку про "нельзя голосовать за сталинистов" затянул. Хотя это вообще не выборы, просто по факту. Никто никого не выбирает, просто часть граждан пытается сломать игру шулерам. Но как же без белоснежного макинтоша, блин. 

Ответить
6 комментариев

Alex Baystruykin

5

Гуглдоки пусть попробуют заблокировать. А еще лучше анус себе. 
Кацеботов с заслуженной победой. 

Ответить

Имя Фамилия

5

У власти один выход - посадить или убить всех кандидатов за которых предлагают голосовать. Сосед смог и мы сможем.

Ответить
Имя

Ваша Закладко

0

без усов такие фокусы не проходят

Ответить

pls help

2

5 — «Новые люди»

Почему они спойлеров продвигают?

Ответить
pls

Мерлин

7

Ну потому что от них идут необязательно спойлеры, например Сардана или Махницкий, которого очень сильно поддерживает крайне оппозиционный Юнеман.

Ответить
2 комментария
pls

Участковый колос

2

потому что по факту это не продвижение кого-то конкретного - это просто способ засунуть отвертку между шестеренками механизма. Ну или лом в очко поезда - кому какая аналогия по душе.

Ответить
pls

Чембельбес

–9

Разве Прилепин спойлер? Он достойный представитель русскоязычного населения Донбасса!!!

Ответить

Чембельбес

–23

Навальный сидя в тюрьме недоумевает почему Запад не вводит санкции против олигархов для поддержки оппозиции 

Навальный призывает голосовать в Крыму, который под санкциями Запада

Странно, что в списке нет Донецка)

Ответить
Чембельбес

Оптимальный глобус

9

ну если вы даже  такое не понимаете, ну чтож..

Ответить
2 комментария
Чембельбес

Московский Артем

4

Ты дурак?

Ответить

Danil Oputin

1

КПРФ неплохой вариант, на самом деле. Единственная партия с не настолько свихнувшимся дедом в управлении.

Ответить
Danil

Оптимальный глобус

6

спорно, если оценить все его последние высказывания 

Ответить
1 комментарий
Danil

Олимпийский паук например

4

Это партия с махровым комми в управлении, что вообще ничем не лучше. Впрочем, они переодически голосуют против единоросских законов, так что да, если нет внутреннего табу на голосование за коммунистов, то наверное неплохой вариант. 

Ответить

Georgy Marjanishvili

–4

В моем в регионе еще проходят выборы губернатора. И УМГ рекомендует голосовать "за любого кроме" и.о. Я всегда думал, что умное голосование как раз про то, чтобы назвать этого "любого". И какой в этом смысл тогда? Сейчас "оппозиционные" голоса размажутся по остальным кандидатам и выиграет этот и.о.  ред.

Ответить
Georgy

Василий Суслов

9

Смысл в том, чтобы был второй тур, потому что и.о. не сможет набрать необходимый минимум.

Ответить
1 комментарий

Vadim Zero

2

Сдается мне, пыня скоро начнет кпрф разъебывать

Ответить
Vadim

Злобный Капитан Немо

0

они сами неплохо справятся

Ответить
3 комментария
Vadim

Симпатичный нос

0

зачем, поменяют вторым номерам партбилет на ЕРовский и будет тишь да гладь

Ответить

Semyon Bochkaryov

1

При этом сегодня же фальшивое УГ предложило мне проголосовать за кандидата из партии Родина.

Самое смешное, что я даже на сайте УГ не регистрировался, не говоря уже про фальшивое УГ.

Ответить
Semyon

Злобный Капитан Немо

0

А мне за партию пенсионеров предложили лол

Ответить
4 комментария
Semyon

Andy

0

На roi петицию подписывал?

Ответить

Andy

1

Приложение на андроиде заблочили намертво, обновления выкатить не могут из-за долгого ревью гугла. Если у вас до сих пор там тестовые кандидаты или не загружает список адресов, то смотрите кандидатов через сайт с помощью впн или через бота в телеге https://t.me/smartvotebot

Ответить

Андрей Рядькин

1

Лол, в моем городе предлагает голосовать за зятя главного единороса, только от лдпр

Ответить

Имя Фамилия

1

В 21 веке в России иностранные агенты просят голосовать за коммунизм.  Сталин в гробу: вращается.

Ответить

No Name

0

Не вижу ничего плохо в коммунистах, у всех стереотип что совок, и да совок это плохо, но и он был разным, а сейчас борьба направлена не за взгляды, а скорее за добро и зло. ред.

Ответить

Точный ключ

0

я только проснулась и очень туплю, а чо теперь делать-то

Ответить
Точный

Bad Mother Fucker

2

голо совать

Ответить
6 комментариев

Семен Прозов

0

Приложение уже не пашет...

Ответить
Семен

Оптимальный глобус

0

ботом пользуйтесь

Ответить
14 комментариев
Семен

Andy

0

Подожди, обновят, ещё 5 дней есть

Ответить
Семен

stikerman

0

Через впн прекрасно заходит

Ответить
1 комментарий

Злобный Капитан Немо

0

А письмо на почту приходило?

Ответить
Злобный

Оптимальный глобус

0

нет

Ответить

Necronomicon

0

В списке есть даже "новые люди". Это кто же у них там в соперниках то?

Ответить

Тяжкий торшер

0

Ну собственно я и хотела за Удальцову голосовать 

Ответить
Тяжкий

Bad Mother Fucker

0

а за кого там ещё-то, за гаспаряна?

Ответить

Ден

0

А не проще было сказать: ребят, на этих выборах устраиваем пранк - голосуем все за КПРФ. И посмотреть, что из этого получится. Ведь какие новости пойдут: Навальный стал коммунистом. Реклама будет по всем каналам. Даже из последнего утюга скажут это. Охват аудитории будет сумасшедший, эффект максимальный. 

Ответить
Ден

Habepho SuCo

0

Ну так и Крым из за этого. Артек вернуть!
Это было понятно с самого начала

Ответить

Илья Мартынов

0

Сейчас всех снимут с выборов внезапно 🤣

Ответить

Andy Rorsha

0

*ля, Митрохин, ох**нно.

Ответить

Дмитрий Немов

0
Ответить

Kir Kirsky

0

Ну что пацаны, КПРФ!

Ответить

Михаил Ромайкин

–6

Спасибо, за кого голосовать теперь знаю, мысленно я за них, и надеюсь большинство также проголосует, но я не приду, т.к. смысла нет - все равно еровцы победят

Ответить
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