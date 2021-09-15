«Одноклассники» и «Лес» запустили интерактивную карту заповедников и национальных парков России Статьи редакции
К каждому объекту добавили описание главных особенностей природной территории и информацию для туристов.
Социальная сеть «Одноклассники» вместе с агентством «Лес» запустила интерактивную карту национальных парков и заповедников России. Об этом создатели проекта рассказали TJ.
На карту попали десять природных территорий:
- Национальный парк «Куршская коса» в Калининградской области;
- Воронежский заповедник;
- Национальный парк «Кенозерский» в Архангельской области;
- Дагестанский заповедник;
- Заповедник «Оренбургский»;
- Национальный парк «Таганай» в Челябинской области;
- Алтайский заповедник;
- Байкальский заповедник;
- Национальный парк «Земля леопарда» в Бурятии;
- Природный парк «Вулканы Камчатки».
На карточку каждого объекта добавили подробную информацию о нём. Например, «Куршская коса» — самая длинная песчаная пересыпь в мире, на территории природного парка «Вулканы Камчатки» можно увидеть четыре вулкана, а в «Кенозерском» национальном парке — посмотреть на уникальные образцы деревянной архитектуры.
Специально для туристов авторы проекта написали, как удобнее всего добраться до каждого заповедника (на автомобиле, поезде и общественном транспорте), где остановиться (от гостиниц до специальных турстоянок для палаток), куда сходить поесть, как развлечься и что обязательно нужно посмотреть. К каждому объекту добавили цены, график работы и информацию о наличии Wi-Fi.
Также «Одноклассники» в тестовом режиме запустили 3D-обложки с фото заповедников для личных профилей в соцсети и добавили специальный набор стикеров с редкими растениями: рябчиком камчатским из природного парка «Вулканы Камчатки», фиалкой из Куршской косы и другими.
Проект разработали, чтобы показать многообразие природных мест России и продемонстрировать возможности для внутреннего туризма.
В марте 2021 года «Одноклассники» вместе с фондом «Внимание» Ильи Варламова запустили карту исчезающего архитектурного наследия регионов России. На сайте проекта пользователи могут прочитать истории создания и развития «не самых популярных, но не менее ценных памятников архитектуры» и посмотреть уникальные видео-таймлапсы и фотографии.
Идея, конечно, здравая. Но их за ui не ебут в жопы?
Поясню, ибо не хейтер. Короче, заходим мы на страницу...и смотрим минуту осознавая, что это не загрузочная картинка. Может активность какая? - крутим колесико, получаем хер (т.к это карта и там колесико приближает отдаляет). Получается кусок белого фона и непонятная картинка - шо дальше (я в меру тупой и хочу чтобы понятно). А дальше осознаем, что черные метки не только в Поттериаде, если надавить на них что-то произойдет. Ок, дальше страничка с инфой, тут доебываться не буду. Но вот хочу вернуться на карту, и опять я пошел в жопу и листаю на самый верх ручками чтобы найти маленький крестик. Надавил? молодец, а теперь попадай на заглавный экран, заного нажимай кнопочку смотреть и ищи где ты там был, что смотрел. Краткое резюме
(Дополню, что крутя колесиком на карте мы не получаем целебное "нихуя", т.к листаем мы вниз, а отдалять не куда. Поэтому создается впечатление, что ничего не происходит. За что карту к полу прибили то)