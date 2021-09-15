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Новости
Сергей Исенеков

В сибирском посёлке уволили режиссёра театра, который устроил онлайн-сбор денег на ремонт туалета Статьи редакции

Краудфандинговая кампания помогла привлечь более миллиона рублей. Режиссёр видит причину увольнения в том, что из-за него «высветились проблемы, которые не хотели решать».

10 10 комментариев
1896 просмотров

Петербургский режиссёр Дмитрий Турков рассказал, что его уволили из театра в красноярском посёлке Мотыгино. По мнению режиссёра, причина заключается в том, что благодаря ему «высветились все проблемы, которые не хотели решать и о которых хотели умолчать». Осенью 2020 года Турков прославился тем, что собрал краудфандингом более 300 тысяч рублей на ремонт театрального туалета.

Турков сказал, что в момент, когда закончился срок его трудового договора, директор театра уволила его, вернув трудовую книжку. Причиной увольнения она назвала то, что режиссёр не справился со своими должностными обязанностями.

Узнал ещё в начале года, пытался как-то исправить положение, но без поддержки сверху (Минкульта) и при активном психологическом давлении на меня и актёров ничего не вышло. Большая часть труппы ушла из театра как только им объявили, что я больше не работаю в театре.

Дмитрий Турков

режиссёр

В театре нового режиссёра начали искать ещё летом, но об увольнении Туркова стало известно только лишь сейчас — он объявил об этом на краудфандинговой площадке, где собирали деньги на ремонт.

Режиссёр вместе с ушедшими актёрами сейчас работает в новом театре в городе Нягань. Все деньги, которые удалось собрать на новый туалет, он отправил проекту «Театр Села», который занимается созданием детского театра в Калужской области.

В 2020 году единственный драматический театр в посёлке Мотыгино Красноярского края запустил сбор денег на Planeta.ru на новый туалет для работников театра, так как старый находился на улице. Дмитрий Турков запустил краудфандинговую кампанию с целью собрать 300 тысяч рублей, но в итоге у него получилось собрать в четыре раза больше — 1,2 миллиона. Также Турков обратил внимание и на другие проблемы театра: протекающую крышу, гниющую несущую стену и замену старой электрики.

Как отмечал Турков, к помощи интернета он обратился, поскольку администрация района ссылалась на дефицит бюджета. Кампания привлекла внимание СМИ, а режиссёр Кирилл Серебренников призвал известных актёров и режиссёров «сделать в этом театре какую-нибудь работу», чтобы привлечь внимание к «российскому культурному феномену».

#новости #краудфандинг

10 10 комментариев
1
42
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Царский дым

20

Хорошо что не посадили

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Царский

encake

10

еще не вечер

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Царский

Folonc

0

На туалет?

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Целый корабль

16

 Большая часть труппы ушла из театра как только им объявили, что я больше не работаю в театре.

Молодцы актёры. Только отказываясь терпеть подобное, показывая, что у беспредела есть последствия, можно что-то изменить.

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Danil Oputin

8

Как решаются проблемы в глубинке. Молодцы едро, так держать, побольше говна на вентилятор перед выборами

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Diskord29

3

Интересно, почему сбор средств на возрождение театра в сибирской глубинке и привлечение внимания к культурной самобытности региона, закончился тем, что собранную сумму отправили на реконструкцию НКО под Калугой?  

1. Сбор на туалет, ноябрь 2020 
2. Театр перейдет в краевое владение, ноябрь 2020
3. Сбор на крышу, ноябрь 2020 
4. Мин. Культуры берет на себя ремонтные работы, март 2021
Поэтому собранные средства мы направим на обучение ребят, закупку оборудования, новую студию, приглашение актеров ГИТИС, цель - привлечь внимание к нашему региону, селу и театру 

5. Увольнение, сентябрь 2021
Часть собранных на «Планете» средств  была потрачена на производство и рассылку вознаграждений.

Оставшиеся средства мы решили передать в проект Глеба Данилова «Театр Села».
ред.

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Собачий чувак

2

устроил онлайн-сбор денег на ремонт туалета

видит причину увольнения в том, что из-за него «высветились проблемы, которые не хотели решать»

Проблема стала слишком дурно пахнуть.

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Вольдемаръ Дурбовскiй

2

Туалет-то починили или нет в итоге? ред.

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ouxen

1

ибо нехуй

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Alex Baystruykin

0

Это к нему ездила Сулим? Отличный получился тогда репортаж.

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