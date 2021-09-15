Объединение журналистов‑расследователей OCCRP прекратило работу в России из-за «кампании Кремля» против независимых СМИ Статьи редакции
Центр известен по громким расследованиям о коррупции — проект участвовал в работе над «Панамском архивом» и рассказал о «Русской прачечной».
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) объявил о прекращении работы в РФ, «чтобы защитить журналистов на фоне кампании Кремля против независимой журналистики». Об этом сообщается на сайте проекта.
Главный редактор проекта Дрю Салливан уточнил, что сейчас работа в России «может принести местным журналистам больше вреда, чем пользы».
Российским сотрудникам для продолжения работы предложили переехать в другие страны. Тем, кто отказался, — выплатили выходное пособие и помогли с поиском новой работы.
Проект OCCRP основали в 2007 году в Сараево Дрю Салливан и Пол Рад. В России журналисты выпускали совместные материалы с «Важными историями», «Медузой» и «Новой Газетой».
OCCRP в том числе раскрыли схемы «отмыва» денег «Ландромат Тройка», «Платформа прокси», «Российская финансовая мегапрачечная» и «Азербайджанский ландромат».
Согласен, бестолковая политика. Они добиваются того, что весь мир от нас отвернётся и будет считать страну "империей зла", как это уже было ранее. Потом по всем гос. каналам будут говорить какие мы хорошие, а все страны враги, потому что нас обвиняют в нарушении прав человека, гос. терроризме и т.д. и .т.п.
"Слава Путину, он ведёт нашу страну к успеху и процветанию".
Они добиваются того, что весь мир от нас отвернётся и будет считать страну "империей зла"
К нам вроде и не поворачивались. Просто забили хуй по большему счёту, ибо русские никому нахуй не всрались геополитически, пока были просто бензоколонкой Европы без всяких выебонов. Никто никогда Россию не считал за "good guy", да и не планировал особо.
Не согласен. Тенденция смены политического курса была предпринята в 90/2000 (по крайней мере до 2010 это было заметно) и теплилась надежда, что мы пережили разногласия и недомолвки с соседями. Как видно после Крыма, президент ведёт себя (на мой взгляд), как человек, которого накрывают собственные страхи, недоверие и мнительность, он становится типичным шизойдом с советским устоем. Если раньше он твердил о демократии и продолжении пути Ельцина, то потом он резко сменил курс и судя по всему ведёт страну в прошлое, только вместо прославления большевиков и коммунизма, у нас будет царь и то великое, что было в те времена. Считаю, что Ельцин не одобрил бы сейчас политику своего преемника, который в 90 так удачно подлизал правящей верхушки и зарекомендовал себя с лучшей стороны.
Понятно, что время было другое и правили в Европе тогда родственники, но до большевиков с нами дружили и уважали. Сейчас мы выглядим, как неуравновешенные за забором, что-то там кричим и машем дубинками, другие страны лишь надеются, что там за забором и останемся. ред.
Я не говорю про политические тренды в России. А про то как относятся к России в мире. Даже если заявлять, что мы "тепло" относились к Западу в 90ых/00ых, это не отменяет того, что к нам по сути никак не относились. G7/WTO это всё такая себе хрень, если мы речь ведём о "коллективном западе".
Хейтили Совок -> Вообще пахую чё там в Рашке-парашке -> Ух бля диктатор, Крым отобрал итд.
до большевиков с нами дружили и уважали
Alliance of convenience. Единственная причина по которой Франция пошла целоваться с Россией, это контра Германии. Незадолго до этого, та же Франция с Британией воевали в Крымской войне против той же самой Российской Империи, чтобы не допустить сильного перевеса баланса сил, несмотря на то что Османы исторически куда более ненавистными врагами Европы были.
А Австрия в этой войне так вообще предала альянс с Россией (И я ща без всякого ватничества говорю), что впрочем привело к тому, что де-факто они были главнейшими лузерами Крымской войны, даже в ней не поучаствовав.
Считаю, что Ельцин не одобрил бы сейчас политику своего преемника,
Ну а я считаю, что большая часть населения не одобряла/ет политику Ельцина. Там и Чечня и теракты и великое финансовое наебалово, и дефолт, и шальные пули от местной братвы. Один тот факт что "Куклы по телику крутили" не спасает репутацию Ельцина в этой стране. Что не делает конечно В.В. спасителем всея Руси, но объективно большинство хейтит то время не без причин. Одной промывкой мозгов тут не обойдёшься. Для этого должны быть реальные основания.
В прочем причём тут внутренняя политика ? Я говорю про то, что на Россию, если не считать её выёбонов с Крымом всем по большему счёту было насрать, что при Ельцине, что при Путине. Никакой дружбы особо не планировалось, да и зачем ? В чём профит ? В ЕС Россию бы не приняли ни при каких раскладах. Сейм щит с НАТО.
Россия всех устраивает как нищая бензоколонка без каких либо глобальных амбиций, что весьма рационально с точки зрения условной Европы. ред.
Ворота закрываются, забор - возводиться.
Пишу это не чтобы упрекнуть, а чтобы подсказать простой лайфхак для запоминания - если глагол отвечает на вопрос "что делает?", то мягкого знака в глаголе нет: "что делает? - возводится".
Если глагол отвечает на вопрос "что делать?" - то мягкий знак в глаголе есть - "что делать? - возводиться".
Запомнить легко потому что сами задаваемые вопросы являются подсказкой - в слове "делает" мягкого знака нет, а в слове "делать" - мягкий знак есть.