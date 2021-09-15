Роскомнадзор потратит 58,5 миллиона рублей на систему автоматического поиска «запрещённой» информации в СМИ и соцсетях Статьи редакции
ИС МИР должна отслеживать зеркала заблокированных сайтов, анализировать мнение автора публикации и группировать тексты по упоминаемым в них людям.
Подведомственное Роскомнадзору предприятие Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) объявило тендер на создание автоматической системы поиска «запрещённой» информации в СМИ, соцсетях и мессенджерах. Документы опубликовали на портале госзакупок.
Систему назовут «Мониторинг информационных ресурсов» (ИС МИР). Она будет «выявлять данные, распространение которых на территории Российской Федерации ограничено или запрещено».
Согласно требованиям, система должна:
- отслеживать публикации с «запрещённой» информацией;
- собирать ссылки на источники данных;
- отслеживать зеркала заблокированных сайтов и «неточные смысловые копии» материалов;
- группировать тексты по упоминаемым людям, организациям и локациям;
- анализировать мнение автора публикации и классифицировать оценку по трём категориям: негативной, нейтральной и позитивной;
- предсказывать, каких пользователей интернета может заинтересовать текст с «запрещённой» информацией на основе социально-демографических факторов: пола, возраста, образования и дохода.
Исполнителю заказа нужно адаптировать ИС МИР-1 для одновременной работы не менее 500 пользователей. Хранить данные система должна в течение трёх лет.
Согласно договору, ИС МИР будет создаваться в два этапа. Цена за первый — 58,5 миллионов рублей. Выбрать подрядчика должны до 17 сентября.
Пиздец. Мы живём в Китае. Это не шутка и не мем. Это реальность. Только вот у нас нет ни китайской экономики, ни технологий, ни мозгов. Африка в снегу, мы идём.
вы же президент другой страны
Ну про мозги спорно
У нас дохуя умных людей, но все они, очевидно, стремятся съебаться из России как можно быстрее. Так что как бы мы не остаём, но как бы и отстаём.
анализировать мнение автора публикации и классифицировать оценку по трём категориям: негативной, нейтральной и позитивной;
Про едро и пыню нельзя будет негатив писать?
Можно, но придется изменять кириллические буквы в словах на латинские, чтобы обмануть робота.
Сразу минус 100 социального рейтинга за попытку обмануть робота
Меня хуй обманешь
что-то сумма мелковата
Первоначальная сумма тендера ничего не значит. Крымский мост, Зенит арена и космодром Восточный показали как в разы может дорожать проект при его реализации ред.
Синьеры и мидлы, объясните почему так дёшево?
А потому что всё давно сделано. По пунктам:
отслеживать публикации с «запрещённой» информацией;
Веб-скрапер.
собирать ссылки на источники данных;
Веб-скрапер!
отслеживать зеркала заблокированных сайтов и «неточные смысловые копии» материалов;
Веб-скрапер! Неточные смысловые копии можно распознать методами, которые придумали даже не в прошлом столетии — тезаурус Роже был написан в 1805 году, сомневаюсь, что для русского языка не сделали аналога.
группировать тексты по упоминаемым людям, организациям и локациям;
Методы автоматической кластеризации были разработаны ещё в прошлом веке.
анализировать мнение автора публикации и классифицировать оценку по трём категориям: негативной, нейтральной и позитивной;
Слова всяко будут либо положительны, либо отрицательны, либо нейтральны. Выставляем веса (в конце текст важнее, там вывод обычно, так что и веса должны быть больше), считаем сумму баллов, получаем простейший инструмент оценки тональности текстов. Хочется навороченнее — идите на kaggle, там миллион подобных соревнований есть.
предсказывать, каких пользователей интернета может заинтересовать текст с «запрещённой» информацией на основе социально-демографических факторов: пола, возраста, образования и дохода.
Ну тут пользователи сами долбоёбы — оставляют свои данные о поле, возрасте, образовании и доходе в соцсетях. Даже если не оставляют — большинство признаков легко предсказать с высокой точностью по графу контактов. Через куки можно отслеживать что читает пользователь, вуаля — есть датасет. Дальше уже всё довольно тривиально решается через машинку.
Потому что ничего этого сделано не будет, а будут закуплены новые макбуки и мерседесы заинтересованным сторонам.
Комментарий удален
Лучше бы переселили на эти бабки людей из Воркуты.
https://www.youtube.com/watch?v=JJblj5OX9fA
Роскомнадзор потратит ВСЕ МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ на систему автоматического поиска «запрещённой» информации в СМИ и соцсетях.
Hey I fixed it for you!
Слишком амбициозная задачка. Глобальная индексация интернета, плюс логика распознавания контекста. Это, наверное, по трудозатратам, как написать новый поисковик типа Яндекса или Гугла.