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Новости
Яна Ломакина

Роскомнадзор потратит 58,5 миллиона рублей на систему автоматического поиска «запрещённой» информации в СМИ и соцсетях Статьи редакции

ИС МИР должна отслеживать зеркала заблокированных сайтов, анализировать мнение автора публикации и группировать тексты по упоминаемым в них людям.

34 34 комментария
1406 просмотров

Подведомственное Роскомнадзору предприятие Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) объявило тендер на создание автоматической системы поиска «запрещённой» информации в СМИ, соцсетях и мессенджерах. Документы опубликовали на портале госзакупок.

Систему назовут «Мониторинг информационных ресурсов» (ИС МИР). Она будет «выявлять данные, распространение которых на территории Российской Федерации ограничено или запрещено».

Согласно требованиям, система должна:

  • отслеживать публикации с «запрещённой» информацией;
  • собирать ссылки на источники данных;
  • отслеживать зеркала заблокированных сайтов и «неточные смысловые копии» материалов;
  • группировать тексты по упоминаемым людям, организациям и локациям;
  • анализировать мнение автора публикации и классифицировать оценку по трём категориям: негативной, нейтральной и позитивной;
  • предсказывать, каких пользователей интернета может заинтересовать текст с «запрещённой» информацией на основе социально-демографических факторов: пола, возраста, образования и дохода.

Исполнителю заказа нужно адаптировать ИС МИР-1 для одновременной работы не менее 500 пользователей. Хранить данные система должна в течение трёх лет.

Согласно договору, ИС МИР будет создаваться в два этапа. Цена за первый — 58,5 миллионов рублей. Выбрать подрядчика должны до 17 сентября.

#новости #роскомнадзор #госзакупки

34 34 комментария
13
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34 комментария
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Александр Лукашенко

23

Пиздец. Мы живём в Китае. Это не шутка и не мем. Это реальность. Только вот у нас нет ни китайской экономики, ни технологий, ни мозгов. Африка в снегу, мы идём. 

Ответить
Александр

Оптимальный глобус

6

вы же президент другой страны 

Ответить
Оптимальный

Александр

15

Ты тоже нихуя не автобот.

Ответить
Алексан…

Блестящий бокал

1

Трансформер?

Ответить
Александр

Щячло Попячтса

0

Ну про мозги спорно

Ответить
Щячло

Александр

9

Нихуя спорного. Мы от Китая в развитии на годы и годы отстаём, по всем фронтам. От строительства дорог и мостов, до полётов в космос, IT и прочего говна.  ред.

Ответить
Щячло

Арина Окшусб

1

У нас дохуя умных людей, но все они, очевидно, стремятся съебаться из России как можно быстрее. Так что как бы мы не остаём, но как бы и отстаём.

Ответить

Трансгендолёт

3

анализировать мнение автора публикации и классифицировать оценку по трём категориям: негативной, нейтральной и позитивной;

Про едро и пыню нельзя будет негатив писать?

Ответить
Трансгендолёт

Alex Blake

2

Можно, но придется изменять кириллические буквы в словах на латинские, чтобы обмануть робота. 

Ответить
Alex

Трансгендолёт

5

Сразу минус 100 социального рейтинга за попытку обмануть робота

Ответить
Трансге…

Alex Blake

3

И минус матрёшка-жена

Ответить
Alex

Влюбленный яд

2

Меня хуй обманешь

Ответить
Влюблен…

Alex Blake

0

Введи капчу

Ответить
Alex

Влюбленный яд

1

ред.

Ответить
Трансгендолёт

Семен Прозов

1

бляяя

Ответить
Трансгендолёт

House M.D.

1

Молчание - золото

Ответить

Сдавайся

3

Забыли добавить в ТЗ распознавание иронии и сарказма. 

Ответить

Bad Mother Fucker

2

что-то сумма мелковата

Ответить
Bad

Alex Blake

3

Первоначальная сумма тендера ничего не значит. Крымский мост, Зенит арена и космодром Восточный показали как в разы может дорожать проект при его реализации ред.

Ответить

Василий Дробовский

1

За 58 млн.р "переиграть" весь Интернет .. ну такое

Ответить

Стас Фарбер

0

Синьеры и мидлы, объясните почему так дёшево?

Ответить
Стас

Арина Окшусб

2

А потому что всё давно сделано. По пунктам:

отслеживать публикации с «запрещённой» информацией;

Веб-скрапер.

собирать ссылки на источники данных;

Веб-скрапер!

отслеживать зеркала заблокированных сайтов и «неточные смысловые копии» материалов;

Веб-скрапер! Неточные смысловые копии можно распознать методами, которые придумали даже не в прошлом столетии — тезаурус Роже был написан в 1805 году, сомневаюсь, что для русского языка не сделали аналога.

группировать тексты по упоминаемым людям, организациям и локациям;

Методы автоматической кластеризации были разработаны ещё в прошлом веке.

анализировать мнение автора публикации и классифицировать оценку по трём категориям: негативной, нейтральной и позитивной;

Слова всяко будут либо положительны, либо отрицательны, либо нейтральны. Выставляем веса (в конце текст важнее, там вывод обычно, так что и веса должны быть больше), считаем сумму баллов, получаем простейший инструмент оценки тональности текстов. Хочется навороченнее — идите на kaggle, там миллион подобных соревнований есть.

предсказывать, каких пользователей интернета может заинтересовать текст с «запрещённой» информацией на основе социально-демографических факторов: пола, возраста, образования и дохода.

Ну тут пользователи сами долбоёбы — оставляют свои данные о поле, возрасте, образовании и доходе в соцсетях. Даже если не оставляют — большинство признаков легко предсказать с высокой точностью по графу контактов. Через куки можно отслеживать что читает пользователь, вуаля — есть датасет. Дальше уже всё довольно тривиально решается через машинку.

Ответить
Стас

Трансгендолёт

1

Потому что ничего этого сделано не будет, а будут закуплены новые макбуки и мерседесы заинтересованным сторонам.

Ответить

Комментарий удален

Vadim Semenov ‏⚡☟

0

это меньше $1M 😴

Ответить

Ваша Закладко

0

парсэръ миллионэръ

Ответить

Папуша

0

Ну правильно, надо же многомиллионные штрафы как-то распилить

Ответить

Блаженный томагавк_два

0

if 'Спутник' = lastUsedName then 'Мир' else 'Спутник' end if; ред.

Ответить

Man Overboard

0

Бумеры изобрели «Медиалогию» 

Ответить

Подземный томагавк_два

0

If ( temp.contains ( "Навальный"){
cop.toJail().Forever();
} ред.

Ответить

Миржан Досымбаев

0

Лучше бы переселили на эти бабки людей из Воркуты. 
https://www.youtube.com/watch?v=JJblj5OX9fA

Ответить

Андрей Невский

0

Сущие копейки

Ответить

Plan 🇧&🇨

0

Роскомнадзор потратит ВСЕ МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ на систему автоматического поиска «запрещённой» информации в СМИ и соцсетях.

Hey I fixed it for you!

Ответить

Alex Blake

0

Слишком амбициозная задачка. Глобальная индексация интернета, плюс логика распознавания контекста. Это, наверное, по трудозатратам, как написать новый поисковик типа Яндекса или Гугла. 

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Влюбленный яд

0

Интересно будет глянуть анализ мнения тжшников

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