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Новости
Сергей Исенеков

Представителей Apple и Google вызвали в Совет Федерации из-за «вмешательства» США в выборы Статьи редакции

В комиссии СФ отметили, что к этим двум компаниям «накопилось очень много вопросов».

59 59 комментариев
2869 просмотров

Представителей Apple и Google пригласили на заседание комиссии Совета Федерации в связи с «вмешательством» в выборы России. Об этом сообщил РИА «Новости» глава комиссии СФ Андрей Климов.

Заседание состоится 16 сентября. На нём обсудят вопросы, связанные с «вмешательством» со стороны американских цифровых компаний в выборы в Госдуму.

По словам Климова, Apple и Google находятся в «зоне внимания и к ним накопилось очень много вопросов». Он уточнил, что лично попросил определить, кто будет участвовать в заседании комиссии, а также определить, будут ли они участвовать в личной встрече или по видеосвязи.

Ответа от представителей компаний ждут до 10 утра 16 сентября.

В конце августа Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить приложение «Навальный» из магазина приложений. Причина — в «экстремистском» статусе ФБК*. В начале сентября ведомство пригрозило счесть «вмешательством в выборы» отказ Apple и Google блокировать приложение Навального.

10 сентября МИД России вызвал посла США в Москве Джона Салливана. В министерстве заявили, что причина — «вмешательство» США в российские выборы.

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ

#новости #выборы

59 59 комментариев
23
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aliftin

70

Надеюсь от Google будет та девушка и она опять просто включит громкую связь. 

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aliftin

Непрерывный Артем

1
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Непрерывный

Щячло Попячтса

2

UPD: А на ютубе воспроизводится.
UPD2: У меня на ютубе страна США выбрана, если выбрать Россию, то не показывает. ред.

Ответить
Щячло

norm

2

Какая-то мета-ирония.

Ответить
Щячло

Блаженный

1

че там за запрещённая бабка такая?

Ответить
Блаженн…

Щячло Попячтса

2

Угрожает звонящему и называет его нехорошо.

Ответить
Щячло

Блаженный

1

лютая

Ответить
aliftin

Leag Main

1

Что за история?

Ответить
Leag

aliftin

2

https://tjournal.ru/news/438192-sudebnye-pristavy-prishli-v-moskovskiy-ofis-google-no-nashli-odnu-sotrudnicu-kotoraya-otpravila-ih-v-ssha-mash

Ответить

solawind

13

Как же у единоросов горит что они теряют места. Просто пиздецки полыхает. И ведь речь пока не о том что они потеряют большинство, просто несколько мест в выборных органах из-за умного голосования. Интересно на что они готовы пойти на каких-то следующих выборах,  если поймут что могут реально потерять большинство. Отключить интерент вообще? вполне вероятно. Ввести изоляцию страны? ред.

Ответить
solawind

Щячло Попячтса

7

Следующие выборы Путина.

Ответить
Щячло

NavaGava

0

Не там ещё всякие перевыборы

Ответить
solawind

Задумчивой Кот

4

Ничего у них не полыхают, свое место они получат в любом случае, деньги уже уплочены, а комуняки и как голосовали в поддержку всех обнулений так и продолжат, эта та же шобла. Просто тут появился прицедент за котороый можно на it гигантов наехать и бабла стрести в очередной раз + кому то зведочку на погон заработать. 

Ответить
Задумчивой

solawind

0

1. коммуняки голосовали против обнуления https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BF%D1%80%D1%84-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8E/a-53695654 2. отмашку на то чтобы давить гугл и апл дал лично пыня на прямой линии сказав что нужно принуждать иностарнные компании работать "по закону" и после этого все понеслось. Это не иннициатива на местах

КПРФ начала кампанию против поправок в…
Коммунисты будут агитировать россиян на митингах и через свои медиаресурсы голосовать против…
www.dw.com
Ответить
solawind

Павел Прахов

0

Они теряют не только места. 
1) Они приобретают динамику потери мест. Такую херню допускать нельзя. Каждые новые выборы должны свидетельствовать в худшем случае о стабильности, а лучше - об увеличении поддержки. Что идем "правильным путем". 
Разок публично зафиксируется, что "че-то мы серьезно скатываемся" - такие процессы запустят ой какие нехорошие процессы для них. Нельзя такую динамику приобретать. Нельзя.
2) Тем более нельзя показывать, что умное голосование - это рабочий инструмент, влияющий на реальность. Потому что это немного искажает картинку "кто здесь власть" "на самом деле"
3) Кто-то "мог" уже даже денег и обязательств "занести" за место в ГД. А теперь оказывается, что "не шмогла". А ни деньги ни обязательства назад не вернут. Вот каждый конкретный кандидат и переживает за конкретные свои "деньги и обязательства"
4) Именно эта Дума будет сопровождать перевыборы Всевышнего. Если она будет неспокойна... Где там Беларусь? ред.

Ответить

ouxen

14

Хоть эппл борется за свободу дорогих россиян

Ответить
ouxen

ouxen

2

   

Ответить
ouxen

Сергей Сергеич

0

Дорогих айфонов для россиян

Ответить

Сдавайся

11

Хм, собянину можно вмешиваться в выборы, а Навальному нельзя?)

Ответить
Сдавайся

Федя Прозоров

4

Это другое 

Ответить

Непрерывный Артем

4

@Denis Shiryaev 
учавствовать

Когда появятся всплывашки на опечатки для мобилок?

Ответить
Непрерывный

aliftin

8

У него больше нет тут власти. 

Ответить
aliftin

ouxen

0

Вот и на нашей улице праздник

Ответить
ouxen

Участковый колос

3

стравили олда 😔 ред.

Ответить
Участко…

ouxen

0

ибо нехуй

Ответить

Собачий чувак

6

В комиссии СФ отметили, что к этим двум компаниям «накопилось очень много вопросов».

А к самому СФ ещё больше.

Ответить

Ваня Погост

4

Ну камон, какое ещё «учавствовать», ну.

Ответить
Ваня

Положительный рубин

2

Что не так

Ответить
Положительный

Умерший

2

фсйо так, падонки

пошли дальше учаВствовать в шЫтпосте

Ответить
Положительный

Участковый колос

2

"участвовать"

Ответить

Федя Прозоров

4

Заебись. Агитация прийти на выборы и проголосовать = вмешательство 

Ответить
Федя

ouxen

0

Ну типа

Ответить
Федя

Mitya 🍀🔰⚡

0

Эппл с Гуглом агитировали прийти на выборы?

Ответить

Блестящий бокал

4

Представитель гугла в Совете Федерации:

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

–7

Предлагаю запретить Apple и Google на территории России

Ответить
Vadim

Дмитрий Тимофеев

7

открыть фирму ООО Яблоко по продаже яблок и фирму ООО Гугол по подсчету звезд во вселенной, потом написать заявку в Басманный суд и отобрать право у иностранных брендов быть в России, т.к. есть отечественные аналоги с таким же именем, пусть переименовываются как хотят

Ответить
Vadim

Elian Kavinsky

1

Лучше предложи запретить Россию на территориях Apple и Google.

Ответить

ouxen

2

Что еще ожидать от Климова ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Ответить
ouxen

Оптимальный глобус

2

в семье не без урода 

Ответить
Оптимальный

Непрерывный

1

В семье не без прайда

Ответить
Непреры…

Оптимальный

2

отец интересуется, когда домой вернёшься

Ответить

Влюбленный яд

1

Обоссать бы им в этом совете все ковры

Ответить
Влюбленный

yikiko4351

1

и обосрать матрасы

Ответить

Ertha

1

Да Apple насрать.
Вчера на презентации Apple было анонсировано что в Россию придут субтитры для Fitness+. Побухтят жиртресы из Совета Федерации, потом будут жир свой сгонять через Fitness+ и любоваться своему айфону золотому за 1100-1500 баксов.

Ответить

Блаженный томагавк_два

1

Совета кого блин??

Ответить

Сергей Низовцев

1

Вот кто бы поверил 30 лет назад, что "спонсируемые госдепом и пентагоном иностранные агенты" из-за рубежа призывают голосовать за коммунистов.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0
Ответить

Василий Дробовский

0

Скабеева уже приготовилась.

Ответить

Ваша Закладко

0

ага представители уже собрали чемоданы и ждут лирджет с надписью дума эйрлайнз - успеть к 16му

Ответить

Алексей Иванов

0

Заголовок был бы совсем смешным, будь гугл и эпл компаниями из какого-нибудь бангладеша

Ответить

Анатолий Камов

0

Пусть они этим "Сенаторам" сцедят своего майонеза.

Ответить

Артур Логвинов

0

Клоуны. «Раз США можно кошмарить корпорации, то чем мы хуже» называется. 

Ответить

Bad Mother Fucker

0

так, а что будет после того, как представители Apple и Google не придут?

Ответить
Bad

Рыжий

0

Блокировка?

Ответить
Рыжий

Bad Mother

0

жоп членов совета федерации?

Ответить
Bad

Рыжий

0

Apple и Google для россиян. Для членов совета федерации сделают исключение и у них всё будет работать

Ответить
Рыжий

Bad Mother

0

а ты фантазер

Ответить
Bad

Сергей Дворниченко

0

представители окупационной администрации вызвали компании метрополии на ковер) умора)

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Хоть бы не пришли, такой кайф смотреть на обиженные властные ёбла.

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