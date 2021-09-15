Представителей Apple и Google вызвали в Совет Федерации из-за «вмешательства» США в выборы Статьи редакции
В комиссии СФ отметили, что к этим двум компаниям «накопилось очень много вопросов».
Представителей Apple и Google пригласили на заседание комиссии Совета Федерации в связи с «вмешательством» в выборы России. Об этом сообщил РИА «Новости» глава комиссии СФ Андрей Климов.
Заседание состоится 16 сентября. На нём обсудят вопросы, связанные с «вмешательством» со стороны американских цифровых компаний в выборы в Госдуму.
По словам Климова, Apple и Google находятся в «зоне внимания и к ним накопилось очень много вопросов». Он уточнил, что лично попросил определить, кто будет участвовать в заседании комиссии, а также определить, будут ли они участвовать в личной встрече или по видеосвязи.
Ответа от представителей компаний ждут до 10 утра 16 сентября.
В конце августа Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить приложение «Навальный» из магазина приложений. Причина — в «экстремистском» статусе ФБК*. В начале сентября ведомство пригрозило счесть «вмешательством в выборы» отказ Apple и Google блокировать приложение Навального.
10 сентября МИД России вызвал посла США в Москве Джона Салливана. В министерстве заявили, что причина — «вмешательство» США в российские выборы.
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ
Надеюсь от Google будет та девушка и она опять просто включит громкую связь.
UPD: А на ютубе воспроизводится.
UPD2: У меня на ютубе страна США выбрана, если выбрать Россию, то не показывает. ред.
Как же у единоросов горит что они теряют места. Просто пиздецки полыхает. И ведь речь пока не о том что они потеряют большинство, просто несколько мест в выборных органах из-за умного голосования. Интересно на что они готовы пойти на каких-то следующих выборах, если поймут что могут реально потерять большинство. Отключить интерент вообще? вполне вероятно. Ввести изоляцию страны? ред.
Следующие выборы Путина.
Ничего у них не полыхают, свое место они получат в любом случае, деньги уже уплочены, а комуняки и как голосовали в поддержку всех обнулений так и продолжат, эта та же шобла. Просто тут появился прицедент за котороый можно на it гигантов наехать и бабла стрести в очередной раз + кому то зведочку на погон заработать.
1. коммуняки голосовали против обнуления https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BF%D1%80%D1%84-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8E/a-53695654 2. отмашку на то чтобы давить гугл и апл дал лично пыня на прямой линии сказав что нужно принуждать иностарнные компании работать "по закону" и после этого все понеслось. Это не иннициатива на местах
Они теряют не только места.
1) Они приобретают динамику потери мест. Такую херню допускать нельзя. Каждые новые выборы должны свидетельствовать в худшем случае о стабильности, а лучше - об увеличении поддержки. Что идем "правильным путем".
Разок публично зафиксируется, что "че-то мы серьезно скатываемся" - такие процессы запустят ой какие нехорошие процессы для них. Нельзя такую динамику приобретать. Нельзя.
2) Тем более нельзя показывать, что умное голосование - это рабочий инструмент, влияющий на реальность. Потому что это немного искажает картинку "кто здесь власть" "на самом деле"
3) Кто-то "мог" уже даже денег и обязательств "занести" за место в ГД. А теперь оказывается, что "не шмогла". А ни деньги ни обязательства назад не вернут. Вот каждый конкретный кандидат и переживает за конкретные свои "деньги и обязательства"
4) Именно эта Дума будет сопровождать перевыборы Всевышнего. Если она будет неспокойна... Где там Беларусь? ред.
Хоть эппл борется за свободу дорогих россиян
Хм, собянину можно вмешиваться в выборы, а Навальному нельзя?)
@Denis Shiryaev
учавствовать
Когда появятся всплывашки на опечатки для мобилок?
Ну камон, какое ещё «учавствовать», ну.
Что не так
Заебись. Агитация прийти на выборы и проголосовать = вмешательство
Предлагаю запретить Apple и Google на территории России
открыть фирму ООО Яблоко по продаже яблок и фирму ООО Гугол по подсчету звезд во вселенной, потом написать заявку в Басманный суд и отобрать право у иностранных брендов быть в России, т.к. есть отечественные аналоги с таким же именем, пусть переименовываются как хотят
Что еще ожидать от Климова ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
в семье не без урода
В семье не без прайда
Да Apple насрать.
Вчера на презентации Apple было анонсировано что в Россию придут субтитры для Fitness+. Побухтят жиртресы из Совета Федерации, потом будут жир свой сгонять через Fitness+ и любоваться своему айфону золотому за 1100-1500 баксов.
Вот кто бы поверил 30 лет назад, что "спонсируемые госдепом и пентагоном иностранные агенты" из-за рубежа призывают голосовать за коммунистов.
ага представители уже собрали чемоданы и ждут лирджет с надписью дума эйрлайнз - успеть к 16му
Заголовок был бы совсем смешным, будь гугл и эпл компаниями из какого-нибудь бангладеша
так, а что будет после того, как представители Apple и Google не придут?
жоп членов совета федерации?
представители окупационной администрации вызвали компании метрополии на ковер) умора)