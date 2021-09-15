ЦБ предложил банкам «тормозить» платежи россиян криптобиржам для борьбы с «эмоциональными покупками» Статьи редакции
По данным регулятора, на рынок криптовалют приходится примерно семь триллионов рублей россиян.
- Для этого Центробанк начал работу с банками, пишут «Ведомости» со ссылкой на первого зампредседателя Центробанка Сергея Швецова.
- Он не уточняет, что имеется ввиду под «торможением». По данным Швецова, сейчас примерно семь триллионов рублей россиян приходятся на рынок криптовалют. При этом за данным видом актива «не стоит реальный экономический процесс» и отсутствует денежный поток, отмечает зампредседателя ЦБ.
- Нужно защитить средства россиян, так как существует риск, что рынок криптовалют «может развалиться в ноль», как финансовая пирамида, считает Центробанк.
- По данным «Ведомостей», регулятор не раз выступал против криптовалют. В феврале на фоне резкого роста стоимости биткоина глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что его использование сопряжено с рисками. В августе Швецов сравнил приобретение криптовалюты с выходом на минное поле, отмечает издание.
- 9 июня парламент Сальвадора признал биткоин официальным платёжным средством наравне с американским долларом.
вот видишь сколько эмоций у тебя, с этим они и борются
А когда твои деньги превратятся в пыль, побежишь за помощью к государству🤷🏼♂️
Но тут да, ограничение по времени может сыграть злую шутку, так как иногда надо докупить срочно
Побегу за помощью к государству? Серьёзно?!
И чем же государство мне поможет интересно знать?
Дохуя кому оно помогло?
Эм, а пенсионный фонд российской федерации это не финансовая пирамида? ЦБ, притормозите там отчисления в эту шарашкину контору ред.
примерно 7 трлн рублей россиян
шоб вы понимали денежная масса м2 равна ~55трлн
Крипта это прежде всего независимость от какого либо ЦБ и анонимность. Ежу понятно, что в россии с этим "допустим надо бороться". Негодуют граждане россияне даже не от этого, (уже у до чебурнета недолго осталось), а от лицемерия заявляющих про "заботу о дорогих согражданах"
У ЦБ на следующий год среди вероятных сценариев есть сценарий коллапса фондового рынка. Там всё взаимосвязано: если будет трясти фонду, то будет трясти и крипту. Поэтому вполне закономерно, что они раздумывают над тем, что тут вообще можно сделать, если начнёт сбываться пессимистичный прогноз. Это не лицемерная забота о людях, а вопрос стабильности системы, за которую они отвечают. ред.
Зачем тебе криптовалюта? Инвестировать в это дело рискованно, вон, лучше водочки и местных сухариков купи. Зато в НАШУ экономику вкладываешь, патриот!
Устойчивая свобода, посредством её ограничения
Тогда придется "давить" на держателей карт местных банков в обменниках, а это вмешательство в условия пользования продуктом клиентами.
Даже тот же Гуриев признаёт, что не смотря на все недостатки путинской власти, в финансовом блоке у него собраны топовые спецы. Очевидно, они по поводу адекватности участников криптовалютного поля чудес иллюзий не питают.
Только прикол - рубль ВСЁ ВРЕМЯ ПАДАЕТ, а Биткоин ВСЁ ВРЕМЯ РАСТЁТ. Стоимость биткоина в рублях уже миллионы, а начиналась цена меньше тысячи.
За 5 лет прибавление 100 000 тысяч процентов.! Набиуллина и её коррумпированные друзья даже если ограбят всех россиян до трусов, столько прибыли не получат. Завидно!
А еще когда наконец вас ЦБ отключат от доллара, то придется через локалбиткоинс менять биток если вас и там не забанят
бедные глупые и наивные дорогие россияне, может им тогда и голосовать запретить? хотя нет, бред
Пацаны. На сегодня Вы победили. Тормозите СЕГОДНЯ движ. ( я говорю только про сегодняшний день) Вы показали что можете вложиться на всю котлету. Навели шуму на весь бинанс. Эта тема (твиты Илона Маска) сегодня не сработает в плюс. Тот «памп догкоина через 10 минут» о котором вам пишут в телеге на данный момент прямыми вливаниями объективно напампить нереально.