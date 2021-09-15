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Новости
Новости vc.ru

ЦБ предложил банкам «тормозить» платежи россиян криптобиржам для борьбы с «эмоциональными покупками» Статьи редакции

По данным регулятора, на рынок криптовалют приходится примерно семь триллионов рублей россиян.

  • Для этого Центробанк начал работу с банками, пишут «Ведомости» со ссылкой на первого зампредседателя Центробанка Сергея Швецова.
  • Он не уточняет, что имеется ввиду под «торможением». По данным Швецова, сейчас примерно семь триллионов рублей россиян приходятся на рынок криптовалют. При этом за данным видом актива «не стоит реальный экономический процесс» и отсутствует денежный поток, отмечает зампредседателя ЦБ.
  • Нужно защитить средства россиян, так как существует риск, что рынок криптовалют «может развалиться в ноль», как финансовая пирамида, считает Центробанк.
  • По данным «Ведомостей», регулятор не раз выступал против криптовалют. В феврале на фоне резкого роста стоимости биткоина глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что его использование сопряжено с рисками. В августе Швецов сравнил приобретение криптовалюты с выходом на минное поле, отмечает издание.
  • 9 июня парламент Сальвадора признал биткоин официальным платёжным средством наравне с американским долларом.

#новости #криптовалюта

1308 просмотров
34 34 комментария
7
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34 комментария
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Странный щит

18

Вообще-то, сука, блядь, НЕ ВАШЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО, на что я трачу СВОИ, СУКА, ДЕНЬГИ!

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Странный

Оптимальный глобус

26

вот видишь сколько эмоций у тебя, с этим они и борются  

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Оптимальный

Умственный

1

Реверсивная психология

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Странный

Ваня Тихонов

0

А когда твои деньги превратятся в пыль, побежишь за помощью к государству🤷🏼‍♂️
Но тут да, ограничение по времени может сыграть злую шутку, так как иногда надо докупить срочно

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Ваня

Странный щит

6

Побегу за помощью к государству? Серьёзно?!
И чем же государство мне поможет интересно знать?
Дохуя кому оно помогло?

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Странный

Smaug The

1

Ну Сечину или Дерипаске вон иногда помогает уйти от налогов

Мы же не знаем, кто прячется за твоим акком. Так что может и побежишь

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Smaug

Странный щит

1

Вот бы я на ТЖ сидел, если бы мне государство как Сечину помогало…

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Странный

ouxen

0

нужно не тратить, а инвестировать ☝🏿

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Оптимальный глобус

6

Забота о любимый жителях России. Приятно.

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Сдавайся

2

Эм, а пенсионный фонд российской федерации это не финансовая пирамида? ЦБ, притормозите там отчисления в эту шарашкину контору ред.

Ответить

Александр Бунцис

2

Милорд, люди получают деньги и не работают.

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Сергей Ахрем

1

примерно 7 трлн рублей россиян
шоб вы понимали денежная масса м2 равна ~55трлн

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Сергей

ouxen

1

это многое говорит о нашем обществе

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Сергей

N/a

0

На низах просто закупились

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solawind

1

это после обьявления фбк о донатах в крипте?

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Kapitan_ 711

1

Крипта это прежде всего независимость от какого либо ЦБ и анонимность. Ежу понятно, что в россии с этим "допустим надо бороться". Негодуют граждане россияне даже не от этого, (уже у до чебурнета недолго осталось), а от лицемерия заявляющих про "заботу о дорогих согражданах"

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Kapitan_

Dmitry Bondar

–1

У ЦБ на следующий год среди вероятных сценариев есть сценарий коллапса фондового рынка. Там всё взаимосвязано: если будет трясти фонду, то будет трясти и крипту. Поэтому вполне закономерно, что они раздумывают над тем, что тут вообще можно сделать, если начнёт сбываться пессимистичный прогноз. Это не лицемерная забота о людях, а вопрос стабильности системы, за которую они отвечают. ред.

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Vyacheslav Khristolyubov

1
Ответить

Lofoten Forsake

1

Зачем тебе криптовалюта? Инвестировать в это дело рискованно, вон, лучше водочки и местных сухариков купи. Зато в НАШУ экономику вкладываешь, патриот!

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Влюбленный яд

1

Нужно защитить

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Влюбленный

Влюбленный яд

0

Подставить по желанию "детей", "скрепы" и т д

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Умственный хот-дог

0

Устойчивый интернет вчера
Устойчивые финансы сегодня
Что будет завтра?

Ответить
Умственный

Alex Blake

1

Устойчивая свобода, посредством её ограничения

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Alex

Умственный

1

Это риторический вопрос. А ты дал правильный ответ. 

Ответить

Чистый спрей

0

Банки и без них звонят и спрашивают, вы в курсе куда вы деньги перевели

Ответить

Василий Дробовский

0

Тогда придется "давить" на держателей карт местных банков в обменниках, а это вмешательство в условия пользования продуктом клиентами.

Ответить

Социологический Никита

0

Это какие такие эмоциональные покупки совершаются на криптовалюту, интересно 🙄 ред.

Ответить

Dmitry Bondar

0

Даже тот же Гуриев признаёт, что не смотря на все недостатки путинской власти, в финансовом блоке у него собраны топовые спецы. Очевидно, они по поводу адекватности участников криптовалютного поля чудес иллюзий не питают.

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Dmitry

Super 72

0

Они просто усмышленно противодействуют криптовалютам как конкурентам, плюс ожидают что США прибьют биткоин если он реально начнет бакс теснить. 

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Super 72

0

Только прикол - рубль  ВСЁ ВРЕМЯ ПАДАЕТ, а Биткоин ВСЁ ВРЕМЯ РАСТЁТ.  Стоимость биткоина в рублях уже миллионы, а начиналась цена меньше тысячи. 
За 5 лет прибавление 100 000 тысяч процентов.! Набиуллина и её коррумпированные друзья даже если ограбят всех россиян  до трусов, столько прибыли не получат. Завидно! 
А еще когда наконец вас ЦБ отключат от доллара, то придется через локалбиткоинс менять биток если вас и там не забанят

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ouxen

0

бедные глупые и наивные дорогие россияне, может им тогда и голосовать запретить? хотя нет, бред

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Эффективный Даниль

0

Пацаны. На сегодня Вы победили. Тормозите СЕГОДНЯ движ. ( я говорю только про сегодняшний день) Вы показали что можете вложиться на всю котлету. Навели шуму на весь бинанс. Эта тема (твиты Илона Маска) сегодня не сработает в плюс. Тот «памп догкоина через 10 минут» о котором вам пишут в телеге на данный момент прямыми вливаниями объективно напампить нереально.

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ouxen

0

как ухзнать, какое обрвазование у Сергея Швецова?

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artemykairyak

0

Спасибо блядь за заботу

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