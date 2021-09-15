В мире, в котором всё больше внимания уделяется личным интересам и самосохранению, российский оппозиционер Алексей Навальный совершил в этом году невообразимое: он был самоотверженным и храбрым. В январе после лечения в Германии от почти смертельного отравления Навальный вернулся в Россию. Несмотря на значительное внимание, привлечённое в стране и всём мире к попытке его убийства и возвращению на родину, он был арестован при посадке самолёта. Последовавшие протесты в его поддержку были жестоко подавлены, а этим летом суд объявил его политические и антикоррупционные организации вне закона, назвав их экстремистскими. Многие из его союзников были задержаны или вынуждены бежать из страны.

Сейчас Навальный сидит в одной из худших тюрем России, его жизнь находится в руках диктатора, который, как тому свидетельствуют доказательства, уже пытался его убить за разоблачение коррупционного режима. Навальный не видел другой альтернативы, как рискнуть всем ради того, чтобы изменить ситуацию в своей стране. Даже всемогущий Владимир Путин признает силу одного бесстрашного человека.