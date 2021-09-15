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Новости
Сергей Исенеков

Журнал Time включил Алексея Навального в список самых влиятельных людей года Статьи редакции

Вместе с ним в список вошли принц Гарри и его супруга Меган Маркл, Бритни Спирс и теннисистка Наоми Осака.

43 43 комментария
749 просмотров

Журнал Time опубликовал список самых влиятельных людей 2021 года. Список разделён на шесть категорий. В категорию «Кумиры» попал российский политик Алексей Навальный.

Также вместе с Навальным в список «Кумиров» также вошли принц Гарри и его супруга Меган Маркл, певицы Бритни Спирс и Долли Партон и японская теннисистка Наоми Осака.

Отзыв об Алексее Навальном написал глава Совета «Фонда защиты прав человека» Гарри Каспаров.

В мире, в котором всё больше внимания уделяется личным интересам и самосохранению, российский оппозиционер Алексей Навальный совершил в этом году невообразимое: он был самоотверженным и храбрым. В январе после лечения в Германии от почти смертельного отравления Навальный вернулся в Россию. Несмотря на значительное внимание, привлечённое в стране и всём мире к попытке его убийства и возвращению на родину, он был арестован при посадке самолёта. Последовавшие протесты в его поддержку были жестоко подавлены, а этим летом суд объявил его политические и антикоррупционные организации вне закона, назвав их экстремистскими. Многие из его союзников были задержаны или вынуждены бежать из страны.

Сейчас Навальный сидит в одной из худших тюрем России, его жизнь находится в руках диктатора, который, как тому свидетельствуют доказательства, уже пытался его убить за разоблачение коррупционного режима. Навальный не видел другой альтернативы, как рискнуть всем ради того, чтобы изменить ситуацию в своей стране. Даже всемогущий Владимир Путин признает силу одного бесстрашного человека.

Гарри Каспаров
глава Совета «Фонда защиты прав человека»

По версии Time, самыми влиятельными людьми года в категории «Художники» стали актриса Кейт Уинслет, рэпер Lil Nas X, актёр Омар Си. В категории «Лидеры» самым влиятельными стали президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпинь, бывший президент США Дональд Трамп.

В категории «Новаторы» издание отметило основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, президента Nvidia Дженсена Хуанга и основателя Ethereum Виталика Бутерина. В категории «Пионеры» оказалась певица Билли Айлиш, а самыми влиятельными в категории «Титаны» отметили американскую гимнастку Симону Байлз и генерального директора Apple Тима Кука.

#новости #навальный

43 43 комментария
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43 комментария
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Трансгендолёт

13

Независимо от результата и конечных итогов, Навальный запомнится этим поступком.
Можно Алексея уважать, фанатеть, ненавидеть, раздражаться от него, но стоит признать, что он, зная, что на родине его ждет незавидная участь, вернулся и не зассал ни Путина, ни репрессионную машину. А таких людей в нашей политике сейчас очень мало.

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aliftin

12

Журнал Time назначил Алексея Навального смотрящим. 
ред.

Ответить

Андрей Охапкин

–2

Так он же щас ничего не делает даже, просто сидит сложа руки

Ответить
Андрей

Ertha

4

Он делает что может через своих адвокатов и инсту.
Его команда продолжает его работу и влияет на повестку в РФ.

Ответить
Ertha

Местный бокал

1

делает что может через ... инсту.

Ответить
Местный

Московский Артем

8

Делает на 500 единиц больше, чем ты и прочие диван-диванычи. ред.

Ответить
Московс…

Местный бокал

0

Если бы знал как мне похуй, ты бы расплакался 

Ответить
Местный

Блаженный

1

пикча бомба

Ответить
Местный

Ertha

0

Главное что ты ничего не делаешь, а он даже и из тюрьмы пытается общаться с людьми.
Тебе приходиться постить галимые мемчики. ред.

Ответить
Ertha

van der Pusch

1

да ладно, мемчики у лося норм

Ответить
Андрей

ouxen

3
Ответить
ouxen

Жандалыз Марло

0

Ржачно, ну навальный в принципе всю свою карьеру так и просидел.

Ответить
Андрей

Smaug The Terrible

0

И все равно его значимость больше чем у Путина

Ответить

Целый корабль

2

 В январе после лечения в Германии от почти смертельного отравления Навальный вернулся в Россию

А кому-то лень потратить полчаса чтобы сходить на выборы и хотя бы попытаться что-то изменить. Даже если не веришь - хотя бы в качестве поддержки этому смелому человеку.

Ответить

Smaug The Terrible

2

А Путин не попал

Ответить
Smaug

van der Pusch

2

завидует, локти кусает
надо как-нибудь запретить журнал time

Ответить
Smaug

Влюбленный яд

1

В бункер

Ответить

Alex Blake

–3

 В категорию «Кумиры» попал российский политик Алексей Навальный.
ред.

Ответить

Сергей Сергеич

2

Ну всо, можно на пенсию.

Ответить

Общественный Петя

1

Где Тихановская?

Ответить
Общественный

Влюбленный яд

2

А нигде, нахуй! С президентами тусит

Ответить
Общественный

Местный бокал

1

У кого больше влияния: у Тихановской, которая встречается и общается с президентами, или у Навального в тюрьме?

Ответить
Местный

van der Pusch

0

ну встречается
ну общается
а толку?

(как получить бан в соо Беларусь, не заходя в само соо)

Ответить

Влюбленный яд

1

Ы, винни-пух тоже тут 

Ответить
Влюбленный

van der Pusch

2

зато у кого-то годовой запас риса и кошко-жен

Ответить

ouxen

1

Берлинский кумир

Ответить
ouxen

Местный бокал

1

Ты бы встал с дивана и сделал бы чтото

Ответить
Местный

ouxen

0

Я встал и переместился на толчек

Ответить

van der Pusch

1

Отличный список, где Навальный рядом с Меган Маркл.

Ответить
van

Дмитрий Григорьев

0

Список просто ужас. Но вполне отражает бытие, определяющее сознание в разных странах настолько по разному.

Ответить

Ertha

0

Было бы ещё хорошо, если бы он всё таки не приезжал, а перед выборами поднабрал жирок политический и приехал прямо перед выборами готовеньким сражаться.

Ответить
Ertha

Местный бокал

1

Приехал в свою страну, показал, что не боится, что герой

Ответить
Местный

norm

0

https://youtu.be/kQKrmDLvijo

Ответить
norm

Местный бокал

0

Норм

Ответить
Ertha

Dmitry Sursin

1

Что бы Ertha написала бы такой комментарий под постом "Алексей Навальный: Надо поднабрать жирок"
.ред ред.

Ответить
Ertha

Буржуазный ключ

0

Какие ещё нахрен "выборы"? Выборов не существует.

Ответить
Буржуазный

Ertha

0

Даже Навальный призывает к Умному Голосованию.

Ответить
Ertha

Буржуазный ключ

0

Это не делает "выборы" выборами. Это лишь усложняет работу огромному штату политтехнолог в.

Ответить
Буржуаз…

Ertha

–1

Раз политтехнологи работают, значит в стране выборы есть. Они могут быть позорными и отвратительными, но они есть.

Ответить
Ertha

Дмитрий Григорьев

0

Он на вершине именно потому, что не следует таким очевидным и бесполезным советам. А каждым ходом переворачивает игру. 

Ответить
Дмитрий

Ertha

0

Он на вершине был бы и без этого. Только на свободе он гораздо больше смог бы сделать. Его команда не тащит без его сил на 100%, а всех прикрыли.
Поэтому я не знаю что он там перевернул, но очевидно же что на свободе он бы сделал гораздо больше.

Ответить
Ertha

Дмитрий

0

Вот именно о таких советах я и говорю. Без наезда, но это очень наивные рассуждения.

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ouxen

0

Now I've had the time of my life

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