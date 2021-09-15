Журнал Time включил Алексея Навального в список самых влиятельных людей года Статьи редакции
Вместе с ним в список вошли принц Гарри и его супруга Меган Маркл, Бритни Спирс и теннисистка Наоми Осака.
Журнал Time опубликовал список самых влиятельных людей 2021 года. Список разделён на шесть категорий. В категорию «Кумиры» попал российский политик Алексей Навальный.
Также вместе с Навальным в список «Кумиров» также вошли принц Гарри и его супруга Меган Маркл, певицы Бритни Спирс и Долли Партон и японская теннисистка Наоми Осака.
Отзыв об Алексее Навальном написал глава Совета «Фонда защиты прав человека» Гарри Каспаров.
По версии Time, самыми влиятельными людьми года в категории «Художники» стали актриса Кейт Уинслет, рэпер Lil Nas X, актёр Омар Си. В категории «Лидеры» самым влиятельными стали президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпинь, бывший президент США Дональд Трамп.
В категории «Новаторы» издание отметило основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, президента Nvidia Дженсена Хуанга и основателя Ethereum Виталика Бутерина. В категории «Пионеры» оказалась певица Билли Айлиш, а самыми влиятельными в категории «Титаны» отметили американскую гимнастку Симону Байлз и генерального директора Apple Тима Кука.
Независимо от результата и конечных итогов, Навальный запомнится этим поступком.
Можно Алексея уважать, фанатеть, ненавидеть, раздражаться от него, но стоит признать, что он, зная, что на родине его ждет незавидная участь, вернулся и не зассал ни Путина, ни репрессионную машину. А таких людей в нашей политике сейчас очень мало.
Так он же щас ничего не делает даже, просто сидит сложа руки
делает что может через ... инсту.
Делает на 500 единиц больше, чем ты и прочие диван-диванычи. ред.
А Путин не попал
У кого больше влияния: у Тихановской, которая встречается и общается с президентами, или у Навального в тюрьме?
ну встречается
ну общается
а толку?
(как получить бан в соо Беларусь, не заходя в само соо)
Берлинский кумир
Отличный список, где Навальный рядом с Меган Маркл.
Список просто ужас. Но вполне отражает бытие, определяющее сознание в разных странах настолько по разному.
Было бы ещё хорошо, если бы он всё таки не приезжал, а перед выборами поднабрал жирок политический и приехал прямо перед выборами готовеньким сражаться.
Приехал в свою страну, показал, что не боится, что герой
Что бы Ertha написала бы такой комментарий под постом "Алексей Навальный: Надо поднабрать жирок"
.ред ред.
Какие ещё нахрен "выборы"? Выборов не существует.
Даже Навальный призывает к Умному Голосованию.
Он на вершине именно потому, что не следует таким очевидным и бесполезным советам. А каждым ходом переворачивает игру.