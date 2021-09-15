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Новости
Sasha Shambilova

В Индии полицейские задержали мошенника, которого ловили девять лет. Но каждый раз им попадался его брат-близнец Статьи редакции

Преступник выдавал себя за лекаря и продавал травы, способные вылечить от «паранормальных» болезней.

Рам Сингх Порте из индийского штата Чхаттисгар выманивал из граждан деньги, представляясь лекарем. Первый раз на него пожаловались ещё в 2012 году, но в течение девяти лет ему удавалось скрываться от полиции. Органы правопорядка каждый раз задерживали его брата-близнеца Лаксмана. Об этом сообщает Vice.

По данным полиции, в 2012 году Порте обманул женщину, которой врачи не могли диагностировать болезнь. Тогда он объяснил причины её заболевания «паранормальной активностью» и продал ей поддельные травяные лекарства.

Он притворялся мистическим врачом и продавал людям травы в качестве лекарств. Он выдавал себя за гуру и убеждал семьи, страдающие от недиагностированных болезней, в том, что они одержимы и нуждаются в его помощи, чтобы освободиться.

Хариш Саху
инспектор полиции, ответственный за поимку Рам Сингх Порте

Порте работал с тремя сообщниками, за всё время своей деятельности они смогли заработать 150 тысяч рупий (около двух тысяч долларов). Пособников поймали в период с 2012 по 2015 год, но организатора группировки задержать не удавалось. Полиция вычисляла адреса его убежищ, но находила там только Лаксмана, который говорил, что они поймали «не того близнеца».

Мы смогли арестовать его только после того, как получили информацию от одного из членов его семьи, что он будет присутствовать на местном фестивале. Мы поймали его там и получили признание.

Хариш Саху
инспектор полиции, ответственный за поимку Рам Сингх Порте

#новости #индия

1817 просмотров
15 15 комментариев
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Целый корабль

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 Мы смогли арестовать его только после того, как получили информацию от одного из членов его семьи

что у него никогда не было брата-близнеца ред.

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Владимир Филатов

22

а потом они все вместе начали танцевать 

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Влюбленный яд

2

В конце все пели, танцевали, сосались

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Влюбленный

Lofoten Forsake

4

Последнее ты со своего ежедневника сюда припихнул ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Виталий Чухнов

2

Второй брат мог тем времёнем на судах прилично заработать. 

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Андрей

1

"работал с тремя сообщниками, за всё время своей деятельности они смогли заработать 150 тысяч рупий (около двух тысяч долларов)." - вот это житуха в Индии...

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Андрей

Владимир Чуркин

0

Ну это хорошая демонстрация уровня жизни их жертв и общества вокруг

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ouxen

0

Big sur ред.

Ответить
ouxen

Прогрессивный кавалер

0

ты совсем уже со своим эпплом поехал????

Ответить
Прогрессивный

ouxen

1

просто я very excited 

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G G

0

Преступник выдавал себя за лекаря и продавал травы, способные сделать из человека обладателя «паранормальных» способностей.

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Alex A

0

Отличный сюжет для индийского фильма!

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Майка Ника

0

ахахах Индия 

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Майка

Денис Фадеев

0

Слово смешное, да? Индия ахахахаха

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YoungDirtyMart

0

Очень по индийски

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