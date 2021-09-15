Преступник выдавал себя за лекаря и продавал травы, способные вылечить от «паранормальных» болезней.

Рам Сингх Порте из индийского штата Чхаттисгар выманивал из граждан деньги, представляясь лекарем. Первый раз на него пожаловались ещё в 2012 году, но в течение девяти лет ему удавалось скрываться от полиции. Органы правопорядка каждый раз задерживали его брата-близнеца Лаксмана. Об этом сообщает Vice.

По данным полиции, в 2012 году Порте обманул женщину, которой врачи не могли диагностировать болезнь. Тогда он объяснил причины её заболевания «паранормальной активностью» и продал ей поддельные травяные лекарства.

Он притворялся мистическим врачом и продавал людям травы в качестве лекарств. Он выдавал себя за гуру и убеждал семьи, страдающие от недиагностированных болезней, в том, что они одержимы и нуждаются в его помощи, чтобы освободиться. Хариш Саху инспектор полиции, ответственный за поимку Рам Сингх Порте

Порте работал с тремя сообщниками, за всё время своей деятельности они смогли заработать 150 тысяч рупий (около двух тысяч долларов). Пособников поймали в период с 2012 по 2015 год, но организатора группировки задержать не удавалось. Полиция вычисляла адреса его убежищ, но находила там только Лаксмана, который говорил, что они поймали «не того близнеца».

Мы смогли арестовать его только после того, как получили информацию от одного из членов его семьи, что он будет присутствовать на местном фестивале. Мы поймали его там и получили признание. Хариш Саху инспектор полиции, ответственный за поимку Рам Сингх Порте