В Индии полицейские задержали мошенника, которого ловили девять лет. Но каждый раз им попадался его брат-близнец Статьи редакции
Преступник выдавал себя за лекаря и продавал травы, способные вылечить от «паранормальных» болезней.
Рам Сингх Порте из индийского штата Чхаттисгар выманивал из граждан деньги, представляясь лекарем. Первый раз на него пожаловались ещё в 2012 году, но в течение девяти лет ему удавалось скрываться от полиции. Органы правопорядка каждый раз задерживали его брата-близнеца Лаксмана. Об этом сообщает Vice.
По данным полиции, в 2012 году Порте обманул женщину, которой врачи не могли диагностировать болезнь. Тогда он объяснил причины её заболевания «паранормальной активностью» и продал ей поддельные травяные лекарства.
Порте работал с тремя сообщниками, за всё время своей деятельности они смогли заработать 150 тысяч рупий (около двух тысяч долларов). Пособников поймали в период с 2012 по 2015 год, но организатора группировки задержать не удавалось. Полиция вычисляла адреса его убежищ, но находила там только Лаксмана, который говорил, что они поймали «не того близнеца».
"работал с тремя сообщниками, за всё время своей деятельности они смогли заработать 150 тысяч рупий (около двух тысяч долларов)." - вот это житуха в Индии...
Big sur ред.
ты совсем уже со своим эпплом поехал????
Преступник выдавал себя за лекаря и продавал травы, способные сделать из человека обладателя «паранормальных» способностей.
ахахах Индия