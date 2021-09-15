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Новости
Сергей Исенеков

В России начали блокировать Red Shield VPN. Пользователи сообщают о недоступности сервиса Статьи редакции

Предположительно, ограничения могут быть связаны с публикацией списков «Умного голосования».

41 41 комментарий
1787 просмотров

IT-специалист Владислав Здольников рассказал, что российские власти начали блокировать сервис Red Shield VPN с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). По его мнению, блокировка может быть связана с публикацией списков кандидатов в Госдуму, за которых предлагается голосовать в рамках проекта «Умное голосование».

Многие пользователи в соцсетях также отмечают проблемы с доступом к Red Shield VPN. Проблемы в работе сервиса начались с 15:00 по московскому времени.

Dmitry @maltit0l
Чот @RedShieldVPN_ru умер немного(
Dmitry @maltit0l
Судя по данным @globalchecknet, @RedShieldVPN_ru или упал, или блочится. @zd_vladislav есть комментарии ?
Natasha Gvilava @NatashaGvilava
@RedShieldVPN_ru is it over for you too guys? :(

Здольников отмечает, что авторов VPN-сервиса есть несколько путей для обхода блокировок. Первая — техническая, которая стала «сложной и достаточно долгой работой», по сравнению с блокировками Red Shield VPN несколько лет назад. Он рекомендует всем пользователям перезагружать приложения и пробовать выбирать в настройках разные протоколы. Все рекомендации по действиям разработчики обещают прислать на почту или через бота сервиса.

Второй путь — юридический. Специалист полагает, что уловка с ТСПУ, кроме сильного технического усложнения, заключается в том, что блокируемых адресов нет в официальных реестрах Роскомнадзора. По его мнению, это сделано для того, чтобы не было оснований для подачи жалобы в суд.

Здольников отметил, что авторы VPN-сервиса фиксируют блокировку с юридической точки зрения, чтобы подать в суд на Роскомнадзор, а затем в Европейский суд по правам человека.

TJ обратился за комментарием в Роскомнадзор, но на момент публикации новости в ведомстве не ответили на вопросы.

3 сентября Роскомнадзор объявил о блокировке шести VPN-сервисов, которые, по заявлению ведомства, «нарушают российское законодательство». Среди них — NordVPN, ExpressVPN, IPVanish, Hola, VPN Unlimited и Speedify. Регулятор счёл, что их использование позволяет пользоваться запрещёнными ресурсами и «создаёт условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и так далее».

Из-за блокировок клиенты нескольких провайдеров пожаловались на проблемы в работе онлайн-игр. На недоступность сервисов обратили внимание и пользователи Twitch, BitTorrent и Avito.

Великий российский файрвол: как Россия движется…
Выборочные блокировки, автономный рунет и давление на бизнес — три шага к полной зачистке сети от…
tjournal.ru

#новости #роскомнадзор #vpn #сбои

41 41 комментарий
25
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41 комментарий
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Оптимальный глобус

25

Комментаторы, которые пищали, что впн блокировать не будут, идите сюда.

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Оптимальный

Разнообразный Артем

5

сам зови, ты кто такой?

Ответить
Оптимальный

ouxen

0

из-за таких и живем в дерьме

Ответить
ouxen

Александр

0

чё те климов сделал, ты гомофоб что ли

Ответить
Алексан…

ouxen

1

шта

Ответить

Собачий чувак

19

TJ обратился за комментарием в Роскомнадзор

Ответить
Собачий

Alex Blake

3

За этим последует...

Ответить

solawind

9

Это показывает что блокировать будут любые сервисы, даже формально не внося их в реестр, чтоб не создавать лишних ифоповодов ред.

Ответить
solawind

Al

8

А потом сделают штрафы за впн трафик для физ лиц. Это 100% так и будет. Едросня не умеет по другому. 

Ответить
Al

Kir Kirsky

5

удали

Ответить
Al

ouxen

1

а нахуя им по другому?

Ответить
ouxen

Al

1

Поэтому и не могут по другому. Потому, что им это незачем. Силовики прикормлены, на остальных похуй. Главное деточкам золотые унитазы еще купить. 

Ответить
Al

ouxen

0

ну так а в чем претензия то тогда?)

Ответить
ouxen

Al

0

Так на выборах и претензиями можно показать, что власть ошибается. 

Ответить
Al

ouxen

2

но она не ошибается. Путин же обещал 20 лет назад: мы станем жить лучше, так они и стали ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ 

Ответить
ouxen

Al

0

Опять всех переиграл)0 

Ответить
solawind

Оптимальный глобус

7

причём, делать они будут это без особого труда уже сейчас. 

Ответить
solawind

FOX

2

если я раньше с блоком сталкивался исключительно с торрент сайтами, то сейчас примерно каждый 10 новостной сайт (особенно UA) заблочен.

Ответить

Математический инструмент

9

Это хорошо.
Страдание - есть искупление. 
Через искупление мы попадаем в рай.
В рай, как нам и обещали.

Ответить
Математический

Оптимальный глобус

0

в раю есть геи? 

Ответить
Оптимальный

Рыжий

6

и нет пидорасов

Ответить
Рыжий

Оптимальный

0

круто

Ответить
Оптимальный

Технический

0

в раю для геев - да

Ответить

Kir Kirsky

6

Я всё чаще начинаю задумываться: какого это жить в стране в которой не читаешь новости каждый день как ограничивают твою свободу.

Ответить
Kir

Alex Blake

4

Можно просто перестать читать новости. Многие так и живут, в счастливом неведении. 

Ответить
Alex

Kir Kirsky

3

А потом на бутылку за сохраненки вк ред.

Ответить
Kir

Alex Blake

1

Жизнь как коробка шоколадных конфет: никогда не знаешь, какая начинка тебе попадётся

Ответить
Alex

Влюбленный яд

0

С говном всё чаще(

Ответить
Kir

Сознательный франт

0

А такие ещё остались?

Ответить

Александр Суханов

1

Началась агония)

Ответить
Александр

norm

1

Чья?

Ответить
norm

Рыжий

4

Наша же

Ответить
Александр

Оптимальный глобус

0

Это не агония, а просто будущее России, которое уже наступило. Они давно наращивали оборудование, которое сможет заблокировать что угодно. 

Ответить

ouxen

1

узурпаторы конечно красавы, быстро и эффективно доджат любые малейшие угрозы

Ответить

Целый корабль

1

 Red

Ответочка коммунистам

Ответить

Alex Blake

1
Ответить

Marhal_New _Arleana

0

First day inside the violance

Ответить

Влюбленный яд

0

Smart voting shield 

Ответить

Василий Дробовский

0

А я вижу ещё и обратное.
Германия (узел 185) заблокирован на выдачу IP'шек.
Скорее всего вся DE будет недоступна в разных VPNках

Ответить

Закомплексованная Душа

0

У меня пока ещё работает

Ответить

Дмитрий Федоров

0

Здольников по момениу навредил УГ больше чем полчища кремлеботов, я бы не стал использовать его VPN, где гарантия, что он не сливает все товарищу майору?

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