Предположительно, ограничения могут быть связаны с публикацией списков «Умного голосования».

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IT-специалист Владислав Здольников рассказал, что российские власти начали блокировать сервис Red Shield VPN с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). По его мнению, блокировка может быть связана с публикацией списков кандидатов в Госдуму, за которых предлагается голосовать в рамках проекта «Умное голосование».

Многие пользователи в соцсетях также отмечают проблемы с доступом к Red Shield VPN. Проблемы в работе сервиса начались с 15:00 по московскому времени.

Здольников отмечает, что авторов VPN-сервиса есть несколько путей для обхода блокировок. Первая — техническая, которая стала «сложной и достаточно долгой работой», по сравнению с блокировками Red Shield VPN несколько лет назад. Он рекомендует всем пользователям перезагружать приложения и пробовать выбирать в настройках разные протоколы. Все рекомендации по действиям разработчики обещают прислать на почту или через бота сервиса.

Второй путь — юридический. Специалист полагает, что уловка с ТСПУ, кроме сильного технического усложнения, заключается в том, что блокируемых адресов нет в официальных реестрах Роскомнадзора. По его мнению, это сделано для того, чтобы не было оснований для подачи жалобы в суд.

Здольников отметил, что авторы VPN-сервиса фиксируют блокировку с юридической точки зрения, чтобы подать в суд на Роскомнадзор, а затем в Европейский суд по правам человека.

TJ обратился за комментарием в Роскомнадзор, но на момент публикации новости в ведомстве не ответили на вопросы.

3 сентября Роскомнадзор объявил о блокировке шести VPN-сервисов, которые, по заявлению ведомства, «нарушают российское законодательство». Среди них — NordVPN, ExpressVPN, IPVanish, Hola, VPN Unlimited и Speedify. Регулятор счёл, что их использование позволяет пользоваться запрещёнными ресурсами и «создаёт условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и так далее».