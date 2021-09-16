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Новости
Sasha Shambilova

Мобильные операторы попросили ограничить бесплатный доступ к социально значимым сайтам Статьи редакции

Они хотят, чтобы доступ был только у тех, кто подтвердил гражданство РФ и самостоятельно обратился в колл-центр за предоставлением услуги.

18 18 комментариев
515 просмотров

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT, МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 просят Минцфиры внести изменения в правила оказания услуг связи по передаче данных. Их подготовили согласно поправкам в закон «О связи», которые предусматривают бесплатный доступ для граждан России к социально значимым сайтам. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Операторы предлагают следующие изменения:

  • бесплатный доступ не должен работать в роуминге и за рубежом. В том числе, они не хотят предоставлять услугу в национальном роуминге, когда клиент подключается к сети другого оператора в России;
  • предоставлять услугу нужно только тем абонентам, которые самостоятельно обратились за ней и выразили активное согласие, например, через колл-центр;
  • абоненты также должны подтвердить своё гражданство через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА);
  • в бесплатном доступе можно будет отказать, если у клиента есть задолженность больше чем за два месяца.

В «Вымпелкоме» подтвердили, что бесплатный доступ действительно должен быть доступен только гражданам РФ. Оператор добавил, что «для обеспечения качества пользовательского опыта получение этой услуги гражданином должно являться следствием его осознанных действий».

По оценкам мобильных операторов, проект «доступного интернета» обойдётся им в 150 миллиардов рублей в год. Как отмечают в МТС, количество участников программы зависит от сайтов, который войдут в перечень социально значимых сайтов.

Если он будет включать социальные сети, популярные интернет-ресурсы, то желающих окажется предостаточно.

МТС

Сейчас в перечень включили 371 сайт. В их числе — соцсети, сайты телеканалов и интернет-магазины.

#новости #операторы #tele2 #мтс

18 18 комментариев
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Magisteryode

0

Оруэллом повеяло

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Magisteryode

AttentiveMilk

5

Да нет, экономией ёбанной ред.

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Magisteryode

Кредитный пёс_анон

0

оруэлл оруэллом , а 500 рублей экономии это 500 рублей экономии ред.

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Magisteryode

Рыжий

0

Почему? 

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Леха

2

По оценкам мобильных операторов, проект «доступного интернета» обойдётся им в 150 миллиардов рублей в год

Чет пиздят, откуда там трафика на 150ккк на сайты а-ля госуслуги?

предоставлять услугу нужно только тем абонентам, которые самостоятельно обратились за ней и выразили активное согласие, например, через колл-центр

А подключать всякое дерьмо можно и без активного согласия, это другое 

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Llaren Hlaalo

0

Tele2

Это разве российская компания ?

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Llaren

Кредитный пёс_анон

1

это ростелеком, он выкупил право на бренд на территории РФ
редакция называйте пожалуйста теле2 ростелекомом, вы ж билайн вымпелкомом называете ред.

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Кредитный

Llaren Hlaalo

1

Хм, спасибо. Как-то пропустил мимо ушей.

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Llaren

Немецкий меч

1

Теперь да

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Стандартный бокал

0

Сейчас их ещё сильнее выебут, чтобы не вякали.
Как им папка сказал, так пусть и делают, шавки.

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Маринеску

0

 получение этой услуги гражданином должно являться следствием его осознанных действий

Неосознанно зашел на госуслуги...

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Психический шар

0

абоненты также должны подтвердить своё гражданство

Интернет по паспорту, наконец-то.

Ответить
Психический

Рыжий

0

Лол, он уже давным-давно по паспорту

Ответить
Психический

Леха

0

Always has been, симку легально без паспорта не продадут, к проводному тоже не подключишься 

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Маринеску

0

Вот эти сайты

Перечень отечественных социально значимых…
Приказ Минкомсвязи России № 148 «О проведении эксперимента об оказании гражданам на безвозмездной…
www.adm.nov.ru
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Глубокий Даниль

0

какой кринж))

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Испанский микрофон

0

Ну, в целом я с ними согласен, изначально непонятная инициатива. Власти зачем-то решили устроить банкет за счёт абонентов.

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Испанский

Испанский микрофон

0

Хотя чему я удивляюсь. 

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