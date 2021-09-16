Они хотят, чтобы доступ был только у тех, кто подтвердил гражданство РФ и самостоятельно обратился в колл-центр за предоставлением услуги.

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Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT, МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 просят Минцфиры внести изменения в правила оказания услуг связи по передаче данных. Их подготовили согласно поправкам в закон «О связи», которые предусматривают бесплатный доступ для граждан России к социально значимым сайтам. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Операторы предлагают следующие изменения:

бесплатный доступ не должен работать в роуминге и за рубежом. В том числе, они не хотят предоставлять услугу в национальном роуминге, когда клиент подключается к сети другого оператора в России;

предоставлять услугу нужно только тем абонентам, которые самостоятельно обратились за ней и выразили активное согласие, например, через колл-центр;

абоненты также должны подтвердить своё гражданство через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА);

в бесплатном доступе можно будет отказать, если у клиента есть задолженность больше чем за два месяца.

В «Вымпелкоме» подтвердили, что бесплатный доступ действительно должен быть доступен только гражданам РФ. Оператор добавил, что «для обеспечения качества пользовательского опыта получение этой услуги гражданином должно являться следствием его осознанных действий».

По оценкам мобильных операторов, проект «доступного интернета» обойдётся им в 150 миллиардов рублей в год. Как отмечают в МТС, количество участников программы зависит от сайтов, который войдут в перечень социально значимых сайтов.

Если он будет включать социальные сети, популярные интернет-ресурсы, то желающих окажется предостаточно. МТС