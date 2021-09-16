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Новости
Sasha Shambilova

В Воронежской области мужчина напал на отдел полиции. Один сотрудник ранен Статьи редакции

По данным Baza, он вошёл в здание и взорвал там бомбу.

Фото Baza

Утром 16 сентября мужчина напал на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. В результате стрельбы один полицейский ранен. Об этом сообщает ГУ МВД по Воронежской области.

Как отмечает Baza, мужчина был полностью одет в военную форму и бронежилет. У здания ОМВД он открыл стрельбу из автоматического ружья, после чего проник внутрь отдела полиции. Там он взорвал бомбу, но, по предварительным данным, никто не погиб. О взрыве также сообщает Life Shot.

Полиция просит своих сотрудников быть осторожными, поскольку нападавшему удалось скрыться. По данным Baza, в состояние повышенной боевой готовности привели все отделы в соседних областях, даже в Москве. Также сообщается, что он причастен ещё к трём убийствам.

#новости #регионы #происшествия

4359 просмотров
85 85 комментариев
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85 комментариев
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Четкий самолет

47

Он же в камуфляже был. Поэтому и удалось скрыться. Всегда задаюсь вопросом: почему эта мантия-невидимка находится в свободной продаже ред.

Ответить
Четкий

Sergey Michko

10

это рисунок просто на одежде

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Sergey

Четкий самолет

17
Ответить
Четкий

Иван Прохоров

7

Сейчас можно ещё курьером Яндекс еды одеваться. Никто не обращает внимание и везде пропускают. Хоть в суд, хоть сквозь огороженный полицией участок на митинге. Комплект с термокорзиной этой 3.5 стоит на авито

Ответить
Четкий

Rmn Rmn

3

Что-то я не вижу, чтобы она была в свободной продаже

Ответить
Rmn

Четкий самолет

7

Мне по цвету центральный набор больше нравится.

Ответить

Четкий самолет

39

Пока власти блокируют онлайн-документы для недопущения дестабилизации государства, люди в военной форме и с автоматическим оружием беспрепятственно проникают в стратегические пункты, взрывают их и успешно скрываются.

Это не низкопробный болливудский боевик. Это Россия сегодня

Ответить
Четкий

Равнодушный рубин

18

можно мем короче переделать 

- здесь есть полицейский? 
- да, я блокирую гугл.докс
- да, я ловлю детей на митинге
- да, я хожу собираю штрафы по компаниям 

Ответить
Равнодушный

Владислав

20

Done

Ответить
Владисл…

Четкий самолет

6

Не хватает того, который бьет с ноги в живот пенсионерок

Ответить
Четкий

Владислав

9

Он не смог прийти, у него перелом ноги

Ответить
Равнодушный

MrZlydnya

0

- красиво.

Ответить
Четкий

Равнодушный рубин

9

ебать у него экипировка, как у спецназа НАТО

Ответить
Равнодушный

Равнодушный

0

вчера беларуский пограничный знак, сегодня полицейский участок под Воронежем, что завтра???? ВЫБОРЫ???? ред.

Ответить
Равноду…

Четкий самолет

3

А как же множественные аплодисменты газа в последние недели ?

Ответить
Равноду…

Рыжий

0

Так вот почему Путин ушёл на карантин...

Ответить
Рыжий

Четкий самолет

0

Думаешь, это Путин подорвал участок полиции?

Ответить
Четкий

Равнодушный

2

думаю какой-то герой Русской весны, иначе зачем это все? 

Ответить
Равноду…

Равнодушный

2

ладно, не думаю, надеюсь 

Ответить
Четкий

Нижний интернет

1

Это потому что недостаточно сайтов еще заблокировано! Скоро все исправят. 

Ответить
Четкий

Имя Фамилия

1

Нет времени спасать людей, когда власть в опасности!

Ответить

Жабка

10

Взорвал полицейский участок и скрылся, фига там боевик разворачивается. Я думал скрыться после такого нереально

Ответить
Жабка

Марк Захаров

67

Ну это не школьников на митингах пиздить, тут нужны навыки посерьезнее.

Ответить
Жабка

Четкий самолет

19

Ну это же не школьник на митинге. Его обязательно поймают, если он вдруг решит заявиться на митинг!

Ответить
Четкий

Al

3

Или напишет "Навальный" 

Ответить
Al

Четкий самолет

2

Это вообще гарантированный срок

Ответить
Четкий

Неизвестный

1

Как поймают, найдут у него приложение "Навальный" в телефоне.

Ответить
Жабка

Михаил Дрынкин

11

LEAVEMEALONE

Ответить
Жабка

Маринеску

2

Хайвмайнд

Ответить
Маринеску

Четкий самолет

12

Мы не успели согласовать комментарии и разнести их по времени и разным сайтам. Мы внесём корректировки в алгоритм работы. Спасибо за сигнал и за то что пользуетесь нашим сайтом

Ответить
Четкий

Равнодушный

3

обрати внимание, произошла историческая хуйня, эффект Зоибаны - НЕ РАБОТАЕТ

Ответить
Равноду…

Четкий самолет

0

Да у меня очевидно хуевее коммент

Ответить
Четкий

Равнодушный

0

раньше тебе это никогда не мешало 

Ответить
Равноду…

Четкий самолет

2

Ну я стараюсь при возможности не постить наиболее очевидные шутки. А лучше всего заходят именно они

Ответить
Маринеску

некипишуй

0

Лол

Ответить
Жабка

Имя Фамилия

0

В ГТА на изи это делал.

Ответить

AZP

20

Один сотрудник ранен

А люди пострадали?

Ответить
AZP

Рядовой историк

10

Если только от действий полиции.

Ответить

Руденко Сергей

12

Нужно больше металлодетекторов в метро!

Ответить
Руденко

Антон Пострунин

14

Ага, воронежское метро в опасности!

Ответить
Антон

AZP

2

Лискинское

Ответить
Антон

Kirill Semin

0

На ЖД/автовокзалах

Ответить
Руденко

Kir Kirsky

1

Вот была бы в отделении система распознавания лиц!

Ответить

Рыжий

7

Про солдата НАТО уже шутили? 

Ответить
Рыжий

Антон Пострунин

2

Вполне возможно это солдат ДНР…

Ответить
Рыжий

alexferman

1

Нет

Ответить

Почетный магнит

7

Просто его еще не признали иноагентом

Ответить

Алексей Егоров

6

Он словно главный герой какого-то боевика. ред.

Ответить
Алексей

Равнодушный рубин

1

@рембо джекичан  вылазь сука 

Ответить
Алексей

Виктор Огай

0

Джон Рэмбо жи.

Ответить
Виктор

Дежурный месяц

0

Есть

Ответить
Алексей

Сергей Лукин

0

Нет, он - долбоёб. Чего он хотел добиться этим мини-террактом?

Ответить
Сергей

Сергей

0

подставное театральное шоу для нас

Ответить
Сергей

Владимир Чуркин

0

Убитая семья - тоже театр? Поехали кукухой уже

Ответить
Сергей

Ivan Boldyrev

0

Психологической разрядки. 

Ответить

Evgeniy Andruhov

5

Вежливые люди возвращаются домой.

Ответить
Evgeniy

Четкий самолет

2

Вежливо подорвал полицейский участок. Там ещё где-то должна быть его фотка с котом рядом

Ответить

NavaGava

5
Ответить
NavaGava

Федя Прозоров

0

Вот и солдат нато

Ответить

Закомплексованная Душа

3

Мужчина, которого подозревают в нападении на отдел полиции в Лисках, причастен ещё к трём убийствам.

По предварительным данным, в селении Каменка, уже после «визита» в Лиски, он убил троих человек – женщину и двоих детей, после чего скрылся с места преступления.

Ответить
Закомплексованн…

Рыжий

4

Ебать он дикий. Интересно, как связано нападение на полицейский участок с убийством этим 

Ответить
Рыжий

Рядовой историк

10

Искал тех, кто гугл доки заблокировал.

Ответить
Рыжий

Равнодушный

4

сыграл на опережение, чтобы не было качественного расследования 

Ответить
Закомплексованн…

Ivan Boldyrev

0

Точно Терминатор III. 

Ответить

Коммунальный танк88

3

а опасен ты и твой текст в гуглдоках ред.

Ответить

Методический блик

2

Это американский солдат, который последний был в Афганистане   ред.

Ответить
Методический

Четкий самолет

2

Выключил свет

Ответить

Алексей Штейн

2

ситуация страшная. от имени народа РФ прошу наделить нашего верховного главнокомандующего исключительными права и ввести чс, запретив проводить выборы

Ответить

Нижний интернет

1

Произошел хлопок устройства-хлопушки. В результате хлопка никто не пострадал. 

Ответить

Нехороший волк

0

Он это сделал, потому что очень не доволен работой МВД. А теперь они начали хоть что-то делать!

Ответить
Нехороший

Четкий самолет

1

Они заняты более важными вещами. Нужно ходить по квартирам по украденной базе УГ

Ответить
Четкий

Нехороший волк

2

Если раньше они это делали без бронежилетов, то сейчас будут с ними

Ответить
Нехорош…

Четкий самолет

3

Полный комплект маски-шоу будут теперь заказывать вместо одного участкового

Ответить
Четкий

Нехороший волк

0

Вот-вот, все работать будут, а то обленились, дармоеды

Ответить

Alexander Irzack

0

Похоже в Воронеже крестный ход нужен срочно 

Ответить

alexferman

0

Хахаха

Ответить

NavaGava

0

@Sasha Shambilova ред.

Baza
Мужчина, которого подозревают в нападении на отдел полиции в Лисках, причастен ещё к трём убийствам.

По предварительным данным, в селении Каменка, уже после «визита» в Лиски, он убил троих человек – женщину и двоих детей, после чего скрылся с места преступления.
Ответить

Andrey Utrysko

0

Это Уве Болл снимает третью часть Rampage.

Ответить

Николай Вакуленко

0

Засядет где нибудь, будет отстреливаться, спецназ гранатомётами его выкурит.

Ответить

Отдаленный корабль

0

это боча был

Ответить

Зоибана Вафля

0

Орлов, ты это успокойся.

Ответить

Элджей Сартов

0
Ответить

Макс Романенко

0

Как бы этот тип в мечеть не заехал с такой амуницией 

Ответить

Сергей Сергеич

0

Ну теперь точно ёпнут по Воронежу.

Ответить

Dear Mr. President

0

взорвал Воронеж

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