По данным Baza, он вошёл в здание и взорвал там бомбу.

Фото Baza

Утром 16 сентября мужчина напал на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. В результате стрельбы один полицейский ранен. Об этом сообщает ГУ МВД по Воронежской области.

Как отмечает Baza, мужчина был полностью одет в военную форму и бронежилет. У здания ОМВД он открыл стрельбу из автоматического ружья, после чего проник внутрь отдела полиции. Там он взорвал бомбу, но, по предварительным данным, никто не погиб. О взрыве также сообщает Life Shot.

Полиция просит своих сотрудников быть осторожными, поскольку нападавшему удалось скрыться. По данным Baza, в состояние повышенной боевой готовности привели все отделы в соседних областях, даже в Москве. Также сообщается, что он причастен ещё к трём убийствам.