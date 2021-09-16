В Воронежской области мужчина напал на отдел полиции. Один сотрудник ранен Статьи редакции
По данным Baza, он вошёл в здание и взорвал там бомбу.
Утром 16 сентября мужчина напал на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. В результате стрельбы один полицейский ранен. Об этом сообщает ГУ МВД по Воронежской области.
Как отмечает Baza, мужчина был полностью одет в военную форму и бронежилет. У здания ОМВД он открыл стрельбу из автоматического ружья, после чего проник внутрь отдела полиции. Там он взорвал бомбу, но, по предварительным данным, никто не погиб. О взрыве также сообщает Life Shot.
Полиция просит своих сотрудников быть осторожными, поскольку нападавшему удалось скрыться. По данным Baza, в состояние повышенной боевой готовности привели все отделы в соседних областях, даже в Москве. Также сообщается, что он причастен ещё к трём убийствам.
это рисунок просто на одежде
Сейчас можно ещё курьером Яндекс еды одеваться. Никто не обращает внимание и везде пропускают. Хоть в суд, хоть сквозь огороженный полицией участок на митинге. Комплект с термокорзиной этой 3.5 стоит на авито
можно мем короче переделать
- здесь есть полицейский?
- да, я блокирую гугл.докс
- да, я ловлю детей на митинге
- да, я хожу собираю штрафы по компаниям
Done
ебать у него экипировка, как у спецназа НАТО
вчера беларуский пограничный знак, сегодня полицейский участок под Воронежем, что завтра???? ВЫБОРЫ???? ред.
Взорвал полицейский участок и скрылся, фига там боевик разворачивается. Я думал скрыться после такого нереально
Ну это же не школьник на митинге. Его обязательно поймают, если он вдруг решит заявиться на митинг!
Мы не успели согласовать комментарии и разнести их по времени и разным сайтам. Мы внесём корректировки в алгоритм работы. Спасибо за сигнал и за то что пользуетесь нашим сайтом
обрати внимание, произошла историческая хуйня, эффект Зоибаны - НЕ РАБОТАЕТ
Один сотрудник ранен
А люди пострадали?
Нужно больше металлодетекторов в метро!
Ага, воронежское метро в опасности!
Про солдата НАТО уже шутили?
Он словно главный герой какого-то боевика. ред.
Джон Рэмбо жи.
Нет, он - долбоёб. Чего он хотел добиться этим мини-террактом?
Вежливые люди возвращаются домой.
Вежливо подорвал полицейский участок. Там ещё где-то должна быть его фотка с котом рядом
Мужчина, которого подозревают в нападении на отдел полиции в Лисках, причастен ещё к трём убийствам.
По предварительным данным, в селении Каменка, уже после «визита» в Лиски, он убил троих человек – женщину и двоих детей, после чего скрылся с места преступления.
Ебать он дикий. Интересно, как связано нападение на полицейский участок с убийством этим
ситуация страшная. от имени народа РФ прошу наделить нашего верховного главнокомандующего исключительными права и ввести чс, запретив проводить выборы
Они заняты более важными вещами. Нужно ходить по квартирам по украденной базе УГ
@Sasha Shambilova ред.
По предварительным данным, в селении Каменка, уже после «визита» в Лиски, он убил троих человек – женщину и двоих детей, после чего скрылся с места преступления.