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Новости
Артём Мазанов

В США крупнейший в мире посредник в распространении детской порнографии получил 27 лет тюрьмы Статьи редакции

В 2008 году он основал Freedom Hosting, который обеспечивал работу около 20% сайтов в даркнете. В 2011 и 2017 годах Anonymous атаковали размещённые на хостинге сайты.

25 25 комментариев
2509 просмотров
Эрик Оуэн Маркес

Американский суд приговорил к 27 годам лишения свободы 36-летнего ирландца Эрика Оуэна Маркеса, которого ФБР называет крупнейшим посредником в распространении детской порнографии во всем мире. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

В решении суда говорится, что хостинг Маркеса поддерживал более 200-х сайтов в даркнете. По версии следствия, на них размещались «миллионы изображений», около двух миллионов из которых правоохранительные органы раньше не видели.

ФБР рассказало, что в 2012-2013 годах специальные агенты и другие сотрудники скачали с сайтов более миллиона файлов и изучили их. На значительной части фотографий была детская порнография, на других было запечатлено насилие над младенцами, включая рабство и унижение. Утверждается, что за пятилетний период Маркес заработал 1,15 миллиона евро.

Маркеса арестовали в Ирландии в 2013 году. Судья заявил, что его действия сравнимы с преступлениями, которые совершают наркобароны. Маркес признал вину. «Я разрушил свою репутацию и репутацию моей семьи. Пожалуйста, дайте мне второй шанс», — заявил он на заседании.

В 2011 году хакеры Anonymous атаковали сайты с детской порнографией, которые размещались на Freedom Hosting. Они в том числе заблокировали деятельность Lolita City — одного из крупнейших сайтов, содержащего на тот момент более 100 гигабайтов детской порнографии

В 2017 году хакеры заявили о взломе более 10 тысяч сайтов, размещённых на Freedom Hosting. Согласно размещённому ими объявлению на взломанных ресурсах, хотя провайдер и провозглашает «политику нулевой терпимости к детской порнографии», более половины изученных сайтов содержали откровенный контент с участием несовершеннолетних.

#новости #сша #право #даркнет

25 25 комментариев
12
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25 комментариев
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Владислав Микк

27

около двух миллионов из которых правоохранительные органы раньше не видели

Хехе)

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Владислав

Испанский микрофон

0
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Испанский

Владислав Микк

0

отвернись

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Владисл…

Испанский

0
Ответить
Испанск…

Владислав Микк

0

а у него нос похож на член

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Владисл…

Испанский

0
Ответить
Испанск…

Владислав Микк

2
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Владисл…

Испанский

0

Вот и поговорили.

Ответить

Блаженный космос

1

около двух миллионов из которых правоохранительные органы раньше не видели и не обфапали

Ответить
Блаженный

Мокрый Влад

10

Поделятся с Apple

Ответить

Ганс Крот

2

Тем временем imgsrc.ru даже не пытаются блокировать Роскомпозором

Ответить
Ганс

Любой якорь

1

Ну возьми да напиши заявление, раз он тебе покоя не даёт

Ответить
Любой

Ганс Крот

0

Нет, ты

Ответить

Испанский микрофон

1

за пятилетний период Маркес заработал 1,15 миллиона евро

Чёт мало, не всё нашли похоже. 

Ответить
Испанский

Тайлер Дерден

0

Так он скорее всего за идею, а не за деньги, вот что жутко...

Ответить
Тайлер

Любой якорь

0

Что жуткого?

Ответить
Любой

марат котляров

2

Не за деньги

Ответить

Mario Puzo

1

"хостинг Маркеса поддерживал более 200-х сайтов" - более двухсотых сайтов?

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

0

ещё одно подтверждение, что Tor — это дырка 

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Vadim

Владислав Микк

1

тор это бог

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Vadim

Сознательный франт

0

Зопрятить? 

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Exorcist

0

ну скоро выйдет

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Gregory

0

Насколько знаю, владельцы сайтов по американскому закону не несут ответственность за размещенные пользователями материалы. С хостингами так не работает что ли? ред.

Ответить
Gregory

Masha Kovalyova

0

За ЦП несет ответственность, с момента, как ему стало (или должно было стать) известно о наличии такого контента на его сервере.

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Masha

Замечательный

0

Ну и скажет, да выделял место для хостинга.
Что за контент был - знать не знаю, не заглядывал.
У меня хостилось более 200 сайтов, просто даже если бы и хотел посмотреть, что там, физически не смог бы.

И что, съедет с темы сидения на бутылке, сколько там, 27 лет?

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