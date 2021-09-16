В 2008 году он основал Freedom Hosting, который обеспечивал работу около 20% сайтов в даркнете. В 2011 и 2017 годах Anonymous атаковали размещённые на хостинге сайты.

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Эрик Оуэн Маркес

Американский суд приговорил к 27 годам лишения свободы 36-летнего ирландца Эрика Оуэна Маркеса, которого ФБР называет крупнейшим посредником в распространении детской порнографии во всем мире. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

В решении суда говорится, что хостинг Маркеса поддерживал более 200-х сайтов в даркнете. По версии следствия, на них размещались «миллионы изображений», около двух миллионов из которых правоохранительные органы раньше не видели.

ФБР рассказало, что в 2012-2013 годах специальные агенты и другие сотрудники скачали с сайтов более миллиона файлов и изучили их. На значительной части фотографий была детская порнография, на других было запечатлено насилие над младенцами, включая рабство и унижение. Утверждается, что за пятилетний период Маркес заработал 1,15 миллиона евро.

Маркеса арестовали в Ирландии в 2013 году. Судья заявил, что его действия сравнимы с преступлениями, которые совершают наркобароны. Маркес признал вину. «Я разрушил свою репутацию и репутацию моей семьи. Пожалуйста, дайте мне второй шанс», — заявил он на заседании.

В 2011 году хакеры Anonymous атаковали сайты с детской порнографией, которые размещались на Freedom Hosting. Они в том числе заблокировали деятельность Lolita City — одного из крупнейших сайтов, содержащего на тот момент более 100 гигабайтов детской порнографии