В США крупнейший в мире посредник в распространении детской порнографии получил 27 лет тюрьмы Статьи редакции
В 2008 году он основал Freedom Hosting, который обеспечивал работу около 20% сайтов в даркнете. В 2011 и 2017 годах Anonymous атаковали размещённые на хостинге сайты.
Американский суд приговорил к 27 годам лишения свободы 36-летнего ирландца Эрика Оуэна Маркеса, которого ФБР называет крупнейшим посредником в распространении детской порнографии во всем мире. Об этом сообщается на сайте Минюста США.
В решении суда говорится, что хостинг Маркеса поддерживал более 200-х сайтов в даркнете. По версии следствия, на них размещались «миллионы изображений», около двух миллионов из которых правоохранительные органы раньше не видели.
ФБР рассказало, что в 2012-2013 годах специальные агенты и другие сотрудники скачали с сайтов более миллиона файлов и изучили их. На значительной части фотографий была детская порнография, на других было запечатлено насилие над младенцами, включая рабство и унижение. Утверждается, что за пятилетний период Маркес заработал 1,15 миллиона евро.
Маркеса арестовали в Ирландии в 2013 году. Судья заявил, что его действия сравнимы с преступлениями, которые совершают наркобароны. Маркес признал вину. «Я разрушил свою репутацию и репутацию моей семьи. Пожалуйста, дайте мне второй шанс», — заявил он на заседании.
В 2011 году хакеры Anonymous атаковали сайты с детской порнографией, которые размещались на Freedom Hosting. Они в том числе заблокировали деятельность Lolita City — одного из крупнейших сайтов, содержащего на тот момент более 100 гигабайтов детской порнографии
В 2017 году хакеры заявили о взломе более 10 тысяч сайтов, размещённых на Freedom Hosting. Согласно размещённому ими объявлению на взломанных ресурсах, хотя провайдер и провозглашает «политику нулевой терпимости к детской порнографии», более половины изученных сайтов содержали откровенный контент с участием несовершеннолетних.
около двух миллионов из которых правоохранительные органы раньше не видели
Хехе)
отвернись
а у него нос похож на член
Тем временем imgsrc.ru даже не пытаются блокировать Роскомпозором
Так он скорее всего за идею, а не за деньги, вот что жутко...
ещё одно подтверждение, что Tor — это дырка
Насколько знаю, владельцы сайтов по американскому закону не несут ответственность за размещенные пользователями материалы. С хостингами так не работает что ли? ред.
За ЦП несет ответственность, с момента, как ему стало (или должно было стать) известно о наличии такого контента на его сервере.
Ну и скажет, да выделял место для хостинга.
Что за контент был - знать не знаю, не заглядывал.
У меня хостилось более 200 сайтов, просто даже если бы и хотел посмотреть, что там, физически не смог бы.
И что, съедет с темы сидения на бутылке, сколько там, 27 лет?