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Новости
Sasha Shambilova

Собаку Еву, которую потеряли в аэропорту Домодедово, нашли. Она вышла на запах хозяйки Статьи редакции

Екатерина Безрученко сама прибыла на территорию аэропорта, чтобы поймать питомца. Вместе с кинологами они решили положить её толстовку в место, где в последний раз видели Еву.

36 36 комментариев
4067 просмотров
Фото из инстаграма Екатерины Безрученко

Сотрудникам аэропорта Домодедово удалось поймать собаку Еву, которая сбежала из переноски при погрузке 10 сентября. Она вышла на запах хозяйки к оставленной толстовке. Об этом сообщила владелица питомца Екатерина Безрученко в инстаграме.

Малышку накормили и погуляли, она успокоилась и чувствует себя хорошо! Надеюсь, всё будет отлично и сегодня мы воссоединимся всей семьёй!

Екатерина Безрученко
хозяйка собаки

15 сентября Безрученко прибыла в аэропорт Домодедово, чтобы присоединиться к поискам животного. По её словам, во время побега у Евы появились «определённые точки, где она находилась часто», но поймать собаку так и не удавалось. Из-за этого хозяйка Евы и кинологи решили поставить будки в этих местах, а в одном из них оставили толстовку Безрученко.

Ева сбежала из переноски при погрузке 10 сентября. Безрученко вместе с мужем и дочерью летела из Москвы в Симферополь, но по прибытии они не смогли дождаться выдачи питомца. Затем им сообщили, что собаки не было на борту.

Представители S7 заявили, что собака вскрыла переноску и сбежала, рассказала Безрученко. Поиски питомца на территории аэродрома в 1300 гектар продолжались шесть дней.

#новости #животные

36 36 комментариев
61
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36 комментариев
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stikerman

68
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Дмитрий Тимофеев

11

Собаку Еву, которую потеряли в аэропорту Домодедово, нашли в шаурме

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Дмитрий

Александр Лукашенко

27
Ответить

Neketa Fo

19

Аэрофлоту надо поучится у Домодедово как реагировать на происшествия с животными.

Ответить
Neketa

AZP

0

Аэрофлот - авиакомпания. Домодедово - аэропорт.

Ответить

аятомат

9
Ответить

Трансгендолёт

7

А чо там с переноской? Ее сломали или у кого-то руки кривые не смогли нормально закрыть ее?

Ответить
Трансгендолёт

Neketa Fo

0

Собака вполне сама могла разгрызть. У знакомых тоже пёс раскурочил переноску во время перелёта.

Ответить
Neketa

Трансгендолёт

9

Я, собственно, вот почему спросил

Ответить
Трансге…

Neketa Fo

–1

Ну вот у друзей тоже мелкая шиба, а со страху всю клетку разнесла. Было же видео с камер наблюдения как собака сьебывается

Ответить
Neketa

Александр

11

Блять, ты читать что ли не умеешь. Почему переноску не возвращают, люди спрашивают.

Ответить
Алексан…

Neketa Fo

0

Не видел, я только цитату прочёл

Ответить
Neketa

Задумчивой Кот

0

Тебе еще в прошлом посте все разжевали про то что перевозчик гасится и переноску не отдает 

Ответить
Neketa

Никита Жуковский

2

В инсте хозяйки она выкладывала переноску, на ней также был замок, вряд ли собака смогла бы открыть замок в переноске

Ответить
Трансгендолёт

супрематизм 2.0

3

Но переноску мы вам не покажем, верьте на слово.

Ответить
Трансгендолёт

топ

1

- Вы моего Моню из реки вытащили?
- Да!
- А шапочка где?

Ответить
топ

Задумчивой Кот

1

То есть искать и наказывать еблана который Маню в эту реку закинул мы не будем? 

Ответить

Михаил Зинчук

–9

блять столько вопросов у меня. Она ТАК ПЕРЕЖИВАЛА за собаку, что приехала искать её только на шестой день???

Ответить
Михаил

Алексей Клыков

13

ее как бы не пускали на территорию аэропорта для поисков, как и добровольцев. это режимный объект считается, недавно об этом была новость

Ответить
Алексей

Михаил Зинчук

–7

Ага, только у хозяйки пост 12 часов назад, где написано «сегодня я ПРИЛЕТЕЛА на поиски», а группу поиска пустили 2 дня назад.

Ответить
Михаил

Сергей Сергеич

5

Ты че доебался? Порадуйся лучше за собачку.

Ответить
Сергей

Задумчивой Кот

0

Ну как минимум читает он явно  трудом 

Ответить

1 Ev

4

Слава богу 🙏 всю неделю только об этом и думал..

Ответить

Люц Шнайдер

4

Запах женщины

Ответить

Коммунальный танк88

1

все это конечно мило, но не забывайте, что хозяева летели в крым

Ответить
Коммунальный

Маринеску

1

Крым с большой буквы, если что.

Ответить
Коммунальный

Кирилл Вселенский

1

Собака не хотела санкций украины

Ответить
Коммунальный

Люц Шнайдер

0

Ну летели и летели. Почему тебя это беспокоит?

Ответить

Михаил Рыбаков

0

Зашел сюда, чтобы спросить кто такая Екатерина Безрученко и чем знаменита собака Ева

Ответить
Михаил

Маринеску

10

Екатерина Безрученко - хозяйка собаки Евы.
Собака Ева - знаменита тем, что потерялась в аэропорту.
Ваш К.О.

Ответить

Дима Анонимный

2

Ева, я искала тебя.

Ответить

Блаженный космос

0

Рыбку почуяла

Ответить

Анастасия Кузьмина

1

Ну хоть какие-то хорошие новости! 

Ответить

Morgan

0

Хороший пиар для аэропорта.

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Замечательный месяц

0

Пожалуй, лучшая новость за сегодня.
И не связана с политикой никак.

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Анатолий Камов

0

История для сериала на Первом.

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