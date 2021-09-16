Собаку Еву, которую потеряли в аэропорту Домодедово, нашли. Она вышла на запах хозяйки Статьи редакции
Екатерина Безрученко сама прибыла на территорию аэропорта, чтобы поймать питомца. Вместе с кинологами они решили положить её толстовку в место, где в последний раз видели Еву.
Сотрудникам аэропорта Домодедово удалось поймать собаку Еву, которая сбежала из переноски при погрузке 10 сентября. Она вышла на запах хозяйки к оставленной толстовке. Об этом сообщила владелица питомца Екатерина Безрученко в инстаграме.
15 сентября Безрученко прибыла в аэропорт Домодедово, чтобы присоединиться к поискам животного. По её словам, во время побега у Евы появились «определённые точки, где она находилась часто», но поймать собаку так и не удавалось. Из-за этого хозяйка Евы и кинологи решили поставить будки в этих местах, а в одном из них оставили толстовку Безрученко.
Ева сбежала из переноски при погрузке 10 сентября. Безрученко вместе с мужем и дочерью летела из Москвы в Симферополь, но по прибытии они не смогли дождаться выдачи питомца. Затем им сообщили, что собаки не было на борту.
Представители S7 заявили, что собака вскрыла переноску и сбежала, рассказала Безрученко. Поиски питомца на территории аэродрома в 1300 гектар продолжались шесть дней.
Собаку Еву, которую потеряли в аэропорту Домодедово, нашли в шаурме
Аэрофлоту надо поучится у Домодедово как реагировать на происшествия с животными.
А чо там с переноской? Ее сломали или у кого-то руки кривые не смогли нормально закрыть ее?
Собака вполне сама могла разгрызть. У знакомых тоже пёс раскурочил переноску во время перелёта.
Я, собственно, вот почему спросил
Тебе еще в прошлом посте все разжевали про то что перевозчик гасится и переноску не отдает
В инсте хозяйки она выкладывала переноску, на ней также был замок, вряд ли собака смогла бы открыть замок в переноске
- Вы моего Моню из реки вытащили?
- Да!
- А шапочка где?
То есть искать и наказывать еблана который Маню в эту реку закинул мы не будем?
блять столько вопросов у меня. Она ТАК ПЕРЕЖИВАЛА за собаку, что приехала искать её только на шестой день???
ее как бы не пускали на территорию аэропорта для поисков, как и добровольцев. это режимный объект считается, недавно об этом была новость
Ага, только у хозяйки пост 12 часов назад, где написано «сегодня я ПРИЛЕТЕЛА на поиски», а группу поиска пустили 2 дня назад.
Ты че доебался? Порадуйся лучше за собачку.
Зашел сюда, чтобы спросить кто такая Екатерина Безрученко и чем знаменита собака Ева