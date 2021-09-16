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Новости
Артём Мазанов

Суд приостановил распоряжение МВД о «нежелательности» пребывания Идрака Мирзализаде в России Статьи редакции

Он может вернуться в Россию до вступления решения суда в законную силу.

39 39 комментариев
3874 просмотров
Идрак Мирзализаде Кадр из репортажа «Редакции»

Замоскворецкий суд Москвы приостановил действие распоряжения МВД о нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде в России до вступления решения суда в законную силу. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Он уточнил, что следующее заседание суда назначили на 5 октября. Комик может находиться в России, пока суд рассматривает его иск с требованием отменить для него запрет на въезд.

30 августа МВД признало «пожизненно нежелательным» пребывание Мирзализаде в России. По версии ведомства, на шоу «Разгоны» комик допустил выражения, «возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». Мирзализаде покинул Россию до того, как его пребывание признали «нежелательным».

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Поводом для возбуждения против Мирзализаде административного дела стал фрагмент выступления в шоу «Разгоны» в марте. Там он рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры. Он рассказал, что однажды вышел в подъезд, чтобы выкинуть матрас, который был «весь в говне». «Предыдущие квартиросъёмщики были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — пошутил стендапер. В августе комика арестовали на 10 суток.

#новости #право

39 39 комментариев
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27
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39 комментариев
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Испанский микрофон

55

Он может вернуться в Россию

И сесть. 

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Испанский

Испанский микрофон

25
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Испанский

Плотный

14

Ну а хули нет?

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Плотный

Испанский

24

Всё так.

Ответить
Испанский

Михаил Ч

4

на матрас

Ответить
Испанский

Михан

0

...на бутылку

Ответить

allah213

4

А у него типа есть ещё желание вернуться в Россию?

Ответить
allah213

Nick Parallelogram

23

Может желания и нет, но кушать хочется

Ответить
allah213

Трансгендолёт

5

Ну а зачем тогда он в суд пошел?

Ответить
Трансгендолёт

Nick Rosenberg

8

Российский суд шлет нахуй, идешь в ЕСПЧ, получаешь 10к евро компенсации.

Ответить
Nick

Грэм Грэмский

0

Суд решил поступить иначе
Многоходовочка

Ответить
allah213

Старательный алмаз

1

ну кушать то хочется

Ответить

Последний звук

3

Он может вернуться в Россию

Выбирай, и возвращайся

Ответить

Коммунальный кот

3

вернуться в Россию до вступления решения суда в законную силу

А потом снова выгонят. Ну шутка же, понимаете 

Ответить

Сергей Сергеич

0

Может, но нахуа. Суки, надо же до столба доебаться.

Ответить
Сергей

Верен Дар

7

Чувак, это же шутка, остынь)

Ответить
Верен

Сергей Сергеич

0

Чего? Где шутка, кто, ты о чем? Почему тебе плюсы ставят?

Ответить
Сергей

Рыжий

1

МВД пошутил же. А вы не поняли, ха-ха!

Ответить
Рыжий

Сергей Сергеич

1

Вот это постирония.

Ответить
Верен

Рыжий

0

. ред.

Ответить
Сергей

Любой якорь

6

но нахуа

Потому что он нигде больше нахуй не упал со своей говнокомедией, придётся ебашить чушки на зоводе, вместо рекламных интеграций на ютабчике.

Ответить
Любой

Михаил

0

Таки рекламные интеграции на ютабчики он может делать из любого новозажопинска в странсхуински , главное только что бы тернет был 

Ответить
Михаил

Противный завод

0

Нет концертов и всех этих их комедиклаб передач на ютубе - про него инстантно забудут, и никто не будет приходить за интеграциями

Ответить

Блаженный космос

2

Что ж ты, фраер, сдал назад

Ответить

Алексей Токмолаев

2

Решат по результатам выборов

Ответить

Равнодушный рубин

0

Что это значит? 

Ответить
Равнодушный

Sergey Michko

3

как минимум что суд принял аппеляцию (или жалобу) в рассмотрение

Ответить
Sergey

Равнодушный

1

а с матрасом что в итоге будет? 

Ответить
Равноду…

Sergey Michko

2

по амнистии выпустят

Ответить
Равноду…

Bad Mother

2

обосрут, как это принято у русских

Ответить
Равноду…

AZP

0

Шендеровичу отдадут ред.

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Оттепель

Ответить
Marhal_New

Образованный кофе

0

Замах 

Ответить

Head Hunter

1

Ну хоть немного хороших новостей, отлично 

Ответить

Дмитрий Тимофеев

1

ну хоть кому-то приглянулся обосраный матрас

Ответить

Андрей Охапкин

1

Идрак, вернись, мы всё простим!

Ответить

топ

0

То есть матрас-таки понравился

Ответить
топ

Рыжий

0

Деньги не пахнут

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Иван Дмитриев

0

комик

Уссывался так, что обоссал матрас

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