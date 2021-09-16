Суд приостановил распоряжение МВД о «нежелательности» пребывания Идрака Мирзализаде в России Статьи редакции
Он может вернуться в Россию до вступления решения суда в законную силу.
Замоскворецкий суд Москвы приостановил действие распоряжения МВД о нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде в России до вступления решения суда в законную силу. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Он уточнил, что следующее заседание суда назначили на 5 октября. Комик может находиться в России, пока суд рассматривает его иск с требованием отменить для него запрет на въезд.
30 августа МВД признало «пожизненно нежелательным» пребывание Мирзализаде в России. По версии ведомства, на шоу «Разгоны» комик допустил выражения, «возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». Мирзализаде покинул Россию до того, как его пребывание признали «нежелательным».
Поводом для возбуждения против Мирзализаде административного дела стал фрагмент выступления в шоу «Разгоны» в марте. Там он рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры. Он рассказал, что однажды вышел в подъезд, чтобы выкинуть матрас, который был «весь в говне». «Предыдущие квартиросъёмщики были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — пошутил стендапер. В августе комика арестовали на 10 суток.
А у него типа есть ещё желание вернуться в Россию?
Ну а зачем тогда он в суд пошел?
Российский суд шлет нахуй, идешь в ЕСПЧ, получаешь 10к евро компенсации.
Может, но нахуа. Суки, надо же до столба доебаться.
Чего? Где шутка, кто, ты о чем? Почему тебе плюсы ставят?
но нахуа
Потому что он нигде больше нахуй не упал со своей говнокомедией, придётся ебашить чушки на зоводе, вместо рекламных интеграций на ютабчике.
как минимум что суд принял аппеляцию (или жалобу) в рассмотрение
а с матрасом что в итоге будет?
Оттепель