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Новости
Sasha Shambilova

СК возбудил дело о склонении к беспорядкам во время думских выборов через телеграм Статьи редакции

По данным следствия, 11 человек создали «сеть телеграм-каналов», где призывали к насилию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 11 человек по статье «Склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках». На сайте СК сообщается, что они агитировали за насильственные действия в дни голосования с 17 по 20 сентября в «сети телеграм-каналов». Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Следствие установило, что в видеороликах были призывы к массовым беспорядкам, адресованные неопределенному кругу лиц. Фигурантам предъявят обвинение и будут ходатайствовать о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Среди фигурантов указан активист и основатель телеграм-канала «Что делать» Дмитрий Чебанов. 5 сентября его задержали за попытку повесить плакат с лозунгом против режима Владимира Путина на здании Центрального детского магазина в Москве.

1 августа Чебанов анонсировал всероссийскую акцию «без криминальных составляющих, но дерзкую по своей сути». Её суть сообщалась только участникам. 5 сентября в телеграм-канале появились видео, где жители разных городов зажигают файеры в публичных местах. Также он призывал людей «объединиться» и выйти на улицы 18 сентября.

#новости #задержания

5132 просмотров
51 51 комментарий
27
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Александр Лукашенко

95

Выборы которые мы заслужили

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Александр

Владимир Филатов

10

ты его и создал

Ответить
Владимир

Александр

5

Нет ты

Ответить
Алексан…

Владимир Филатов

0

я не в РБ

Ответить
Владимир

Александр

0

Я тоже

Ответить
Алексан…

Владимир Филатов

2

ну как нет, ты же власть удерживаешь там

Ответить
Владимир

Александр

2

Дед, таблетки прими

Ответить
Алексан…

Владимир

3

это ты прими, совсем память потерял

Ответить
Владимир

Александр

0
Ответить
Алексан…

Нравственный

1

Тогда почему тебя зовут Александр Лукашенко?

Ответить
Нравств…

Александр

0

А тебя почему зовут Евгений Смирнов?

Ответить
Алексан…

Нравственн

0

Потому что живу не в РБ

Ответить
Нравств…

Александр

0

Вот и меня зовут так, потому что живу не в РБ

Ответить
Алексан…

Финансовый

0

Не пизди 

Ответить
Финансо…

Александр

0

И чё это

Ответить
Алексан…

Владимир

0

Вообще-то его зовут Evgeniy Smirnov

Ответить
Александр

Дмитрий Тимофеев

0

я его директор

Ответить

Испанский микрофон

34

Склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках

По УГ голосовать призывал что ли?

Ответить
Испанский

Трансгендолёт

36

Поди еще планировал свергать строй путем выбора неправильных депутатов!

Ответить

Жидкий Гоша

14

Нашел их фото ред.

Ответить
Жидкий

Блаженный космос

1

Сук.  ред.

Ответить
Блаженный

Жидкий Гоша

1

Извини, пожалуйста 😞❤️

Ответить
Жидкий

Блаженный космос

0

😘

Ответить
Жидкий

Равнодушный рубин

0

почему похоже на использованную прокладку? 

Ответить
Равнодушный

Опытный

–1

БЧБ?

Ответить

Andi Bigglesworth

6

Интересно как они сдеанонились. 
Иногда захожу в какие-нибудь оппозиционные каналы. А там половина народу - чуваки с реальным именем, фамилией, фоткой как в паспорте и СНИЛС в Bio написан. 

Ответить
Andi

Дикий татарин

0

Лол

Ответить
Andi

Александр Борродач

0

Может это шифрующиеся (лол) силовики?

Ответить

Дмитрий Тимофеев

4

насильственные действия это бюллетень порвать? кого там можно насиловать-то на избирательном участке

Ответить
Дмитрий

Семен Прозов

6

Эллочку бедную!

Ответить
Семен

Блаженный космос

4

"Не такую уж и бедную", - обиженно заметила Памфилова

Ответить
Семен

Neten

0

Скорее нкс

Ответить
Дмитрий

Белорусский череп

0

Единоросса-председателя комиссии

Ответить

Сергей Сергеич

5

Эх, хороший был мессенджер, опять запретят.

Ответить

Строгий космос

4

Поздняков через Телеграм это не «склонение к беспорядкам» или это другое?

Ответить
Строгий

Образованный кофе

2

Это традиционные ценности ты не путай 

Ответить

Скорый Гоша

4

Чё-то какая-то очередная маргинальная тема на уровне мальцевской революции. Если вообще не мусорская разводка. Но, возможно, всё на самом деле лучше, чем я думаю.

Ответить

Andy

2

Ебанутые животные за 20 лет скатили страну в кромешный пиздец. Всё-таки надеюсь что эти мрази получат воздаяние по заслугам.

Ответить
Andy

Alex A

2

не скатили, а продолжают скатывать...

Ответить

Marhal_New _Arleana

2

Где-то я это видел. В соседней стране. Не помню название

Ответить
Marhal_New

Дикий татарин

0

Страна для жизни? 

Ответить

Дикий татарин

1

Челики: АКЦИЯ НЕ КРИМИНАЛЬНАЯ
СК:ЗАВОДИМ УГОЛОВКУ

Что-Делать❗️
Внимание! Очень важный пост! Отнеситесь к нему серьёзно и со всей ответственностью! Читайте внимательно и до конца!

Мы с вами уже сделали то, что практически невозможно!
Менее двух месяцев назад всё началось с одного, обычного человека, человека с улицы! Без поддержки блогеров, ...
Внимание! Очень важный пост! Отнеситесь к нему серьёзно и со всей ответственностью! Читайте внимательно и до конца!

Мы с вами уже сделали то, что практически невозможно!
Менее двух месяцев назад всё началось с одного, обычного человека, человека с улицы! Без поддержки блогеров, без политиков, без публичных оппозиционеров, без денег и покровителей, мы с вами собрались в количестве, превышающем 6.000 человек. При этом мы держим уверенный рост, обретаем силу, и можем оставаться вместе несмотря на то, что у многих из нас разные взгляды! Спасибо каждому из вас, за вашу позицию и присутствие духа! Спасибо вам, за то, что помогаете объединять людей! Мы обязательно победим! Только вместе мы сможем изменить ситуацию в нашей стране!

Пришло время приступить к следующему шагу! Мы с вами должны рассказать о нашем объединении каждому человеку в нашей стране, и всем неравнодушным людям в других странах! Естественно своими силами мы этого не сделаем, но за нас это сделают СМИ! 

Мы анонсируем всероссийскую акцию! Акция не криминальная, но риски есть! Детали акции, дату проведения и место будут знать только те кто будет принимать участие! 
Мы выбрали 77 стратегически важных города по всей стране. Соответственно нам нужно 77 смелых человек, по одному неравнодушному человеку из каждого города, который готов к реальным действиям, а не только к пререканиям и спорам в чатах!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - тот кто хочет участвовать в этой акции, должен понимать, что вероятность его задержания составляет 98%. Это должен быть ваш собственный и осознанный шаг! За участие в этой акции вам могут инкриминировать, ориентировочно, арест от 3-х до 15-и суток. АКЦИЯ без криминальных составляющих, но дерзкая по своей сути! Задержанным активистам будет бесплатно предоставлена правовая защита! По мере подготовки акции, мы создадим фонд для компенсации штрафов, тем кому их назначат! Будут чёткие инструкции! Участвовать может любой человек! Главное готовность к действиям и отвага!
Если у вас есть желание принять участие, но вашего города нет в списке, значит мы добавим его в этот список!

Желающим принять участие писать сюда
👉 @Koshmar_putinista
Список городов в следующей публикации 👇
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Руденко Сергей

1

«во время думских выборов»

Ответить

Блаженный космос

0

Склоняй@вовлекай

Ответить

Genesi5 ­

0

Мне кажется, они их и создают

Ответить

Neten

0

Пора фальшфейер покупать

Ответить

Давний Артем

0

Ща скажут, что они бота УМГ создали

Ответить

Кредитный пёс_анон

0

Повесить плакат и зажечь файер это конечно беспорядки .

Ответить

Дмитрий Кузнецов

0

RUSSIA POLICE ACTIVATION

Ответить

Иван Кондратьев

0

Чоткая и дерзкая, по понятиям, акция.

Ответить

Михаил Октябрьский

0

СК возбудил дело о склонении и спряжении

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