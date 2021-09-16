СК возбудил дело о склонении к беспорядкам во время думских выборов через телеграм Статьи редакции
По данным следствия, 11 человек создали «сеть телеграм-каналов», где призывали к насилию.
Следственный комитет возбудил уголовное дело против 11 человек по статье «Склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках». На сайте СК сообщается, что они агитировали за насильственные действия в дни голосования с 17 по 20 сентября в «сети телеграм-каналов». Им грозит до 10 лет тюрьмы.
Следствие установило, что в видеороликах были призывы к массовым беспорядкам, адресованные неопределенному кругу лиц. Фигурантам предъявят обвинение и будут ходатайствовать о мере пресечения в виде заключения под стражу.
Среди фигурантов указан активист и основатель телеграм-канала «Что делать» Дмитрий Чебанов. 5 сентября его задержали за попытку повесить плакат с лозунгом против режима Владимира Путина на здании Центрального детского магазина в Москве.
1 августа Чебанов анонсировал всероссийскую акцию «без криминальных составляющих, но дерзкую по своей сути». Её суть сообщалась только участникам. 5 сентября в телеграм-канале появились видео, где жители разных городов зажигают файеры в публичных местах. Также он призывал людей «объединиться» и выйти на улицы 18 сентября.
Выборы которые мы заслужили
ты его и создал
я не в РБ
ну как нет, ты же власть удерживаешь там
Тогда почему тебя зовут Александр Лукашенко?
Сук. ред.
почему похоже на использованную прокладку?
Интересно как они сдеанонились.
Иногда захожу в какие-нибудь оппозиционные каналы. А там половина народу - чуваки с реальным именем, фамилией, фоткой как в паспорте и СНИЛС в Bio написан.
насильственные действия это бюллетень порвать? кого там можно насиловать-то на избирательном участке
Ебанутые животные за 20 лет скатили страну в кромешный пиздец. Всё-таки надеюсь что эти мрази получат воздаяние по заслугам.
Где-то я это видел. В соседней стране. Не помню название
Челики: АКЦИЯ НЕ КРИМИНАЛЬНАЯ
СК:ЗАВОДИМ УГОЛОВКУ
Мы с вами уже сделали то, что практически невозможно!
Менее двух месяцев назад всё началось с одного, обычного человека, человека с улицы! Без поддержки блогеров, ...
Мы с вами уже сделали то, что практически невозможно!
Менее двух месяцев назад всё началось с одного, обычного человека, человека с улицы! Без поддержки блогеров, без политиков, без публичных оппозиционеров, без денег и покровителей, мы с вами собрались в количестве, превышающем 6.000 человек. При этом мы держим уверенный рост, обретаем силу, и можем оставаться вместе несмотря на то, что у многих из нас разные взгляды! Спасибо каждому из вас, за вашу позицию и присутствие духа! Спасибо вам, за то, что помогаете объединять людей! Мы обязательно победим! Только вместе мы сможем изменить ситуацию в нашей стране!
Пришло время приступить к следующему шагу! Мы с вами должны рассказать о нашем объединении каждому человеку в нашей стране, и всем неравнодушным людям в других странах! Естественно своими силами мы этого не сделаем, но за нас это сделают СМИ!
Мы анонсируем всероссийскую акцию! Акция не криминальная, но риски есть! Детали акции, дату проведения и место будут знать только те кто будет принимать участие!
Мы выбрали 77 стратегически важных города по всей стране. Соответственно нам нужно 77 смелых человек, по одному неравнодушному человеку из каждого города, который готов к реальным действиям, а не только к пререканиям и спорам в чатах!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - тот кто хочет участвовать в этой акции, должен понимать, что вероятность его задержания составляет 98%. Это должен быть ваш собственный и осознанный шаг! За участие в этой акции вам могут инкриминировать, ориентировочно, арест от 3-х до 15-и суток. АКЦИЯ без криминальных составляющих, но дерзкая по своей сути! Задержанным активистам будет бесплатно предоставлена правовая защита! По мере подготовки акции, мы создадим фонд для компенсации штрафов, тем кому их назначат! Будут чёткие инструкции! Участвовать может любой человек! Главное готовность к действиям и отвага!
Если у вас есть желание принять участие, но вашего города нет в списке, значит мы добавим его в этот список!
Желающим принять участие писать сюда
👉 @Koshmar_putinista
Список городов в следующей публикации 👇