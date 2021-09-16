По данным следствия, 11 человек создали «сеть телеграм-каналов», где призывали к насилию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 11 человек по статье «Склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках». На сайте СК сообщается, что они агитировали за насильственные действия в дни голосования с 17 по 20 сентября в «сети телеграм-каналов». Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Следствие установило, что в видеороликах были призывы к массовым беспорядкам, адресованные неопределенному кругу лиц. Фигурантам предъявят обвинение и будут ходатайствовать о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Среди фигурантов указан активист и основатель телеграм-канала «Что делать» Дмитрий Чебанов. 5 сентября его задержали за попытку повесить плакат с лозунгом против режима Владимира Путина на здании Центрального детского магазина в Москве.

1 августа Чебанов анонсировал всероссийскую акцию «без криминальных составляющих, но дерзкую по своей сути». Её суть сообщалась только участникам. 5 сентября в телеграм-канале появились видео, где жители разных городов зажигают файеры в публичных местах. Также он призывал людей «объединиться» и выйти на улицы 18 сентября.