Она считает, что соратники Алексея Навального перестали поддерживать «Альянс врачей», как только профсоюз стал не нужен.

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Руководитель «Альянса врачей» Анастасия Васильева заявила, что сотрудники Фонда борьбы с коррупцией* использовали профсоюз в своих целях и «забыли» о нём, как только он перестал быть им нужен. Публикация об этом появилась на её странице в фейсбуке.

В период пандемии информационную помощь нам оказывал ФБК*. Но только нужда в нас пропала — про нас забыли. Использовали и выкинули. Анастасия Васильева глава «Альянса врачей»

«Менеджеры ФБК* сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все: для [Леонида] Волкова, [Ивана] Жданова, [Марии] Певчих власть и деньги оказались важнее судеб. Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. Чувствуете разницу? Под угрозой уголовного преследования сейчас находится любой из тех, кто ему верил», — написала Васильева и попросила больше не ассоциировать её и «Альянс врачей» с ФБК*. По её словам, профсоюз продолжит свою деятельность.

Пресс-секретарь Васильевой подтвердила изданию «Медуза», что пост в фейсбуке написала руководитель «Альянса врачей», её страница не была взломана.

Обновление 13:50. Бывший директор ФБК* Иван Жданов в твиттере прокомментировал заявление Васильевой.

Знаю о том, что в последнее время жизнь Анастасии превратили в самый настоящий ад. Разными способами. То, что она написала прямо перед днём голосования, достаточно ясно указывает на то, кто это сделал и в чем цель. Иван Жданов

Руководительница отдела расследований ФБК* Мария Певчих сравнила публикацию главы «Альянса врачей» с ситуацией в Белоруссии: «Даже приличные СМИ опубликовали заметку о "разрыве Васильевой с ФБК".Просят комментарии. Я призываю их не плодить фейковые новости, а подумать чуть-чуть, взглянуть на календарь и ужаснуться. Тому, как быстро мы стали Беларусью. И тому, что сделали с живым, очень идейным человеком».

Профсоюз «Альянс врачей» создали в 2018 году. На сайте организации сказано, что в её цели входит борьба «за справедливую заработную плату, достойные условия труда, высокие надбавки и оплачиваемые переработки для всех медиков России». В марте 2021 года профсоюз внесли в реестр «иностранных агентов». Главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву считали личным врачом оппозиционного политика Алексея Навального.