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Новости
Яна Ломакина

Глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева попросила не ассоциировать профсоюз с Фондом борьбы с коррупцией Статьи редакции

Она считает, что соратники Алексея Навального перестали поддерживать «Альянс врачей», как только профсоюз стал не нужен.

110 110 комментариев
2858 просмотров

Руководитель «Альянса врачей» Анастасия Васильева заявила, что сотрудники Фонда борьбы с коррупцией* использовали профсоюз в своих целях и «забыли» о нём, как только он перестал быть им нужен. Публикация об этом появилась на её странице в фейсбуке.

В период пандемии информационную помощь нам оказывал ФБК*. Но только нужда в нас пропала — про нас забыли. Использовали и выкинули.

Анастасия Васильева
глава «Альянса врачей»

«Менеджеры ФБК* сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все: для [Леонида] Волкова, [Ивана] Жданова, [Марии] Певчих власть и деньги оказались важнее судеб. Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. Чувствуете разницу? Под угрозой уголовного преследования сейчас находится любой из тех, кто ему верил», — написала Васильева и попросила больше не ассоциировать её и «Альянс врачей» с ФБК*. По её словам, профсоюз продолжит свою деятельность.

Пресс-секретарь Васильевой подтвердила изданию «Медуза», что пост в фейсбуке написала руководитель «Альянса врачей», её страница не была взломана.

Обновление 13:50. Бывший директор ФБК* Иван Жданов в твиттере прокомментировал заявление Васильевой.

Знаю о том, что в последнее время жизнь Анастасии превратили в самый настоящий ад. Разными способами. То, что она написала прямо перед днём голосования, достаточно ясно указывает на то, кто это сделал и в чем цель.

Иван Жданов

Руководительница отдела расследований ФБК* Мария Певчих сравнила публикацию главы «Альянса врачей» с ситуацией в Белоруссии: «Даже приличные СМИ опубликовали заметку о "разрыве Васильевой с ФБК".Просят комментарии. Я призываю их не плодить фейковые новости, а подумать чуть-чуть, взглянуть на календарь и ужаснуться. Тому, как быстро мы стали Беларусью. И тому, что сделали с живым, очень идейным человеком».

Профсоюз «Альянс врачей» создали в 2018 году. На сайте организации сказано, что в её цели входит борьба «за справедливую заработную плату, достойные условия труда, высокие надбавки и оплачиваемые переработки для всех медиков России». В марте 2021 года профсоюз внесли в реестр «иностранных агентов». Главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву считали личным врачом оппозиционного политика Алексея Навального.

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ

#новости #навальный #альянсврачей

Спасибо за наводку Meg Walker
110 110 комментариев
28
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110 комментариев
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Ertha

74

Менеджеры ФБК сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все

И прямо перед выборами обвинения. Какой сюрприз.

Что разрушают и что они должны сделать? Они все за границей потому что дома их ждёт арест. что они должны сделать!??? ред.

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Ertha

Марк Захаров

22

И как бы пофиг, что на них уголовки заведены, они объявлены в розыск.

Ответить
Ertha

solawind

4

Если это не фейк, единственное что могу предположить фбк им бабло с донатов отсыпала на профсоюз, а теперь как поток донатов прекратился перестала. Других причин такой реакции не вижу ред.

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solawind

Агрессивный кран

29

А мне кажется надавили. Иначе вообще не объяснить почему сейчас.

Ответить
1 комментарий
solawind

Nick Rosenberg

1

Ее же недавно принимали, так что не удивительно.

Ответить
solawind

Plan 🇧&🇨

1

у нее дети, на ней одна уголовка есть и в ходе привода по этой уголовке она руками махала, могли и вторую повесить, а это точно закрытие, кмк. этим поди и додавили, а там могли и лишение родительских прав соорудить

Ответить
solawind

Andy

0

Они финансируются донатами, так всегда было и будет.

Ответить
Ertha

Бесполезный кавалер

0

Она может кстати и права. Но сам факт того что это именно сейчас прозвучало, а не через неделю...

Ответить
Бесполезный

encake

2

насчет права спорно, выборы все же. все силы сюда.

Ответить
2 комментария
Ertha

Наружный Филипп

1

Хотя бы не срать себе в штаны раз в пять минут

Ответить

Meg Walker

42

Вообще, ситуация суперстранная, учитывая то, каким языком написан пост. «Власть и деньги важнее судеб», «они в Европе, а кто-то в тюрьме» и вот это вот всё

Ответить
Meg

Ertha

31

мне кажется Кремль взял её за жопу и они договорились о сливе ФБК, другого варианта я не вижу прям перед выборами. Она хочет сохранить профсоюз и наверное её предупредили что если она будет связываться с ФБК - лавку прикроют.

Это предложение вообще ни к селу ни к месту и лишь доказывает о чем я говорю.

Тем более что со связями ФБК у неё с Альянсом Врачей было нулевое финансирование, а едро в перспективе может её профинансировать. Может ещё и депутатшей станет когда-нибудь. ред.

Ответить
Ertha

Meg Walker

2

Учитывая, что она — врач Навального и активно боролась за то, чтобы быть к нему допущенной, когда он голодал, за жопу её можно было брать гораздо раньше. Пост этот, собственно, можно было писать тоже уже тогда. 

Ответить
Ertha

nonsense

1

Она хочет сохранить профсоюз

А что ей кто то может дать гарантии в этом? Такого рода структуры в любом случае будут в оппозиции действующей власти. Так что рано или поздно прихлопнут.
Вариант силового давления (Васильева все-таки под уголовкой по санитарному) выглядит куда более убедительно, чем договорняк.

Ответить
1 комментарий
Ertha

Alex Shaman

1

Кажется??? )))) Да тут очевидно!

Ответить
Ertha

Федя Прозоров

0

Но стоп, Альянс врачей внесли же в списки нежелательных/иноагентов/экстремистов или я что-то путаю?

Ответить
1 комментарий
Meg

Руденко Сергей

7

Власть и деньги важнее судеб. Хочется отметить упоминание денег, какие к черту деньги у ФБК кроме донатов? Эти слова похожи на риторику Кремля, что все митингующие проплачены эфемерными «западными» деньгами ред.

Ответить
Руденко

Дмитрий

1

Деньги ладно, но "власть" тут к чему? 

Ответить
2 комментария
Meg

norm

0

Что странного, если это факты? ред.

Ответить

Рядовой историк

39

Смотрим кейс Протасевича и поступаем с этим набросом соответственно. ред.

Ответить
Рядовой

Мутёнок

–21

конечно, фбк святые же

Ответить
Мутёнок

Рядовой историк

42

команда волкова далеко не святые, но за сутки до выборов это именно наброс.

Ответить
6 комментариев
Рядовой

Андрей Рядькин

6

И помним о ее задержании двухнедельной давности

Ответить

Марк Захаров

14

Она вообще в курсе, что с ФБК произошло? Похоже ебанулась окончательно.

Ответить
Марк

Андрей Рядькин

15

Ее приняли недавно и беседу провели, смотри через эту призму

Ответить
Марк

Рыжий

3

 Похоже ебанулась окончательно

Может просто купили 

Ответить

Diskord29

17

Васильева — единственная из фигурантов дела, приговор которой до сих пор не огласили. Семеро других обвиняемых получили от года до полутора лет ограничения свободы

Ответить

Azat Khalilov

16
Ответить

Fancy Image

10

Ждём от Анастасии подробностей о том, как делили деньги менеджеры ЭфБэКа в эксклюзивном интервью каналу "Соловьёв Live", а также место соведущей в ток-шоу "Прекрасная Россия бу-бу-бу" на РашеТудей в замен Марии Бутиной, которая будет работать в Думе. Хорошо, что очень вовремя, накануне выборов, она вскрыла гнилую верхушку ЭфБэКа (нежелательные экстремисты и иноагенты), а то я уже собрался проголосовать согласно рекомендации УГ, но теперь шокирован их внутренней кухней и пребываю в смятении! Больно и неприятно, но спасибо Анастасии за то, что очень вовремя открыла нам всем глаза! Лучше горькая правда, чем сладкая ложь! ред.

Ответить
Fancy

Alex Shaman

4

Нельзя так говорить. Мы не знаем, что ей пришлось пережить перед этим. Дело Сети слышали такое? И это не единственное. Пытки вещь интересная, а угроза родственникам - вообще самая эффективная. Неизвестно, чтобы кто из нас запел.. Винить нельзя 1000%!
Если конечно банально не продалась, но продаться могла и раньше - так что не похоже.

Ответить
Alex

Fancy Image

0

Согласен с этим мнением на 100% в случае, если речь идёт о пытках или угрозах родственникам! Тут уж нельзя винить, каждый из нас также может сломаться. Мой сарказм построен из предположения, что ей движет иная мотивация, как, например, у "разочаровавшегося" Серуканова. Но, скорее всего, да, тут просто запугали реальным сроком. У неё к тому же несовершеннолетние дети.

Ответить
Fancy

Serge

–1

То есть на несовершеннолетних детей Васильевой вам насрать? Чем же вы тогда отличаетесь от людоедов у власти?

Ответить
Serge

Fancy Image

0

на несовершеннолетних детей Васильевой вам насрать?

Я такого не утверждал, читай коммент выше. А когда она только ввязывалась в оппозиционную деятельность, подружившись с Навальным и его соратниками, то ей самой почему было не насрать на своих детей, понимая все риски?

Ответить
1 комментарий

stikerman

11

У меня сложилось впечатление, что она это писала под диктовку. Очень странное заявление от неё, учитывая что она лечащий врач Навального. Возможно ей угрожают и у нее не осталось выбора, как написать это? о.О ред.

Ответить
stikerman

Serge

2

Мать-одиночку несложно шантажировать.

Ответить

solawind

11

Какой-то странный наброс. Ну оказывали информационную поддержку, да, это логично для оппозиции подсвечивать проблемы в здравоохранении о которых только независимый профсоюз может говорить, сейчас вероятно перестали, потому что от фбк осталось лишь несколько людей в разных странах. ред.

Ответить

Alex Shaman

10

Ничего, тут один белорус, которого с самолета ссадили и не такое запел. После свидания с парнями из КГБ можно и оперным певцом стать. Опыт тренировки вокальных данных у них громадный со времен Феликса Эдмундовича, если не раньше (со времен царской охранки) - можно и вторую мировую на себя взять, и Кеннеди, и многое другое.

Ответить

durban

9

Ей нужно было уезжать как всем, теперь приходится стелиться под то что осталось

Ответить
durban

Serge

0

У неё несовершеннолетние дети, мать-одиночка. Куда она так уедет? Бывший муж просто может не дать разрешение на выезд детей. И всё.

Ответить

Евгений Кочин

6

А какие то конкретные претензии будут? Или все пидарасы кроме я?

Ответить

Арина Окшусб

4
Ответить

Александр Бунцис

4

Фонд в стране закрыт. Возбуждены уголовные дела. Все уехали.

Альянс: «несуществующая организация» нам не помогает.

🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Ответить

Andi Bigglesworth

2

Можно было написать короче:  "Дорогой Кремль. Пожалуйста, вычеркни меня из списка оппозиционеров. Публично отрекаюсь от Навального". 

Ответить
Andi

Дмитрий Семёнов

3

"На протяжении десяти лет, если не больше, я вел борьбу против партии, против правительства Страны Советов, против Сталина лично. И в этой борьбе, мне кажется, я использовал любое оружие из политического арсенала, известного мне, — открытые политические дискуссии, попытки проникновения на заводы и фабрики, нелегальные листовки, подпольную печать, обман партии, организацию уличных демонстраций, заговоры и, наконец, терроризм… Я изучал историю политических движений и не могу вспомнить ни одной формы политической борьбы, которую мы бы не использовали на протяжении последних десяти лет… Мы служили фашизму, мы организовывали контрреволюцию против социализма, расчищали путь для интервенции." (с) Лев Каменев, его последнее слово на суде в 1936 году

Ответить

Любопытный инструмент

3

«Альянс врачей» вообще выглядел как очередной проект ФБК, по крайней мере для меня и думаю для многих. Если они хотят и могут в самостоятельную работу - отлично ред.

Ответить

Почетный магнит

–6

Уверен что это сообщение было написано по обоюдному согласию с ФБК с целью минимизировать ущерб профсоюзу, думаю многие согласятся с такой точкой зрения? 

Ответить
Почетный

Рядовой историк

6

зачем фбк это за сутки до выборов?

Ответить
Рядовой

Почетный магнит

0

Разве кто то из за этого забьет на уг? 

Ответить
15 комментариев
Почетный

Meg Walker

1

Тогда почему это не было написано неделю назад или в следующий понедельник? 

Ответить
Meg

Почетный магнит

1

Потому что siloviki

Ответить

Bad Mother Fucker

2

сколько таких уже было и сколько ещё будет

Ответить

Александр Лукашенко

1

Будущий депутат, лицезрейте

Ответить

Дмитрий Семёнов

1

То есть, сажает и прессует власть, но виноват, всё равно, Навальный?! Логично, чё.

Ответить
Дмитрий

Serge

0

А где там хоть слово о Навальном?

Ответить

Люц Шнайдер

–7

Представляю, как удивятся в КПРФ после выборов. Маловероятно, что Фонд продолжит агитировать своих сторонников поддерживать эту партию.

Ответить
Люц

Meg Walker

2

А КПРФ тут при чём?

Ответить
Meg

Люц Шнайдер

–5

 По словам Васильевой, они использовали Альянс, оказывая ему поддержку, теперь используют КПРФ для достижения своих целей. Соответственно,  следующая очередь удивляться "почему нас не поддерживают после выборов" именно у них. ред.

Ответить
6 комментариев

Vadim Semenov ‏⚡☟

0

странно, что Путин врачам не дал денег

Ответить
Vadim

Дмитрий Григорьев

3

Врачи Путина обеспечены под завязку, уверен, а другие его не интересуют.

Ответить

Рядовой историк

1

 сотрудники Фонда борьбы с коррупцией* использовали профсоюз в своих целях

а васильева их не использовала? Всё взаимно было.

Ответить

Exorcist

1

опять сообщения террористов распространяем, красавцы чо

Ответить

Владимир Березин

1

Может взломали эккаунт ФБ. Или человек не выдержал давления, а оно огромное на неё оказывается. Какую поддержку ФБК оказывал и чем он должен профсоюзу? А вообще сидят там в своих европах, какой-то египетский стыд. Типа они тут набрали донатов и съебались за красивой жизни. Каждый из перечисленных уже сидел бы и без перспектив выйти при деде...

Ответить

Космический самолет

1

Так и представляю себе картину, как симонян, прихрюкивая от воодушевления, печатает липкими ручонками этот текст для Васильевой

Ответить

Блаженный космос

1

Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. Чувствуете разницу?

Чувствую. Европа и тюрьма не одно и то же, ага

Ответить

AZP

–10

О. Это же та Анастасия, которая в белом платье в колонию к Навальному, кажется, ходила и её нахуй послали.
«Менеджеры ФБК* сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все: для [Леонида] Волкова, [Ивана] Жданова, [Марии] Певчих власть и деньги оказались важнее судеб. Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме.

Клоуны, а не оппозиционеры. Что та, что эти.
 

Ответить
AZP

Andy

2

Ты от гомоповара тут строчишь комменты, доебал уже, клоун

Ответить
Andy

AZP

–3

гомоповара

Ммм, какие фантазии. Ну, хочешь, я тебе что-то приготовлю.

Ответить
2 комментария

AZP

–2

Пресс-секретарь Васильевой

У каждого уже есть пресс-секретарь. 
Надо и себе нанять.

Ответить
AZP

dr. youngblood

0

у моего пресс-секретаря есть пресс-секретарь

Ответить

Любопытный инструмент

0
Ответить

Александр Горелик

0

протасевич 2.0

Ответить

Программный дым

0

Люди, серьезно, зачем вы обсуждаете этот очень правдоподобный текст? Анастасию Васильеву пытают, уже известно, что ей сломали руку.

Ответить

Гуси-Лебедев

–2

Мне кажется, вся суть открыто сказана в этом абзаце:

"Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. Чувствуете разницу? Под угрозой уголовного преследования сейчас находится любой из тех, кто ему верил. И когда их посадят – про них никто не вспомнит."

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