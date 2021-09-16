Глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева попросила не ассоциировать профсоюз с Фондом борьбы с коррупцией Статьи редакции
Она считает, что соратники Алексея Навального перестали поддерживать «Альянс врачей», как только профсоюз стал не нужен.
Руководитель «Альянса врачей» Анастасия Васильева заявила, что сотрудники Фонда борьбы с коррупцией* использовали профсоюз в своих целях и «забыли» о нём, как только он перестал быть им нужен. Публикация об этом появилась на её странице в фейсбуке.
«Менеджеры ФБК* сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все: для [Леонида] Волкова, [Ивана] Жданова, [Марии] Певчих власть и деньги оказались важнее судеб. Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. Чувствуете разницу? Под угрозой уголовного преследования сейчас находится любой из тех, кто ему верил», — написала Васильева и попросила больше не ассоциировать её и «Альянс врачей» с ФБК*. По её словам, профсоюз продолжит свою деятельность.
Пресс-секретарь Васильевой подтвердила изданию «Медуза», что пост в фейсбуке написала руководитель «Альянса врачей», её страница не была взломана.
Обновление 13:50. Бывший директор ФБК* Иван Жданов в твиттере прокомментировал заявление Васильевой.
Руководительница отдела расследований ФБК* Мария Певчих сравнила публикацию главы «Альянса врачей» с ситуацией в Белоруссии: «Даже приличные СМИ опубликовали заметку о "разрыве Васильевой с ФБК".Просят комментарии. Я призываю их не плодить фейковые новости, а подумать чуть-чуть, взглянуть на календарь и ужаснуться. Тому, как быстро мы стали Беларусью. И тому, что сделали с живым, очень идейным человеком».
Профсоюз «Альянс врачей» создали в 2018 году. На сайте организации сказано, что в её цели входит борьба «за справедливую заработную плату, достойные условия труда, высокие надбавки и оплачиваемые переработки для всех медиков России». В марте 2021 года профсоюз внесли в реестр «иностранных агентов». Главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву считали личным врачом оппозиционного политика Алексея Навального.
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ
Менеджеры ФБК сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все
И прямо перед выборами обвинения. Какой сюрприз.
Что разрушают и что они должны сделать? Они все за границей потому что дома их ждёт арест. что они должны сделать!??? ред.
А мне кажется надавили. Иначе вообще не объяснить почему сейчас.
Она может кстати и права. Но сам факт того что это именно сейчас прозвучало, а не через неделю...
мне кажется Кремль взял её за жопу и они договорились о сливе ФБК, другого варианта я не вижу прям перед выборами. Она хочет сохранить профсоюз и наверное её предупредили что если она будет связываться с ФБК - лавку прикроют.
Это предложение вообще ни к селу ни к месту и лишь доказывает о чем я говорю.
Тем более что со связями ФБК у неё с Альянсом Врачей было нулевое финансирование, а едро в перспективе может её профинансировать. Может ещё и депутатшей станет когда-нибудь. ред.
Она хочет сохранить профсоюз
А что ей кто то может дать гарантии в этом? Такого рода структуры в любом случае будут в оппозиции действующей власти. Так что рано или поздно прихлопнут.
Вариант силового давления (Васильева все-таки под уголовкой по санитарному) выглядит куда более убедительно, чем договорняк.
Но стоп, Альянс врачей внесли же в списки нежелательных/иноагентов/экстремистов или я что-то путаю?
Власть и деньги важнее судеб. Хочется отметить упоминание денег, какие к черту деньги у ФБК кроме донатов? Эти слова похожи на риторику Кремля, что все митингующие проплачены эфемерными «западными» деньгами ред.
команда волкова далеко не святые, но за сутки до выборов это именно наброс.
Она вообще в курсе, что с ФБК произошло? Похоже ебанулась окончательно.
Васильева — единственная из фигурантов дела, приговор которой до сих пор не огласили. Семеро других обвиняемых получили от года до полутора лет ограничения свободы
Ждём от Анастасии подробностей о том, как делили деньги менеджеры ЭфБэКа в эксклюзивном интервью каналу "Соловьёв Live", а также место соведущей в ток-шоу "Прекрасная Россия бу-бу-бу" на РашеТудей в замен Марии Бутиной, которая будет работать в Думе. Хорошо, что очень вовремя, накануне выборов, она вскрыла гнилую верхушку ЭфБэКа (нежелательные экстремисты и иноагенты), а то я уже собрался проголосовать согласно рекомендации УГ, но теперь шокирован их внутренней кухней и пребываю в смятении! Больно и неприятно, но спасибо Анастасии за то, что очень вовремя открыла нам всем глаза! Лучше горькая правда, чем сладкая ложь! ред.
Нельзя так говорить. Мы не знаем, что ей пришлось пережить перед этим. Дело Сети слышали такое? И это не единственное. Пытки вещь интересная, а угроза родственникам - вообще самая эффективная. Неизвестно, чтобы кто из нас запел.. Винить нельзя 1000%!
Если конечно банально не продалась, но продаться могла и раньше - так что не похоже.
Согласен с этим мнением на 100% в случае, если речь идёт о пытках или угрозах родственникам! Тут уж нельзя винить, каждый из нас также может сломаться. Мой сарказм построен из предположения, что ей движет иная мотивация, как, например, у "разочаровавшегося" Серуканова. Но, скорее всего, да, тут просто запугали реальным сроком. У неё к тому же несовершеннолетние дети.
на несовершеннолетних детей Васильевой вам насрать?
Я такого не утверждал, читай коммент выше. А когда она только ввязывалась в оппозиционную деятельность, подружившись с Навальным и его соратниками, то ей самой почему было не насрать на своих детей, понимая все риски?
У меня сложилось впечатление, что она это писала под диктовку. Очень странное заявление от неё, учитывая что она лечащий врач Навального. Возможно ей угрожают и у нее не осталось выбора, как написать это? о.О ред.
Какой-то странный наброс. Ну оказывали информационную поддержку, да, это логично для оппозиции подсвечивать проблемы в здравоохранении о которых только независимый профсоюз может говорить, сейчас вероятно перестали, потому что от фбк осталось лишь несколько людей в разных странах. ред.
Ничего, тут один белорус, которого с самолета ссадили и не такое запел. После свидания с парнями из КГБ можно и оперным певцом стать. Опыт тренировки вокальных данных у них громадный со времен Феликса Эдмундовича, если не раньше (со времен царской охранки) - можно и вторую мировую на себя взять, и Кеннеди, и многое другое.
Ей нужно было уезжать как всем, теперь приходится стелиться под то что осталось
Фонд в стране закрыт. Возбуждены уголовные дела. Все уехали.
Альянс: «несуществующая организация» нам не помогает.
🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Можно было написать короче: "Дорогой Кремль. Пожалуйста, вычеркни меня из списка оппозиционеров. Публично отрекаюсь от Навального".
"На протяжении десяти лет, если не больше, я вел борьбу против партии, против правительства Страны Советов, против Сталина лично. И в этой борьбе, мне кажется, я использовал любое оружие из политического арсенала, известного мне, — открытые политические дискуссии, попытки проникновения на заводы и фабрики, нелегальные листовки, подпольную печать, обман партии, организацию уличных демонстраций, заговоры и, наконец, терроризм… Я изучал историю политических движений и не могу вспомнить ни одной формы политической борьбы, которую мы бы не использовали на протяжении последних десяти лет… Мы служили фашизму, мы организовывали контрреволюцию против социализма, расчищали путь для интервенции." (с) Лев Каменев, его последнее слово на суде в 1936 году
То есть, сажает и прессует власть, но виноват, всё равно, Навальный?! Логично, чё.
Представляю, как удивятся в КПРФ после выборов. Маловероятно, что Фонд продолжит агитировать своих сторонников поддерживать эту партию.
По словам Васильевой, они использовали Альянс, оказывая ему поддержку, теперь используют КПРФ для достижения своих целей. Соответственно, следующая очередь удивляться "почему нас не поддерживают после выборов" именно у них. ред.
странно, что Путин врачам не дал денег
Может взломали эккаунт ФБ. Или человек не выдержал давления, а оно огромное на неё оказывается. Какую поддержку ФБК оказывал и чем он должен профсоюзу? А вообще сидят там в своих европах, какой-то египетский стыд. Типа они тут набрали донатов и съебались за красивой жизни. Каждый из перечисленных уже сидел бы и без перспектив выйти при деде...
О. Это же та Анастасия, которая в белом платье в колонию к Навальному, кажется, ходила и её нахуй послали.
«Менеджеры ФБК* сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все: для [Леонида] Волкова, [Ивана] Жданова, [Марии] Певчих власть и деньги оказались важнее судеб. Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме.
Клоуны, а не оппозиционеры. Что та, что эти.
Пресс-секретарь Васильевой
У каждого уже есть пресс-секретарь.
Надо и себе нанять.
Мне кажется, вся суть открыто сказана в этом абзаце:
"Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. Чувствуете разницу? Под угрозой уголовного преследования сейчас находится любой из тех, кто ему верил. И когда их посадят – про них никто не вспомнит."