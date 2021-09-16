Австралиец сдался полиции спустя 30 лет после побега из тюрьмы. Он потерял работу из-за пандемии и устал жить на пляже Статьи редакции
«Если я вернусь в тюрьму, у меня хотя бы будет крыша над головой», — заявил он.
64-летний австралиец Дарко Десик, в 90-х годах сбежавший из тюрьмы, добровольно сдался полиции. Из-за пандемии мужчина потерял работу и стал бездомным: он устал жить на пляже и решил, что в заключении ему будет лучше. Об этом сообщает телеканал ABC Australia.
В 1991 году Дарко Десика приговорили к 3,5 годам лишения свободы за выращивание марихуаны. От отбыл 13 месяцев заключения, а затем сбежал, перерезав оконные решётки своей камеры и тюремный забор с помощью ножовки и болтореза.
Полиция так и не смогла найти Десика, и он 30 лет прожил на северном побережье Сиднея. Мужчина работал строителем и снимал дом, но когда началась пандемия, его уволили и выселили, поскольку он не мог оплачивать аренду.
После того, как он вынужденно ночевал на пляже несколько суток, он решил, что в заключении ему будет лучше и сдался полиции. «Если я вернусь в тюрьму, у меня хотя бы будет крыша над головой», — сказал Десик в участке. Его обвинили в побеге из-под стражи и арестовали. Суд состоится в конце сентября, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Устал жить на пляже, посмотрите на него. Попробовал бы пожить на теплотрассе в России зимой ред.
просто пожить в России
Считаю челы, которые смогли убежать и продержаться определённый срок непойманными должы получать помилование автоматом.
Даже если чел-педофил выпотрошил условного мальчика после изнасилования ? Ну такое....
За травку конечно вопрос другой, но преступлений много видов всё же.
После того, как он вынужденно ночевал на пляже несколько суток, он решил, что в заключении ему будет лучше и сдался полиции
Там настолько холодно по ночам? Жесть
Кенгуру пытаются выебать
австралия конченная страна
Это ж Австралия. Там еды бегает тьма. Взял бы тесак и в буш. Не тот нынче Данди-крокодил.
3,5 годам лишения свободы за выращивание марихуаны
мужчине грозит до семи лет лишения свободы
Чувак получил 3.5 года за преступление без жертв, а теперт ему грозит 7 лет. Зачем нужно такое государство? Кого и от чего оно оберегает??? Люди же расплачиваются за такие репрессивные услуги своими налогами