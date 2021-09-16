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Новости
Яна Ломакина

Австралиец сдался полиции спустя 30 лет после побега из тюрьмы. Он потерял работу из-за пандемии и устал жить на пляже Статьи редакции

«Если я вернусь в тюрьму, у меня хотя бы будет крыша над головой», — заявил он.

64-летний австралиец Дарко Десик, в 90-х годах сбежавший из тюрьмы, добровольно сдался полиции. Из-за пандемии мужчина потерял работу и стал бездомным: он устал жить на пляже и решил, что в заключении ему будет лучше. Об этом сообщает телеканал ABC Australia.

В 1991 году Дарко Десика приговорили к 3,5 годам лишения свободы за выращивание марихуаны. От отбыл 13 месяцев заключения, а затем сбежал, перерезав оконные решётки своей камеры и тюремный забор с помощью ножовки и болтореза.

Полиция так и не смогла найти Десика, и он 30 лет прожил на северном побережье Сиднея. Мужчина работал строителем и снимал дом, но когда началась пандемия, его уволили и выселили, поскольку он не мог оплачивать аренду.

После того, как он вынужденно ночевал на пляже несколько суток, он решил, что в заключении ему будет лучше и сдался полиции. «Если я вернусь в тюрьму, у меня хотя бы будет крыша над головой», — сказал Десик в участке. Его обвинили в побеге из-под стражи и арестовали. Суд состоится в конце сентября, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

#новости #австралия #пандемия

3281 просмотров
25 25 комментариев
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Кирилл Вселенский

28

Устал жить на пляже, посмотрите на него. Попробовал бы пожить на теплотрассе в России зимой ред.

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Кирилл

Кредитный пёс_анон

41

просто пожить в России

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Кредитный

Кирилл

9

Ну вообще встречал в сизо бомжей тоже зимующих в тюрьме, украл бутылку, выпил перед магазом, приехали, упаковали, и на пол-года год у тебя крыша над головой и баланда, заебись

Ответить
Кирилл

Кредитный

5

Так шел бы работать тюремщиком тогда, на работе жить можно

Ответить
Кредитн…

Кредитный

4

В смысле не ты, а бомж этот

Ответить
Кредитн…

Кирилл

3

Наверно в армии не служил(

Ответить
Кирилл

Кирилл

5

И я и бомжи

Ответить
Кирилл

Кирилл

3

Я = бомжи

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Кредитный

Владислав Микк

1

просто пожить

Ответить

thetrickster

7

Считаю челы, которые смогли убежать и продержаться определённый срок непойманными должы получать помилование автоматом.

Ответить
thetrickster

Llaren Hlaalo

4

Даже если чел-педофил выпотрошил условного мальчика после изнасилования ? Ну такое....
За травку конечно вопрос другой, но преступлений много видов всё же.

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Llaren

thetrickster

2

Ну хотя бы за те преступления где никто не пострадал физически.

Ответить
thetrickster

Кирилл Вселенский

0

Тем более за марихуанну

Ответить

Рыжий

0

 После того, как он вынужденно ночевал на пляже несколько суток, он решил, что в заключении ему будет лучше и сдался полиции

Там настолько холодно по ночам? Жесть

Ответить
Рыжий

Кирилл Вселенский

6

Кенгуру пытаются выебать

Ответить
Кирилл

Рыжий

1

Или вьебать, хехе 

Ответить
Рыжий

Кирилл

0

@Животные @жесть репост

Ответить
Рыжий

Tauraloke Esteru

2

Возможно, ему не понравились соседи.

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Блаженный космос

0

Я бы выбрал пляж

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Виктор

0

Болторез 

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daler.k

0

австралия конченная страна

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daler.k

Alexander Revan

0

Леваки же

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Photuum

0

Это ж Австралия. Там еды бегает тьма. Взял бы тесак и в буш. Не тот нынче Данди-крокодил. 

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Photuum

Пограничный магнит

0

Так это же торчок, что с него взять.

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Либертарианство

0

3,5 годам лишения свободы за выращивание марихуаны

мужчине грозит до семи лет лишения свободы

Чувак получил 3.5 года за преступление без жертв, а теперт ему грозит 7 лет.  Зачем нужно такое государство? Кого и от чего оно оберегает??? Люди же расплачиваются за такие репрессивные услуги своими налогами

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