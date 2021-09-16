«Если я вернусь в тюрьму, у меня хотя бы будет крыша над головой», — заявил он.

64-летний австралиец Дарко Десик, в 90-х годах сбежавший из тюрьмы, добровольно сдался полиции. Из-за пандемии мужчина потерял работу и стал бездомным: он устал жить на пляже и решил, что в заключении ему будет лучше. Об этом сообщает телеканал ABC Australia.

В 1991 году Дарко Десика приговорили к 3,5 годам лишения свободы за выращивание марихуаны. От отбыл 13 месяцев заключения, а затем сбежал, перерезав оконные решётки своей камеры и тюремный забор с помощью ножовки и болтореза.

Полиция так и не смогла найти Десика, и он 30 лет прожил на северном побережье Сиднея. Мужчина работал строителем и снимал дом, но когда началась пандемия, его уволили и выселили, поскольку он не мог оплачивать аренду.

После того, как он вынужденно ночевал на пляже несколько суток, он решил, что в заключении ему будет лучше и сдался полиции. «Если я вернусь в тюрьму, у меня хотя бы будет крыша над головой», — сказал Десик в участке. Его обвинили в побеге из-под стражи и арестовали. Суд состоится в конце сентября, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.