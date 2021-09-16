Судебные приставы принудительно взыщут с Twitter 8,9 млн рублей. Соцсеть не выплатила ни одного штрафа в РФ за год Статьи редакции
Общий долг Twitter с начала года — 45 миллионов рублей.
Таганский суд Москвы направил соответствующие документы в Службу судебных приставов. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.
Она заявила, что пока вступило в силу решение о принудительном взыскании только 8,9 миллиона рублей. Некоторые из постановлений суда обжалованы компанией, на уплату ещё нескольких штрафов за нарушения закона РФ у Twitter пока есть время.
По словам Гуринчук, единственные иностранные компании, которые добровольно оплачивают штрафы, — Google и TikTok. Остальные так же, как и Twitter, до сих пор не выплатили ни единого штрафа в этом году.
Роскомнадзор с февраля составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несогласованных акциях. Кроме Twitter, Таганский суд Москвы штрафовал Facebook, Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники», TikTok и Google.
На 8,9 миллиона рублей Twitter оштрафовали в апреле из-за неудаления противоправной информации — призывов к подросткам выйти на незаконные акции в Москве. Сумма последнего штрафа — пять миллионов. Общий долг — 45 миллионов рублей.
10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу твиттера из-за неудаления запрещённого контента.
ща они придут на ресепшен ООО Твиттер , а девочка с ресепшена отправит их в Калифорнию
Изымут из магазинов все Пиксели в фонд национального благосостояния.
ну будут замедлять, вестимо. соловиный помёт сбросить ещё могут
Ну, судя по всему, ещё пару лет у нас есть, чтобы в Твиттере построчить🐦🙏
Новость 19 года, а в статье говорится, что Твиттер за последний год не платил
единственные иностранные компании, которые добровольно оплачивают штрафы, — Google и TikTok
Тик-ток китайцы, гуглу просто некуда девать деньги
единственные иностранные компании, которые добровольно оплачивают штрафы, — Google и TikTok
Что там было про унижение и "гугл послали приставов нахуй"?
По словам Гуринчук, единственные иностранные компании, которые добровольно оплачивают штрафы, — Google и TikTok.
Гуринчук, ну ты чё так нам не стесняясь хер в уши вкручиваешь?
Это какой такой гугл вам выплачивает? Мы же знаем, что вам гугл по щекам похлопал!
единственные иностранные компании, которые добровольно оплачивают штрафы, — Google и TikTok
Получается можно просто по кд платить штрафы и ничего не делать
Впервые зауважал Twitter
а когда Трампа забанили?
Т.е. где-то 500 долларов