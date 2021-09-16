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Новости
Sasha Shambilova

Судебные приставы принудительно взыщут с Twitter 8,9 млн рублей. Соцсеть не выплатила ни одного штрафа в РФ за год Статьи редакции

Общий долг Twitter с начала года — 45 миллионов рублей.

36 36 комментариев
2334 просмотров

Таганский суд Москвы направил соответствующие документы в Службу судебных приставов. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Она заявила, что пока вступило в силу решение о принудительном взыскании только 8,9 миллиона рублей. Некоторые из постановлений суда обжалованы компанией, на уплату ещё нескольких штрафов за нарушения закона РФ у Twitter пока есть время.

По словам Гуринчук, единственные иностранные компании, которые добровольно оплачивают штрафы, — Google и TikTok. Остальные так же, как и Twitter, до сих пор не выплатили ни единого штрафа в этом году.

Роскомнадзор с февраля составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несогласованных акциях. Кроме Twitter, Таганский суд Москвы штрафовал Facebook, Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники», TikTok и Google.

На 8,9 миллиона рублей Twitter оштрафовали в апреле из-за неудаления противоправной информации — призывов к подросткам выйти на незаконные акции в Москве. Сумма последнего штрафа — пять миллионов. Общий долг — 45 миллионов рублей.

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10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу твиттера из-за неудаления запрещённого контента.

#право #штрафы #новости #twitter

36 36 комментариев
16
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36 комментариев
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Правовой танк88

6

А что будет если они ничего не выплатят 🤔?
Как будет выглядеть процедура принудительного взыскания? ред.

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Правовой

Кредитный пёс_анон

60

ща они придут на ресепшен ООО Твиттер , а девочка с ресепшена отправит их в Калифорнию

Ответить
Кредитный

Правовой танк88

7

В силиконовую долину на силиконовые пики точёные😏 ред.

Ответить
Правовой

Трансгендолёт

8

Забанят рандомные твиты по курсу 1 твит == 1 рубль

Ответить
Правовой

Половый якорь

1

Изымут из магазинов все Пиксели в фонд национального благосостояния.

Ответить
Половый

Правовой танк88

3

Может я что-то не так знаю, но вроде пиксели к Твиттеру вообще никакого отношения не имеют? Не?

Ответить
Правовой

Жидкий Гоша

9

Мы сейчас изымем, а там разберутся 

Ответить
Правовой

Испанский

2

Разве это важно?

Ответить
Правовой

Metalcoreman

2

ну будут замедлять, вестимо. соловиный помёт сбросить ещё могут

Ответить
Metalcoreman

Правовой танк88

0

Ну, судя по всему, ещё пару лет у нас есть, чтобы в Твиттере построчить🐦🙏

Ответить
Правовой

Metalcoreman

0

тут нет никакой логики, так что я бы не рассчитывал

Ответить

Кредитный пёс_анон

8

то есть ТАСС напиздели?

Twitter оплатил штраф за нарушение российского…
В Роскомнадзоре сообщили, что компания оплатила штраф в размере 3 тыс. рублей 26 июля
tass.ru
Ответить
Кредитный

Кредитный пёс_анон

18

да ладно не может быть как же так

Ответить
Кредитный

Максим Грандов

3

Новость 19 года, а в статье говорится, что Твиттер за последний год не платил

Ответить
Максим

Кредитный

0

сегодняшняя пойдет? ред.

Tiktok и Google заплатили более шести миллионов…
TikTok и Google заплатили в России 6,1 миллионов рублей штрафов, назначенных московским судом…
ria.ru
Ответить
Кредитн…

Максим Грандов

0

Так а где там говорится, что Твиттер заплатил штраф?

Ответить

Жидкий Гоша

4

По голосовой связи?

Ответить

Рядовой историк

2

 приставы принудительно взыщут с Twitter 8,9 млн рублей

Со счетов пользователей начнут списывать, возьмут их в заложники? ред.

Ответить
Рядовой

aliftin

2

Начнут лайки скручивать. 

Ответить

Глубокий Даниль

3

у твиттера хоть столько есть?)0

Ответить

solawind

3

единственные иностранные компании, которые добровольно оплачивают штрафы, — Google и TikTok

Тик-ток китайцы, гуглу просто некуда девать деньги

Ответить

Сознательный франт

2

  единственные иностранные компании, которые добровольно оплачивают штрафы, — Google и TikTok

Что там было про унижение и "гугл послали приставов нахуй"?

Ответить

Блаженный космос

1

По политхуйне фссп работает шустро, сук

Ответить

Игорь Рачук

1

 По словам Гуринчук, единственные иностранные компании, которые добровольно оплачивают штрафы, — Google и TikTok.

Гуринчук, ну ты чё так нам не стесняясь хер в уши вкручиваешь? 
Это какой такой гугл вам выплачивает? Мы же знаем, что вам гугл по щекам похлопал! 

Ответить

Общественный дебаркадер

1

Ну как там с деньгами?

Ответить

Maksim Derkach

0

единственные иностранные компании, которые добровольно оплачивают штрафы, — Google и TikTok

Получается можно просто по кд платить штрафы и ничего не делать

Ответить
Maksim

Рядовой историк

1

суммы то увеличиваются каждый раз

Ответить
Рядовой

пиу-пиу

1

Прям как твои долги.

Ответить
пиу-пиу

Рядовой историк

1

мы с дорси не в курсе

Ответить

Alex Blake

0

Впервые зауважал Twitter

Ответить
Alex

Bad Mother Fucker

1

а когда Трампа забанили?

Ответить
Bad

Alex Blake

0

Оплошал. Тогда, получается, второй раз. 

Ответить

Николай Божен

0

Т.е. где-то 500 долларов

Ответить
Николай

Аркадий Иванов

0

Ну мы же не в Украине...

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Кирилл Вселенский

0

Твитор напрямую в росси рекламу не продает

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Творческий паркур

0

принудительно взыщут с Twitter

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