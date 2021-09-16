Учёные раскритиковали продажу пещеры, которая важна для исследований. Там обнаружили около 290 полихромных рисунков, возраст которых достигает тысячи лет.

864 просмотров

Фото AP

Аукционный дом в Сент-Луисе продал за 2,2 миллиона долларов пещеру коренных американцев, а также 17 гектаров окружающих её холмов. Покупатель решил остаться анонимным. Об этом пишет The Guardian.

Организаторы аукциона рассказали, что пещерой в штате Миссури с 1953 года землей владела семья из Сент-Луиса, которая в основном использовала её для охоты. Раньше она была местом проведения ритуалов и захоронения умерших. Сейчас там живёт исчезающий вид летучих мышей.

Фото AP

Против продажи пещеры выступали Кэрол Диас-Гранадос и её муж Джеймс Данкан, изучавшие это место последние 20 лет и написавшие о нём книгу. «Это все равно что продать на аукционе Сикстинскую капеллу», — заявили они.

Представители племени оседж, предки живших в этой пещере 1300 лет назад, хотели выкупить пещеру, чтобы «сохранить священное место», но собрали на миллион долларов меньше: «Это была наша земля. Сотни тысяч наших предков похоронены по всему штату Миссури и Иллинойс, в том числе и в этой пещере».

В пещере есть рисунки животных, птиц и мифических существ. Учёные считают, что они создавались с помощью обугленных растений. Для одного изображения художник создал белую фигуру из коричневого песчаника.

Фото AP

Учёные также рассказали, что в XVIII веке здесь побывали европейские мореплаватели, оставившие на стенах имена капитана корабля и некоторых членов экипажа.