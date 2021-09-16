Фото: Наскальный рисунок в пещере коренных американцев, проданной за 2,2 миллиона долларов Статьи редакции
Учёные раскритиковали продажу пещеры, которая важна для исследований. Там обнаружили около 290 полихромных рисунков, возраст которых достигает тысячи лет.
Аукционный дом в Сент-Луисе продал за 2,2 миллиона долларов пещеру коренных американцев, а также 17 гектаров окружающих её холмов. Покупатель решил остаться анонимным. Об этом пишет The Guardian.
Организаторы аукциона рассказали, что пещерой в штате Миссури с 1953 года землей владела семья из Сент-Луиса, которая в основном использовала её для охоты. Раньше она была местом проведения ритуалов и захоронения умерших. Сейчас там живёт исчезающий вид летучих мышей.
Против продажи пещеры выступали Кэрол Диас-Гранадос и её муж Джеймс Данкан, изучавшие это место последние 20 лет и написавшие о нём книгу. «Это все равно что продать на аукционе Сикстинскую капеллу», — заявили они.
Представители племени оседж, предки живших в этой пещере 1300 лет назад, хотели выкупить пещеру, чтобы «сохранить священное место», но собрали на миллион долларов меньше: «Это была наша земля. Сотни тысяч наших предков похоронены по всему штату Миссури и Иллинойс, в том числе и в этой пещере».
В пещере есть рисунки животных, птиц и мифических существ. Учёные считают, что они создавались с помощью обугленных растений. Для одного изображения художник создал белую фигуру из коричневого песчаника.
Учёные также рассказали, что в XVIII веке здесь побывали европейские мореплаватели, оставившие на стенах имена капитана корабля и некоторых членов экипажа.
Аукционный дом заявил, что пещеру защищают законы штата — от вандализма и извлечения прибыли из культурных ценностей.
Какой няша
они тогда писать умели! ред.
это испанские мореплаватели оставили в 18 веке
До сих пор какой то диссонанс происходит, когда в очередной раз вижу таких огромных многоножек...
https://youtu.be/zKmJMQm56fw
«Это была наша земля. Сотни тысяч наших предков похоронены по всему штату Миссури и Иллинойс, в том числе и в этой пещере».
А 2 млн лет назад эта земля принадлежала другому виду.
2 млн лет назад эта земля принадлежала русским
русские - это не другой вид
нет, 2,2 млн лет назад на планете жили человеки умелые
Учёные раскритиковали продажу пещеры, которая важна для исследований. Там обнаружили около 290 полихромных рисунков, возраст которых достигает тысячи лет.
Welcome to reality. Money rules the world and you can't do shit about that, cause it's supposed to be this way.