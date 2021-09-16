«Одноклассники» начнут автоматически понижать в выдаче и банить посты с кликбейтом и призывами ставить «классы» Статьи редакции
Для этого соцсеть запустила ИИ-систему, которая будет анализировать контент.
Система на базе платформы «Робби» будет находить и блокировать для выдачи кликбейт, вредоносные ссылки, массовые призывы ставить «класс» или другие реакции, шокирующую и фейковую информацию, рассказали vc.ru в компании.
Алгоритм распознает и анализирует текст на изображениях и в постах. Может находить публикации, которые ведут в группы с большим количеством спама или вредоносных внешних ссылок. Такие публикации не попадут в ленту подписок и рекомендации, а в случае повторных нарушений все публикации группы перестанут ранжироваться в выдаче.
За публикацию кликбейта группы будут получать штрафные баллы. От их количества будет зависеть время ограничений — от нескольких дней до полного исчезновения из ленты.
Статистика штрафных баллов и посты, за которые они начислены, будут отображаться в настройках группы. Авторы смогут написать в службу поддержки, чтобы оспорить решение алгоритма. Если он ошибочно определил контент как кликбейтный, то штрафные баллы с группы снимут.
До этого кликбейт и некачественный контент в соцсети блокировали или понижали в выдаче только после жалоб пользователей.
В 2020 году «Одноклассники» разработали автоматизированную платформу «Робби» для анализа материалов на сайте с помощью нейросетей и технологии big data. Сервис распознаёт текст, объекты на фотографиях, видео и GIF-анимации и умеет находить дубли, ссылки, телефонные номера на изображениях и спам в текстах.
занизил тебе оценку, понизил тебя в выдаче ред.
А я повысил, т.к. я Тьюринг
помнишь же, что алан был геем и его за это наказали?
Ты надеешься, что я возьму слова назад?
одноклассники, серьезно?
ну а чего ещё от vc ожидать
как низко можно пасть
Ниже - писать о новых фичах МойМир
господи, да как у тебя рука поднялась писать такое
У меня только большой палец поднимается
там нет новых фиич.
Господи, оно живое.
давай пруфы, давно там такого нет
Хорошая попытка )
На самом деле просто помню статью на тж. Не думал, что займутся делом.
До сих пор не принимаю, почему ВК популярнее Одноклассников.
Вас посетила полиция классов! Сейчас предупреждение, но в следующий раз штрафной балл
хз, как по мне это бред. В чем проблема надписи "ставьте классы?". Ну поставят и поставят, просто лучше в выдаче такие посты занимайте и все, само собой отпадет желание такое делать