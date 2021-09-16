Для этого соцсеть запустила ИИ-систему, которая будет анализировать контент.

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Штрафные баллы за кликбейт в «Одноклассниках»

Система на базе платформы «Робби» будет находить и блокировать для выдачи кликбейт, вредоносные ссылки, массовые призывы ставить «класс» или другие реакции, шокирующую и фейковую информацию, рассказали vc.ru в компании.

Алгоритм распознает и анализирует текст на изображениях и в постах. Может находить публикации, которые ведут в группы с большим количеством спама или вредоносных внешних ссылок. Такие публикации не попадут в ленту подписок и рекомендации, а в случае повторных нарушений все публикации группы перестанут ранжироваться в выдаче.

За публикацию кликбейта группы будут получать штрафные баллы. От их количества будет зависеть время ограничений — от нескольких дней до полного исчезновения из ленты.

Статистика штрафных баллов и посты, за которые они начислены, будут отображаться в настройках группы. Авторы смогут написать в службу поддержки, чтобы оспорить решение алгоритма. Если он ошибочно определил контент как кликбейтный, то штрафные баллы с группы снимут.

До этого кликбейт и некачественный контент в соцсети блокировали или понижали в выдаче только после жалоб пользователей.