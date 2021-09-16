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Новости
Новости vc.ru

«Одноклассники» начнут автоматически понижать в выдаче и банить посты с кликбейтом и призывами ставить «классы» Статьи редакции

Для этого соцсеть запустила ИИ-систему, которая будет анализировать контент.

39 39 комментариев
1277 просмотров
Штрафные баллы за кликбейт в «Одноклассниках»

Система на базе платформы «Робби» будет находить и блокировать для выдачи кликбейт, вредоносные ссылки, массовые призывы ставить «класс» или другие реакции, шокирующую и фейковую информацию, рассказали vc.ru в компании.

Алгоритм распознает и анализирует текст на изображениях и в постах. Может находить публикации, которые ведут в группы с большим количеством спама или вредоносных внешних ссылок. Такие публикации не попадут в ленту подписок и рекомендации, а в случае повторных нарушений все публикации группы перестанут ранжироваться в выдаче.

За публикацию кликбейта группы будут получать штрафные баллы. От их количества будет зависеть время ограничений — от нескольких дней до полного исчезновения из ленты.

Статистика штрафных баллов и посты, за которые они начислены, будут отображаться в настройках группы. Авторы смогут написать в службу поддержки, чтобы оспорить решение алгоритма. Если он ошибочно определил контент как кликбейтный, то штрафные баллы с группы снимут.

До этого кликбейт и некачественный контент в соцсети блокировали или понижали в выдаче только после жалоб пользователей.

В 2020 году «Одноклассники» разработали автоматизированную платформу «Робби» для анализа материалов на сайте с помощью нейросетей и технологии big data. Сервис распознаёт текст, объекты на фотографиях, видео и GIF-анимации и умеет находить дубли, ссылки, телефонные номера на изображениях и спам в текстах.

#новости #соцсети #одноклассники

39 39 комментариев
7
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39 комментариев
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Блаженный космос

22

Ставьте классы! 

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Блаженный

Рядовой историк

13

занизил тебе оценку, понизил тебя в выдаче ред.

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Рядовой

Федя Прозоров

4

А я повысил, т.к. я Тьюринг

Ответить
Федя

Рядовой историк

0

помнишь же, что алан был геем и его за это наказали?

Ответить
Рядовой

Федя Прозоров

3

Ты надеешься, что я возьму слова назад? 

Ответить
Федя

Рядовой историк

7

в зад

Ответить
Рядовой

Федя Прозоров

7

Я же писал, у меня отвалилась жопа

Ответить

Bad Mother Fucker

10

одноклассники, серьезно?

Ответить
Bad

Рядовой историк

7

ну а чего ещё от vc ожидать

Ответить
Рядовой

Bad Mother

1

как низко можно пасть

Ответить
Bad

Федя Прозоров

6

Ниже - писать о новых фичах МойМир

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Федя

Bad Mother

3

господи, да как у тебя рука поднялась писать такое

Ответить
Bad

Федя Прозоров

1
Ответить
Федя

Bad Mother

2
Ответить
Bad

Федя

0
Ответить
Федя

Федя

0
Ответить
Федя

Федя

0

Короч, подписывайтесь на меня в МойМир

Ответить
Bad

Федя Прозоров

1

У меня только большой палец поднимается

Ответить
Федя

Федя Прозоров

1

Завуалированная шутка про «Классы»

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Федя

Блаженный

0

👍

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Федя

Рядовой историк

1

там нет новых фиич.

Ответить
Рядовой

Федя Прозоров

1

Вдруг появятся. Обучат ии определять кто пидор, а кто единорос

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Bad

Похожий якорь

0

Ну так а кто деньги занёс им и стал инвестором помнишь?

Ответить

Сальвадор Лемонес

2

Господи, оно живое.

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Сальвадор

Опытный томагавк_два

0
Ответить
Опытный

Сальвадор

0
Ответить

Alex Blake

2

Лучше бы банили за отказ показать сиску

Ответить

likesimulator

1
Ответить
likesimulator

Рядовой историк

1
Ответить

Максим Грандов

1

Предлагаю внедрить такой ИИ на ТЖ

Ответить

Стандартный бокал

0

Не написали когда детское порно начнут удалять?

Ответить
Стандартный

Рядовой историк

0

давай пруфы, давно там такого нет

Ответить
Рядовой

Стандартный

0

Хорошая попытка )

На самом деле просто помню статью на тж. Не думал, что займутся делом.

Ответить

Люц Шнайдер

0

До сих пор не принимаю, почему ВК популярнее Одноклассников.

Ответить
Люц

Михаил Зеленин

0

Так было не всегда. Одноклассники сгубила агрессивная монетизация 

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Коммунальный кот

0

Такой мем убивают

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Svyatoslav Solop

0

Вас посетила полиция классов! Сейчас предупреждение, но в следующий раз штрафной балл 

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Dmitry R.

0

раздался голос из могилы.

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Дмитрий Кораблёв

0

хз, как по мне это бред. В чем проблема надписи "ставьте классы?". Ну поставят и поставят, просто лучше в выдаче такие посты занимайте и все, само собой отпадет желание такое делать

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