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Новости
Артём Мазанов

В Дании пожизненно осуждённым запретят заводить новые романтические отношения, чтобы у них не появлялись фанаты Статьи редакции

Запрет будет действовать в течение первых десяти лет отбывания наказания. Осуждённые не смогут заводить отношения по переписке и звонкам из колонии.

22 22 комментария
2437 просмотров

Правительство Дании внесло на рассмотрение законопроект, запрещающий осуждённым на пожизненный срок заводить новые романтические отношения. Предполагается, что он вступит в силу в 2022 году. Об этом пишет «Би-би-си».

Согласно документу, осуждённые первые 10 лет смогут общаться только с теми, с кем они уже были знакомы. Власти предполагают, что это позволит предотвратить появление фанатов преступников.

Документ подготовили после истории любви 17-летней датчанки Каммиллы Курштейн к 49-летнему Петеру Мадсену, приговорённому в 2018 году к пожизненному сроку за убийство журналистки Ким Валль на домашней подводной лодке UC3 Nautilus и её расчленение.

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В 2020 году Мадсен женился в тюрьме на 39-летней российской авангардистской художнице Дженни Курпен. До этого несовершеннолетняя Курштейн переписывалась и общалась с заключённым по телефону два года и начала ревновать к жене.

Петер Мадсен Фото Reuters

Министр юстиции Дании Ник Хеккеруп заявил, что такие отношения «необходимо прекратить». «Осуждённые не должны превращать тюрьмы в центры знакомств и медиа-площадки для хвастовства своими преступлениями», — сказал он. Законопроект также запрещает заключённым публиковать в соцсетях сообщения о своих преступлениях и обсуждать их в подкастах.

#новости #тюрьмы

22 22 комментария
13
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Испанский микрофон

12

Согласно документу, осуждённые первые 10 лет смогут общаться только с теми, с кем они уже были знакомы.

Считаю, что надо ввести у нас для всех. А то пишите своему этому Навальному, ух!

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Испанский

aliftin

1

Интересно, сколько осуждённых уже написало писем Навальному. 

Ответить

Дмитрий Иванов

10

Леваки запрещают любовь. Во благо общества!

Ответить
Дмитрий

Либертарианство

0

Всё верно! 👍

Ответить

день добрый

7

Министерство любви!

Ответить
день

Либертарианство

0

😉

Ответить

Кирилл Вселенский

7

Закрываю паблик «Ждули Дании», все свободны

Ответить

Jenny Smith

4

когда у пожизненно осужденного в тюрьме личная жизнь насыщеннее, чем у тебя на свободе. ред.

Ответить

Твоего деда дед

1

Обязываю вас пожизненно относится с уважением к деду моего деда
(с) @Твоего деда дед

апд: романтические отношения разрешаю ред.

Ответить
Твоего

Пыльный паркур

1

чмоке тебя, киса

Ответить
Пыльный

Твоего деда дед

0

@Ипполит Воробьянинов , тут тебя спрашивают

Ответить

Александр Демьяненко

1

Сериал про расследование этого дела отличный. 

Ответить

плюшевый батон

1

-100 дружеский рейтинг! Товарищи недоволен! Никаких дружба. 

Но! Плошка вкусный еда, плейстейшон и уютный камера вся жизнь. Хорошо ред.

Ответить

Щячло Попячтса

1

Почему пожизненно осуждённые заводят новые романтические отношения, а я нет? Как так вообще...

Ответить
Щячло

Gedevan

0

Ну попробуй стать пожизненно осуждённым. Вдруг поможет. 

Ответить

Разнообразный химик

1

пожизненно осуждённым запретят, а живодерам с Фарерских островов всего лучшего и долгих лет счастливого забоя морских млекопитающих ред.

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Иван Кондратьев

0

Даже с черепахами?

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Vladimir Medvedev

0

Идиотизм. Если чел не виновен и рассказывает об этом в подкасте?

Ответить

Марк Туллий

0

Почему это должно быть под запретом? Что за бред?

Ответить

Блаженный космос

0

Вы приговорены к пожизненной дрочке

Ответить

Gedevan

0

Законопроект также запрещает заключённым публиковать в соцсетях сообщения о своих преступлениях и обсуждать их в подкастах.

Бля! Что за тоталитаризм?!

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Забавный Кирилл

0

Правительство Дании внесло на рассмотрение законопроект

пожизненно осуждённым запретят

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