В Дании пожизненно осуждённым запретят заводить новые романтические отношения, чтобы у них не появлялись фанаты Статьи редакции
Запрет будет действовать в течение первых десяти лет отбывания наказания. Осуждённые не смогут заводить отношения по переписке и звонкам из колонии.
Правительство Дании внесло на рассмотрение законопроект, запрещающий осуждённым на пожизненный срок заводить новые романтические отношения. Предполагается, что он вступит в силу в 2022 году. Об этом пишет «Би-би-си».
Согласно документу, осуждённые первые 10 лет смогут общаться только с теми, с кем они уже были знакомы. Власти предполагают, что это позволит предотвратить появление фанатов преступников.
Документ подготовили после истории любви 17-летней датчанки Каммиллы Курштейн к 49-летнему Петеру Мадсену, приговорённому в 2018 году к пожизненному сроку за убийство журналистки Ким Валль на домашней подводной лодке UC3 Nautilus и её расчленение.
В 2020 году Мадсен женился в тюрьме на 39-летней российской авангардистской художнице Дженни Курпен. До этого несовершеннолетняя Курштейн переписывалась и общалась с заключённым по телефону два года и начала ревновать к жене.
Министр юстиции Дании Ник Хеккеруп заявил, что такие отношения «необходимо прекратить». «Осуждённые не должны превращать тюрьмы в центры знакомств и медиа-площадки для хвастовства своими преступлениями», — сказал он. Законопроект также запрещает заключённым публиковать в соцсетях сообщения о своих преступлениях и обсуждать их в подкастах.
Леваки запрещают любовь. Во благо общества!
Министерство любви!
когда у пожизненно осужденного в тюрьме личная жизнь насыщеннее, чем у тебя на свободе. ред.
Обязываю вас пожизненно относится с уважением к деду моего деда
(с) @Твоего деда дед
апд: романтические отношения разрешаю ред.
чмоке тебя, киса
-100 дружеский рейтинг! Товарищи недоволен! Никаких дружба.
Но! Плошка вкусный еда, плейстейшон и уютный камера вся жизнь. Хорошо ред.
Почему пожизненно осуждённые заводят новые романтические отношения, а я нет? Как так вообще...
Законопроект также запрещает заключённым публиковать в соцсетях сообщения о своих преступлениях и обсуждать их в подкастах.
Бля! Что за тоталитаризм?!