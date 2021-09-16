Запрет будет действовать в течение первых десяти лет отбывания наказания. Осуждённые не смогут заводить отношения по переписке и звонкам из колонии.

2437 просмотров

Правительство Дании внесло на рассмотрение законопроект, запрещающий осуждённым на пожизненный срок заводить новые романтические отношения. Предполагается, что он вступит в силу в 2022 году. Об этом пишет «Би-би-си».

Согласно документу, осуждённые первые 10 лет смогут общаться только с теми, с кем они уже были знакомы. Власти предполагают, что это позволит предотвратить появление фанатов преступников.

Документ подготовили после истории любви 17-летней датчанки Каммиллы Курштейн к 49-летнему Петеру Мадсену, приговорённому в 2018 году к пожизненному сроку за убийство журналистки Ким Валль на домашней подводной лодке UC3 Nautilus и её расчленение.

В 2020 году Мадсен женился в тюрьме на 39-летней российской авангардистской художнице Дженни Курпен. До этого несовершеннолетняя Курштейн переписывалась и общалась с заключённым по телефону два года и начала ревновать к жене.

Петер Мадсен Фото Reuters