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Новости
Сергей Исенеков

В сеть выложили видео с закрытого заседания Совфеда с Apple и Google. Глава комиссии спрашивал, кто управляет App Store Статьи редакции

Обычно общение Apple с российскими властями оставалось за кулисами и никто даже не знал конкретных людей, которые выступает от имени компании.

100 100 комментариев
8042 просмотров
Представитель Apple Сергей Войтишкин 

15 сентября представителей Apple и Google вызвали в комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России из-за отказа удалить приложения «Навальный» и «Умное голосование» из App Store и Google Play. У компаний был лишь один день на подготовку. Проследить за заседанием в прямом эфире оказалось невозможно.

Итоги Совфеда с Apple и Google: компаниям грозят…
Главное о заседании из-за отказа удалить приложение «Навальный» из App Store и Google Play — это…
tjournal.ru

Телеграм-канал «А000МР97» с 137 подписчиками, опубликовал трёхминутное видео с закрытого заседания комиссии Совета Федерации по по защите госсуверенитета. Его название которого отсылает к правительственным автомобильным номерам, которые используют ФСБ и МВД. Видео из неизвестного канала разошлось после репоста в телеграм-канал телеведущего Владимира Соловьёва. На видеозаписи глава комиссии Андрей Климов спрашивает, кто управляет App Store.

Обычно общение Apple с российскими властями оставалось за кулисами и никто даже не знал конкретных людей, которые выступают от имени компании, и подробностей обсуждений.

Во время заседания интересы Apple представляли управляющие партнёры международной юридической компании Baker McKenzie Сергей Войтишкин и Дарья Ермолина. Непосредственно сотрудников российской Apple на заседании не было.

Видео с закрытого заседания Совфеда с Apple и Google Телеграм-канал А000МР97

Во время беседы сенаторы спрашивали у Войтишкина и Ермолиной о том, кто отвечает за приложения в App Store, в чём разница между Apple Inc. и Apple Distribution International и кто управляет цифровым магазином компании — «люди с Марса или искусственный интеллект». Представители Apple пытались объяснить, что такое App Store, хотя глава комиссии регулярно их перебивал.

Войтишкин: Ответственность за содержание приложений несут авторы приложений. И любые вопросы в отношении контента, отображаемого в конкретном приложении должны быть адресованы, как мы уже говорили, разработчику приложения, а не Apple Inc.

Андрей Климов решил уточнить у представителей Apple, сама ли компания определяет, кто несёт ответственность за приложения в App Store, а кто — нет. На что ему ответили, что не говорили о таком.

Я всё понимаю, просто хочу уточнить, портал App Store кем регулируется? Искусственным интеллектом, людьми с Марса? Мы же тут не суд, не прокуратура. Нам хотелось бы разобраться.

Андрей Климов
глава комиссии СФ

Затем Климкин спросил, кто управляет магазином приложений — Apple или какая-то другая компания. Ему ответили, что платформа «оперируется Apple Distribution International» — дочерней структурой Apple. После чего глава комиссии решил уточнить, на чьи средства содержится App Store и каким правилам подчиняется.

Дело в том, что платформа Apple [App Store] — всего лишь платформа, которая предоставляет любому лицу возможность разместить приложение.

Дарья Ермолина
управляющий партнёр международной юридической компании Baker McKenzie

Также Андрей Климов спрашивал у Ермолиной и Войтишкина, какое отношение Apple имеет к Apple Incorporation. На что ему ответили, что это взаимосвязанные компании, а ведущей является Apple Inc.

На вопрос, подотчётна ли компания Apple Distribution International кому-то или действует суверенно, представители Apple ответить не смогли.

#новости #apple

100 100 комментариев
75
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Alex Blake

136

Климов выглядит как пьяный батя, который не знает до чего доебаться

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Alex

Ваша Закладко

5

"кто упрауляет апстором бл? разберитесь там с ними" ред.

Ответить
Alex

Разнообразный химик

3

бля ахуенно, сразу плохонько стало, как образ слепилься с с твоих лов

Ответить

ouxen

88

Совковые паскуды. Совковые паскуды never changes

Ответить
ouxen

iFlow Games

24

Прям морда кгбшная сидит, и допрашивает о том, о чем понятия вообще не имеет. Сука. Бесит

Ответить
iFlow

Ваша Закладко

5

даже в сенате дедки веселее были, когда закерберг за фбук разъяснял 

Ответить
iFlow

ouxen

0

это оказался адвокат 😆

Ответить
ouxen

Стандартный бокал

1

Гадят, а потом гниют в земле.

Ответить

Андрей

81

господи да это же прям "паттерны решения вопросиков" любого чекиста/бандита - кто такой, кто управляет, кто крышует, под кем будешь, с какого района ред.

Ответить
Андрей

Евгений Кочин

3

Климов: Кто у вас тут за главного?!
Войтишкин: Я
Климов: Ты из Аpple inc или Apple Distribution International?
Войтишкин: Я из Baker McKenzie
Климов: Я таких не знаю. Расходимся. Пусть те кто App Store ведут появятся тогда и поговорим.

Ответить

MightyStan

55

Такой жалкий симулякр: насмотрелся, как в Конгрессе США дела происходят, и тоже захотелось серьезным человечком побыть, вопросики обкашлять. Это как сравнить Большой Театр и кружок творчества в исправительной колонии

Ответить
MightyStan

amd

5

Их великий конгресс и на позорный совфед. Помню какие идиотские и ангажированные вопросы задавали конгрессмены тому же Цукербергу исключительно заигрывая со своим избирателем

Ответить
amd

Опытный

8

Перенимаем международный попыт: берём только худшее.

Ответить
Опытный

Загадочный ГОСТ

2

А в Америке негров линчуют! Значит и у нас будем. И не важно что негров у нас мало, замена найдется.

Ответить

Грядущий американец

50

Тупые старые пидорасы, тянущие страну в свое уютненькое прошлое ред.

Ответить
Грядущий

Забавный Кирилл

15

Да им пофиг на прошлое, они кормушку свою защищают

Ответить
Забавный

Грядущий

1

и тянут нас к себе в бункерок.
спрятаться от всего этого непонятного и угрожающего, от интернета паскудного, от киберопанков окаянных да гиперонанистов лютых

Ответить
Грядущий

Коровка говорит

0

Тогда уж на виллы или дворцы)

Ответить

norm

39

Ролик напомнил классику: «Ну чё там с деньгами?», «Ты кому звонишь?».

Примерно такие же вопросы на протяжении всего видео.

Ответить

Испанский микрофон

7

Климов дурачок какой-то. Ему одно, он другое. Привыкли там народ так слушать.

Ответить
Испанский

Забавный Кирилл

41

А ты попробуй гопнику объяснить, как работает app store, задача непростая так-то

Ответить
Забавный

Игорь Рачук

8

Он думает, что это какой-то рынок! И пытается выяснить, кто этот рынок крышует! 

Ответить
Игорь

Забавный Кирилл

5

И где прописан этот ваш рынок, м? Кто по масти? ред.

Ответить

Легкий самолет

8

Шото какие-то неуверенные представители

Ответить
Легкий

Alex Blake

36

Юристы. Им надо сто раз подумать, прежде чем что-то сказать.

Ответить
Alex

ouxen

1

вышли бы раз на раз и всего делов

Ответить
ouxen

Опытный

0
Ответить
Легкий

Стандартный бокал

12

Google надо было позвать девушку с ресепшна. Она более деловитая.

Ответить
Легкий

Madegghead

4

ну вообще обычно Маккинзи пободрее и увереннее.
Сдается что у них русские паспорта и они думают больше о бутылке. Магнум.

Ответить
Madegghead

Забавный Кирилл

2

о бутылке

Bottle inside

Ответить
Забавный

Madegghead

2
Ответить
Madegghead

Ваша Закладко

0

это не маккинзи консалтера, это другие ребята, маккензи, от чикагских юристов  

Ответить
Ваша

Светлана

0

нет, это не консалтинговая компания МакКинзи, они за Айпл не отвечали. Они исследованиями занимаются, кстати хорошие исследования у них. А тут сосем другие представители ред.

Ответить
Светлана

Ваша Закладко

0

комент внимательно читали или нет?

Ответить
Светлана

Madegghead

0

в смысле?
Это и есть маккензи. Это огромная компания мировая. Там и консальтеры и юристы и аналитики.
И вообще консалтеры занимаются не исследованиями, а стратегическим консалтингом.

Ответить
Легкий

Романелло Кивогенс

2

Ну так перед американскими конгрессменами выступали главы корпораций. К тому же как я понимаю они подготовились к этой встрече заранее. Здесь же, судя по новостями, на встречу пригласили буквально за день до её проведения. Неудивительно, что юристы не всегда понимали, что им (можно) говорить.

Ответить
Романелло

Опытный

4

Тут главное, что пришли люди, которые понимают: лишнего не надо говорить.

Ответить
Легкий

Ваша Закладко

2

по эпизоду - оч грамотно себя ведут

Ответить

Sergiy Sev

16

Сергей Войтишкин - классная фамилия

Ответить
Sergiy

Забавный Кирилл

7

Вайтивайти

Ответить
Sergiy

Федя Прозоров

2

Поэтому его и позвали регулировать айти

Ответить
Sergiy

Блаженный космос

1

Войти в ойти

Ответить

Андрей Рядькин

12

я понять не могу, че они тужатся. разве не очевидно, что даже если завтра властелин отменит выборы и введет крепостное право дальше оскорблений Волкова в твиттере дело не пойдет. 

Ответить
Андрей

Скорый Гоша

4

Это тебе так рассказала пропаганда.

Ответить

Alex Fielding

9

чо путен правда думает, что если ебаное приложение не убрать, то едро выборы проиграет или что? или это фсб очки набирает?

Ответить
Alex

Стандартный бокал

5

1. Перестраховываются
2. Визжат, что США ВМЕШИВАЕТСЯ В ВЫБОРЫ

Ответить
Alex

Nick Rosenberg

4

Хотят продавить возможность банить приложения в аппсторе используя повод с "вмешательством в выборы"

Ответить
Nick

Alex Fielding

2

или проверить как это вообще делается на будущее так сказать

Ответить
Alex

Общественный дебаркадер

1

а чо холопов бузотерят? не по понятиям

Ответить
Общественный

ouxen

0

это и есть единственная причина всей этой возни

Ответить
Alex

Антон Пострунин

1

Я думаю для него приложения это как чипы в вакцине – не видел, но говорят мощная штука, очень страшная. А не привился/удалил приложение, и все будет хорошо.

Ответить

Опытный томагавк_два

10

То есть если App Store работает на деньги американской компании, то хотели приплести, что приложение УмГ работает на деньги от заграницы, и это теперь иноагент, которого надо заблокировать?

Ответить
Опытный

некипишуй

1

Рубанов, котроый делал приложение работает сейчас на контору в сша в котрой в совете сидит бывший чел из пентагона

Пентагон = УГ
https://www.kommersant.ru/doc/4986227 ред.

Диписточник “Ъ” привел детали версии властей…
Подробнее на сайте
www.kommersant.ru
Ответить
некипишуй

Опытный

0

Интернет возник как проект ЦРУ, так и развивается

Ответить
Опытный

некипишуй

0

Почитай ссылку тамваще ад

Ответить
некипиш…

Опытный

0

Раньше у них кокс был забористее

Ответить

Последний звук

6

Почему эта миловидная женщина не порекомендовала  деду выпить таблетки? 

Ответить
Последний

Стандартный бокал

7

Потому что, судя по поведению деда— он уже давно на таблетках.

Ответить

Общественный дебаркадер

6

где главный, с кем разговаривать, чо шестерку прислали?

Ответить

Забавный Кирилл

5

Ваше приложение - прямое док-во вмешательства США в выборы!

Почему? Мы никаких законов не нарушаем!

А вот этот вот символ «.», это что?

Это точка.

Вот именно! Точка, напечатанная на АМЕРИКАНСКОЙ РАСКЛАДКЕ! АРЯЯЯЯЯ!

Ответить
Забавный

Стас Фарбер

0

так домен сайта СФ на американском языке написано. тут шаблон должен быть порван в клочи.

Ответить
Стас

Забавный Кирилл

1

А теперь ты иноагент! Не твоё дело, государству виднее!

Ответить

stepan ua

4

Ну юристы вели себя не уверено.

Ответить
stepan

stanley

1

"неуверенно" стесняюсь спросить: а как надо было по-Вашему? ред.

Ответить
stanley

Опытный

0

Залезть на стол, снять штаны и покакать

Ответить
stanley

stepan ua

0

Наверное ответить поставленные вопросы юридически корректно. Хз, можно конечно спихнуть на не подготовленность...

Ответить
stepan

Пожарный хичхакер

1

Чморики вырезали именно этот момент и только его дали именно потому что кажется что юристы "вели себя неуверенно". Сомневаюсь сильно что это так. В целом их роль не сказать ничего а потянуть время. После выборов уже будет меньше пресса и можно будет приступать к конструктиву

Ответить

Рядовой историк

4

Климов долбаёб

Ответить
Рядовой

Опытный томагавк_два

1

Мне за Красникова тоже бывает стыдно

Ответить

Глухой шмель

2

Полную запись простолюдинам не положено смотреть. ред.

Ответить
Глухой

Кривой калькулятор

6

если показать людям полную версию, люди увидят какие они там на самом деле глупые

Ответить
Глухой

Федя Прозоров

2

Потому что вырезали самый кринж
- Вот смотрите, гугл, как ваша компания пишется по буквам?
- g-o-o-g-l…
- Вот америкосы тупые. Надо правильно ГОГОЛЬ, Николай Васильевич!

Ответить

Aram Mirzoyants

3

ебаный стыд

Ответить

Алексей Иванов

2

Учитывая всю организационную структуру, им надо было ответить "вассал моего вассала - не мой вассал" - за одно и на понятном для власть имущих феодальном языке ред.

Ответить

Darth Felus

2

кто отвечает за приложения в App Store, в чём разница между Apple Inc. и Apple Distribution International и кто управляет цифровым магазином компании

Госдеп, пентагон и лично Елизавета II, очевидно же.

Ответить
Darth

Пожарный хичхакер

0

И несколько богатых рептилоидов

Ответить

Забавный Кирилл

1

Предлагаю ввести статью за вмешательство граждан во внутренние дела власти!

Ответить
Забавный

Кривой калькулятор

0

шо вы все им подсказываете

а я сижу и удивляюсь, ОТКУДА ОНИ ТАКИЕ ЗАКОНЫ БЕРУТ, а оказывается всё просто, зашел на ТЖ, почитал комментики и опа, новый свод законов ред.

Ответить

Василий Дробовский

1

Какой пытливый дедушка.

Ответить

Nick Rosenberg

1
Ответить

Artur Mineev

1

Под кем этот ваш Эппл двигается?

Ответить

Romario

1

Эти дегенераты пишут для тебя законы, юзернейм. 

Ответить

Алексей Кирсанов

0

Странный канал, подписки заморожены словно, при этом охват большой

Ответить
Алексей

Скорый Гоша

2

Очередной сливной бачок нонеймовский.

Ответить
Алексей

Коммунальный кот

1

И почему-то именно Соловьёв репостнул

Ответить
Коммунальный

Пожарный

0

Почему же.........

Ответить

капитан ильич

–1

Очень смешно наблюдать здесь за позицией «я не я и хата не моя» (и ведь действительно, какой то левый чел за эппл отдувается), когда помнишь недавние споры эппла с эпиком, где первые били себя в грудь и доказывали, что они контролируют и модерируют AppStore, а в противном случае мир накроется пиздой. Эх, корпорации 🥲

Ответить
капитан

Опытный томагавк_два

2

А это тут при чём?

Ответить

Madegghead

0

...ляяяя

Ответить

Владислав Недзвецкий

0

яндексу вопрос ответственности задавали?

Ответить

Образованный кофе

0

Ник, Майк и крепкий орешек - русская адаптация?

Ответить

Блаженный космос

0

к 150–летию Достоевского в Мурманске заложен ракетный крейсер "Климо..."ой, «Идиот»

Ответить

yikiko4351

0

да уж, утром писали что совещание закрытое и на него не пустили журналистов, а к вечеру видео уже слили в Интернет... 

Ответить

Антон Лисин

0

Без новых айфонов в подарок и налички на разговор приехали, вот и тужатся с расспросами с пристрастиями. По рожам видно, что взятки хотят  ред.

Ответить

Коммунальный кот

0

Войтишкин

Не Во, а А

Ответить

Inevitable

0

Дед чисто размотал омежек. Сидят чето мямлят под нос себе, ну вы простите извините хочу заметить. Хрр тьфу, заранее извиняюсь перед Рамзаном Ахматовичем

Ответить

Цветной велосипед

0

Такое ощущение, что вообще никто из них не понимает то, о чем они вообще разговаривают.

Ответить
Цветной

Опытный томагавк_два

0

Да всё понятно: Климов хочет приплести иностранное вмешательство, а юристы стараются не дать ему это сделать.

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Artur Mineev

0
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Николай Иванов

–2

15 сентября представителей Apple и Google вызвали в комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России из-за отказа удалить приложения «Навальный» и «Умное голосование» из App Store и Google Play.

Вообще максимально охуевшие там сидят, спрашивать с монополиста на рынке магазина приложений Apple удалить политическое приложение. В нормальной юрисдикции суды бы давно чинушей на место поставили

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