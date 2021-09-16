Обычно общение Apple с российскими властями оставалось за кулисами и никто даже не знал конкретных людей, которые выступает от имени компании.

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Представитель Apple Сергей Войтишкин

15 сентября представителей Apple и Google вызвали в комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России из-за отказа удалить приложения «Навальный» и «Умное голосование» из App Store и Google Play. У компаний был лишь один день на подготовку. Проследить за заседанием в прямом эфире оказалось невозможно.

Телеграм-канал «А000МР97» с 137 подписчиками, опубликовал трёхминутное видео с закрытого заседания комиссии Совета Федерации по по защите госсуверенитета. Его название которого отсылает к правительственным автомобильным номерам, которые используют ФСБ и МВД. Видео из неизвестного канала разошлось после репоста в телеграм-канал телеведущего Владимира Соловьёва. На видеозаписи глава комиссии Андрей Климов спрашивает, кто управляет App Store.

Обычно общение Apple с российскими властями оставалось за кулисами и никто даже не знал конкретных людей, которые выступают от имени компании, и подробностей обсуждений.

Во время заседания интересы Apple представляли управляющие партнёры международной юридической компании Baker McKenzie Сергей Войтишкин и Дарья Ермолина. Непосредственно сотрудников российской Apple на заседании не было.

Видео с закрытого заседания Совфеда с Apple и Google Телеграм-канал А000МР97

Во время беседы сенаторы спрашивали у Войтишкина и Ермолиной о том, кто отвечает за приложения в App Store, в чём разница между Apple Inc. и Apple Distribution International и кто управляет цифровым магазином компании — «люди с Марса или искусственный интеллект». Представители Apple пытались объяснить, что такое App Store, хотя глава комиссии регулярно их перебивал.

Войтишкин: Ответственность за содержание приложений несут авторы приложений. И любые вопросы в отношении контента, отображаемого в конкретном приложении должны быть адресованы, как мы уже говорили, разработчику приложения, а не Apple Inc.



Андрей Климов решил уточнить у представителей Apple, сама ли компания определяет, кто несёт ответственность за приложения в App Store, а кто — нет. На что ему ответили, что не говорили о таком.

Я всё понимаю, просто хочу уточнить, портал App Store кем регулируется? Искусственным интеллектом, людьми с Марса? Мы же тут не суд, не прокуратура. Нам хотелось бы разобраться. Андрей Климов глава комиссии СФ

Затем Климкин спросил, кто управляет магазином приложений — Apple или какая-то другая компания. Ему ответили, что платформа «оперируется Apple Distribution International» — дочерней структурой Apple. После чего глава комиссии решил уточнить, на чьи средства содержится App Store и каким правилам подчиняется.

Дело в том, что платформа Apple [App Store] — всего лишь платформа, которая предоставляет любому лицу возможность разместить приложение. Дарья Ермолина управляющий партнёр международной юридической компании Baker McKenzie

Также Андрей Климов спрашивал у Ермолиной и Войтишкина, какое отношение Apple имеет к Apple Incorporation. На что ему ответили, что это взаимосвязанные компании, а ведущей является Apple Inc.