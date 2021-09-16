В сеть выложили видео с закрытого заседания Совфеда с Apple и Google. Глава комиссии спрашивал, кто управляет App Store Статьи редакции
Обычно общение Apple с российскими властями оставалось за кулисами и никто даже не знал конкретных людей, которые выступает от имени компании.
15 сентября представителей Apple и Google вызвали в комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России из-за отказа удалить приложения «Навальный» и «Умное голосование» из App Store и Google Play. У компаний был лишь один день на подготовку. Проследить за заседанием в прямом эфире оказалось невозможно.
Телеграм-канал «А000МР97» с 137 подписчиками, опубликовал трёхминутное видео с закрытого заседания комиссии Совета Федерации по по защите госсуверенитета. Его название которого отсылает к правительственным автомобильным номерам, которые используют ФСБ и МВД. Видео из неизвестного канала разошлось после репоста в телеграм-канал телеведущего Владимира Соловьёва. На видеозаписи глава комиссии Андрей Климов спрашивает, кто управляет App Store.
Обычно общение Apple с российскими властями оставалось за кулисами и никто даже не знал конкретных людей, которые выступают от имени компании, и подробностей обсуждений.
Во время заседания интересы Apple представляли управляющие партнёры международной юридической компании Baker McKenzie Сергей Войтишкин и Дарья Ермолина. Непосредственно сотрудников российской Apple на заседании не было.
Во время беседы сенаторы спрашивали у Войтишкина и Ермолиной о том, кто отвечает за приложения в App Store, в чём разница между Apple Inc. и Apple Distribution International и кто управляет цифровым магазином компании — «люди с Марса или искусственный интеллект». Представители Apple пытались объяснить, что такое App Store, хотя глава комиссии регулярно их перебивал.
Андрей Климов решил уточнить у представителей Apple, сама ли компания определяет, кто несёт ответственность за приложения в App Store, а кто — нет. На что ему ответили, что не говорили о таком.
Затем Климкин спросил, кто управляет магазином приложений — Apple или какая-то другая компания. Ему ответили, что платформа «оперируется Apple Distribution International» — дочерней структурой Apple. После чего глава комиссии решил уточнить, на чьи средства содержится App Store и каким правилам подчиняется.
Также Андрей Климов спрашивал у Ермолиной и Войтишкина, какое отношение Apple имеет к Apple Incorporation. На что ему ответили, что это взаимосвязанные компании, а ведущей является Apple Inc.
На вопрос, подотчётна ли компания Apple Distribution International кому-то или действует суверенно, представители Apple ответить не смогли.
Климов выглядит как пьяный батя, который не знает до чего доебаться
Совковые паскуды. Совковые паскуды never changes
Прям морда кгбшная сидит, и допрашивает о том, о чем понятия вообще не имеет. Сука. Бесит
господи да это же прям "паттерны решения вопросиков" любого чекиста/бандита - кто такой, кто управляет, кто крышует, под кем будешь, с какого района ред.
Климов: Кто у вас тут за главного?!
Войтишкин: Я
Климов: Ты из Аpple inc или Apple Distribution International?
Войтишкин: Я из Baker McKenzie
Климов: Я таких не знаю. Расходимся. Пусть те кто App Store ведут появятся тогда и поговорим.
Такой жалкий симулякр: насмотрелся, как в Конгрессе США дела происходят, и тоже захотелось серьезным человечком побыть, вопросики обкашлять. Это как сравнить Большой Театр и кружок творчества в исправительной колонии
Их великий конгресс и на позорный совфед. Помню какие идиотские и ангажированные вопросы задавали конгрессмены тому же Цукербергу исключительно заигрывая со своим избирателем
Да им пофиг на прошлое, они кормушку свою защищают
и тянут нас к себе в бункерок.
спрятаться от всего этого непонятного и угрожающего, от интернета паскудного, от киберопанков окаянных да гиперонанистов лютых
Ролик напомнил классику: «Ну чё там с деньгами?», «Ты кому звонишь?».
Примерно такие же вопросы на протяжении всего видео.
А ты попробуй гопнику объяснить, как работает app store, задача непростая так-то
Он думает, что это какой-то рынок! И пытается выяснить, кто этот рынок крышует!
Юристы. Им надо сто раз подумать, прежде чем что-то сказать.
ну вообще обычно Маккинзи пободрее и увереннее.
Сдается что у них русские паспорта и они думают больше о бутылке. Магнум.
о бутылке
Bottle inside
это не маккинзи консалтера, это другие ребята, маккензи, от чикагских юристов
в смысле?
Это и есть маккензи. Это огромная компания мировая. Там и консальтеры и юристы и аналитики.
И вообще консалтеры занимаются не исследованиями, а стратегическим консалтингом.
Ну так перед американскими конгрессменами выступали главы корпораций. К тому же как я понимаю они подготовились к этой встрече заранее. Здесь же, судя по новостями, на встречу пригласили буквально за день до её проведения. Неудивительно, что юристы не всегда понимали, что им (можно) говорить.
Сергей Войтишкин - классная фамилия
я понять не могу, че они тужатся. разве не очевидно, что даже если завтра властелин отменит выборы и введет крепостное право дальше оскорблений Волкова в твиттере дело не пойдет.
чо путен правда думает, что если ебаное приложение не убрать, то едро выборы проиграет или что? или это фсб очки набирает?
Хотят продавить возможность банить приложения в аппсторе используя повод с "вмешательством в выборы"
а чо холопов бузотерят? не по понятиям
Я думаю для него приложения это как чипы в вакцине – не видел, но говорят мощная штука, очень страшная. А не привился/удалил приложение, и все будет хорошо.
Рубанов, котроый делал приложение работает сейчас на контору в сша в котрой в совете сидит бывший чел из пентагона
Пентагон = УГ
https://www.kommersant.ru/doc/4986227 ред.
так домен сайта СФ на американском языке написано. тут шаблон должен быть порван в клочи.
Ну юристы вели себя не уверено.
Чморики вырезали именно этот момент и только его дали именно потому что кажется что юристы "вели себя неуверенно". Сомневаюсь сильно что это так. В целом их роль не сказать ничего а потянуть время. После выборов уже будет меньше пресса и можно будет приступать к конструктиву
если показать людям полную версию, люди увидят какие они там на самом деле глупые
Потому что вырезали самый кринж
- Вот смотрите, гугл, как ваша компания пишется по буквам?
- g-o-o-g-l…
- Вот америкосы тупые. Надо правильно ГОГОЛЬ, Николай Васильевич!
Учитывая всю организационную структуру, им надо было ответить "вассал моего вассала - не мой вассал" - за одно и на понятном для власть имущих феодальном языке ред.
кто отвечает за приложения в App Store, в чём разница между Apple Inc. и Apple Distribution International и кто управляет цифровым магазином компании
Госдеп, пентагон и лично Елизавета II, очевидно же.
шо вы все им подсказываете
а я сижу и удивляюсь, ОТКУДА ОНИ ТАКИЕ ЗАКОНЫ БЕРУТ, а оказывается всё просто, зашел на ТЖ, почитал комментики и опа, новый свод законов ред.
Странный канал, подписки заморожены словно, при этом охват большой
И почему-то именно Соловьёв репостнул
Очень смешно наблюдать здесь за позицией «я не я и хата не моя» (и ведь действительно, какой то левый чел за эппл отдувается), когда помнишь недавние споры эппла с эпиком, где первые били себя в грудь и доказывали, что они контролируют и модерируют AppStore, а в противном случае мир накроется пиздой. Эх, корпорации 🥲
да уж, утром писали что совещание закрытое и на него не пустили журналистов, а к вечеру видео уже слили в Интернет...
Без новых айфонов в подарок и налички на разговор приехали, вот и тужатся с расспросами с пристрастиями. По рожам видно, что взятки хотят ред.
Дед чисто размотал омежек. Сидят чето мямлят под нос себе, ну вы простите извините хочу заметить. Хрр тьфу, заранее извиняюсь перед Рамзаном Ахматовичем
Да всё понятно: Климов хочет приплести иностранное вмешательство, а юристы стараются не дать ему это сделать.
15 сентября представителей Apple и Google вызвали в комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России из-за отказа удалить приложения «Навальный» и «Умное голосование» из App Store и Google Play.
Вообще максимально охуевшие там сидят, спрашивать с монополиста на рынке магазина приложений Apple удалить политическое приложение. В нормальной юрисдикции суды бы давно чинушей на место поставили