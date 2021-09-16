В сеть выложили видео с закрытого заседания Совфеда с Apple и Google Статьи редакции
Запись беседы с представителями Apple появилось в телеграм-канале с названием, отсылающим к правительственным автомобильным номерам, которые используют ФСБ и МВД.
15 сентября представителей Apple и Google вызвали в комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России из-за отказа удалить приложения «Навальный» и «Умное голосование» из App Store и Google Play. У компаний был лишь один день на подготовку. Проследить за заседанием в прямом эфире оказалось невозможно.
Телеграм-канал «А000МР97» с 137 подписчиками опубликовал трёхминутное видео с закрытого заседания комиссии Совета Федерации по по защите госсуверенитета. Видео из неизвестного канала разошлось после репоста в телеграм-канал телеведущего Владимира Соловьёва. На видеозаписи глава комиссии Андрей Климов спрашивает, кто управляет App Store.
Обычно общение Apple с российскими властями оставалось за кулисами и никто даже не знал конкретных людей, которые выступают от имени компании, и подробностей обсуждений.
Во время заседания интересы Apple представляли управляющие партнёры международной юридической компании Baker McKenzie Сергей Войтишкин и Дарья Ермолина. Непосредственно сотрудников российской Apple на заседании не было.
Во время беседы сенаторы спрашивали у Войтишкина и Ермолиной о том, кто отвечает за приложения в App Store, в чём разница между Apple Inc. и Apple Distribution International и кто управляет цифровым магазином компании — «люди с Марса или искусственный интеллект». Представители Apple пытались объяснить, что такое App Store, хотя глава комиссии регулярно их перебивал.
Андрей Климов решил уточнить у представителей Apple, сама ли компания определяет, кто несёт ответственность за приложения в App Store, а кто — нет. На что ему ответили, что не говорили о таком.
Затем Климкин спросил, кто управляет магазином приложений — Apple или какая-то другая компания. Ему ответили, что платформа «оперируется Apple Distribution International» — дочерней структурой Apple. После чего глава комиссии решил уточнить, на чьи средства содержится App Store и каким правилам подчиняется.
Также Андрей Климов спрашивал у Ермолиной и Войтишкина, какое отношение Apple имеет к Apple Incorporation. На что ему ответили, что это взаимосвязанные компании, а ведущей является Apple Inc.
На вопрос, подотчётна ли компания Apple Distribution International кому-то или действует суверенно, представители Apple ответить не смогли.
Климов выглядит как пьяный батя, который не знает до чего доебаться
Совковые паскуды. Совковые паскуды never changes
господи да это же прям "паттерны решения вопросиков" любого чекиста/бандита - кто такой, кто управляет, кто крышует, под кем будешь, с какого района ред.
Да им пофиг на прошлое, они кормушку свою защищают
и тянут нас к себе в бункерок.
спрятаться от всего этого непонятного и угрожающего, от интернета паскудного, от киберопанков окаянных да гиперонанистов лютых
Такой жалкий симулякр: насмотрелся, как в Конгрессе США дела происходят, и тоже захотелось серьезным человечком побыть, вопросики обкашлять. Это как сравнить Большой Театр и кружок творчества в исправительной колонии
Их великий конгресс и на позорный совфед. Помню какие идиотские и ангажированные вопросы задавали конгрессмены тому же Цукербергу исключительно заигрывая со своим избирателем
Ролик напомнил классику: «Ну чё там с деньгами?», «Ты кому звонишь?».
Примерно такие же вопросы на протяжении всего видео.
я понять не могу, че они тужатся. разве не очевидно, что даже если завтра властелин отменит выборы и введет крепостное право дальше оскорблений Волкова в твиттере дело не пойдет.
А ты попробуй гопнику объяснить, как работает app store, задача непростая так-то
Он думает, что это какой-то рынок! И пытается выяснить, кто этот рынок крышует!
Сергей Войтишкин - классная фамилия
ну вообще обычно Маккинзи пободрее и увереннее.
Сдается что у них русские паспорта и они думают больше о бутылке. Магнум.
Ну так перед американскими конгрессменами выступали главы корпораций. К тому же как я понимаю они подготовились к этой встрече заранее. Здесь же, судя по новостями, на встречу пригласили буквально за день до её проведения. Неудивительно, что юристы не всегда понимали, что им (можно) говорить.
чо путен правда думает, что если ебаное приложение не убрать, то едро выборы проиграет или что? или это фсб очки набирает?
Хотят продавить возможность банить приложения в аппсторе используя повод с "вмешательством в выборы"
если показать людям полную версию, люди увидят какие они там на самом деле глупые
Учитывая всю организационную структуру, им надо было ответить "вассал моего вассала - не мой вассал" - за одно и на понятном для власть имущих феодальном языке ред.
шо вы все им подсказываете
а я сижу и удивляюсь, ОТКУДА ОНИ ТАКИЕ ЗАКОНЫ БЕРУТ, а оказывается всё просто, зашел на ТЖ, почитал комментики и опа, новый свод законов ред.
15 сентября представителей Apple и Google вызвали в комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России из-за отказа удалить приложения «Навальный» и «Умное голосование» из App Store и Google Play.
Вообще максимально охуевшие там сидят, спрашивать с монополиста на рынке магазина приложений Apple удалить политическое приложение. В нормальной юрисдикции суды бы давно чинушей на место поставили
Странный канал, подписки заморожены словно, при этом охват большой