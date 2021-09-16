Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":813,"title":"\u042d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0442: TJ \u043f\u0440\u043e\u0431\u0443\u0435\u0442 \u0441\u043d\u044f\u0442\u044c \u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u043d\u044b\u0439 \u0440\u043e\u043b\u0438\u043a","url":"\/redirect?component=advertising&id=813&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/437972-go-to-viral&placeBit=1&hash=ab132434f9820e6f6db9addb34e652df59b2d2714e8f601f9105518e5947fe11","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Сергей Исенеков

В сеть выложили видео с закрытого заседания Совфеда с Apple и Google Статьи редакции

Запись беседы с представителями Apple появилось в телеграм-канале с названием, отсылающим к правительственным автомобильным номерам, которые используют ФСБ и МВД.

53 53 комментария
2030 просмотров
Представитель Apple Сергей Войтишкин 

15 сентября представителей Apple и Google вызвали в комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России из-за отказа удалить приложения «Навальный» и «Умное голосование» из App Store и Google Play. У компаний был лишь один день на подготовку. Проследить за заседанием в прямом эфире оказалось невозможно.

Итоги Совфеда с Apple и Google: компаниям грозят…
Главное о заседании из-за отказа удалить приложение «Навальный» из App Store и Google Play — это…
tjournal.ru

Телеграм-канал «А000МР97» с 137 подписчиками опубликовал трёхминутное видео с закрытого заседания комиссии Совета Федерации по по защите госсуверенитета. Видео из неизвестного канала разошлось после репоста в телеграм-канал телеведущего Владимира Соловьёва. На видеозаписи глава комиссии Андрей Климов спрашивает, кто управляет App Store.

Обычно общение Apple с российскими властями оставалось за кулисами и никто даже не знал конкретных людей, которые выступают от имени компании, и подробностей обсуждений.

Во время заседания интересы Apple представляли управляющие партнёры международной юридической компании Baker McKenzie Сергей Войтишкин и Дарья Ермолина. Непосредственно сотрудников российской Apple на заседании не было.

Видео с закрытого заседания Совфеда с Apple и Google Телеграм-канал А000МР97

Во время беседы сенаторы спрашивали у Войтишкина и Ермолиной о том, кто отвечает за приложения в App Store, в чём разница между Apple Inc. и Apple Distribution International и кто управляет цифровым магазином компании — «люди с Марса или искусственный интеллект». Представители Apple пытались объяснить, что такое App Store, хотя глава комиссии регулярно их перебивал.

Войтишкин: Ответственность за содержание приложений несут авторы приложений. И любые вопросы в отношении контента, отображаемого в конкретном приложении должны быть адресованы, как мы уже говорили, разработчику приложения, а не Apple Inc.

Андрей Климов решил уточнить у представителей Apple, сама ли компания определяет, кто несёт ответственность за приложения в App Store, а кто — нет. На что ему ответили, что не говорили о таком.

Я всё понимаю, просто хочу уточнить, портал App Store кем регулируется? Искусственным интеллектом, людьми с Марса? Мы же тут не суд, не прокуратура. Нам хотелось бы разобраться.

Андрей Климов
глава комиссии СФ

Затем Климкин спросил, кто управляет магазином приложений — Apple или какая-то другая компания. Ему ответили, что платформа «оперируется Apple Distribution International» — дочерней структурой Apple. После чего глава комиссии решил уточнить, на чьи средства содержится App Store и каким правилам подчиняется.

Дело в том, что платформа Apple [App Store] — всего лишь платформа, которая предоставляет любому лицу возможность разместить приложение.

Дарья Ермолина
управляющий партнёр международной юридической компании Baker McKenzie

Также Андрей Климов спрашивал у Ермолиной и Войтишкина, какое отношение Apple имеет к Apple Incorporation. На что ему ответили, что это взаимосвязанные компании, а ведущей является Apple Inc.

На вопрос, подотчётна ли компания Apple Distribution International кому-то или действует суверенно, представители Apple ответить не смогли.

#новости #apple

53 53 комментария
29
{ "author_name": "Сергей Исенеков", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","apple"], "comments": 53, "likes": 29, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 439630, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 16 Sep 2021 20:21:45 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
53 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Alex Blake

33

Климов выглядит как пьяный батя, который не знает до чего доебаться

Ответить
Alex

Разнообразный химик

2

бля ахуенно, сразу плохонько стало, как образ слепилься с с твоих лов

Ответить

ouxen

29

Совковые паскуды. Совковые паскуды never changes

Ответить
ouxen

Стандартный бокал

0

Гадят, а потом гниют в земле.

Ответить

Андрей

18

господи да это же прям "паттерны решения вопросиков" любого чекиста/бандита - кто такой, кто управляет, кто крышует, под кем будешь, с какого района ред.

Ответить

Грядущий американец

15

Тупые старые пидорасы, тянущие страну в свое уютненькое прошлое ред.

Ответить
Грядущий

Забавный Кирилл

4

Да им пофиг на прошлое, они кормушку свою защищают

Ответить
Забавный

Грядущий

0

и тянут нас к себе в бункерок.
спрятаться от всего этого непонятного и угрожающего, от интернета паскудного, от киберопанков окаянных да гиперонанистов лютых

Ответить
Грядущий

Коровка говорит

0

Тогда уж на виллы или дворцы)

Ответить

MightyStan

12

Такой жалкий симулякр: насмотрелся, как в Конгрессе США дела происходят, и тоже захотелось серьезным человечком побыть, вопросики обкашлять. Это как сравнить Большой Театр и кружок творчества в исправительной колонии

Ответить
MightyStan

amd

0

Их великий конгресс и на позорный совфед. Помню какие идиотские и ангажированные вопросы задавали конгрессмены тому же Цукербергу исключительно заигрывая со своим избирателем

Ответить

norm

9

Ролик напомнил классику: «Ну чё там с деньгами?», «Ты кому звонишь?».

Примерно такие же вопросы на протяжении всего видео.

Ответить

Андрей Рядькин

7

я понять не могу, че они тужатся. разве не очевидно, что даже если завтра властелин отменит выборы и введет крепостное право дальше оскорблений Волкова в твиттере дело не пойдет. 

Ответить
Андрей

Скорый Гоша

0

Это тебе так рассказала пропаганда.

Ответить

Испанский микрофон

3

Климов дурачок какой-то. Ему одно, он другое. Привыкли там народ так слушать.

Ответить
Испанский

Забавный Кирилл

11

А ты попробуй гопнику объяснить, как работает app store, задача непростая так-то

Ответить
Забавный

Игорь Рачук

0

Он думает, что это какой-то рынок! И пытается выяснить, кто этот рынок крышует! 

Ответить
Игорь

Забавный Кирилл

0

И где прописан этот ваш рынок, м? Кто по масти? ред.

Ответить

Sergiy Sev

6

Сергей Войтишкин - классная фамилия

Ответить
Sergiy

Забавный Кирилл

2

Вайтивайти

Ответить
Sergiy

Блаженный космос

1

Войти в ойти

Ответить
Sergiy

Федя Прозоров

0

Поэтому его и позвали регулировать айти

Ответить

Легкий самолет

3

Шото какие-то неуверенные представители

Ответить
Легкий

Alex Blake

9

Юристы. Им надо сто раз подумать, прежде чем что-то сказать.

Ответить
Легкий

Madegghead

1

ну вообще обычно Маккинзи пободрее и увереннее.
Сдается что у них русские паспорта и они думают больше о бутылке. Магнум.

Ответить
Madegghead

Забавный Кирилл

1

о бутылке

Bottle inside

Ответить
Забавный

Madegghead

0
Ответить
Легкий

Романелло Кивогенс

1

Ну так перед американскими конгрессменами выступали главы корпораций. К тому же как я понимаю они подготовились к этой встрече заранее. Здесь же, судя по новостями, на встречу пригласили буквально за день до её проведения. Неудивительно, что юристы не всегда понимали, что им (можно) говорить.

Ответить
Романелло

Опытный

1

Тут главное, что пришли люди, которые понимают: лишнего не надо говорить.

Ответить
Легкий

Стандартный бокал

1

Google надо было позвать девушку с ресепшна. Она более деловитая.

Ответить

Alex Fielding

5

чо путен правда думает, что если ебаное приложение не убрать, то едро выборы проиграет или что? или это фсб очки набирает?

Ответить
Alex

Стандартный бокал

3

1. Перестраховываются
2. Визжат, что США ВМЕШИВАЕТСЯ В ВЫБОРЫ

Ответить
Alex

Nick Rosenberg

1

Хотят продавить возможность банить приложения в аппсторе используя повод с "вмешательством в выборы"

Ответить
Nick

Alex Fielding

1

или проверить как это вообще делается на будущее так сказать

Ответить

Опытный томагавк_два

5

То есть если App Store работает на деньги американской компании, то хотели приплести, что приложение УмГ работает на деньги от заграницы, и это теперь иноагент, которого надо заблокировать?

Ответить

Забавный Кирилл

4

Ваше приложение - прямое док-во вмешательства США в выборы!

Почему? Мы никаких законов не нарушаем!

А вот этот вот символ «.», это что?

Это точка.

Вот именно! Точка, напечатанная на АМЕРИКАНСКОЙ РАСКЛАДКЕ! АРЯЯЯЯЯ!

Ответить

Последний звук

3

Почему эта миловидная женщина не порекомендовала  деду выпить таблетки? 

Ответить
Последний

Стандартный бокал

1

Потому что, судя по поведению деда— он уже давно на таблетках.

Ответить

Глухой шмель

1

Полную запись простолюдинам не положено смотреть. ред.

Ответить
Глухой

Кривой калькулятор

1

если показать людям полную версию, люди увидят какие они там на самом деле глупые

Ответить

Василий Дробовский

1

Какой пытливый дедушка.

Ответить

Алексей Иванов

1

Учитывая всю организационную структуру, им надо было ответить "вассал моего вассала - не мой вассал" - за одно и на понятном для власть имущих феодальном языке ред.

Ответить

Забавный Кирилл

0

Предлагаю ввести статью за вмешательство граждан во внутренние дела власти!

Ответить
Забавный

Кривой калькулятор

0

шо вы все им подсказываете

а я сижу и удивляюсь, ОТКУДА ОНИ ТАКИЕ ЗАКОНЫ БЕРУТ, а оказывается всё просто, зашел на ТЖ, почитал комментики и опа, новый свод законов ред.

Ответить

Madegghead

0

...ляяяя

Ответить

Николай Иванов

0

15 сентября представителей Apple и Google вызвали в комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России из-за отказа удалить приложения «Навальный» и «Умное голосование» из App Store и Google Play.

Вообще максимально охуевшие там сидят, спрашивать с монополиста на рынке магазина приложений Apple удалить политическое приложение. В нормальной юрисдикции суды бы давно чинушей на место поставили

Ответить

Алексей Кирсанов

0

Странный канал, подписки заморожены словно, при этом охват большой

Ответить
Алексей

Скорый Гоша

0

Очередной сливной бачок нонеймовский.

Ответить

Владислав Недзвецкий

0

яндексу вопрос ответственности задавали?

Ответить

Nick Rosenberg

0
Ответить

Образованный кофе

0

Ник, Майк и крепкий орешек - русская адаптация?

Ответить

stepan ua

0

Ну юристы вели себя не уверено.

Ответить

Блаженный космос

0

к 150–летию Достоевского в Мурманске заложен ракетный крейсер "Климо..."ой, «Идиот»

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 53 комментария
Обсуждаемое
Наука
Исследование: Люди толстеют не из-за переедания — к набору веса приводят быстрые углеводы
Похудеть можно, не ограничивая себя в количестве еды, нужно только правильно подобрать её состав.
337
Новости
«Пора перестать бояться»: петербургский бренд амуниции для собак сделал рекламу с однополыми парами
Исполнительный директор Dog with Log Полина Егорова призвала другие бренды перестать бояться и делать контент, который «вы хотите, прямо сейчас».
292
Новости
В Москве на двух станциях метро добавили надписи на таджикском и узбекском. Власти назвали это удобством для мигрантов
От этих станций ходят автобусы до миграционного центра «Сахарово».
269
Популярное за три дня
Спорт
Теннисист Медведев выиграл турнир «Большого шлема». В финале US Open он победил первую ракетку мира Джоковича
Российский спортсмен выиграл три сета с одинаковым счётом.
48
Технологии
ИТ-специалисты сообщили о блокировке «Google Документов» на сетях «Мегафона», МТС, Tele2 и Yota
Сбои наблюдаются по всей России. 15 сентября в «Google Документах» опубликовали списки кандидатов «Умного голосования».
333
Новости
Жительница США оплатила долг героев репортажа «Таких дел» из села Ведлозеро. Они брали взаймы продукты в магазине
На момент выхода материала они были должны магазину 4200 рублей.
99
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null