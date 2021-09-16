Пензенец случайно отправил властям список «Умного голосования». Через два часа к нему приехал участковый и глава посёлка Статьи редакции
«Путин обидел вас?» — спросил полицейский.
Житель посёлка Волчий Пензенской области Андрей Грибанов случайно отправил главе сельсовета рекомендации «Умного голосования». Через два часа чиновница приехала к нему домой вместе с участковым. Полицейский спрашивал, собирается ли Грибанов выходить на пикеты во время выборов, и говорил про Владимира Путина. Аудиозапись разговора пензенец предоставил изданию «7х7».
15 сентября Грибанову на электронную почту пришли рекомендации проекта «Умное голосование» по голосованию за кандидата на выборах. Мужчина создал рассылку среди своих знакомых и случайно включил в неё главу сельсовета Светлану Капленкову. Через два часа после отправки сообщения чиновница приехала к Грибанову домой вместе с участковым Сергеем Бондиным.
Беседу с властями мужчина записал на диктофон. Участковый потребовал от Грибанова рассказать, где в интернете тот увидел рекомендации «Умного голосования», посоветовал ему «не выкидывать никуда во всякие соцсети свой бред» и спросил, собирается ли Грибанов в дни выборов «приходить куда с табличками».
Затем между полицейским и Грибановым завязался диалог о президенте Владимире Путине. «Путин обидел вас?», — спросил участковый. «У Путина в 2008 году срок годности кончился, он на 13 лет просроченный президент. Мы сейчас при четвёртом президенте уже должны жить», — ответил Грибанов. Полицейский спросил мужчину, хочет ли он, чтобы президентов «как в Америке было много» и «всё было непостоянно». «В Америке проиграл Трамп — сел на вертолёт и улетел», — сказал Грибанов. «А Путин выиграл и пошёл дальше», — возразил участковый.
Грибанов спросил у главы сельсовета, когда в посёлок проведут нормальную дорогу: местные жители вынуждены ездить по грунтовке, которую размывает после дождей. Капленкова пообещала решить вопрос, при этом заявив, что пока не может отправить технику на карьер из-за погодных условий.
Проект «Умное голосование» запустил политик Алексей Навальный в ноябре 2018 года. Он предложил противникам «Единой России» голосовать на всех выборах за любого самого сильного кандидата, кроме провластного. Команда Навального рассчитывает перспективы участников и определяет, кого стоит поддержать. Ряд рекомендованных «Умным голосованием» кандидатов побеждали на выборах в своих округах.
Через полторы недели Роскомнадзор добавил сайт проекта в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и заблокировалего. После этого команда Навального перенесла сайт на новый адрес, повторно его не блокировали. В июне 2021 года ведомство попросило Google прекратить техническую поддержку сайта. Компания не выполнила требования.
выборы придумали, чтобы люди могли голосовать за того кому доверяют, а не для того чтобы фанатики по смске голосовали за незнакомого им человека. Большего глумления над демократией, чем это УГ вообразить нельзя
почему же нельзя, можно
выборы придумали как инструмент управления/делегирования полномочий по представительству,
каким образом, в русле какой логики и какие суб-цели это может преследовать и в качестве чего еще может выступать выбор на выборах - это вопрос интересов избирателя, стихийное протестное голосование - это электоральная норма, уг - это скоординированное протестное голосование ред.
Через два часа к нему приехал участковый и глава посёлка
«Путин обидел вас?» — спросил полицейский.
«А Путин выиграл и пошел дальше»
Грибанов спросил у главы сельсовета, когда в посёлок проведут нормальную дорогу: местные жители вынуждены ездить по грунтовке, которую размывает после дождей. Капленкова пообещала решить вопрос, при этом заявив, что пока не может отправить технику на карьер из-за погодных условий.
найс
«В Америке проиграл Трамп — сел на вертолёт и улетел»
сразу видно - не следит человек за политической жизнью Америки. Ему бы на tj, здесь много экспертов, объяснили бы ему, что к чему