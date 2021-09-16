«Путин обидел вас?» — спросил полицейский.

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Житель посёлка Волчий Пензенской области Андрей Грибанов случайно отправил главе сельсовета рекомендации «Умного голосования». Через два часа чиновница приехала к нему домой вместе с участковым. Полицейский спрашивал, собирается ли Грибанов выходить на пикеты во время выборов, и говорил про Владимира Путина. Аудиозапись разговора пензенец предоставил изданию «7х7».

15 сентября Грибанову на электронную почту пришли рекомендации проекта «Умное голосование» по голосованию за кандидата на выборах. Мужчина создал рассылку среди своих знакомых и случайно включил в неё главу сельсовета Светлану Капленкову. Через два часа после отправки сообщения чиновница приехала к Грибанову домой вместе с участковым Сергеем Бондиным.

Беседу с властями мужчина записал на диктофон. Участковый потребовал от Грибанова рассказать, где в интернете тот увидел рекомендации «Умного голосования», посоветовал ему «не выкидывать никуда во всякие соцсети свой бред» и спросил, собирается ли Грибанов в дни выборов «приходить куда с табличками».

Затем между полицейским и Грибановым завязался диалог о президенте Владимире Путине. «Путин обидел вас?», — спросил участковый. «У Путина в 2008 году срок годности кончился, он на 13 лет просроченный президент. Мы сейчас при четвёртом президенте уже должны жить», — ответил Грибанов. Полицейский спросил мужчину, хочет ли он, чтобы президентов «как в Америке было много» и «всё было непостоянно». «В Америке проиграл Трамп — сел на вертолёт и улетел», — сказал Грибанов. «А Путин выиграл и пошёл дальше», — возразил участковый.

Грибанов спросил у главы сельсовета, когда в посёлок проведут нормальную дорогу: местные жители вынуждены ездить по грунтовке, которую размывает после дождей. Капленкова пообещала решить вопрос, при этом заявив, что пока не может отправить технику на карьер из-за погодных условий.

Проект «Умное голосование» запустил политик Алексей Навальный в ноябре 2018 года. Он предложил противникам «Единой России» голосовать на всех выборах за любого самого сильного кандидата, кроме провластного. Команда Навального рассчитывает перспективы участников и определяет, кого стоит поддержать. Ряд рекомендованных «Умным голосованием» кандидатов побеждали на выборах в своих округах.