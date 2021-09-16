В России начались трёхдневные выборы в Госдуму Статьи редакции
Они завершатся в 20:00 по местному времени 19 сентября.
В России началось трёхдневное голосование на выборах в Госдуму: в 23:00 по московскому времени первые избирательные участки открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. В 12 регионах одновременно стартовали выборы губернаторов, в 39 — выборы местных парламентов и муниципалитетов.
В парламентских выборах участвуют 14 партий (порядок соответствует нумерации размещения в избирательном бюллетене):
- КПРФ;
- «Зеленые»;
- ЛДПР;
- «Новые люди»;
- «Единая Россия»;
- «Справедливая Россия — За правду»;
- «Яблоко»;
- Партия Роста;
- «Российская партия свободы и справедливости»;
- «Коммунисты России»;
- «Гражданская платформа»;
- «Зеленая альтернатива»;
- «Родина»;
- «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Всего избирается 450 депутатов: половина — по спискам, половина — по одномандатным округам. По последним выдвинуты 2296 кандидатов. Полный список округов опубликован на сайте Центризбиркома.
Чтобы проголосовать, нужно прийти на свой избирательный участок с паспортом гражданина РФ. Все участки работают с 8:00 до 20:00 местного времени каждый день голосования. Найти свой можно на сайте ЦИК: для этого в разделе «Цифровые сервисы» нужно кликнуть подраздел «Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума».
Избиратели, которые не могут прийти на свой избирательный участок, могут проголосовать через интернет. Для этого нужно иметь подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуг». Система электронного голосования тестируется не по всей России, а только в Москве, Севастополе, а также в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.
В этом году общедоступных трансляций с избирательных участков нет. ЦИК оставил доступ к ним только избиркомам, партиям и кандидатам. Раньше благодаря видеонаблюдению на участках жители России могли публиковать записи подозрений на вбросы. Также на парламентские выборы впервые за почти 30 лет не приехали наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Ответы на самые простые и резонансные вопросы (где и как голосовать, кого и почему не допустили до выборов, что будет с голосами партий, которые не пройдут барьер в 5%, что не так с электронным голосованием) TJ собрал в подробном материале-гиде по выборам.
Однозначно победит Единая Россия. Единоросы сплотили страну национальной идеей, в основе которой любовь, мир, укрепление державы, поиск здоровых компромиссов и обязательная порка обидчиков. Единая Россия реально эффективно действует в современных условиях как на мировом поле, так и дома
Ваш пик отлично дополняет комментарий. ред.
Самое забавное в этом комментарии то, что он хоть и саркастичен, но немного правдив в этой части:
Единая Россия реально эффективно действует в современных условиях как на мировом поле, так и дома
Люди ведь за Единую Россию поэтому раньше и голосовали - она была наиболее эффективной партией. Другие партии имели абсолютно все необходимые ресурсы, чтобы забрать больше голосов, но партии были крайне неэффективными. Хуже того, они даже сейчас многие такие. Ни одна оппозиционная партия не показала внушительного пиара в интернет-пространстве, что привело к тому, что большая часть людей не имеет реальных кандидатов, а голосует "лишь бы не за едро". Будет очень неплохо, если едро возьмет 30%, КПРФ возьмет 30%, и остальные партии сколько-то возьмут. А вот если КПРФ возьмёт 60+%, то я думаю, это будет даже хуже, чем при большинстве едра. ред.
если КПРФ возьмёт 60+%, то я думаю, это будет даже хуже, чем при большинстве едра.
Введут ЧС, обрубят интернет и отменят результаты ссылаясь на вмешательство в выборы?
В этом году по крайней мере в Москве явно сушат офлайн явку и продвигают онлайн голосвание. Обычных указателей и щитов на участки нет, информационных плакатов в подъездах о том когда и где голосовать тоже нет, раньше всегда были. Зато онлайн голосование спамом и обещаниями выигрышей просто завалило все телефонные номера и почту. И это не только я заметил, в районной группе множество людей от этом же пишут, некоторые спрашивают куда идти голосовать ред.
Самое обидное, что оппозиция в России довольно слабая. Особенно, если сравнивать с Америкой. Там на выборах Трампа во все поля использовали биг дату и машинное обучение, брошюры рассылали, подобранные персонально под человека. В России же у оппозиции по факту была одна цель - объединиться и спихнуть Единую России. Они должны были обеспечить высокую явку, мотивировать избирателей идти на выборы. И они с этим не справились. Они не присутствовали в онлайн-пространстве, не мотивировали идти на выборы, они толком не рассылали листовки, они не показывали, как принять участие в выборах. Те же ролики для обучения наблюдателей у тех же КПРФ выполнены бездарно - слишком много, слишком затянуто. Будет круто, если едро потеряет большинство, но это будет явно не заслуга оппозиции. ред.
Хз, я про электронное голосование только из телика слышал. Участок на районе уже обозначен как пару дней, перед падиком висит плакат со всей инфой куда идти ред.
Да начнётся представление 🤡
Хорошо, поняли, но что там с Дюной? Ходил кто? Как кинцо?
У Сергуна в блоге
Спасибо
нашел
не реклама
не баньте ссылку
https://tjournal.ru/u/99944-serguun42/439567-shay-huludy-i-muad-diby
а женщины пидорки, пидорши или пидорессы, а может пидорини?
лесбуха? бля, я сломал голову
ковырялки
вся правда про выборы
https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ
Ябать, у вас в стране аж две партии коммунистов.
насколько я понял, то «Коммунисты России» - это спойлер ЕР, чтобы за КПРФ меньше голосов было
From the bottom of my heart, I wish Russians a good fortune.
Да, свежее правительство неплохо бы помогло Восточной Европе.
Смотря какое правительство. Учитывая какие уроды в этом правительстве сидят, то вряд-ли. Типо уйдет Путина, а мафия и имперское быдло останется.
А что противозаконного в Умном Голосовании? Граждане России публично обсуждают как им голосовать за кандидатов. Где тут нарушение законов? Или агитировать против Единой России это противозаконно? Не могу понять почему призывать голосовать за Единую Россию - это законно, а призывать голосовать против Единой России - это незаконно. Если бы не было такой нормы когда голоса не ходивших на выборы достаются Единой России ,то можно было бы бойкотировать выборы, а так Умное Голосование - это что-то вроде голосования против всех, которое убрали.
ну что там, честные выборы пацаны, да? Как их самих от вранья в лицо не колотит, свою же страну убивают
честные, без камер, без наблюдателей
Есть что-то с дельфинчиками?
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Российская партия пенсионеров за социальную справедливость
Любопытно почему их пропустили, они же явно пропутинский электорат оттягивают.
Ну че народ, погнали нахуй.