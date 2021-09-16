Они завершатся в 20:00 по местному времени 19 сентября.

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РИА «Новости»

В России началось трёхдневное голосование на выборах в Госдуму: в 23:00 по московскому времени первые избирательные участки открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. В 12 регионах одновременно стартовали выборы губернаторов, в 39 — выборы местных парламентов и муниципалитетов.

В парламентских выборах участвуют 14 партий (порядок соответствует нумерации размещения в избирательном бюллетене):

КПРФ;

«Зеленые»;



ЛДПР;



«Новые люди»;



«Единая Россия»;

«Справедливая Россия — За правду»;



«Яблоко»;



Партия Роста;



«Российская партия свободы и справедливости»;



«Коммунисты России»;



«Гражданская платформа»;



«Зеленая альтернатива»;



«Родина»;



«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Всего избирается 450 депутатов: половина — по спискам, половина — по одномандатным округам. По последним выдвинуты 2296 кандидатов. Полный список округов опубликован на сайте Центризбиркома.

Чтобы проголосовать, нужно прийти на свой избирательный участок с паспортом гражданина РФ. Все участки работают с 8:00 до 20:00 местного времени каждый день голосования . Найти свой можно на сайте ЦИК: для этого в разделе «Цифровые сервисы» нужно кликнуть подраздел «Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума».

Избиратели, которые не могут прийти на свой избирательный участок, могут проголосовать через интернет. Для этого нужно иметь подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуг». Система электронного голосования тестируется не по всей России, а только в Москве, Севастополе, а также в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.

В этом году общедоступных трансляций с избирательных участков нет. ЦИК оставил доступ к ним только избиркомам, партиям и кандидатам. Раньше благодаря видеонаблюдению на участках жители России могли публиковать записи подозрений на вбросы. Также на парламентские выборы впервые за почти 30 лет не приехали наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).