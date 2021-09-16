Затем все запросы пользователя направляются через два автономных IRC‑сервера. Первый назначает пользователю анонимный IP‑адрес, соответствующий региону, где тот находится, но не раскрывающий точное местоположение. Второй расшифровывает нужный интернет‑адрес и перенаправляет пользователя на сайт.

Такое разделение информации позволяет защитить конфиденциальность пользователя, потому что никто не может определить данные и о пользователе и о посещаемых им сайтах, а затем ещё и установить между ними соответствие.