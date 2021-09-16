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Новости
Сергей Звезда

Пользователи Apple сообщили об отключении в России функции «Частный узел», скрывающей IP-адрес от всех Статьи редакции

Это произошло после встречи представителей компании с комиссией Совета Федерации.

25 25 комментариев
895 просмотров
Кадр с презентацией функции iCloud Private Relay Apple

Apple отключила в России функцию «Частный узел» в существующих на стадии беты iOS 15 и macOS 12 Monterey, обнаружил пользователь TJ Пешка комитета. Редакция iPhones.ru подтвердила эту информацию.

Изначально Apple заявляла о поддержке функции на территории России. При этом практически сразу после анонса стало известно, что «Частный узел» не будет работать в Белоруссии, Египте, Казахстане, Китае, Колумбии, Саудовской Аравии, Туркмении, Уганде, Филиппинах и ЮАР.

Apple анонсировала функцию на конференции WWDC-2021. В СМИ называют iCloud Private Relay «VPN-сервисом», но компания избегает такого наименования, ссылаясь на технические особенности работы. «Частный узел» обеспечивает конфиденциальность в сети, кодируя исходящий трафик в Safari, чтобы его не могли перехватить и расшифровать ни оператор связи, ни сама Apple.

Затем все запросы пользователя направляются через два автономных IRC‑сервера. Первый назначает пользователю анонимный IP‑адрес, соответствующий региону, где тот находится, но не раскрывающий точное местоположение. Второй расшифровывает нужный интернет‑адрес и перенаправляет пользователя на сайт.

Такое разделение информации позволяет защитить конфиденциальность пользователя, потому что никто не может определить данные и о пользователе и о посещаемых им сайтах, а затем ещё и установить между ними соответствие.

Apple

Перед выборами в Госдуму представителей Apple и Google вызвали в Совет Федерации из-за «вмешательства в дела России» и отказа удалить приложение Алексея Навального с кандидатами «Умного голосования». Они встретились с комиссией верхней палаты парламента 16 сентября. Сенаторы пригрозили штрафами и персональными уголовными делами за нежелание сотрудничать, но компании пока не соглашались с требованиями.

#vpn #новости #apple

Статья дополняется
Спасибо за наводку Пешка Комитета
25 25 комментариев
14
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25 комментариев
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Arthur Sergeev

4

А вы говорили в России плохо в интернете разбираются. Все про скрепы, да про скрепы 

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Андрей Рядькин

3

заскулим после выборов

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Столичный Гоша

1

дали посасать мегакорпорации! 

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Roman Trifonov

1

Хз, поставил регион США, все робит

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Церковный пистолет

1
Ответить
Церковный

Церковный пистолет

0

Жду когда Apple сольет пару десятков тысяч юзеров приложения «Навальный» по просьбе властей. Процентно это немного и кассы не сделает, против возможных убытков при бане компании в России. ред.

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Сергей Ахрем

0

ребят ,в опере до сих пор работает официальный оперовский впн ,расслабьтесь.Заходите ,включаете ,радуетесь.И кладёте болт на то ,что кнопка "выпилена" из оболочки
https://addons.opera.com/ru/extensions/details/opera-vpn/

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Сергей

Inevitable

0

Они вроде начали сотрудничать с ркн?

Ответить
Сергей

Фанат Припоя

0

Отключат и это. Делов то как оказалось.

Ответить

norm

0

Не первый год пользуюсь iOS, но про фичу не знал.

Ответить
norm

Пешка Комитета

1

Она дебютировала в IOS 15/Mac Os 11.5 и в девелоперках у нас работала)

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Пешка Комитета

0

@Сергей Звезда 

Ответить
Пешка

Сергей Звезда

0

вижу, спасибо 

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Сергей

God Damn

0

Что вы видите Сергей?

Ответить
God

Сергей Звезда

1
Ответить
Пешка

Сергей Звезда

0

а это ты сам обнаружил, твой скрин?

Ответить
Сергей

Пешка Комитета

0

Да, при оформлении ошибки было такое. У знакомого с оформленной подписки также, но в девелоперке пока работает.

Ответить
Пешка

Сергей Звезда

0

Спасибо, сослался на тебя 

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Федя Прозоров

0

Не долго музыка играла

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Федя

Федя Прозоров

0

Хотя странно, что так долго тянули

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God Damn

0

сменить страну в конфигах не решает?

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God

Стильная самочка орангутана

0

Фича же не в этом

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Незаконный бинокль

0

но, для благостного вида, приложение Навальный удалять не будем.

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Eduard Kozhevnikov

0

У меня работает

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Полуслепой Пью

0

И что? IP -адреса динамические большей частью

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