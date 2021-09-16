Пользователи Apple сообщили об отключении в России функции «Частный узел», скрывающей IP-адрес от всех Статьи редакции
Это произошло после встречи представителей компании с комиссией Совета Федерации.
Apple отключила в России функцию «Частный узел» в существующих на стадии беты iOS 15 и macOS 12 Monterey, обнаружил пользователь TJ Пешка комитета. Редакция iPhones.ru подтвердила эту информацию.
Изначально Apple заявляла о поддержке функции на территории России. При этом практически сразу после анонса стало известно, что «Частный узел» не будет работать в Белоруссии, Египте, Казахстане, Китае, Колумбии, Саудовской Аравии, Туркмении, Уганде, Филиппинах и ЮАР.
Apple анонсировала функцию на конференции WWDC-2021. В СМИ называют iCloud Private Relay «VPN-сервисом», но компания избегает такого наименования, ссылаясь на технические особенности работы. «Частный узел» обеспечивает конфиденциальность в сети, кодируя исходящий трафик в Safari, чтобы его не могли перехватить и расшифровать ни оператор связи, ни сама Apple.
Перед выборами в Госдуму представителей Apple и Google вызвали в Совет Федерации из-за «вмешательства в дела России» и отказа удалить приложение Алексея Навального с кандидатами «Умного голосования». Они встретились с комиссией верхней палаты парламента 16 сентября. Сенаторы пригрозили штрафами и персональными уголовными делами за нежелание сотрудничать, но компании пока не соглашались с требованиями.
А вы говорили в России плохо в интернете разбираются. Все про скрепы, да про скрепы
Жду когда Apple сольет пару десятков тысяч юзеров приложения «Навальный» по просьбе властей. Процентно это немного и кассы не сделает, против возможных убытков при бане компании в России. ред.
ребят ,в опере до сих пор работает официальный оперовский впн ,расслабьтесь.Заходите ,включаете ,радуетесь.И кладёте болт на то ,что кнопка "выпилена" из оболочки
https://addons.opera.com/ru/extensions/details/opera-vpn/
вижу, спасибо
а это ты сам обнаружил, твой скрин?
Не долго музыка играла
сменить страну в конфигах не решает?