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Новости
DTF

Умер Клайв Синклер, создатель компьютера ZX Spectrum Статьи редакции

Ему был 81 год.

О смерти Клайва Синклера рассказала его дочь Белинда. Изобретатель долго болел, а утром 16 сентября скончался у себя дома в Лондоне.

Синклер известен как создатель компьютеров и предприниматель: его компания в 1980-х выпустила сначала компьютеры ZX80 и ZX81, а потом разработала ZX Spectrum. Этот компьютер в 80-х стал одним из самых популярных в Европе — его общие продажи составили свыше пяти миллионов экземпляров.

Клайв Синклер также создавал калькуляторы и иные устройства, а в 1985 году выпустил Sinclair C5 — миниатюрный трёхколесный электромобиль. После его коммерческого провала Синклер продал свой компьютерный бизнес.

#новости

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Александр Воронин

2

Эх, вечная память, ностальгнуло... первый компьютер был "Магик", тот же спектрум, часы программирования на бейсике, отключения света при программе в 300+ строк, из дизи сделать ходячий фалос, перевести на русский артстудио, создать нортон командер, а потом узнать, что такое уже изобрели и оно есть..бля, я даже стробоскоп делал из него, на аудио вход звук шел, ессно музыка то 0 то 1 прыгала, нашел ячейку памяти перебором которая регестрировала входной сигнал и сделал if чота там =1 или 0 then peper (белый или чорный)... псевдо 3д игры поражали воображение...

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Александр

Ваша Закладко

1

плёночное 

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Ваша

Александр

0

тёплое ламповое

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Alex Kas

0

Да, ностальгия... Первый спаянный комп из деталей с радиорынка, АОН...
Земля пухом. ред.

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Arthur Sergeev

0

Жаль не развил идею.

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Александр Воронин

0

http://zx.researcher.su/

ZX Spectrum online emulator
Онлайн-эмулятор ZX Spectrum на JavaScript
zx.researcher.su
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