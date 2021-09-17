Умер Клайв Синклер, создатель компьютера ZX Spectrum Статьи редакции
Ему был 81 год.
О смерти Клайва Синклера рассказала его дочь Белинда. Изобретатель долго болел, а утром 16 сентября скончался у себя дома в Лондоне.
Синклер известен как создатель компьютеров и предприниматель: его компания в 1980-х выпустила сначала компьютеры ZX80 и ZX81, а потом разработала ZX Spectrum. Этот компьютер в 80-х стал одним из самых популярных в Европе — его общие продажи составили свыше пяти миллионов экземпляров.
Клайв Синклер также создавал калькуляторы и иные устройства, а в 1985 году выпустил Sinclair C5 — миниатюрный трёхколесный электромобиль. После его коммерческого провала Синклер продал свой компьютерный бизнес.
Эх, вечная память, ностальгнуло... первый компьютер был "Магик", тот же спектрум, часы программирования на бейсике, отключения света при программе в 300+ строк, из дизи сделать ходячий фалос, перевести на русский артстудио, создать нортон командер, а потом узнать, что такое уже изобрели и оно есть..бля, я даже стробоскоп делал из него, на аудио вход звук шел, ессно музыка то 0 то 1 прыгала, нашел ячейку памяти перебором которая регестрировала входной сигнал и сделал if чота там =1 или 0 then peper (белый или чорный)... псевдо 3д игры поражали воображение...