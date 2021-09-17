Apple и Google удалили приложение «Навальный» из магазинов Статьи редакции
Это случилось после того, как на заседании Совфеда компаниям пригрозили штрафами и уголовными делами из-за «вмешательства» в выборы.
Google и Apple удалили приложение «Навальный» из Google Play и App Store. Об этом сообщает «Команда Навального».
Днём ранее «Команда Навального» заявила о DDoS-атаке на телеграм-бот и сайт «Умного голосования». Приложение и телеграммной-бот работали с перебоями.
15 сентября представителей Apple и Google вызвали в комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России.
На нём глава комиссии Андрей Климов заявил, что действия Google и Apple в период выборов рассматриваются как вмешательство в дела России. Также в комиссии сообщили, что если Google и Apple не удалят приложения «Навальный» и «Умное голосование», некоторым сотрудникам будет грозить уголовная ответственность.
Впервые Роскомнадзор потребовал от Apple и Google убрать приложение «Навальный» в конце августа. В начале сентября регулятор пригрозил счесть «вмешательством в выборы» отказ компаний блокировать сервис. Основная причина блокировки — в связи с ФБК*, который признали экстремистским и запрещённым в РФ.
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ
я через Телегу посмотрел, скрин сделал на всякий случай. Мало ли чего эти заботливые власти удумают
8 часов по МСК уже, можно уже не скринить, а пойти и проголосовать как надо. (По умному) ред.
полиция мыслей сейчас отформатирует вашу ячейку, ваши очки навыков будут сброшены.
я бы вообще сказал что это мы сами удалили приложения чтобы власти не портили жизнь эпплу и гуглу.
Ох, как жаль. Жаль, что власть обосралась и списки есть примерно везде, даже в комментах порнхаба
Вот только насколько можно верить этим спискам в комментариях непонятно от кого (ответ - нихуя нельзя доверять). Учитывая, что они догадались делать фейковые сайты, косящие под УГ, насколько вероятно, что они догадаются публиковать в комментариях фейковые списки? ред.
Кушать всем хочется. Но Гугл и эпл и не обещали бороться за свободу и демократию в России.
Какого кейса? Дуров-то в итоге тот пальчик, который когда-то показывал отжимающим у него ВК, себе в жопу-то и засунул, по локоть при чем. И после неудачного запуска своей крипты в «свободных» США и попадания на бабки перестал даже притворяться, что он за что-то там боролся и чему-то там противостоял. Сейчас вполне неприкрыто в телеге сливают тех, кто якобы призывал к насилию перед выборами, при этом с Поздняковым ничего сделать не могут, и никаких призывов к насилию в отношении неопределённой группы лиц там не находят.
Xiaomi GetApps
NYT хорошее расследование выпускали весной, там описывалось как Apple потакает цензуре в Китае.
The report pointed out that Apple also proactively removes apps to appease the Chinese Communist Party (CCP). Apple has created a system that rejects or removes apps the company believes could upset party officials, and it trains its app reviewers and uses special software to inspect apps for any mention of taboo topics such as Tiananmen Square, the Falun Gong, the Dalai Lama, Tibet, and Taiwan.
Не знаю, какой процент прибыли у них продажи в России составляют, но как видно, даже ради этой мелочи Apple не хотят портить отношения с нынешней властью. ред.
Россия вроде генерит столько же денег сколько вся европа
Насчет цензуры, это треш, даже не могу придумать как с этим справляться
За что осуждать?
Это стандартная практика относительно местных законодательств.
Значит следующая телега и вообще любые приложения. Гугл и Эппл ступили на кривую дорожку...
Куда им можно написать что они пидорасы? ред.
Я давно не верю, что Дуров не под нашими спецслужбами. Как только Телегу «помиловали», Дурова и на какие-то круглые столы стали звать, а потом чаще стали появляться новости о каких-нибудь задержаниях за посты в телеге. И всё это после того, как Павлика опрокинули в США с его криптой
Речь,конечно,только про РФ store. Вот только что установил из белорусского стора
Надо было в российском сторе назвать приложение «Тихановская», тогда бы не выпилили, наверно. ред.
Ещё бы в воскресенье сделали, ага. Две фамилии запомнить не беда как бы
Мы каждый раз смеемся над властью, но пока что в самом смешном и нелепом положении мы - 100 миллионов ненавидящих и молчащих, молчащих и ненавидящих. Когда спросят наши дети, почему же так было, мы потупим взгляд и скажем, что, дескать, времена такие были.
Эта блокировка - прецедент, который начнет шагами пятилеток обрубать цифровое поле РФ от остального мира. Поехавшие гбшники являются в прямом смысле нашими владельцами, а мы их рабами. Единственный не раб в России как символ - это Навальный. Уважение ему и его сторонникам, сильным и волевым людям - не таким, как я. Когда Россия будет свободной, лишите подобных мне гражданских прав, ибо мы и не заслужили никакой свободы. Мы душой рабы.
Сейчас гуглу скажут, а у вас там еще ютуб есть с террористическими каналами, может повторим.
Ну чё? Кто запостит списки на тж? ред.
На вс постили и калмитет их удалил. Сразу видно на чьей стороне шайка Цыплухина.
Если бы оставили, мы могли бы и лишиться VC, TJ и DTF. можно понять
Власть-проект Навального!
Нужны доказательства? Больше всех умное голосование рекламировали именно они
максимум удалят репозиторий на гитхабе .
Это какой-то точечный удар. Где стандартные ковровые бомбардировки от РКН??
Даже если мелгомягкие прогнутся, будет сложно натянуть сову на глобус и по какому-то поводу удалить
Не знаю. У меня осталось в гугл маркете оно. Если вводить название "Навальный", то в поиске его не будет, а если вводить " умное", то оно есть. Живу в рф ред.
Твой выход, Huawei App Gallery.
Ну да, китайская корпорация с кулаком винни пуха в жопе поддержит российскую оппозицию, как тикток который удалял оппозиционные ролики зимой
Да вроде не удаляли
яблодрочеры проверьте, ток шо на дожде сказали что в эпсторе тоже испугались
Его всегда можно скачать, если скачивал до этого. А также никто не отменял простую установку из файла, что уже давно есть и на андроиде и на айфоне.
Предлагаю госдуме запретить людям смотреть глазами, что бы случайно не нарушить суверенитет россии
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navalny.blog Так есть же приложение.
Ещё пошли рассылки на почту "Это было фальшивое УГ, а мы -настоящее. Голосуйте за этого кандидата!" Что интересно, кандидат-то тоже оппозиционный, только вот с куда меньшими - скорее, отсутствующими - шансами победить в нашем округе.
You can download the file here:
Навальный(com.navalny.blog)-2.0(55)-base.apk
https://disk.yandex.com/d/7PETfcMVFPM9iQ
Кому нужно приложение, ловите....
Отсюда не удалят https://ru.m.wikinews.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_2021
You can download the file here:
Навальный(com.navalny.blog)-2.0(55)-base.apk
https://disk.yandex.com/d/7PETfcMVFPM9iQ
Кому нужно приложение, ловите...