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Новости
Sasha Shambilova

Apple и Google удалили приложение «Навальный» из магазинов Статьи редакции

Это случилось после того, как на заседании Совфеда компаниям пригрозили штрафами и уголовными делами из-за «вмешательства» в выборы.

134 134 комментария
5506 просмотров

Google и Apple удалили приложение «Навальный» из Google Play и App Store. Об этом сообщает «Команда Навального».

Против нас всё российское государство и даже бигтех-компании, но это не значит, что мы можем опускать руки. Это очень важные выборы, и мы должны сделать всё, чтобы победить единороссов.

«Команда Навального»

Днём ранее «Команда Навального» заявила о DDoS-атаке на телеграм-бот и сайт «Умного голосования». Приложение и телеграммной-бот работали с перебоями.

15 сентября представителей Apple и Google вызвали в комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России.

На нём глава комиссии Андрей Климов заявил, что действия Google и Apple в период выборов рассматриваются как вмешательство в дела России. Также в комиссии сообщили, что если Google и Apple не удалят приложения «Навальный» и «Умное голосование», некоторым сотрудникам будет грозить уголовная ответственность.

Впервые Роскомнадзор потребовал от Apple и Google убрать приложение «Навальный» в конце августа. В начале сентября регулятор пригрозил счесть «вмешательством в выборы» отказ компаний блокировать сервис. Основная причина блокировки — в связи с ФБК*, который признали экстремистским и запрещённым в РФ.

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ

#новости #навальный #apple #google #выборы

134 134 комментария
69
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134 комментария
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Структурный микроскоп

91

ок, но есть проблемка - я запомнил за кого надо

Ответить
Структурный

Рыжий

35

я через Телегу посмотрел, скрин сделал на всякий случай. Мало ли чего эти заботливые власти удумают 

Ответить
Рыжий

Михаил Зеленин

9

8 часов по МСК уже, можно уже не скринить, а пойти и проголосовать как надо. (По умному) ред.

Ответить
7 комментариев
Рыжий

Виртуальный

0

У меня через телегу показывает совсем других кандидатов, чем в приложении

Ответить
Структурный

Александр Воронин

10

полиция мыслей сейчас отформатирует вашу ячейку, ваши очки навыков будут сброшены.

Ответить
Структурный

Михаил Зинчук

1

Как стали доступны варианты - сразу скрины сделал и себе и родителям

Ответить
Структурный

Vladislav Pauls

1

А Чё так можно ?

Ответить
Структурный

Структурный микроскоп

0

я бы вообще сказал что это мы сами удалили приложения чтобы власти не портили жизнь эпплу и гуглу.

Ответить
Структурный

Александр

1

анаграмку вам придумал goolagple

Ответить
Структурный

Александр Калинин

0

Удоли

Ответить
Структурный

Chef

0

Вне рф норм  ред.

Ответить

Anton Tekhtelev

43

Ох, как жаль. Жаль, что власть обосралась и списки есть примерно везде, даже в комментах порнхаба

Ответить
Anton

Международный кот

11

Вот только насколько можно верить этим спискам в комментариях непонятно от кого (ответ - нихуя нельзя доверять). Учитывая, что они догадались делать фейковые сайты, косящие под УГ, насколько вероятно, что они догадаются публиковать в комментариях фейковые списки? ред.

Ответить
Международный

Ticktockman _

1

Приложение работает.

Ответить
3 комментария

Михаил Зеленин

31

Кушать всем хочется. Но Гугл и эпл и не обещали бороться за свободу и демократию в России.

Ответить
Михаил

Рыжий

5

Такое ощущение, что после кейса с Дуровым и Телегой у некоторых людей возникли иллюзии по поводу бизнеса и его поведения 

Ответить
Рыжий

Митя Трифонов

14

Ну Дуров молодой-шальной, вскрыл эту тему

Ответить
Рыжий

Алериф

8

Какого кейса? Дуров-то в итоге тот пальчик, который когда-то показывал отжимающим у него ВК, себе в жопу-то и засунул, по локоть при чем. И после неудачного запуска своей крипты в «свободных» США и попадания на бабки перестал даже притворяться, что он за что-то там боролся и чему-то там противостоял. Сейчас вполне неприкрыто в телеге сливают тех, кто якобы призывал к насилию перед выборами, при этом с Поздняковым ничего сделать не могут, и никаких призывов к насилию в отношении неопределённой группы лиц там не находят.

Ответить
4 комментария

Plan 🇧&🇨

24

Xiaomi GetApps

Ответить
Plan

nadav tayzland

19

Реально топ

Ответить
Plan

Slow Dimon

0

Топ

Ответить
Plan

Дмитрий Тимофеев

0

топ-топ-топ

Ответить

Участковый ключ

8

Интересно, что ответят Apple и Google и будет ли их осуждать мировое сообщество ред.

Ответить
Участковый

Shked

43

будет ли их осуждать мировое сообщество

Выразят невероятную озабоченность

Ответить
Участковый

Anton NS

2

NYT хорошее расследование выпускали весной, там описывалось как Apple потакает цензуре в Китае.

The report pointed out that Apple also proactively removes apps to appease the Chinese Communist Party (CCP). Apple has created a system that rejects or removes apps the company believes could upset party officials, and it trains its app reviewers and uses special software to inspect apps for any mention of taboo topics such as Tiananmen Square, the Falun Gong, the Dalai Lama, Tibet, and Taiwan.

Не знаю, какой процент прибыли у них продажи в России составляют, но как видно, даже ради этой мелочи Apple не хотят портить отношения с нынешней властью. ред.

Ответить
Anton

Участковый ключ

0

Россия вроде генерит столько же денег сколько вся европа

Насчет цензуры, это треш, даже не могу придумать как с этим справляться

Ответить
Участковый

Владимир Земсков

1

За что осуждать?
Это стандартная практика относительно местных законодательств.

Ответить
Владимир

Участковый ключ

2

Простите, а какой закон нарушает приложение Навальный?

Ответить
18 комментариев
Участковый

Структурный микроскоп

1

тянули как могли ред.

Ответить

Письменный Гоша

13

Значит хорошие кандидаты, надо горлосувать.

Ответить
Письменный

Ваша Закладко

0

🐱 удалённое 

Ответить

Сдавайся

3

Значит следующая телега и вообще любые приложения. Гугл и Эппл ступили на кривую дорожку...
Куда им можно написать что они пидорасы? ред.

Ответить
Сдавайся

Ваня Погост

18

Да чё уж приложения, глобальнее надо мыслить:

Ответить
Сдавайся

Алериф

0

Я давно не верю, что Дуров не под нашими спецслужбами. Как только Телегу «помиловали», Дурова и на какие-то круглые столы стали звать, а потом чаще стали появляться новости о каких-нибудь задержаниях за посты в телеге. И всё это после того, как Павлика опрокинули в США с его криптой

Ответить
Алериф

Готовый Мика

0

Пруфов внятных, как обычно, не будет?

Ответить

username

7

Бабки бабки сука бабки

Ответить

username

2

Речь,конечно,только про РФ store. Вот только что установил из белорусского стора

Ответить
username

Ваня Погост

15

Надо было в российском сторе назвать приложение «Тихановская», тогда бы не выпилили, наверно. ред.

Ответить
Ваня

Plan 🇧&🇨

2

Ціханоўская 

Ответить
Ваня

AZP

2

приложение «Тихановская»

Там поиск авиабилетов и телефоны президентов

Ответить
username

Участковый ключ

0

Да, но 99% пользователей об этом не знают

Ответить

Анастасия Лукьянова

5

Ещё бы в воскресенье сделали, ага. Две фамилии запомнить не беда как бы

Ответить
Анастасия

Алериф

1

Да чего запоминать, приложение снова открыл и посмотрел.

Ответить

Мое Почтение

3

Мы каждый раз смеемся над властью, но пока что в самом смешном и нелепом положении мы - 100 миллионов ненавидящих и молчащих, молчащих и ненавидящих. Когда спросят наши дети, почему же так было, мы потупим взгляд и скажем, что, дескать, времена такие были.

Эта блокировка - прецедент, который начнет шагами пятилеток обрубать цифровое поле РФ от остального мира. Поехавшие гбшники являются в прямом смысле нашими владельцами, а мы их рабами. Единственный не раб в России как символ - это Навальный. Уважение ему и его сторонникам, сильным и волевым людям - не таким, как я. Когда Россия будет свободной, лишите подобных мне гражданских прав, ибо мы и не заслужили никакой свободы. Мы душой рабы.

Ответить
Мое

Ваня Погост

4

С утра выпил — весь день свободен?

Ответить

alexferman

4

Кто бы сомневался

Ответить

Алексей Кириленко

4

Бля не пугайте по заголовку «Навальный всё» подумал другое ред.

Ответить

Andrey Utrysko

4

Сейчас гуглу скажут, а у вас там еще ютуб есть с террористическими каналами, может повторим.

Ответить

Павел Фролов

1

Ну чё? Кто запостит списки на тж? ред.

Ответить
Павел

Stanley H. Tweedle

5

На вс постили и калмитет их удалил. Сразу видно на чьей стороне шайка Цыплухина.

Ответить
Stanley

Павел Фролов

2
Ответить
Stanley

Божий хот-дог

–1

Если бы оставили, мы могли бы и лишиться VC, TJ и DTF. можно понять

Ответить
1 комментарий

Дмитрий Маркин

2

Устроим бойкот. Переходим на уличные таксофоны!!!

Ответить

уюхетс норм

2

Власть-проект Навального!
Нужны доказательства? Больше всех умное голосование рекламировали именно они

Ответить

Всевозможный торшер

1

Ну что, теперь гитхаб и половину интернета выкосят?

Ответить
Всевозможный

Структурный микроскоп

0

максимум удалят репозиторий на гитхабе .

Ответить
Структурный

Всевозможный

2

Это какой-то точечный удар. Где стандартные ковровые бомбардировки от РКН??

Ответить
1 комментарий
Структурный

Упоротый Голубь

0

Даже если мелгомягкие прогнутся, будет сложно натянуть сову на глобус и по какому-то поводу удалить 

Ответить
1 комментарий

Светский будильник

1

Комментарий удалён

Ответить
Светский

Надежный кот

0

Бля, власти теперь удаляют даже комменты на тж

Ответить
Надежный

Радикальный

1

дойдут до украинских пользователей, как думаешь? 

Ответить
1 комментарий

Семён Ильин

1

Не знаю. У меня осталось в гугл маркете оно. Если вводить название "Навальный", то в поиске его не будет, а если вводить " умное", то оно есть. Живу в рф ред.

Ответить
Семён

Plan 🇧&🇨

0

не-а, не ищется

Ответить

Сергей Сергеич

1

Твой выход, Huawei App Gallery.

Ответить
Сергей

Азат Салихьянов

0

Ну да, китайская корпорация с кулаком винни пуха в жопе поддержит российскую оппозицию, как тикток который удалял оппозиционные ролики зимой

Ответить
Азат

Сергей Сергеич

0

А вы смелый, прям набрали в поиске. За вами уже выехали 🙃

Ответить
Азат

Plan 🇧&🇨

0

ну, а по-хорошему, что могут власти сделать Хуавею? угрожать уголовкой Хуавею, за арест финдиректора которой в Канаде китайцы взяли в заложники канадцев?

Ответить

Даулет Тургалиев

0

Да вроде не удаляли

Ответить
Даулет

Plan 🇧&🇨

1

ощущение, что скрыли от пользователей с российскими IP.
под VPN спокойно находится в Google Play

Ответить
Plan

Даулет Тургалиев

0

Ну я из Казахстана, у нас Навального никто не удалял

Ответить
Даулет

Павел Фролов

0
Ответить
Павел

Радикальный

2

Навальный 2024: симулятор президента 

Ору ред.

Ответить
1 комментарий

Александр Воронин

0

яблодрочеры проверьте, ток шо на дожде сказали что в эпсторе тоже испугались

Ответить
Александр

Александр Воронин

0

а всё вижу в статье поправочку

Ответить

Международный кот

0

Сыкуны

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

0

В украинском эпстор тоже есть

Ответить

Гоша Симанский

0

Его всегда можно скачать, если скачивал до этого. А также никто не отменял простую установку из файла, что уже давно есть и на андроиде и на айфоне.

Ответить

Сергей Панфилов

0

Рыночек порешал

Ответить

Виктор Омай

0

Предлагаю госдуме запретить людям смотреть глазами, что бы случайно не нарушить суверенитет россии

Ответить

Равный пёс_анон

0

Щас смотрю, у нас выдают 4 бюллетеня — Госдума (партии и одномандатники) и местное Заксобрание (партии и одномандатники).

Я правильно понимаю, что УГ это только про одномандатников для Госдумы? За кого Навальные предлагают голосовать в случае партий? Я запутался.

Ответить
Равный

Светский будильник

0

Партия любая парламентская кроме ЕР ред.

Ответить
1 комментарий

Stan Majors

0

Почему я не родился в Канаде;( каково это жить и не читать столько безумия с 2012?

Ответить

Slow Dimon

0

Ебаный сюр

Ответить

Карней Сушчонак

0

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navalny.blog Так есть же приложение.

Ответить
Карней

Dmitry Sursin

0

Ты точно в РФ живёшь?

Ответить
1 комментарий

Кристобаль Фейра

0

Ещё пошли рассылки на почту "Это было фальшивое УГ, а мы -настоящее. Голосуйте за этого кандидата!" Что интересно, кандидат-то тоже оппозиционный, только вот с куда меньшими - скорее, отсутствующими - шансами победить в нашем округе.

Ответить

Карней Сушчонак

0

You can download the file here:
Навальный(com.navalny.blog)-2.0(55)-base.apk
https://disk.yandex.com/d/7PETfcMVFPM9iQ
Кому нужно приложение, ловите....

Ответить

Vasiliev

0

Отсюда не удалят https://ru.m.wikinews.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_2021

Ответить

Денис Шевчук

0

Где удалили? Типо под русской учеткой его не видно стало?

Ответить

Зоибана Вафля

0

Лайк

Ответить

Денис Шевчук

0

Хотя по количеству скачиваний его можно смело рекламировать по Россия 24

Ответить

Карней Сушчонак

0

You can download the file here:
Навальный(com.navalny.blog)-2.0(55)-base.apk
https://disk.yandex.com/d/7PETfcMVFPM9iQ
Кому нужно приложение, ловите...

Ответить

f1print

0

"И ты, Брут?".

Ответить

Mikhail Nelyubin

0

Значит ли это, что мой iPhone 6s с приложением можно будет продать подороже?

Ответить

n n

–2

Лол

Ответить
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