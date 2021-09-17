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Новости
Sasha Shambilova

Apple и Google удалили приложение «Навальный» из российских магазинов Статьи редакции

Это случилось после того, как на заседании Совфеда компаниям пригрозили штрафами и уголовными делами из-за «вмешательства» в выборы.

384 384 комментария
19 881 просмотров

Google и Apple заблокировали приложение «Навальный» в Google Play и App Store в России. Об этом сообщает «Команда Навального».

Против нас всё российское государство и даже бигтех-компании, но это не значит, что мы можем опускать руки. Это очень важные выборы, и мы должны сделать всё, чтобы победить единороссов.

«Команда Навального»

Похожим образом в 2016 году удалили из российских магазинов приложение LinkedIn. Как и оно, приложение «Навальный» всё ещё доступно с зарубежных IP-адресов.

Обновлено (10:01) Соратник Навального Иван Жданов опубликовал официальный комментарий Apple по блокировке приложения «Навальный» в App Store. Компания заявила, что, по мнению российских властей, оно содержит «запрещённый в стране контент» и «позволяет вмешиваться в выборы». Также официальным поводом блокировки стало признание ФБК* экстремистской организацией.
Обновлено (10:59) Председатель комиссии Совета Федерации Андрей Климов заявил, что Apple и Google ограничили доступ к приложению «Навального» после «целого ряда мероприятий», в том числе — беседы с послом США. «Google и Apple сделали единственно правильных вывод, он очень простой: на территории Российской Федерации все должны исполнять российскую конституцию и законы Российской Федерации», — сообщил Климов.

Днём ранее «Команда Навального» заявила о DDoS-атаке на телеграм-бот и сайт «Умного голосования». Приложение и телеграм-бот работали с перебоями.

15 сентября представителей Apple и Google вызвали в комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России.

На нём глава комиссии Андрей Климов заявил, что действия Google и Apple в период выборов рассматриваются как вмешательство в дела России. Также в комиссии сообщили, что если Google и Apple не удалят приложения «Навальный» и «Умное голосование», некоторым сотрудникам будет грозить уголовная ответственность.

Впервые Роскомнадзор потребовал от Apple и Google убрать приложение «Навальный» в конце августа. В начале сентября регулятор пригрозил счесть «вмешательством в выборы» отказ компаний блокировать сервис. Основная причина блокировки — в связи с ФБК*, который признали экстремистским и запрещённым в РФ.

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ

#новости #навальный #apple #google #выборы

384 384 комментария
2
201
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384 комментария
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Структурный микроскоп

238

ок, но есть проблемка - я запомнил за кого надо

Ответить
Структурный

Рыжий

89

я через Телегу посмотрел, скрин сделал на всякий случай. Мало ли чего эти заботливые власти удумают 

Ответить
Рыжий

Михаил Зеленин

18

8 часов по МСК уже, можно уже не скринить, а пойти и проголосовать как надо. (По умному) ред.

Ответить
17 комментариев
Рыжий

Михаил Ромайкин

1

Они могут например запретить скриншоты(запрет на одновременное нажатии кнопки выключения и понижения громкости)

Ответить
10 комментариев
Рыжий

Alex P

1

Ментам только телефон не давай

Ответить
1 комментарий
Рыжий

Виртуальный

0

У меня через телегу показывает совсем других кандидатов, чем в приложении

Ответить
5 комментариев
Рыжий

Филипп Че

0

Сэйм щит

Ответить
Структурный

Александр Воронин

20

полиция мыслей сейчас отформатирует вашу ячейку, ваши очки навыков будут сброшены.

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Структурный

vvtwittep

–75

Либерашки совсем кукухой поехали. Обленились настолько, что уже без списка не могут выбрать за кого голосовать. 
Чем вы от бюджетников то отличаетесь? И им и вам говорят, кто "правильный" кандидат. 

Ответить
vvtwittep

Структурный

36

Хрю

Ответить
vvtwittep

Дмитрий

12

иди лесом кремлебот

Ответить
Структурный

Chef

8

Вне рф норм  ред.

Ответить
Chef

Metalcoreman

0

у гугла также

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3 комментария
Структурный

Михаил Зинчук

5

Как стали доступны варианты - сразу скрины сделал и себе и родителям

Ответить
Структурный

Жилой кран

2

ЗОБУДЬ!

Ответить
Жилой

Структурный

2

в понедельник зобуду, чесна

Ответить
1 комментарий
Структурный

Владимир Чуркин

1

Ни за кого)
Ну или за красную Единую Россию. Или за голубую Единую Россию. Выбор безумно хорош, как всегда

Ответить
Структурный

Структурный микроскоп

0

я бы вообще сказал что это мы сами удалили приложения чтобы власти не портили жизнь эпплу и гуглу.

Ответить
Структурный

Александр

4

анаграмку вам придумал goolagple

Ответить
Структурный

Vladislav Pauls

1

А Чё так можно ?

Ответить
Структурный

Beer Fan

1

Если забудете, то спросите у бабушек возле участка
"Кто здесь самый главный коммунист?"

Ответить
Структурный

Вертер Робот

–17

Запомни одно - все там уже нарисовано, а эти телодвижения направлены на видимость "борьбы". Совковая техника "нужно просто немножко потерпеть" в действии. Власть боится и шатается, нужно немножко потерпеть(С) и она падет. Вот в следующий раз через 6 лет проголосуем правильно и все изменится, нужно просто немножко потерпеть(С).

Боритесь в своих телефончиках, чтобы товарищ майор мог с вами бороться, не вставая со стула, гыгыгы))

Ответить
Вертер

Ilya Filin

2

Ты убогий. 

Ответить
Структурный

Александр Калинин

0

Удоли

Ответить
Структурный

AZP

0

За Путина

Ответить
AZP

Структурный

0

И двор

Ответить

Plan 🇧&🇨

110

Xiaomi GetApps

Ответить
Plan

nadav tayzland

107

Реально топ

Ответить
Plan

Курочка

5

Как можно выступать за демократию и пользоваться устройствами компаний из тоталитарных стран?

Ответить
Курочка

Кирилл Запоржин

50

Товарищ Xi тобой недоволен. - 15 социальный рейтинг

Ответить
Курочка

Роман Яремчук

1

Они все оттуда выбора как бы нет разве что доставать свои старые нокии на симбиане из Венгрии и Финляндии. 

Ответить
Plan

Aleksandr Dolgikh

1

Сяоми топ за свои деньги!

Ответить
Aleksandr

Воинский якорь

3

Чувствую себя элитой!

Ответить
2 комментария
Aleksandr

Icipher

0

Гоп-стоп за твои деньги

Ответить
Plan

Дмитрий Тимофеев

1

топ-топ-топ

Ответить
Plan

Slow Dimon

0

Топ

Ответить
Plan

Дмитрий Михайлов

0

Тип топ ред.

Ответить
Plan

Plan 🇧&🇨

0

все еще на месте ред.

Ответить
Plan

Жилой кран

0

Молодец, план Б имеешь )

Ответить
Жилой

Plan 🇧&🇨

0

есть еще и план В

Ответить
1 комментарий

Anton Tekhtelev

118

Ох, как жаль. Жаль, что власть обосралась и списки есть примерно везде, даже в комментах порнхаба

Ответить
Anton

Международный кот

46

Вот только насколько можно верить этим спискам в комментариях непонятно от кого (ответ - нихуя нельзя доверять). Учитывая, что они догадались делать фейковые сайты, косящие под УГ, насколько вероятно, что они догадаются публиковать в комментариях фейковые списки? ред.

Ответить
Международный

Ticktockman _

0

Приложение работает.

Ответить
6 комментариев
Международный

Aleksandr

1

Бля действительно. Сравнить то не с чем чтобы проверить.

Ответить
4 комментария
Международный

Anton Tekhtelev

0

Ну так-то да, тоже верно. Понятно, что если раньше не видел, надо бы перепроверять

Ответить
Anton

Абстрактный микрофон

2

Сейчас многие пишут ух, обосралась-обосралась, а на следующей неделе в новостях будет: «Джооон Синаааа с легендарным отрывом набирает 80% голосов!».
Что, у нас из-за инициативных 15% населения изменится другая часть в 85% населения? Что-то не очень верится. ред.

Ответить
10 комментариев

Мое Почтение

102

Мы каждый раз смеемся над властью, но пока что в самом смешном и нелепом положении мы - 100 миллионов ненавидящих и молчащих, молчащих и ненавидящих. Когда спросят наши дети, почему же так было, мы потупим взгляд и скажем, что, дескать, времена такие были.

Эта блокировка - прецедент, который начнет шагами пятилеток обрубать цифровое поле РФ от остального мира. Поехавшие гбшники являются в прямом смысле нашими владельцами, а мы их рабами. Единственный не раб в России как символ - это Навальный. Уважение ему и его сторонникам, сильным и волевым людям - не таким, как я. Когда Россия будет свободной, лишите подобных мне гражданских прав, ибо мы и не заслужили никакой свободы. Мы душой рабы.

Ответить
Мое

Ваня Погост

26

С утра выпил — весь день свободен?

Ответить
1 комментарий
Мое

Зянон

7

Ой, да хватит патетики. Душой рабы! А что предлагается? Может митинг? Или сразу революция с убийствами оппонентов? 

Люди не настолько плохо живут, чтобы пойти на революцию. А иные методы ничего не дают, кроме штрафов и сроков. 

Ответить
3 комментария
Мое

Имя Фамилия

6

Народ достоин своего правителя. Было б в России другое сознание у людей - президентом был бы Далай Лама, а не Путин, у которого рейтинг начинает расти, когда он говорит о новых ракетах.

Ответить
10 комментариев
Мое

Павел Мамонов

2

100 миллионов ненавидящих и молчащих, молчащих и ненавидящих

Откуда столько? Я думаю большинство всё устраивает

Ответить
1 комментарий
Мое

Савелий

1

Есть какой то выход? Чтобы вы сделали, если бы были сильнее?И как если не секрет вы получили 100 млн?
ps
Сразу, я в политике не силён, мне попроще и только ответы на вопросы.

Ответить

Михаил Зеленин

60

Кушать всем хочется. Но Гугл и эпл и не обещали бороться за свободу и демократию в России.

Ответить
Михаил

Рыжий

27

Такое ощущение, что после кейса с Дуровым и Телегой у некоторых людей возникли иллюзии по поводу бизнеса и его поведения 

Ответить
24 комментария
Михаил

Данислав Жуков

10

Вы не так смотрите на ситуацию. Претензии к Гуглу и Эпплу были уже несколько недель. Они могли удалить уже после первой предъявы Роскомпозора, но оттянули до самых выборов. Т.е., на мой взгляд, они дали время узнать как можно большому количество про эту ситуацию.

Ответить
1 комментарий

Участковый ключ

16

Интересно, что ответят Apple и Google и будет ли их осуждать мировое сообщество ред.

Ответить
Участковый

Shked

95

будет ли их осуждать мировое сообщество

Выразят невероятную озабоченность

Ответить
1 комментарий
Участковый

Anton NS

19

NYT хорошее расследование выпускали весной, там описывалось как Apple потакает цензуре в Китае.

The report pointed out that Apple also proactively removes apps to appease the Chinese Communist Party (CCP). Apple has created a system that rejects or removes apps the company believes could upset party officials, and it trains its app reviewers and uses special software to inspect apps for any mention of taboo topics such as Tiananmen Square, the Falun Gong, the Dalai Lama, Tibet, and Taiwan.

Не знаю, какой процент прибыли у них продажи в России составляют, но как видно, даже ради этой мелочи Apple не хотят портить отношения с нынешней властью. ред.

Ответить
9 комментариев
Участковый

Владимир Земсков

2

За что осуждать?
Это стандартная практика относительно местных законодательств.

Ответить
28 комментариев
Участковый

Радикальный каякер

3

мировое сообщество не будет их осуждать, ебитесь сами как хотите, всем в мире и так понятно что выборов в России нет, а всё остальное так - мишура 

Ответить
Участковый

Структурный микроскоп

2

тянули как могли ред.

Ответить

Письменный Гоша

42

Значит хорошие кандидаты, надо горлосувать.

Ответить
Письменный

Ваша Закладко

2

🐱 удалённое 

Ответить

Сдавайся

13

Значит следующая телега и вообще любые приложения. Гугл и Эппл ступили на кривую дорожку...
Куда им можно написать что они пидорасы? ред.

Ответить
Сдавайся

Ваня Погост

37

Да чё уж приложения, глобальнее надо мыслить:

Ответить
Сдавайся

Алериф

4

Я давно не верю, что Дуров не под нашими спецслужбами. Как только Телегу «помиловали», Дурова и на какие-то круглые столы стали звать, а потом чаще стали появляться новости о каких-нибудь задержаниях за посты в телеге. И всё это после того, как Павлика опрокинули в США с его криптой

Ответить
19 комментариев
Сдавайся

ＫＩＢØＵＮＥ

1

следующая телега

Что-то им резко стало плевать на неё. И наркоманов теперь там нет и террористов тоже больше, да и организовывать травлю там никто не мешает. Поэтому не удивлюсь если следующие скорее оппозиционные каналы в телеге, чем она сама

Ответить

username

12

Речь,конечно,только про РФ store. Вот только что установил из белорусского стора

Ответить
username

Ваня Погост

39

Надо было в российском сторе назвать приложение «Тихановская», тогда бы не выпилили, наверно. ред.

Ответить
2 комментария
1 комментарий

Алексей Кириленко

16

Бля не пугайте по заголовку «Навальный всё» подумал другое ред.

Ответить
1 комментарий

Andrey Utrysko

15

Сейчас гуглу скажут, а у вас там еще ютуб есть с террористическими каналами, может повторим.

Ответить
1 комментарий

username

13

Бабки бабки сука бабки

Ответить

Анастасия Лукьянова

7

Ещё бы в воскресенье сделали, ага. Две фамилии запомнить не беда как бы

Ответить
1 комментарий

Stan Majors

8

Почему я не родился в Канаде;( каково это жить и не читать столько безумия с 2012?

Ответить
1 комментарий

уюхетс норм

8

Власть-проект Навального!
Нужны доказательства? Больше всех умное голосование рекламировали именно они

Ответить
1 комментарий

Павел Фролов

1

Ну чё? Кто запостит списки на тж? ред.

Ответить
5 комментариев

Светский будильник

0

Комментарий удалён

Ответить
6 комментариев

alexferman

5

Кто бы сомневался

Ответить

Сергей Сергеич

3

Твой выход, Huawei App Gallery.

Ответить
4 комментария

Alexander the Nth

3

Хороший пример для тех, кто не понимал, чем плоха монополия. Хуяк и нет вашего приложения.

Ответить
1 комментарий

Никита Якушкин

3

Политика все же искусство возможного. Гнуть всех в бараний рог как сейчас например. И это рф с ее экономикой. А что может Китай при таких раскладах… 

Ответить

Mikhail Nelyubin

2

Значит ли это, что мой iPhone 6s с приложением можно будет продать подороже?

Ответить
1 комментарий

Карней Сушчонак

2

Приложение есть, но от россиян оно скрыто!

Ответить
1 комментарий

Дмитрий Маркин

2

Устроим бойкот. Переходим на уличные таксофоны!!!

Ответить

Виктор Омай

2

Предлагаю госдуме запретить людям смотреть глазами, что бы случайно не нарушить суверенитет россии

Ответить

FOX

2

гопники победили

Ответить

Всевозможный торшер

1

Ну что, теперь гитхаб и половину интернета выкосят?

Ответить
7 комментариев

Семён Ильин

1

Не знаю. У меня осталось в гугл маркете оно. Если вводить название "Навальный", то в поиске его не будет, а если вводить " умное", то оно есть. Живу в рф ред.

Ответить
2 комментария

Дизайнер Павленко

1

Компании молодцы, что удалили. Сделали это в последний день, когда все кто хотел уже все узнали. Ну и так не будут заблокированы теми поехавшими силовиками. 

Ответить
1 комментарий

Света

0

С одной стороны, как осуждать? Это бизнес, IT-гигантам невыгодно терять влияние. Между прочим, российский рынок важен для купертиновцев, перед последним анонсом Apple приводилась статистика по РФ, мы нехилые такие покупатели яблочек. Чего уж говорить про Android. Приобретать меньше продукцию данных корпораций люди не станут, а поддерживать повстанцев они не обязаны.
Вообще печально всё это, и как говорится, «есть много на свете друг Горацио, что запретят в Российской Федерации».

Ответить
3 комментария

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

1

В украинском эпстор тоже есть

Ответить
2 комментария

Slow Dimon

1

Ебаный сюр

Ответить

Кристобаль Фейра

1

Ещё пошли рассылки на почту "Это было фальшивое УГ, а мы -настоящее. Голосуйте за этого кандидата!" Что интересно, кандидат-то тоже оппозиционный, только вот с куда меньшими - скорее, отсутствующими - шансами победить в нашем округе.

Ответить

Карней Сушчонак

1

You can download the file here:
Навальный(com.navalny.blog)-2.0(55)-base.apk
https://disk.yandex.com/d/7PETfcMVFPM9iQ
Кому нужно приложение, ловите....

Ответить

Vasiliev

1

Отсюда не удалят https://ru.m.wikinews.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_2021

Ответить
1 комментарий

Сергей Анонимович

1

Прогнулись🤮

Ответить

Alex Baystruykin

1

Когда эппл прогибался под Винни Пуха говорили, что надо же понимать, бездонный рынок, заводы опять же. Теперь то как будут отмазываться? 

Ответить
1 комментарий

Российский корабль

1

Почему везде пишут "приложение удолили", если его не удалили, а просто отключили на рашку?

Ответить

Арчи

1

Ой, смотрите-ка, какие все сразу понимающие в комментах, а где истерические вопли про подментованные помойки, прогнулись, товарищи майоры и остальное?

Сделай что-то подобное яндекс или вк, сюда без противогаза было бы не зайти.

Ответить
2 комментария

Даулет Тургалиев

0

Да вроде не удаляли

Ответить
5 комментариев
Ещё 78 комментариев
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