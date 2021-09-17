Apple и Google удалили приложение «Навальный» из российских магазинов Статьи редакции
Это случилось после того, как на заседании Совфеда компаниям пригрозили штрафами и уголовными делами из-за «вмешательства» в выборы.
Google и Apple заблокировали приложение «Навальный» в Google Play и App Store в России. Об этом сообщает «Команда Навального».
Похожим образом в 2016 году удалили из российских магазинов приложение LinkedIn. Как и оно, приложение «Навальный» всё ещё доступно с зарубежных IP-адресов.
Днём ранее «Команда Навального» заявила о DDoS-атаке на телеграм-бот и сайт «Умного голосования». Приложение и телеграм-бот работали с перебоями.
15 сентября представителей Apple и Google вызвали в комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России.
На нём глава комиссии Андрей Климов заявил, что действия Google и Apple в период выборов рассматриваются как вмешательство в дела России. Также в комиссии сообщили, что если Google и Apple не удалят приложения «Навальный» и «Умное голосование», некоторым сотрудникам будет грозить уголовная ответственность.
Впервые Роскомнадзор потребовал от Apple и Google убрать приложение «Навальный» в конце августа. В начале сентября регулятор пригрозил счесть «вмешательством в выборы» отказ компаний блокировать сервис. Основная причина блокировки — в связи с ФБК*, который признали экстремистским и запрещённым в РФ.
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ
я через Телегу посмотрел, скрин сделал на всякий случай. Мало ли чего эти заботливые власти удумают
8 часов по МСК уже, можно уже не скринить, а пойти и проголосовать как надо. (По умному) ред.
Они могут например запретить скриншоты(запрет на одновременное нажатии кнопки выключения и понижения громкости)
У меня через телегу показывает совсем других кандидатов, чем в приложении
полиция мыслей сейчас отформатирует вашу ячейку, ваши очки навыков будут сброшены.
Либерашки совсем кукухой поехали. Обленились настолько, что уже без списка не могут выбрать за кого голосовать.
Чем вы от бюджетников то отличаетесь? И им и вам говорят, кто "правильный" кандидат.
Вне рф норм ред.
ЗОБУДЬ!
Ни за кого)
Ну или за красную Единую Россию. Или за голубую Единую Россию. Выбор безумно хорош, как всегда
я бы вообще сказал что это мы сами удалили приложения чтобы власти не портили жизнь эпплу и гуглу.
Если забудете, то спросите у бабушек возле участка
"Кто здесь самый главный коммунист?"
Запомни одно - все там уже нарисовано, а эти телодвижения направлены на видимость "борьбы". Совковая техника "нужно просто немножко потерпеть" в действии. Власть боится и шатается, нужно немножко потерпеть(С) и она падет. Вот в следующий раз через 6 лет проголосуем правильно и все изменится, нужно просто немножко потерпеть(С).
Боритесь в своих телефончиках, чтобы товарищ майор мог с вами бороться, не вставая со стула, гыгыгы))
За Путина
Xiaomi GetApps
Они все оттуда выбора как бы нет разве что доставать свои старые нокии на симбиане из Венгрии и Финляндии.
Сяоми топ за свои деньги!
Ох, как жаль. Жаль, что власть обосралась и списки есть примерно везде, даже в комментах порнхаба
Вот только насколько можно верить этим спискам в комментариях непонятно от кого (ответ - нихуя нельзя доверять). Учитывая, что они догадались делать фейковые сайты, косящие под УГ, насколько вероятно, что они догадаются публиковать в комментариях фейковые списки? ред.
Приложение работает.
Бля действительно. Сравнить то не с чем чтобы проверить.
Ну так-то да, тоже верно. Понятно, что если раньше не видел, надо бы перепроверять
Сейчас многие пишут ух, обосралась-обосралась, а на следующей неделе в новостях будет: «Джооон Синаааа с легендарным отрывом набирает 80% голосов!».
Что, у нас из-за инициативных 15% населения изменится другая часть в 85% населения? Что-то не очень верится. ред.
Мы каждый раз смеемся над властью, но пока что в самом смешном и нелепом положении мы - 100 миллионов ненавидящих и молчащих, молчащих и ненавидящих. Когда спросят наши дети, почему же так было, мы потупим взгляд и скажем, что, дескать, времена такие были.
Эта блокировка - прецедент, который начнет шагами пятилеток обрубать цифровое поле РФ от остального мира. Поехавшие гбшники являются в прямом смысле нашими владельцами, а мы их рабами. Единственный не раб в России как символ - это Навальный. Уважение ему и его сторонникам, сильным и волевым людям - не таким, как я. Когда Россия будет свободной, лишите подобных мне гражданских прав, ибо мы и не заслужили никакой свободы. Мы душой рабы.
С утра выпил — весь день свободен?
Народ достоин своего правителя. Было б в России другое сознание у людей - президентом был бы Далай Лама, а не Путин, у которого рейтинг начинает расти, когда он говорит о новых ракетах.
100 миллионов ненавидящих и молчащих, молчащих и ненавидящих
Откуда столько? Я думаю большинство всё устраивает
Кушать всем хочется. Но Гугл и эпл и не обещали бороться за свободу и демократию в России.
Вы не так смотрите на ситуацию. Претензии к Гуглу и Эпплу были уже несколько недель. Они могли удалить уже после первой предъявы Роскомпозора, но оттянули до самых выборов. Т.е., на мой взгляд, они дали время узнать как можно большому количество про эту ситуацию.
будет ли их осуждать мировое сообщество
Выразят невероятную озабоченность
NYT хорошее расследование выпускали весной, там описывалось как Apple потакает цензуре в Китае.
The report pointed out that Apple also proactively removes apps to appease the Chinese Communist Party (CCP). Apple has created a system that rejects or removes apps the company believes could upset party officials, and it trains its app reviewers and uses special software to inspect apps for any mention of taboo topics such as Tiananmen Square, the Falun Gong, the Dalai Lama, Tibet, and Taiwan.
Не знаю, какой процент прибыли у них продажи в России составляют, но как видно, даже ради этой мелочи Apple не хотят портить отношения с нынешней властью. ред.
За что осуждать?
Это стандартная практика относительно местных законодательств.
мировое сообщество не будет их осуждать, ебитесь сами как хотите, всем в мире и так понятно что выборов в России нет, а всё остальное так - мишура
Значит следующая телега и вообще любые приложения. Гугл и Эппл ступили на кривую дорожку...
Куда им можно написать что они пидорасы? ред.
Я давно не верю, что Дуров не под нашими спецслужбами. Как только Телегу «помиловали», Дурова и на какие-то круглые столы стали звать, а потом чаще стали появляться новости о каких-нибудь задержаниях за посты в телеге. И всё это после того, как Павлика опрокинули в США с его криптой
Речь,конечно,только про РФ store. Вот только что установил из белорусского стора
Надо было в российском сторе назвать приложение «Тихановская», тогда бы не выпилили, наверно. ред.
Бля не пугайте по заголовку «Навальный всё» подумал другое ред.
Сейчас гуглу скажут, а у вас там еще ютуб есть с террористическими каналами, может повторим.
Ещё бы в воскресенье сделали, ага. Две фамилии запомнить не беда как бы
Почему я не родился в Канаде;( каково это жить и не читать столько безумия с 2012?
Власть-проект Навального!
Нужны доказательства? Больше всех умное голосование рекламировали именно они
Ну чё? Кто запостит списки на тж? ред.
Твой выход, Huawei App Gallery.
Хороший пример для тех, кто не понимал, чем плоха монополия. Хуяк и нет вашего приложения.
Политика все же искусство возможного. Гнуть всех в бараний рог как сейчас например. И это рф с ее экономикой. А что может Китай при таких раскладах…
Значит ли это, что мой iPhone 6s с приложением можно будет продать подороже?
Приложение есть, но от россиян оно скрыто!
Предлагаю госдуме запретить людям смотреть глазами, что бы случайно не нарушить суверенитет россии
Не знаю. У меня осталось в гугл маркете оно. Если вводить название "Навальный", то в поиске его не будет, а если вводить " умное", то оно есть. Живу в рф ред.
Компании молодцы, что удалили. Сделали это в последний день, когда все кто хотел уже все узнали. Ну и так не будут заблокированы теми поехавшими силовиками.
С одной стороны, как осуждать? Это бизнес, IT-гигантам невыгодно терять влияние. Между прочим, российский рынок важен для купертиновцев, перед последним анонсом Apple приводилась статистика по РФ, мы нехилые такие покупатели яблочек. Чего уж говорить про Android. Приобретать меньше продукцию данных корпораций люди не станут, а поддерживать повстанцев они не обязаны.
Вообще печально всё это, и как говорится, «есть много на свете друг Горацио, что запретят в Российской Федерации».
В украинском эпстор тоже есть
Ещё пошли рассылки на почту "Это было фальшивое УГ, а мы -настоящее. Голосуйте за этого кандидата!" Что интересно, кандидат-то тоже оппозиционный, только вот с куда меньшими - скорее, отсутствующими - шансами победить в нашем округе.
You can download the file here:
Навальный(com.navalny.blog)-2.0(55)-base.apk
https://disk.yandex.com/d/7PETfcMVFPM9iQ
Кому нужно приложение, ловите....
Отсюда не удалят https://ru.m.wikinews.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_2021
Когда эппл прогибался под Винни Пуха говорили, что надо же понимать, бездонный рынок, заводы опять же. Теперь то как будут отмазываться?
Ой, смотрите-ка, какие все сразу понимающие в комментах, а где истерические вопли про подментованные помойки, прогнулись, товарищи майоры и остальное?
Сделай что-то подобное яндекс или вк, сюда без противогаза было бы не зайти.
Да вроде не удаляли