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Новости
Sasha Shambilova

Адвокат из США прогулялся по пляжу в костюме маньяка из фильма ужасов. Его оштрафовали за мелкое хулиганство Статьи редакции

Он хотел повеселить людей костюмом Майкла Майерса во время надвигающегося на побережье шторма.

44 44 комментария
1359 просмотров
Видео из фейсбука Джеффа Болда

Полиции из Галвестона в штате Техас поступил звонок о человеке, идущим по пляжу с окровавленным ножом в руках. Отряд выехал на место, но когда они поймали мужчину и надели на него наручники, то поняли — нож поддельный. Об этом пресс-секретарь полиции Галвестона Стейси Папиллион рассказала Galveston Daily News.

Одетым как маньяк Майкл Майерс из фильма «Хеллоуин» оказался адвокат Марк Мецгер III. Его оштрафовали за мелкое хулиганство и после отпустили, сообщает ABC13.

Местный житель Адам Гаррисон назвал поступок адвоката «глупым». Он считает, что Мецгер просто пытался привлечь к себе внимание. Однако Гаррисон также заявил, что ситуация его рассмешила.

Сам Мецгер рассказал, что пытался найти «немного позитива в мрачной теме гибели» и порадовать людей, которые ждут шторма на пляже. По его словам, несколько человек подошли с ним сфотографироваться, а пляжный патруль даже включил главную тему из фильма «Хеллоуин». Своё задержание Мецгер сравнил со сценой из «Скуби-Ду».

Это было похоже на сцену из «Скуби-Ду»: они надели на меня наручники и сняли маску, а потом я типа: «Мне бы это сошло с рук, если бы вы не смешались», понимаешь? Если бы у меня был выбор, сделать ли это снова, я бы сделал.

Марк Мецгер III
адвокат

В своём фейсбуке Мецгер написал, что всё ещё не понимает, за что его оштрафовали. Он считает, что просто пытался поднять настроение окружающим и в его действиях не было ничего незаконного.

Привнесите положительные вибрации в мрак и гибель, вызывая смех, помогая людям улыбаться и восстанавливая их веру в человечество через юмор — это то, что делаю я. Это всё, чем я занимался всю свою жизнь. Мои методы могут сработать не для всех, но я гарантирую, что радости я приношу больше, чем злости.

Марк Мецгер III
адвокат
Видео из твиттера Мики Хэтфилд

#новости #сша

44 44 комментария
15
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44 комментария
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Международный кот

14

 немного позитива в мрачной теме гибели

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Люц Шнайдер

3

Хорошо, что не начали стрелять на поражение, как это обычно бывает.

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Люц

Александр Воронин

0

в РФ?

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Александр

Люц Шнайдер

0

Причём тут РФ? Вот, ознакомься :

PRO-Police
Канал о полицейских и преступниках, на что способны те и другие в реальной жизни. Погони полиции…
youtube.com
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Люц

Madegghead

3

так вот если с ним ознакомится, то и станет ясно как долго надо бычить чтобы получить пулю...
Как можно посмотрев эти видео сделать вывод о копах палящих налево и направо я хз, насколько же у тебя Соловьев головного мозга то.

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Madeggh…

Dobrosvet

0

К вопросу о соловьевых и прочих гондонах

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Люц

Александр

0

если непосредственная угроза имеется

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Алексан…

Люц Шнайдер

–2

Бля, дружище :) Мне конечно лень, но я могу потратит пару часов и сделать нарезку, как людей просто расстреливают с расстояния 10-15 метров.

Ответить
Люц

Madegghead

3

вот ты зафантазировался. На раша тудей хочешь попасть?

Ответить
Madeggh…

Люц Шнайдер

0

Я дал ссылку на RT? Открой и посмотри, если интересно, потом разберём с тобой пройденный материал.

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Люц

Madegghead

4

я его довольно часто посматриваю.
Поэтому пожалуйста тыкни в случай когда там полиция поступила как ты фантазируешь.
Они и по часу иногда уговаривают бросить оружие.
Стреляют только при непосредственной угрозе - побежал с ножем на полицейского, начал направлять ствол/стрелять.

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Madeggh…

Люц

0

Так а в чём я фантазирую, поясни. Не было случаев, что стреляли в людей с муляжами ножей? Были. Это ты что-то додумал и опять горишь жопой.

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Люц

Madegghead

1

да в штатах у психически больных есть такая развлекаловка - самоубийство об полицейского.
Да у таких баранов чаще всего муляж, страйкбольное и т.п. Как с расстояния 10 метров отличить? Никак.
Побежал с ножем на полицейского - лови 20 пуль.
Полицейский что должен делать? Ждать пока он поближе подбежит?

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Madeggh…

Люц

1

Так как это опровергает мой комментарий? 

Ответить
Люц

Madegghead

1

вот ты тугой

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Madeggh…

Люц

0

Мой тугой у тебя во рту.

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Madeggh…

Seon

0

Стреляют и за то что кудато подозрительно потянулся рукой

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Seon

Madegghead

1

только если есть предистория.
Аля тачка в розыске, за рулем чел в розыске - не выполняет команды и полез под сиденье. И то как правило они ждут чтобы мелькнул пистолет или вообще чаще после первого выстрела палят.

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Madeggh…

Seon

0

Если ночью сидишь в машине, и после команды ее покинуть начинаешь рыться в бардачке этого уже достаточно.
Начет первого выстрела это вообще смешно, там большая часть даже нормально направить оружие на копа не успевает прежде чем получить 15 пуль.

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Seon

Dobrosvet

1

Это нормально для вооруженной страны.
Положи руки на руль и не двигайся.

Ответить
Dobrosv…

Seon

0

Нормально. Просто рассказ о том что чтобы в тебя начали стрелять надо быть супер агрессивным и суперопасным это все ерунда.
Несколько месяцев назад (вроде этом летом) в одном из видео у них где 2 копов открыли огонь находясь в комнате с подтверждённым психом, когда он начал двигаться на них размахивая тефлоновой сковородой. Де юре да, сковорода это не подушка, но тем не менее смертельной опасности для них тут особо не было.
Вообще у меня много вопрос к их поведению. Хорошо что в старых выпусках говорилось что копам запретили делать совсем уж странную фигню (например вставать перед машиной которая пытается скрыться - ведь если преступник поедет на него (а куда ему еще ехать лол) то можно открывать по нему огонь) 

Ответить
Seon

Madegghead

0

махать оружием рядом с полицией плохая идея.
И сковородкой можно убить, и уж точно травмировать.
Я вот не понимаю что у вас в голове ребята. От того что он псих ему можно убивать копов?
Попытка наехать машиной на человека сознательно - это попытка убийства. И конечно логично что такого человека нужно сразу остановить.
Пипец, я в шоке с некоторых людей.

Ответить
Люц

Александр

2

так они угрозу представляют, из контекста даже выдрали задержание флойда (спойлер, он задыхался без прижатия к земле, его прижали когда тот бычить начал, но видео было вырванно из контекста, ознакомтесь сами и сделайте заключение своё), вот и смотрите нарезки вы например и делаете посредственные выводы.

Ответить
Алексан…

Люц Шнайдер

0

Алло, ты посмотри видео с канала. Там не нарезки, а разборы с записями диспетчеров.

Ответить
Люц

Madegghead

2

я смотрю этот канал часто.
Ни разу не видел там такого что ты фантазируешь.

Ответить
Madeggh…

Люц

0

В чём я фантазирую?

Ответить
Люц

Александр

2

в неправомерном употреблении огнестрельного оружия

Ответить
Алексан…

Люц

0

Подожди, что значит неправомерное употребление и где я об этом писал?

Ответить
Люц

Александр

1

чувак шёл с ножом, к нему подошли копы и скорее всего он сдался сам, когда ему сказали бросить нож. кто в него будет стрелять? отвезли и разобрались, как и должно быть.

Ответить
Алексан…

Madegghead

3

плюс как юрист он скорее всего знает инструкции полиции своего округа и максимально подстраховался

Ответить
Алексан…

Люц

0

Твоё вот это "скорей всего" это виляние жопой. Полицейские обычно стреляют в людей с ножами. 

Ответить
Люц

Madegghead

3

покажи нам случай когда полиция стреляла в человека с ножем просто так, а не при его попытке напасть.
Нож - это оружие. И если ты с ним нападаешь, то будь готов получить ответку. Точка. Ты пытаешься оправдать преступников?
И ты может имеешь доступ к архивам камер полиции? Или может все таки было еще тысячи случаев когда человек подчинился полиции и нечего публиковать?

Ответить
Люц

Александр

0

если они предоставляют угрозу, "скорее всего" это предположение развития событий, если бы "скорее всего" он кинулся на них с ножом или бычил (то "скорее всего" его бы шокером просто ёбнули), а не на поражение.

Ответить
Люц

Владимир Чуркин

0

Особенно поразил видос, где чувака какой-то swat расстрелял за попытку поправить штаны, стоя на четвереньках

Ответить
Владимир

Madegghead

2

да дайте нам хоть одно видео с тем беспределом про который вы  говорите.
Я этот канал часто смотрю и там такого нет

Ответить
Madeggh…

Владимир

0

TJ не дает вставить ссылку:
«Daniel Shaver Pleading for His Life Before Being Shot by Officer» название

Ответить
Владимир

Александр

1

ну и, он не выполнял требования копа, в тот момент когда он убрал руки за спину, он его уже должен был пристрелить, а тот к нему пополз, хз может у него в жопе взрывчатка или ещё что, естественно он представлял угрозу

Ответить
Алексан…

Madegghead

0

ползти к человеку который в тебя целится из AR15 очень глупо...
Копа кстати оправдали

Ответить
Алексан…

Владимир

0

Алло, Коп ему сказал ползти к нему, вы жопой слушаете?) да - неверные действия совершил, но наверняка рефлекторно)

Ответить
Владимир

Люц Шнайдер

0

Меня больше всего поразил видос, где собака кусает какую-то бабу, которая пряталась в кустах за голову, а полицейские просят её расслабиться, чтобы собака могла отпустить. ред.

Ответить
Владимир

Dobrosvet

0

Тамошние уголовники кстати целенаправленно носят эти спадающие штаны, арестантская мода, их местный АУЕ.

Ответить
Люц

Tim Hansen

0

Лицо же белое

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Обычный глобус

4

Когда заказал на алике костюм к хеллоуину, а он пришел слишком быстро ред.

Ответить

Ударный турник

0

Ну, как повеселились? 

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