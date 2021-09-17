Адвокат из США прогулялся по пляжу в костюме маньяка из фильма ужасов. Его оштрафовали за мелкое хулиганство Статьи редакции
Он хотел повеселить людей костюмом Майкла Майерса во время надвигающегося на побережье шторма.
Полиции из Галвестона в штате Техас поступил звонок о человеке, идущим по пляжу с окровавленным ножом в руках. Отряд выехал на место, но когда они поймали мужчину и надели на него наручники, то поняли — нож поддельный. Об этом пресс-секретарь полиции Галвестона Стейси Папиллион рассказала Galveston Daily News.
Одетым как маньяк Майкл Майерс из фильма «Хеллоуин» оказался адвокат Марк Мецгер III. Его оштрафовали за мелкое хулиганство и после отпустили, сообщает ABC13.
Местный житель Адам Гаррисон назвал поступок адвоката «глупым». Он считает, что Мецгер просто пытался привлечь к себе внимание. Однако Гаррисон также заявил, что ситуация его рассмешила.
Сам Мецгер рассказал, что пытался найти «немного позитива в мрачной теме гибели» и порадовать людей, которые ждут шторма на пляже. По его словам, несколько человек подошли с ним сфотографироваться, а пляжный патруль даже включил главную тему из фильма «Хеллоуин». Своё задержание Мецгер сравнил со сценой из «Скуби-Ду».
В своём фейсбуке Мецгер написал, что всё ещё не понимает, за что его оштрафовали. Он считает, что просто пытался поднять настроение окружающим и в его действиях не было ничего незаконного.
Хорошо, что не начали стрелять на поражение, как это обычно бывает.
в РФ?
Причём тут РФ? Вот, ознакомься :
так вот если с ним ознакомится, то и станет ясно как долго надо бычить чтобы получить пулю...
Как можно посмотрев эти видео сделать вывод о копах палящих налево и направо я хз, насколько же у тебя Соловьев головного мозга то.
Бля, дружище :) Мне конечно лень, но я могу потратит пару часов и сделать нарезку, как людей просто расстреливают с расстояния 10-15 метров.
вот ты зафантазировался. На раша тудей хочешь попасть?
Я дал ссылку на RT? Открой и посмотри, если интересно, потом разберём с тобой пройденный материал.
я его довольно часто посматриваю.
Поэтому пожалуйста тыкни в случай когда там полиция поступила как ты фантазируешь.
Они и по часу иногда уговаривают бросить оружие.
Стреляют только при непосредственной угрозе - побежал с ножем на полицейского, начал направлять ствол/стрелять.
да в штатах у психически больных есть такая развлекаловка - самоубийство об полицейского.
Да у таких баранов чаще всего муляж, страйкбольное и т.п. Как с расстояния 10 метров отличить? Никак.
Побежал с ножем на полицейского - лови 20 пуль.
Полицейский что должен делать? Ждать пока он поближе подбежит?
только если есть предистория.
Аля тачка в розыске, за рулем чел в розыске - не выполняет команды и полез под сиденье. И то как правило они ждут чтобы мелькнул пистолет или вообще чаще после первого выстрела палят.
Нормально. Просто рассказ о том что чтобы в тебя начали стрелять надо быть супер агрессивным и суперопасным это все ерунда.
Несколько месяцев назад (вроде этом летом) в одном из видео у них где 2 копов открыли огонь находясь в комнате с подтверждённым психом, когда он начал двигаться на них размахивая тефлоновой сковородой. Де юре да, сковорода это не подушка, но тем не менее смертельной опасности для них тут особо не было.
Вообще у меня много вопрос к их поведению. Хорошо что в старых выпусках говорилось что копам запретили делать совсем уж странную фигню (например вставать перед машиной которая пытается скрыться - ведь если преступник поедет на него (а куда ему еще ехать лол) то можно открывать по нему огонь)
махать оружием рядом с полицией плохая идея.
И сковородкой можно убить, и уж точно травмировать.
Я вот не понимаю что у вас в голове ребята. От того что он псих ему можно убивать копов?
Попытка наехать машиной на человека сознательно - это попытка убийства. И конечно логично что такого человека нужно сразу остановить.
Пипец, я в шоке с некоторых людей.
так они угрозу представляют, из контекста даже выдрали задержание флойда (спойлер, он задыхался без прижатия к земле, его прижали когда тот бычить начал, но видео было вырванно из контекста, ознакомтесь сами и сделайте заключение своё), вот и смотрите нарезки вы например и делаете посредственные выводы.
Алло, ты посмотри видео с канала. Там не нарезки, а разборы с записями диспетчеров.
я смотрю этот канал часто.
Ни разу не видел там такого что ты фантазируешь.
плюс как юрист он скорее всего знает инструкции полиции своего округа и максимально подстраховался
покажи нам случай когда полиция стреляла в человека с ножем просто так, а не при его попытке напасть.
Нож - это оружие. И если ты с ним нападаешь, то будь готов получить ответку. Точка. Ты пытаешься оправдать преступников?
И ты может имеешь доступ к архивам камер полиции? Или может все таки было еще тысячи случаев когда человек подчинился полиции и нечего публиковать?
Особенно поразил видос, где чувака какой-то swat расстрелял за попытку поправить штаны, стоя на четвереньках
да дайте нам хоть одно видео с тем беспределом про который вы говорите.
Я этот канал часто смотрю и там такого нет
ползти к человеку который в тебя целится из AR15 очень глупо...
Копа кстати оправдали
Меня больше всего поразил видос, где собака кусает какую-то бабу, которая пряталась в кустах за голову, а полицейские просят её расслабиться, чтобы собака могла отпустить. ред.