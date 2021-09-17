Он хотел повеселить людей костюмом Майкла Майерса во время надвигающегося на побережье шторма.

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Видео из фейсбука Джеффа Болда

Полиции из Галвестона в штате Техас поступил звонок о человеке, идущим по пляжу с окровавленным ножом в руках. Отряд выехал на место, но когда они поймали мужчину и надели на него наручники, то поняли — нож поддельный. Об этом пресс-секретарь полиции Галвестона Стейси Папиллион рассказала Galveston Daily News.

Одетым как маньяк Майкл Майерс из фильма «Хеллоуин» оказался адвокат Марк Мецгер III. Его оштрафовали за мелкое хулиганство и после отпустили, сообщает ABC13.

Местный житель Адам Гаррисон назвал поступок адвоката «глупым». Он считает, что Мецгер просто пытался привлечь к себе внимание. Однако Гаррисон также заявил, что ситуация его рассмешила.

Сам Мецгер рассказал, что пытался найти «немного позитива в мрачной теме гибели» и порадовать людей, которые ждут шторма на пляже. По его словам, несколько человек подошли с ним сфотографироваться, а пляжный патруль даже включил главную тему из фильма «Хеллоуин». Своё задержание Мецгер сравнил со сценой из «Скуби-Ду».

Это было похоже на сцену из «Скуби-Ду»: они надели на меня наручники и сняли маску, а потом я типа: «Мне бы это сошло с рук, если бы вы не смешались», понимаешь? Если бы у меня был выбор, сделать ли это снова, я бы сделал. Марк Мецгер III адвокат

В своём фейсбуке Мецгер написал, что всё ещё не понимает, за что его оштрафовали. Он считает, что просто пытался поднять настроение окружающим и в его действиях не было ничего незаконного.

Привнесите положительные вибрации в мрак и гибель, вызывая смех, помогая людям улыбаться и восстанавливая их веру в человечество через юмор — это то, что делаю я. Это всё, чем я занимался всю свою жизнь. Мои методы могут сработать не для всех, но я гарантирую, что радости я приношу больше, чем злости. Марк Мецгер III адвокат